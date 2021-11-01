РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6198 посетителей онлайн
Новости
33 180 58

Резников подал в отставку по собственному желанию

Резников подал в отставку по собственному желанию

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал в отставку по собственному желанию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Член Правительства - Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию в котором также поблагодарил за доверие.

Соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате ВРУ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что Резников возглавит Министерство обороны Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Увольнение замглавы АМКУ Буроменской - знак того, что Зеленский вытирает ноги об антимонопольщиков, - журналист Николов

Автор: 

увольнение (2710) Резников Алексей (1173) Мельничук Тарас (44)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Для перехода в МО заявления об оставке не требовалось. Резников достачно умен, чтобы без причины уйти. Скоро узнаем, что там не так.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:51 Ответить
+18
что то сдохло на Банковой..???? крысы бегут с корабля Квартал 95??!! как так ведь ЕГО креатуру пророчили в Министры обороны....
показать весь комментарий
01.11.2021 10:48 Ответить
+15
Похоже скоро война.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Похоже скоро война.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:47 Ответить
Нет просто устал,********.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:08 Ответить
А министром обороны будет легче? Тем более, все говорят, что Путин у границы уже бьет копытом, в начале этого месяца готовит активное вторжение, явно согласованное с мировым правительством и всеми озабоченными. А Резников хоть военный? Как он может руководить военным министерством, это все равно, что зеленый клоун сейчас руководит страной. Подстава.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:50 Ответить
О, касабий с австралийским IP проснулся! С 2014 года дрыхнул.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:24 Ответить
что то сдохло на Банковой..???? крысы бегут с корабля Квартал 95??!! как так ведь ЕГО креатуру пророчили в Министры обороны....
показать весь комментарий
01.11.2021 10:48 Ответить
Может быть и не бегут, а ИХ «бегут» !?

В простонародье - чистка
показать весь комментарий
01.11.2021 10:51 Ответить
"Спрашиваете, почему люди бегут с корабля, который не тонет? Они смекнули, куда он их везёт."

Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/466809-stanislav-ezhi-lets-sprashivaete-pochemu-liudi-begut-s-********-kotoryi/
показать весь комментарий
01.11.2021 10:53 Ответить
на скалы...
показать весь комментарий
01.11.2021 12:23 Ответить
Верещук собирается на эту посаду
показать весь комментарий
01.11.2021 10:57 Ответить
Готовят на министра обороны?...
показать весь комментарий
01.11.2021 10:48 Ответить
да нет ничего не мешает Министра обороны оставить в прежнем статусе вице премьер министра и кстати для Министра обороны было бы куда толковей именно сейчас все вопросы ОРЛДО Крым армия оборона взять в комплексное управление...
показать весь комментарий
01.11.2021 10:50 Ответить
Не, Резников для Пиночета слабоват - шпагу потерял еще когда в школу пошел...
показать весь комментарий
01.11.2021 11:07 Ответить
Naspravdě gromadęninъ Rěznikovъ maje 163 stribki zъ parachutomъ, otže ne je bojaguzomъ i uklonistomъ.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:07 Ответить
А ты вак считаешь должность вице премьера выше чем должность профильного министра??? Вот и я о том же… обиделся чувак…
показать весь комментарий
01.11.2021 10:51 Ответить
Спочатку призначається міністром оборони,а потім пише заяву на звільнення з попередньої посади...А то тут звільниться,туди прийде - а там вже сидить Верещук і каже йому - "слава Україні!"...А взагалі то все проводиться одним президентським Указом,так що можливо і дійсно старий львівський поц (представник обласного центру Львова) Рєзніков вирішив чкурнути...
показать весь комментарий
01.11.2021 10:57 Ответить
Вот и я подумал а на яух вице премьер-министру какое то министерство обороны? Это же получается во-первых понижение, а во-вторых сплошной геморрой на всю голову…
показать весь комментарий
01.11.2021 10:49 Ответить
К геморрою прилагается бюджет.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:53 Ответить
честно говоря, КПД данного министерства вывзывет глубокие сомнения... чем оно занимается?
показать весь комментарий
01.11.2021 10:49 Ответить
вот уже 7лет временно интегрируется, в основном пенсиями...
показать весь комментарий
01.11.2021 10:51 Ответить
А сейчас что речь о самом министерстве идёт или о персон? Обороной безопасность и укреплением обороноспособности страны, а то ты не знаешь и целкой прикидуешься….
показать весь комментарий
01.11.2021 10:53 Ответить
а МО тогда чем занимается? не тем же самым? не? тогда зачем нам платить за непонятное министерство?
показать весь комментарий
01.11.2021 11:04 Ответить
затем что вы выбрали зеленой правительство. наслаждайТЕсь
показать весь комментарий
01.11.2021 12:37 Ответить
Только создали его в 2016 году.
показать весь комментарий
01.11.2021 12:48 Ответить
а правительство выбрали в 2019м
показать весь комментарий
01.11.2021 12:58 Ответить
Що це робиться ? Саакашвілі обрав тюрму замість зеленого уряду, Рєзніков не витримав і тікає.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:50 Ответить
Для перехода в МО заявления об оставке не требовалось. Резников достачно умен, чтобы без причины уйти. Скоро узнаем, что там не так.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:51 Ответить
как раз требовалось
показать весь комментарий
01.11.2021 10:55 Ответить
Та что там не так - обидели чувака и на понижение хотели отправить… шо непонятного?
показать весь комментарий
01.11.2021 10:55 Ответить
резников идет на министра обороны
панимер - на его место
показать весь комментарий
01.11.2021 10:54 Ответить
Никто уже никуда не идёт, не хочет резников этого гемор
показать весь комментарий
01.11.2021 10:56 Ответить
Это которая под Мери Попинс косила?
показать весь комментарий
01.11.2021 12:06 Ответить
угу
показать весь комментарий
01.11.2021 12:08 Ответить
Походу він щось знає таке, чого не знають пересічні громадяни...
показать весь комментарий
01.11.2021 10:55 Ответить
Всі Громадяни знають, що ермак - агент ФСБ
показать весь комментарий
01.11.2021 19:36 Ответить
Флаг в руки...
показать весь комментарий
01.11.2021 11:03 Ответить
Советский еще анекдот.
Встечаются два бывших однокурсника Криворожского рабфака - не виделись с выпуска. И один из них без руки.
- Ой, Володя, а шо это ты без руки?
- Яша, вы не поверите! Потерял на войне!
- Володя, неужели вы были на войне?
- Нет, меня за эту руку на войну тащили!
показать весь комментарий
01.11.2021 11:11 Ответить
министр он был фейковый....только заявления делал бесполезные
показать весь комментарий
01.11.2021 11:12 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 11:23 Ответить
Резников один из немногих, а может и единственный адекватный в зе команде. так что не спроста все это.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:55 Ответить
Резникова перекинуть на міноборони, а в його нинішнє крісло сяде Меріпопінс.
показать весь комментарий
01.11.2021 12:05 Ответить
Він розумна людина, знає і відчуває запах війни і відповідальності: команда клоунів угробили економіку і армію.
показать весь комментарий
01.11.2021 12:34 Ответить
Тому й очолить МО?
показать весь комментарий
01.11.2021 12:50 Ответить
Саме так. Хоча йому не позаздриш...
показать весь комментарий
01.11.2021 13:41 Ответить
К нам ,что ли собирается, . Вообще странно, Резников и министр в Украине , кто нибудь слышал фамилию я Шевченко , Коваленко и в правительстве Израиля , так о тож
показать весь комментарий
01.11.2021 12:51 Ответить
На сколько я понимаю, он администратор, исполнитель, переговорщик + хорошее образование... Если ошибаюсь, то поправьте.
Что из этого он будет в первую очередь применять на должности МО???
Что во вторую?
Чем это "улыбается" нам, как народу Украины?
показать весь комментарий
01.11.2021 13:34 Ответить
окрім відвертого лайна та кар'єриста, за Зе!Беніну ко&манду, йти ніхто не міг... Освідчена дрянь- це краще чим тупе гуано?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:09 Ответить
Зрозуміло, що гірше...
показать весь комментарий
01.11.2021 14:38 Ответить
так ото ж
показать весь комментарий
01.11.2021 14:49 Ответить
Яшка расслпбься, твою страну создавала жидовочка из Киева, не было бы ее, как знать где был бы Израиль сегодня и был бы.
А в Украине евреи не могут ничего создать только разрушать и воровать, на крайняк приспосабливаться, пусть все едут к вам никто не растроится по этому поводу, страна только выиграет от этого.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:53 Ответить
Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:07 Ответить
Олег Семёнович знает что с его бабками на исторической родине ему будет лучше
показать весь комментарий
01.11.2021 16:37 Ответить
Кац всегда умел вовремя сделать ноги. Возможно скоро будут бить, и ногами.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:28 Ответить
Пішов проходити курс молодого бійця...
показать весь комментарий
01.11.2021 15:53 Ответить
Да если евреи с посад побежали - это уже серьёзно…. Шо то затевается..
показать весь комментарий
01.11.2021 16:40 Ответить
Нехай ідуть всі, бо країні треба вижити. Яким чином, - мабуть всі розуміють.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:14 Ответить
Резников - умный мужик, Аваков - умный мужик, Разумков - умный мужик.....
К сожалению, власти не нужны умные, нужны послушные.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:24 Ответить
Так Резніков розумний (не заперечую) йде у міністри здавати Україну чи захищати - він розумний же, знає що йде робити , хоча він же розумний - й знає з ким ... Значить знає, що й як вони збираються робити...
показать весь комментарий
02.11.2021 09:04 Ответить
чтоб понимать логику Зеленского и работать в команде Зеленского - нужно бьіло постажироваться в 95-квартале. семинарьі в Трускавце - єто породии на стажировку. или пусть ищут спецов для командьі ЗЕ окончивших театрально-цирковое заведение. а Резников просто устал пояснять и разьяснять терминологию политиков для персонала Зе.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:47 Ответить
 
 