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Министр экономики Любченко подал заявление об отставке

Министр экономики Любченко подал заявление об отставке

Министр экономики Алексей Любченко подал в отставку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в Аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Ранее нардеп "СН" Даниил Гетманцев заявил, что фракция ждет заявление Любченко об отставке. Шмыгаль негативно оценил его работу.

Читайте: Арахамия о ротациях в Кабмине: Резников в Минобороны, Верещук в Минреинтеграции, Рябикин в Минстратегпром, Стрилец в Минэкологии. Переговоры по отставке Любченко продолжаются

Автор: 

отставка (3163) Любченко Алексей (80) Мельничук Тарас (44)


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Топ комментарии
+11
30 лет Независимости. Самое большое наказание для топ чиновников, чиновников это.....просто увольнение. без полного аудита и анализа деятельности на занимаемой должности ! Наворовался. поделился по схематозу и....пошел в резерв, пока подберут новое "теплое" место, а у людей чуть п в памяти забудется.
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02.11.2021 11:13 Ответить
+10
Еще вчера было все прекрасно. Сегодня все плохо. З**илы, вам не кажется, что вас н@**@ли
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02.11.2021 11:13 Ответить
+10
Крысы бегут с тонущего титаника. Как неожиданно! Впереди дефолт - бене нужны ваши денежки
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02.11.2021 11:32 Ответить
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Недозакинул.
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02.11.2021 11:13 Ответить
30 лет Независимости. Самое большое наказание для топ чиновников, чиновников это.....просто увольнение. без полного аудита и анализа деятельности на занимаемой должности ! Наворовался. поделился по схематозу и....пошел в резерв, пока подберут новое "теплое" место, а у людей чуть п в памяти забудется.
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02.11.2021 11:13 Ответить
народ молчит - значит, со всем согласен
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02.11.2021 11:28 Ответить
Еще вчера было все прекрасно. Сегодня все плохо. З**илы, вам не кажется, что вас н@**@ли
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02.11.2021 11:13 Ответить
Так каков поп

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02.11.2021 11:16 Ответить
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02.11.2021 11:14 Ответить
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02.11.2021 15:47 Ответить
А чего не подать? Экономику зеленые за два года в хлам уложили, можно просто эту посаду упразднить вообще.
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02.11.2021 11:17 Ответить
Хто це?)
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02.11.2021 11:17 Ответить
Перефразируя прапорщика можно сказать:
- Экономика - это вам не математика, тут головой соображать надо !
П.С. Сидеть в налоговой на потоках - получалось, а руководить министерство - ума нет !
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02.11.2021 11:19 Ответить
те что поумнее сами увольняются просто видят ситуацию изнутри и не хотят работать с зеленым балаганом, а потом не хотят становиться крайними за чужие решения и хотелки, спущенные из ОПы...
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02.11.2021 11:21 Ответить
це вже який за рахунком на цьому тижні? третій?
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02.11.2021 11:23 Ответить
Четвертий .
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02.11.2021 11:29 Ответить
ага, дякую!
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02.11.2021 11:50 Ответить
С 29 апреля 2020 - председатель Государственной налоговой службы Украины. По мнению Алексы Швеца это могло произойти в результате лоббирования Любченко на эту должность новым главой Минфина Сергеем Марченко. И вынужденной замены в руководстве ДПС на фоне скандала, вызванного заявлениями экс-министра финансов Игоря Уманского о ежемесячные убытки бюджета на 10 млрд грн из-за схемы уклонения от уплаты налогов.
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02.11.2021 11:24 Ответить
Крысы бегут с тонущего титаника. Как неожиданно! Впереди дефолт - бене нужны ваши денежки
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02.11.2021 11:32 Ответить
Обісрались. Надіються ще за рахунок перестановки кабінетних бл.дєй продовжити агонію режиму клоунів. Обісрались...
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02.11.2021 11:41 Ответить
Новий раунд переставляння ліжок у зе-борделі.
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02.11.2021 11:58 Ответить
Ты помнишь как все начиналось

Все было впервые и вновь

Как строились лодки и лодки звались

...
Интересно, как скоро , закончиться желающие попозориться участием в этом *;%¢$€...?
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02.11.2021 12:03 Ответить
Хто ще не був міністром в уряді ВАЗеленського, найвеличнішого імператора нашої больнічкі? Арахамія приймає заявки.
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02.11.2021 12:05 Ответить
И что? просто отсавка?
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02.11.2021 12:31 Ответить
Раскулачивать пора уже этих крыс. Обожрали народ до нищеты
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02.11.2021 13:20 Ответить
А почему в Отставку , а не в тюрьму?? Ни хрена не работал, нанёс Украине, своим бездействием, огромный убыток, наворовал себе на всю оставшуюся жизнь и смывается себе тихо , за рубеж??
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02.11.2021 13:40 Ответить
у нас был оказывается целый министра экономики))) внукам хватит?
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02.11.2021 13:59 Ответить
ШО. Деньги закончились ?
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02.11.2021 14:17 Ответить
осень знаете ли...
то ли птицы летят перелётные,
то ли крысы бегут с корабля
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02.11.2021 14:55 Ответить
 
 