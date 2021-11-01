Грудное вскармливание не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19, - Минздрав

Ни одна из вакцин от коронавируса не содержит частиц "живого" вируса, поэтому они не представляют угрозы матери и ребенку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минздрава.

"Всемирная организация здравоохранения советует женщинам, которые кормят грудью, прививаться против коронавирусной болезни. Эти рекомендации поддерживают регуляторы в сфере здравоохранения США, Великобритании, Германии и других стран", - говорится в сообщении.

В Украине Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) отмечает, что женщины, кормящие детей грудным молоком, могут быть вакцинированы от COVID-19 без предостережений, если иное не указано в инструкции к вакцине.

"Для прививки можно использовать вакцину Comirnaty производства Pfizer-BioNTech или AstraZeneca. Согласно действующей инструкции относительно вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech, грудное вскармливание является противопоказанием для применения этой вакцины.

Прекращать кормить младенца грудным молоком из-за прививки не нужно", - отметили в Минздраве.

