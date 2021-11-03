США будут укреплять энергетическую безопасность Украины, - Блинкен..."

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил президента Зеленского в том, что Штаты будут поддерживать украинскую энергетическую безопасность.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа США, информирует Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что глава Госдепа приветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией. А также "подчеркнул, что вместе с нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток-2".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Зеленский и Блинкен встретились в Глазго, где сейчас проходит климатический саммит.