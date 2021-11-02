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Официальный Googlе-аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси заблокированы в рамках санкций

Официальный Googlе-аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси заблокированы в рамках санкций

Официальный Googlе-аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета заблокированы по причине введения санкций в отношении лиц и организаций из Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель СК Юлия Гончарова.

"Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен", - констатирует в своем сообщении Google.

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"Вместе с официальным аккаунтом заблокирован и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал ведомства с более чем 23 тыс. подписчиков. Канал содержал видеоинформацию с официальными заявлениями представителей комитета, видеосюжеты по резонансным уголовным делам, материалы проекта "Тайны следствия", видеоматериалы по таким социально значимым темам, как борьба с наркотрафиком, международная киберпреступность, изготовление и распространение детской порнографии, противодействие насилию, в том числе внутрисемейному, и многое другое", - рассказала Юлия Гончарова. 

Она продолжила: "На канале находились сотни видеоматериалов, некоторые имели более миллиона просмотров. Часть касалась в том числе международного взаимодействия с ФБР США, международной компанией VISA по вопросам хищения с банковских карт граждан".

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Google (137) YouTube (109) Беларусь (7937)


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гугл нагуглил на диктатора...
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02.11.2021 15:06 Ответить
Одним другим, значит, резиновый дубинал в известное место, а третьи первым отключают етуб каналы за этот дубинал. Наказание соответствующее тяжести содеянного?
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02.11.2021 15:11 Ответить
Сотрудники гугл должны выехать на место и отбить Беларусь сами ?
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02.11.2021 16:55 Ответить
Хотел бы я на это посмотреть
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02.11.2021 16:58 Ответить
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02.11.2021 15:26 Ответить
Теперь нашим правозащитникам и концов не найти.
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02.11.2021 15:37 Ответить
Ой, представляю, как весь следственный комитет Беларуси сейчас корчится в муках от отсуствия у них ютуб-канала. Это серъёзные уже санкции пошли, ничего не скажешь.
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02.11.2021 16:49 Ответить
Там небойсь по 200 просмотров было на видос, а миллион просмотров, это по числу видосов. Но это не санкции же а протест отдельно взятой компании.
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02.11.2021 16:58 Ответить
 
 