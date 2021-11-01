Грудное вскармливание не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19, - Минздрав
Ни одна из вакцин от коронавируса не содержит частиц "живого" вируса, поэтому они не представляют угрозы матери и ребенку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минздрава.
"Всемирная организация здравоохранения советует женщинам, которые кормят грудью, прививаться против коронавирусной болезни. Эти рекомендации поддерживают регуляторы в сфере здравоохранения США, Великобритании, Германии и других стран", - говорится в сообщении.
В Украине Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) отмечает, что женщины, кормящие детей грудным молоком, могут быть вакцинированы от COVID-19 без предостережений, если иное не указано в инструкции к вакцине.
"Для прививки можно использовать вакцину Comirnaty производства Pfizer-BioNTech или AstraZeneca. Согласно действующей инструкции относительно вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech, грудное вскармливание является противопоказанием для применения этой вакцины.
Прекращать кормить младенца грудным молоком из-за прививки не нужно", - отметили в Минздраве.
в Израиле беременных прививали массово. И умерла только 1 беременная - в феврале, до вакцинации. И ребенка не спасли.
Именно поэтому немецкие реаниматологи и гинекологи в последнее время решили усилить давление. Ведь беременность повышает https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83/a-52742588 риск тяжелого течения COVID-19 и, кроме того, к настоящему времени собрано достаточно достоверных данных о https://www.dw.com/ru/vakciny-ot-covid-nemeckij-uchenyj-ob-ih-jeffektivnosti-i-bezopasnosti/a-56242907 безопасности мРНК-вакцин , говорится в заявлении группы, в которую входят 11 профессиональных ассоциаций врачей-гинекологов и реаниматологов.
Многие гинекологи выступают за немедленную вакцинацию беременных женщин
Того же мнения придерживается и Штефан Клюге (Stefan Kluge), заведующий университетской клиникой Гамбург-Эппендорф. В последнее время в отделениях интенсивной терапии оказывается все больше https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/a-53152482 беременных женщин , больных ковидом, говорит врач. Лишь за последние две недели в реанимационном отделении его клиники оказались пять таких пациенток. "Эти случаи особенно драматичны. Мы должны обязательно вакцинировать беременных женщин", - уверен Клюге.
Риск тяжелого течения ковида при беременности возрастает
К выводу, что беременные действительно относятся к группе повышенного риска, ученые пришли еще в сентябре прошлого года. В специализированном британском медицинском журнале The BMJ был опубликован большой материал, обобщивший результаты более 190 исследований на эту тему. Участие в них приняли почти 68 тысяч женщин.
Выводы не оставляют сомнений: коронавирусная инфекция протекает у беременных женщин бессимптомно в пять раз чаще. Но у них вдвое выше риск, что после заражения коронавирусом будущим матерям может потребоваться https://www.dw.com/ru/vnachale-prostuda-potom-koma-rasskaz-togo-kto-perebolel-kovidom/a-55710210 лечение в отделении интенсивной терапии с применением аппаратов ИВЛ.
Беременность - один из факторов риска для развития тяжелых форм ковида
Риск летального исхода тоже не исключен и составляет два случая на 10 тысяч. С 35 лет опасность смерти увеличивается, а наличие таких факторов, как лишний вес или https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-52972108 сопутствующие заболевания , к примеру диабет, повышает ее. В целом беременные подвержены той же степени риска, что и люди в возрасте от 70 до 84 лет.
Если беременных женщин относят к https://www.dw.com/ru/koronavirus-pochti-polovina-zhitelej-germanii-vhodjat-v-gruppu-riska/a-56667919 группе высокого риска , их защита должна стать главным приоритетом, считает Аня В. Она еще не ушла в декретный отпуск и поэтому, как работающий врач, подвержена особой опасности: "Я волнуюсь за свою нынешнюю беременность куда больше, чем за предыдущую, - признается Аня. - Я работаю в больнице, и делаю все от меня зависящее, чтобы не заразиться коронавирусом. Но риск все равно есть". Четкие рекомендации Общества гинекологии и Института имени Роберта Коха, как защититься от вируса работающим беременным женщинам, были бы очень полезны, добавляет Аня.
Вакцинация только мРНК-вакцинами
Однако не все вакцины подходят для беременных. Их рекомендуется прививать только вакцинами на основе мРНК, иными словами, препаратами производства BioNTech/Pfizer и Moderna.
Предпочтение отдается мРНК-вакцинам
Аня В. также отдает предпочтение мРНК-вакцинам: "При беременности и без того повышается риск тромбоза из-за гормональных изменений. Я бы хотела свести к минимуму опасность возникновения https://www.dw.com/ru/est-li-svjaz-mezhdu-primeneniem-vektornyh-vakcin-i-trombozom/a-57215009 тромбоза венозных синусов , поэтому привилась бы только вакциной на основе мРНК", - говорит женщина
Так это бывает для ВСЕХ лекарств. Третья фаза - это все годы ПОСЛЕ официального выпуска на рынок.
А первые две фазы - доклиническая и клиническая - все пройдены ПОЛНОСТЬЮ.