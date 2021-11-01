Рєзніков подав у відставку за власним бажанням
Віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков подав у відставку за власним бажанням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram с повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
"Член Уряду - Віцепрем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков О.Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням, в якій також подякував за довіру.
Відповідна заява зареєстрована в Апараті ВРУ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що Резніков очолить Міністерство оборони України.
Топ коментарі
+21 Испанец Киевский #411198
показати весь коментар01.11.2021 10:51 Відповісти Посилання
+18 VOLVO XC 70
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+15 Alexander Tsvelikh
показати весь коментар01.11.2021 10:47 Відповісти Посилання
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В простонародье - чистка
Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/466809-stanislav-ezhi-lets-sprashivaete-pochemu-liudi-begut-s-********-kotoryi/
панимер - на его место
Встечаются два бывших однокурсника Криворожского рабфака - не виделись с выпуска. И один из них без руки.
- Ой, Володя, а шо это ты без руки?
- Яша, вы не поверите! Потерял на войне!
- Володя, неужели вы были на войне?
- Нет, меня за эту руку на войну тащили!
Что из этого он будет в первую очередь применять на должности МО???
Что во вторую?
Чем это "улыбается" нам, как народу Украины?
А в Украине евреи не могут ничего создать только разрушать и воровать, на крайняк приспосабливаться, пусть все едут к вам никто не растроится по этому поводу, страна только выиграет от этого.
К сожалению, власти не нужны умные, нужны послушные.