Віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков подав у відставку за власним бажанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram с повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

"Член Уряду - Віцепрем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков О.Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням, в якій також подякував за довіру.

Відповідна заява зареєстрована в Апараті ВРУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що Резніков очолить Міністерство оборони України.

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