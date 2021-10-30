Кандидат на пост генпрокурора Кипер неоднократно ездил в Россию после 2014 года, - нардеп "ЕС" Арьев. ДОКУМЕНТ

Прокурор Киева Олег Кипер неоднократно посещал РФ после начала российско-украинской войны, а также совершил несколько "странных" поездок в Беларусь.

Об этом заявил в Facebook нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что накануне Гео Лерос обнародовал документы о российском гражданстве супруги прокурора Киева Олега Кипера, "являющегося ставленником (смотрящим за Киевом?) Андрея Ермака". Она много раз ездила в РФ после начала войны.

"Я заинтересовался путешествиями прокурора и кое-что получил из украинской базы.

Олег Кипер, люстрированный после Януковича, был назначен заместителем прокурора Киева 9 июня 2020 года, а 27 июля 2020 года и прокурором столицы. Незадолго до назначения он совершил несколько странных поездок в Беларусь. Почему странных? Смотрите сами:

- Въезд – Новые Яриловичи – 12.07.2020 02:59, серия и номер документа FC7521** (нельзя публиковать полные личные данные, номер есть), автомобиль КА8888КО;

- Выезд – Новые Яриловичи – 12.07.2020 00:35, серия и номер документа FC7521**, автомобиль КА8888КО;

- Въезд Новые Яриловичи – 19.03.2020 19:09, серия и номер документа FC7521**, автомобиль ВН8888ЕА;

- Выезд Новые Яриловичи – 20.03.2020 01:51, серия и номер документа FC7521**, автомобиль ВН8888ЕА.

Итак, Кипер О. дважды выезжал из Украины в Беларусь, а возвращался назад через несколько часов. Одна из поездок была прямо перед назначением", - указывает Арьев.

Он подчеркивает, что за три месяца до назначения Кипер посетил Москву.

"В целом он неоднократно ездил в РФ после нападения на Украину. Учитывая ситуацию со слитной спецоперацией по "вагнеровцам" и близостью прокурора Киева к Ермаку, учитывая семейные связи Кипера с агрессором (семья также имеет имущество в РФ), вопросов достаточно. И их должна ставить контрразведка, если бы у нас было СБУ, а не СБЗе. Но вопросы останутся все равно. Главное, сколько российских кротов уже инфильтрировали во власть. Их становится больше: и вопросов, и, кажется, кротов", - предполагает нардеп.















Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова в июле 2020 года представила нового прокурора Киева Олега Кипера. Он женат на Ирине Кипер. Сам Кипер заявил, что уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко нему уже не применяется.