Хотим использовать уникальный шанс – наличие монобольшинства, - новый замлавы фракции СН Мотовиловец

Фракция "Слуга народа" хочет, чтобы работа Верховной Рады была эффективной. Недавний случай с предложением депутату СН взятки свидетельствует о правильности работы фракции по изменению законодательства.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал первым заместитель председателя фракции СН Андрей Мотовиловец.

"Мы хотим принятия законов, хотим использовать уникальный шанс девятого созыва – наличие монобольшинства. Мы должны работать наиболее эффективно, лучше", - отметил он.

По словам нардепа, фракция не считает, что находится "в отличном законодательном поле".

"Мы считаем, что нужно проводить изменения. Пример - что недавно произошло во фракции: вы знаете, что мы приняли закон, после чего представители бизнеса начали предлагать взятку депутату от "Слуги народа", чтобы он (закон. – ред.) никогда не был принят во втором чтении – был завален правками и так далее. Для меня это отличный пример, что наши законы меняют в лучшую сторону. Я горжусь, что депутат от "Слуги народа" заявил о взятке. Впервые из всех созывов мы заявляем о взятке. Человек уже получил подозрение и находится в суде", - подчеркнул первый зам главы фракции СН.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан гражданин, связанный с шоу-бизнесом, пытавшийся подкупить депутата Рады за $100 тыс. ежегодно, - СБУ. ФОТОрепортаж