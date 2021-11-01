Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал в отставку по собственному желанию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Член Правительства - Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию в котором также поблагодарил за доверие.

Соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате ВРУ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что Резников возглавит Министерство обороны Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Увольнение замглавы АМКУ Буроменской - знак того, что Зеленский вытирает ноги об антимонопольщиков, - журналист Николов