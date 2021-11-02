Міністр економіки Любченко подав заяву про відставку
Міністр економіки Олексій Любченко подав у відставку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
"Перший віцепрем'єр-міністр України - Міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади", - йдеться в повідомленні.
Раніше нардеп "СН" Данило Гетманцев заявив, що фракція чекає на заяву Любченка про відставку. Шмигаль негативно оцінив його роботу.
Топ коментарі
+11 Колыван Спикер
показати весь коментар02.11.2021 11:13 Відповісти Посилання
+10 jklpqrs
показати весь коментар02.11.2021 11:13 Відповісти Посилання
+10 Super Gut
показати весь коментар02.11.2021 11:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Экономика - это вам не математика, тут головой соображать надо !
П.С. Сидеть в налоговой на потоках - получалось, а руководить министерство - ума нет !
Все было впервые и вновь
Как строились лодки и лодки звались
...
Интересно, как скоро , закончиться желающие попозориться участием в этом *;%¢$€...?
то ли птицы летят перелётные,
то ли крысы бегут с корабля