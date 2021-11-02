Міністр економіки Любченко подав заяву про відставку

Міністр економіки Олексій Любченко подав у відставку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

"Перший віцепрем'єр-міністр України - Міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади", - йдеться в повідомленні.

Раніше нардеп "СН" Данило Гетманцев заявив, що фракція чекає на заяву Любченка про відставку. Шмигаль негативно оцінив його роботу.

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