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Рєзніков подав у відставку за власним бажанням

Рєзніков подав у відставку за власним бажанням

Віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков подав у відставку за власним бажанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram с повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

"Член Уряду - Віцепрем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков О.Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням, в якій також подякував за довіру.

Відповідна заява зареєстрована в Апараті ВРУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що Резніков очолить Міністерство оборони України.

Читайте: Міністерство оборони очолить Резніков, - Бутусов

Автор: 

звільнення (2697) Резніков Олексій (1447) Мельничук Тарас (56)


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Топ коментарі
+21
Для перехода в МО заявления об оставке не требовалось. Резников достачно умен, чтобы без причины уйти. Скоро узнаем, что там не так.
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01.11.2021 10:51 Відповісти
+18
что то сдохло на Банковой..???? крысы бегут с корабля Квартал 95??!! как так ведь ЕГО креатуру пророчили в Министры обороны....
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01.11.2021 10:48 Відповісти
+15
Похоже скоро война.
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01.11.2021 10:47 Відповісти
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Похоже скоро война.
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01.11.2021 10:47 Відповісти
Нет просто устал,********.
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01.11.2021 11:08 Відповісти
А министром обороны будет легче? Тем более, все говорят, что Путин у границы уже бьет копытом, в начале этого месяца готовит активное вторжение, явно согласованное с мировым правительством и всеми озабоченными. А Резников хоть военный? Как он может руководить военным министерством, это все равно, что зеленый клоун сейчас руководит страной. Подстава.
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02.11.2021 10:50 Відповісти
О, касабий с австралийским IP проснулся! С 2014 года дрыхнул.
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01.11.2021 17:24 Відповісти
что то сдохло на Банковой..???? крысы бегут с корабля Квартал 95??!! как так ведь ЕГО креатуру пророчили в Министры обороны....
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01.11.2021 10:48 Відповісти
Может быть и не бегут, а ИХ «бегут» !?

В простонародье - чистка
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01.11.2021 10:51 Відповісти
"Спрашиваете, почему люди бегут с корабля, который не тонет? Они смекнули, куда он их везёт."

Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/466809-stanislav-ezhi-lets-sprashivaete-pochemu-liudi-begut-s-********-kotoryi/
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01.11.2021 10:53 Відповісти
на скалы...
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01.11.2021 12:23 Відповісти
Верещук собирается на эту посаду
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01.11.2021 10:57 Відповісти
Готовят на министра обороны?...
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01.11.2021 10:48 Відповісти
да нет ничего не мешает Министра обороны оставить в прежнем статусе вице премьер министра и кстати для Министра обороны было бы куда толковей именно сейчас все вопросы ОРЛДО Крым армия оборона взять в комплексное управление...
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01.11.2021 10:50 Відповісти
Не, Резников для Пиночета слабоват - шпагу потерял еще когда в школу пошел...
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01.11.2021 11:07 Відповісти
Naspravdě gromadęninъ Rěznikovъ maje 163 stribki zъ parachutomъ, otže ne je bojaguzomъ i uklonistomъ.
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01.11.2021 14:07 Відповісти
А ты вак считаешь должность вице премьера выше чем должность профильного министра??? Вот и я о том же… обиделся чувак…
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01.11.2021 10:51 Відповісти
Спочатку призначається міністром оборони,а потім пише заяву на звільнення з попередньої посади...А то тут звільниться,туди прийде - а там вже сидить Верещук і каже йому - "слава Україні!"...А взагалі то все проводиться одним президентським Указом,так що можливо і дійсно старий львівський поц (представник обласного центру Львова) Рєзніков вирішив чкурнути...
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01.11.2021 10:57 Відповісти
Вот и я подумал а на яух вице премьер-министру какое то министерство обороны? Это же получается во-первых понижение, а во-вторых сплошной геморрой на всю голову…
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01.11.2021 10:49 Відповісти
К геморрою прилагается бюджет.
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01.11.2021 10:53 Відповісти
честно говоря, КПД данного министерства вывзывет глубокие сомнения... чем оно занимается?
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01.11.2021 10:49 Відповісти
вот уже 7лет временно интегрируется, в основном пенсиями...
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01.11.2021 10:51 Відповісти
А сейчас что речь о самом министерстве идёт или о персон? Обороной безопасность и укреплением обороноспособности страны, а то ты не знаешь и целкой прикидуешься….
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01.11.2021 10:53 Відповісти
а МО тогда чем занимается? не тем же самым? не? тогда зачем нам платить за непонятное министерство?
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01.11.2021 11:04 Відповісти
затем что вы выбрали зеленой правительство. наслаждайТЕсь
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01.11.2021 12:37 Відповісти
Только создали его в 2016 году.
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01.11.2021 12:48 Відповісти
а правительство выбрали в 2019м
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01.11.2021 12:58 Відповісти
Що це робиться ? Саакашвілі обрав тюрму замість зеленого уряду, Рєзніков не витримав і тікає.
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01.11.2021 10:50 Відповісти
Для перехода в МО заявления об оставке не требовалось. Резников достачно умен, чтобы без причины уйти. Скоро узнаем, что там не так.
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01.11.2021 10:51 Відповісти
как раз требовалось
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01.11.2021 10:55 Відповісти
Та что там не так - обидели чувака и на понижение хотели отправить… шо непонятного?
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01.11.2021 10:55 Відповісти
резников идет на министра обороны
панимер - на его место
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01.11.2021 10:54 Відповісти
Никто уже никуда не идёт, не хочет резников этого гемор
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01.11.2021 10:56 Відповісти
Это которая под Мери Попинс косила?
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01.11.2021 12:06 Відповісти
угу
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01.11.2021 12:08 Відповісти
Походу він щось знає таке, чого не знають пересічні громадяни...
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01.11.2021 10:55 Відповісти
Всі Громадяни знають, що ермак - агент ФСБ
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01.11.2021 19:36 Відповісти
Флаг в руки...
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01.11.2021 11:03 Відповісти
Советский еще анекдот.
Встечаются два бывших однокурсника Криворожского рабфака - не виделись с выпуска. И один из них без руки.
- Ой, Володя, а шо это ты без руки?
- Яша, вы не поверите! Потерял на войне!
- Володя, неужели вы были на войне?
- Нет, меня за эту руку на войну тащили!
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01.11.2021 11:11 Відповісти
министр он был фейковый....только заявления делал бесполезные
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01.11.2021 11:12 Відповісти
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01.11.2021 11:23 Відповісти
Резников один из немногих, а может и единственный адекватный в зе команде. так что не спроста все это.
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01.11.2021 11:55 Відповісти
Резникова перекинуть на міноборони, а в його нинішнє крісло сяде Меріпопінс.
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01.11.2021 12:05 Відповісти
Він розумна людина, знає і відчуває запах війни і відповідальності: команда клоунів угробили економіку і армію.
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01.11.2021 12:34 Відповісти
Тому й очолить МО?
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01.11.2021 12:50 Відповісти
Саме так. Хоча йому не позаздриш...
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01.11.2021 13:41 Відповісти
К нам ,что ли собирается, . Вообще странно, Резников и министр в Украине , кто нибудь слышал фамилию я Шевченко , Коваленко и в правительстве Израиля , так о тож
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01.11.2021 12:51 Відповісти
На сколько я понимаю, он администратор, исполнитель, переговорщик + хорошее образование... Если ошибаюсь, то поправьте.
Что из этого он будет в первую очередь применять на должности МО???
Что во вторую?
Чем это "улыбается" нам, как народу Украины?
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01.11.2021 13:34 Відповісти
окрім відвертого лайна та кар'єриста, за Зе!Беніну ко&манду, йти ніхто не міг... Освідчена дрянь- це краще чим тупе гуано?
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01.11.2021 14:09 Відповісти
Зрозуміло, що гірше...
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01.11.2021 14:38 Відповісти
так ото ж
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01.11.2021 14:49 Відповісти
Яшка расслпбься, твою страну создавала жидовочка из Киева, не было бы ее, как знать где был бы Израиль сегодня и был бы.
А в Украине евреи не могут ничего создать только разрушать и воровать, на крайняк приспосабливаться, пусть все едут к вам никто не растроится по этому поводу, страна только выиграет от этого.
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02.11.2021 08:53 Відповісти
Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию.
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01.11.2021 14:07 Відповісти
Олег Семёнович знает что с его бабками на исторической родине ему будет лучше
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01.11.2021 16:37 Відповісти
Кац всегда умел вовремя сделать ноги. Возможно скоро будут бить, и ногами.
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01.11.2021 14:28 Відповісти
Пішов проходити курс молодого бійця...
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01.11.2021 15:53 Відповісти
Да если евреи с посад побежали - это уже серьёзно…. Шо то затевается..
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01.11.2021 16:40 Відповісти
Нехай ідуть всі, бо країні треба вижити. Яким чином, - мабуть всі розуміють.
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01.11.2021 17:14 Відповісти
Резников - умный мужик, Аваков - умный мужик, Разумков - умный мужик.....
К сожалению, власти не нужны умные, нужны послушные.
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01.11.2021 17:24 Відповісти
Так Резніков розумний (не заперечую) йде у міністри здавати Україну чи захищати - він розумний же, знає що йде робити , хоча він же розумний - й знає з ким ... Значить знає, що й як вони збираються робити...
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02.11.2021 09:04 Відповісти
чтоб понимать логику Зеленского и работать в команде Зеленского - нужно бьіло постажироваться в 95-квартале. семинарьі в Трускавце - єто породии на стажировку. или пусть ищут спецов для командьі ЗЕ окончивших театрально-цирковое заведение. а Резников просто устал пояснять и разьяснять терминологию политиков для персонала Зе.
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01.11.2021 19:47 Відповісти
 
 