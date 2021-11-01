Резников подал в отставку по собственному желанию
Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал в отставку по собственному желанию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
"Член Правительства - Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию в котором также поблагодарил за доверие.
Соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате ВРУ", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что Резников возглавит Министерство обороны Украины.
В простонародье - чистка
панимер - на его место
Встечаются два бывших однокурсника Криворожского рабфака - не виделись с выпуска. И один из них без руки.
- Ой, Володя, а шо это ты без руки?
- Яша, вы не поверите! Потерял на войне!
- Володя, неужели вы были на войне?
- Нет, меня за эту руку на войну тащили!
Что из этого он будет в первую очередь применять на должности МО???
Что во вторую?
Чем это "улыбается" нам, как народу Украины?
А в Украине евреи не могут ничего создать только разрушать и воровать, на крайняк приспосабливаться, пусть все едут к вам никто не растроится по этому поводу, страна только выиграет от этого.
К сожалению, власти не нужны умные, нужны послушные.