Кандидат на пост генпрокурора Кипер неоднократно ездил в Россию после 2014 года, - нардеп "ЕС" Арьев. ДОКУМЕНТ

Прокурор Киева Олег Кипер неоднократно посещал РФ после начала российско-украинской войны, а также совершил несколько "странных" поездок в Беларусь.

Об этом заявил в Facebook нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что накануне Гео Лерос обнародовал документы о российском гражданстве супруги прокурора Киева Олега Кипера, "являющегося ставленником (смотрящим за Киевом?) Андрея Ермака". Она много раз ездила в РФ после начала войны.

"Я заинтересовался путешествиями прокурора и кое-что получил из украинской базы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор Киева Кипер: Я уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко мне уже не применяется

Олег Кипер, люстрированный после Януковича, был назначен заместителем прокурора Киева 9 июня 2020 года, а 27 июля 2020 года и прокурором столицы. Незадолго до назначения он совершил несколько странных поездок в Беларусь. Почему странных? Смотрите сами:

- Въезд – Новые Яриловичи – 12.07.2020 02:59, серия и номер документа FC7521** (нельзя публиковать полные личные данные, номер есть), автомобиль КА8888КО;

- Выезд – Новые Яриловичи – 12.07.2020 00:35, серия и номер документа FC7521**, автомобиль КА8888КО;

- Въезд Новые Яриловичи – 19.03.2020 19:09, серия и номер документа FC7521**, автомобиль ВН8888ЕА;

- Выезд Новые Яриловичи – 20.03.2020 01:51, серия и номер документа FC7521**, автомобиль ВН8888ЕА.

Читайте также: Арьев о статье Медведева: Зеленскому посылают месседжи, что с ним не собираются договариваться

Итак, Кипер О. дважды выезжал из Украины в Беларусь, а возвращался назад через несколько часов. Одна из поездок была прямо перед назначением", - указывает Арьев.

Он подчеркивает, что за три месяца до назначения Кипер посетил Москву.

"В целом он неоднократно ездил в РФ после нападения на Украину. Учитывая ситуацию со слитной спецоперацией по "вагнеровцам" и близостью прокурора Киева к Ермаку, учитывая семейные связи Кипера с агрессором (семья также имеет имущество в РФ), вопросов достаточно. И их должна ставить контрразведка, если бы у нас было СБУ, а не СБЗе. Но вопросы останутся все равно. Главное, сколько российских кротов уже инфильтрировали во власть. Их становится больше: и вопросов, и, кажется, кротов", - предполагает нардеп.

Кандидат на пост генпрокурора Кипер неоднократно ездил в Россию после 2014 года, - нардеп ЕС Арьев 01
Кандидат на пост генпрокурора Кипер неоднократно ездил в Россию после 2014 года, - нардеп ЕС Арьев 02
Кандидат на пост генпрокурора Кипер неоднократно ездил в Россию после 2014 года, - нардеп ЕС Арьев 03
Кандидат на пост генпрокурора Кипер неоднократно ездил в Россию после 2014 года, - нардеп ЕС Арьев 04
Кандидат на пост генпрокурора Кипер неоднократно ездил в Россию после 2014 года, - нардеп ЕС Арьев 05
Кандидат на пост генпрокурора Кипер неоднократно ездил в Россию после 2014 года, - нардеп ЕС Арьев 06
Кандидат на пост генпрокурора Кипер неоднократно ездил в Россию после 2014 года, - нардеп ЕС Арьев 07

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова в июле 2020 года представила нового прокурора Киева Олега Кипера. Он женат на Ирине Кипер. Сам Кипер заявил, что уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко нему уже не применяется.

Автор: 

Арьев Владимир (664) россия (97265) Кипер Олег (45)
Топ комментарии
+43
собирать пожертвования для армии весной 2014-го при российской агрессии и
отдать добровольно власть русским агентам весной 2019-го

это мы, украинцы,.....
30.10.2021 19:26 Ответить
+36
рыба по прежнему гниёт с головы...
30.10.2021 19:21 Ответить
+34
И почему я такой неудивлённый?!
30.10.2021 19:23 Ответить
Страница 2 из 2
4/5 прокуратури - коцапня, з них кожен 2 має громадянство чудь.
30.10.2021 22:43 Ответить
у нас таких киперов полная банковая и что? президент признался что совершил измену государству и что? уголовники и проходимци руководят страной или стали смотрящими за гегионами и городами, а какая разница?
30.10.2021 19:43 Ответить
"Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает" - граф Жером де Местр, 1818г.
30.10.2021 19:54 Ответить
Агент "Козирь" і операція "Буратіно"
30.10.2021 19:52 Ответить
Они туда за инструкциями ездят, сейчас так можно 😁😁
30.10.2021 19:53 Ответить
у Этого зЕленого все ставленники путлера. спасибо украинцы за ваш выбор,
каждый год все хуже ..... а вы поддерживая его поддерживаете путлера
30.10.2021 19:55 Ответить
А кто обратил внимание на данные из рашкинской базы?)))
30.10.2021 19:58 Ответить
Хто пам'ятає Тімура Тумгоєва?
30.10.2021 20:14 Ответить
Це той кого віддали запоребрік такі товаріщі
31.10.2021 05:36 Ответить
"Сьогодні Україна потребує захисту від монобільшості!"
П. порошенко, ЄС (з виступу на погоджувальній раді у ВР)
30.10.2021 20:15 Ответить
"Прокурор Киева Олег Кипер неоднократно посещал РФ после начала российско-украинской войны, а также совершил несколько "странных" поездок в Беларусь."
Именно поэтому он кандидат на пост генпрокурора....................
30.10.2021 20:19 Ответить
На смотрины ездил. Или по-модному, на кастинг.
30.10.2021 20:24 Ответить
Ой таки да Кипег. Хорошо шо таки да не укгаинец!
30.10.2021 20:30 Ответить
Арьев, заставляет вспомнить Сергея Довлатова: кто написал четыре миллиона доносов в 1937 ? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой?
Их написали простые советские люди.
Не стоит, депутату писать доносы и подменять контрразведку СБУ и ГУР Украины ....
Видимо, Арьев против замены Генпрокурора Венедиктовой ....
30.10.2021 20:37 Ответить
Кацап, Арьєв депутат І це його прямі обов'язки повідомляти суспільство про дії влади.
30.10.2021 20:50 Ответить
Москалику, доноси пишуться на НЕВИННИХ, а тут має місце повідомлення про поїздку до країни-агресора...

І перелогінся, канадійська діяспора вся УКРАЇНСЬКОМОВНА!!!
30.10.2021 21:10 Ответить
"Якби ви знали бульбашки... | СаундЧек"

https://www.youtube.com/watch?v=96R5DfY-cRM
30.10.2021 20:59 Ответить
Так я не понял, а шоже такое? Венедиктову , пришла пора "под нож" в жертву богам рейтинга???
30.10.2021 21:06 Ответить
Все строго в парадигме зелетварей. Росиянский паспорт обязательный документ для участия в кадровых конкурсах.
30.10.2021 21:06 Ответить
Нікого з нормальних людей це вже не дивує. Дебілам взагалі - "какая разніца"
30.10.2021 21:31 Ответить
КОРОЧЕ. Разстрелять . Потом разберемся
30.10.2021 21:49 Ответить
30.10.2021 21:55 Ответить
Вы не понимаете. Это другое. Он туда ездил, чтобы Порошенко не поехал
30.10.2021 22:10 Ответить
Йде усьо по плану Кремля - вові придурки слуги роблять видимість покори а самі йдуть планом Єрмака та Разумкова ( бо саме тільки про них мовчить ************)
30.10.2021 22:15 Ответить
А Кіпери - це знову такі хитрі етничні українці?
30.10.2021 22:16 Ответить
такі да
31.10.2021 13:28 Ответить
Среди зебилов есть хоть один нормальний?
30.10.2021 22:34 Ответить
кремлёвский связной-
кандидат в генпрокуроры Украины )
це вже перемога чи тільки крок до неї ?
30.10.2021 23:30 Ответить
это вам не лоцман, это вам не шкипер, это промосковский, ЗЕлин кипер-трипер...
31.10.2021 00:02 Ответить
"Кандидат на пост генпрокурора Кипер" - почему кандидат? Откуда инфа?

31.10.2021 05:19 Ответить

Батя!! Я очень -очень, шибко - шибко, для тебя стараюсь!!
31.10.2021 05:59 Ответить
Ну дык яво ж таварищ Путэн и назначает
31.10.2021 07:16 Ответить
все оставшееся говно лезет в эту зеленую власть.....
31.10.2021 11:50 Ответить
Частота поїздок і термін перебування Кіпера в Білорусі дуже схожа на передачу агента офіцеру-високопосадовцю з спецслужби Росії, ознайомлення з новим розвідзавданням, відповідно до нової посади. Якщо Кіпер, дійсно," протеже" Єрмака, то Баканову він не по зубам. Резидентура Росії, посилена друзями не лоха Зеленського, в Україні - недоторкана. Такого жахіття не було, навіть, при Януковичі. Поняття державна таємниця знецінено. Вона, як така, при Зеленському стала коштовним товаром високопосадовців країни. Україна стала Едемом спецслужб Росії.
31.10.2021 14:36 Ответить
Щось знову повідкривали багато консервів в оточенні президента. Козир розставляє свої кадри. До чого готуватись українцям.
31.10.2021 18:58 Ответить
Страница 2 из 2
 
 