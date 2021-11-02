Министр экономики Любченко подал заявление об отставке
Министр экономики Алексей Любченко подал в отставку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
"Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в Аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Ранее нардеп "СН" Даниил Гетманцев заявил, что фракция ждет заявление Любченко об отставке. Шмыгаль негативно оценил его работу.
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+11 Колыван Спикер
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+10 jklpqrs
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+10 Super Gut
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- Экономика - это вам не математика, тут головой соображать надо !
П.С. Сидеть в налоговой на потоках - получалось, а руководить министерство - ума нет !
Все было впервые и вновь
Как строились лодки и лодки звались
...
Интересно, как скоро , закончиться желающие попозориться участием в этом *;%¢$€...?
то ли птицы летят перелётные,
то ли крысы бегут с корабля