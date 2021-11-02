Министр экономики Любченко подал заявление об отставке

Министр экономики Алексей Любченко подал в отставку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в Аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Ранее нардеп "СН" Даниил Гетманцев заявил, что фракция ждет заявление Любченко об отставке. Шмыгаль негативно оценил его работу.

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