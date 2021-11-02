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Міністр економіки Любченко подав заяву про відставку

Міністр економіки Любченко подав заяву про відставку

Міністр економіки Олексій Любченко подав у відставку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

"Перший віцепрем'єр-міністр України - Міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади", - йдеться в повідомленні.

Раніше нардеп "СН" Данило Гетманцев заявив, що фракція чекає на заяву Любченка про відставку. Шмигаль негативно оцінив його роботу.

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Автор: 

відставка (1473) Любченко Олексій (114) Мельничук Тарас (56)


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Топ коментарі
+11
30 лет Независимости. Самое большое наказание для топ чиновников, чиновников это.....просто увольнение. без полного аудита и анализа деятельности на занимаемой должности ! Наворовался. поделился по схематозу и....пошел в резерв, пока подберут новое "теплое" место, а у людей чуть п в памяти забудется.
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02.11.2021 11:13 Відповісти
+10
Еще вчера было все прекрасно. Сегодня все плохо. З**илы, вам не кажется, что вас н@**@ли
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02.11.2021 11:13 Відповісти
+10
Крысы бегут с тонущего титаника. Как неожиданно! Впереди дефолт - бене нужны ваши денежки
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02.11.2021 11:32 Відповісти
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Недозакинул.
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02.11.2021 11:13 Відповісти
30 лет Независимости. Самое большое наказание для топ чиновников, чиновников это.....просто увольнение. без полного аудита и анализа деятельности на занимаемой должности ! Наворовался. поделился по схематозу и....пошел в резерв, пока подберут новое "теплое" место, а у людей чуть п в памяти забудется.
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02.11.2021 11:13 Відповісти
народ молчит - значит, со всем согласен
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02.11.2021 11:28 Відповісти
Еще вчера было все прекрасно. Сегодня все плохо. З**илы, вам не кажется, что вас н@**@ли
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02.11.2021 11:13 Відповісти
Так каков поп

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02.11.2021 11:16 Відповісти
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02.11.2021 11:14 Відповісти
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02.11.2021 15:47 Відповісти
А чего не подать? Экономику зеленые за два года в хлам уложили, можно просто эту посаду упразднить вообще.
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02.11.2021 11:17 Відповісти
Хто це?)
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02.11.2021 11:17 Відповісти
Перефразируя прапорщика можно сказать:
- Экономика - это вам не математика, тут головой соображать надо !
П.С. Сидеть в налоговой на потоках - получалось, а руководить министерство - ума нет !
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02.11.2021 11:19 Відповісти
те что поумнее сами увольняются просто видят ситуацию изнутри и не хотят работать с зеленым балаганом, а потом не хотят становиться крайними за чужие решения и хотелки, спущенные из ОПы...
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02.11.2021 11:21 Відповісти
це вже який за рахунком на цьому тижні? третій?
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02.11.2021 11:23 Відповісти
Четвертий .
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02.11.2021 11:29 Відповісти
ага, дякую!
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02.11.2021 11:50 Відповісти
С 29 апреля 2020 - председатель Государственной налоговой службы Украины. По мнению Алексы Швеца это могло произойти в результате лоббирования Любченко на эту должность новым главой Минфина Сергеем Марченко. И вынужденной замены в руководстве ДПС на фоне скандала, вызванного заявлениями экс-министра финансов Игоря Уманского о ежемесячные убытки бюджета на 10 млрд грн из-за схемы уклонения от уплаты налогов.
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02.11.2021 11:24 Відповісти
Крысы бегут с тонущего титаника. Как неожиданно! Впереди дефолт - бене нужны ваши денежки
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02.11.2021 11:32 Відповісти
Обісрались. Надіються ще за рахунок перестановки кабінетних бл.дєй продовжити агонію режиму клоунів. Обісрались...
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02.11.2021 11:41 Відповісти
Новий раунд переставляння ліжок у зе-борделі.
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02.11.2021 11:58 Відповісти
Ты помнишь как все начиналось

Все было впервые и вновь

Как строились лодки и лодки звались

...
Интересно, как скоро , закончиться желающие попозориться участием в этом *;%¢$€...?
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02.11.2021 12:03 Відповісти
Хто ще не був міністром в уряді ВАЗеленського, найвеличнішого імператора нашої больнічкі? Арахамія приймає заявки.
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02.11.2021 12:05 Відповісти
И что? просто отсавка?
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02.11.2021 12:31 Відповісти
Раскулачивать пора уже этих крыс. Обожрали народ до нищеты
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02.11.2021 13:20 Відповісти
А почему в Отставку , а не в тюрьму?? Ни хрена не работал, нанёс Украине, своим бездействием, огромный убыток, наворовал себе на всю оставшуюся жизнь и смывается себе тихо , за рубеж??
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02.11.2021 13:40 Відповісти
у нас был оказывается целый министра экономики))) внукам хватит?
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02.11.2021 13:59 Відповісти
ШО. Деньги закончились ?
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02.11.2021 14:17 Відповісти
осень знаете ли...
то ли птицы летят перелётные,
то ли крысы бегут с корабля
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02.11.2021 14:55 Відповісти
 
 