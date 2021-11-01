РУС
Хотим использовать уникальный шанс – наличие монобольшинства, - новый замлавы фракции СН Мотовиловец

Фракция "Слуга народа" хочет, чтобы работа Верховной Рады была эффективной. Недавний случай с предложением депутату СН взятки свидетельствует о правильности работы фракции по изменению законодательства.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал первым заместитель председателя фракции СН Андрей Мотовиловец.

"Мы хотим принятия законов, хотим использовать уникальный шанс девятого созыва – наличие монобольшинства. Мы должны работать наиболее эффективно, лучше", - отметил он.

По словам нардепа, фракция не считает, что находится "в отличном законодательном поле".

"Мы считаем, что нужно проводить изменения. Пример - что недавно произошло во фракции: вы знаете, что мы приняли закон, после чего представители бизнеса начали предлагать взятку депутату от "Слуги народа", чтобы он (закон. – ред.) никогда не был принят во втором чтении – был завален правками и так далее. Для меня это отличный пример, что наши законы меняют в лучшую сторону. Я горжусь, что депутат от "Слуги народа" заявил о взятке. Впервые из всех созывов мы заявляем о взятке. Человек уже получил подозрение и находится в суде", - подчеркнул первый зам главы фракции СН.

Здєсь можна нєплохо прібарахліться, і внукам хватіт
01.11.2021 22:02 Ответить
Прошло целых два года, а стаде зелёных только сейчас обнаружили "уникальный шанс". Ну не тормознутые дебилы?!
01.11.2021 22:04 Ответить
уже не получится .за отсутствием оного
01.11.2021 22:02 Ответить
Здєсь можна нєплохо прібарахліться, і внукам хватіт
01.11.2021 22:02 Ответить
уже не получится .за отсутствием оного
01.11.2021 22:02 Ответить
Прошло целых два года, а стаде зелёных только сейчас обнаружили "уникальный шанс". Ну не тормознутые дебилы?!
01.11.2021 22:04 Ответить
ну, так уже ж

В начале пандемии Мотовиловец пригнал самолет с медицинским оборудованием, тестами и масками из Китая и передал часть груза Ставницеру для Одессы. Он рассказал, что тесты на коронавирус из Китая, а также медицинское оборудование, прибыли 23 марта 2020 года в Киев спецрейсом военного самолета Ил-76 из китайского Гуанчжоу. "Министерство обороны финансировало перелет, а закупку финансировал крупный украинский и китайский бизнес… Нашей стороне помог Джек Ма (миллиардер, владелец Alibaba - ред.), который дружит с Александром Ярославским (украинский олигарх, владелец группы DCH - ред.), - https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/24/7244825/ сообщил Мотовиловец в интервью "Украинской правде".

16 ноября 2020 года нардеп Андрей Мотовиловец в интервью изданию "Бабель" https://gordonua.com/news/politics/nardep-motovilovec-rasskazal-o-polete-vtoroy-mr-v-antonove-soobshchili-chto-samolet-**********-1528206.html заявил , что в апреле 2020 года украинские власти отправили в Китай за медицинским грузом второй борт "Мрии" (АН-225 існує в єдиному екземплярі). Так он объяснил появление президента Зеленского 23 апреля 2020 года на аэродроме Гостомель во время встречи самолета с коммерческим грузом для торговой сети "Эпицентр". Однако, по данным ГП "Антонов", упомянутый второй борт никогда не был достроен и не мог подниматься в воздух. Позднее Мотовиловец публично признал свою ошибку.
01.11.2021 22:04 Ответить
И

Интересно кто он по национальности?
01.11.2021 22:05 Ответить
Был личным ассистентом шульмейстера
01.11.2021 22:09 Ответить
ну ладно бы в благих целях ))) но саткудава у жаб благие цели??? ))))
01.11.2021 22:09 Ответить
Следующая верховная рада просто обязана принять закон который бы не допустил в будущем ни какого монобольшинства...
Если вдруг такое случится...и опять народ поведется на телевизор...то количество мест в раде должно быть автоматически уменьшено...до 224-х.. а лишние места распределены между другими прошедшими в раду партиями..
01.11.2021 22:10 Ответить
Тут где-то увидел такое наблюдение...с тех пор как в каждом американском доме появился телевизор, США не выиграли ни одной войны.
01.11.2021 22:16 Ответить
вибач, але це фігня.
Що-що, але зелені слуги урода наркомана протягнули пару корисних речей через оцю ВР. Як мінімум - три. І першою корисною річчю (в порядку прийняття) був поліпшений виборчий кодекс з голосуванням по відкритим спискам (він, насправді, хоч в гіршій редакції, був проголосований ще при спікері Парубію, з 18-тої спроби, через що клоун його тупо не підписав...).
Саме такий виборчий кодекс не дає можливості створення монобільшості, тому що ліквідується мажоритарка "з гречкою".
01.11.2021 22:19 Ответить
стефанчуковий кадр
01.11.2021 22:12 Ответить
А украинцев у нас уже нет,? Только евреи?
01.11.2021 22:12 Ответить
01.11.2021 22:18 Ответить
так ещё эффективнее издавать законы в виде указов, зачем столько тел там показывают шоу типа с голосованием... шоу с обсуждением уже покерили забив на регламент
01.11.2021 22:44 Ответить
Монобільшість введуть в РНБО?
01.11.2021 22:48 Ответить
по ходу мзду давать теперь придется монобольшинству, а тама голодних зеленых ртов - мати не горюй
01.11.2021 23:18 Ответить
Шоферу Шефіра приготуватися.
01.11.2021 23:28 Ответить
Ну що ж, вперед на "міни", монобільшість,мля, тільки за допомогою інших фракцій "нашкрябали" голосів за відставку Разумкова.
02.11.2021 07:09 Ответить
 
 