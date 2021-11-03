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США зміцнюватимуть енергетичну безпеку України, - Блінкен

США зміцнюватимуть енергетичну безпеку України, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив президента Зеленського в тому, що Штати підтримуватимуть українську енергетичну безпеку.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ.

"Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку США суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що глава Держдепу вітав кроки України щодо боротьби з корупцією. А також "наголосив, що разом із нашими союзниками та партнерами Сполучені Штати продовжуватимуть зміцнювати енергетичну безпеку України, у тому числі за рахунок зниження ризиків, пов'язаних із трубопроводом "Північний потік-2"

Також читайте: "Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну та Польщу у 2022 році, - Reuters

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Зеленський та Блінкен зустрілися у Глазго, де зараз відбувається кліматичний саміт.

Автор: 

Держдепартамент США (1654) Зеленський Володимир (24552) США (23598) Північний потік (2475) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+13
Сняв санкции с СП-2 вы уже сильно "укрепили" Украину и посадили на газовую иглу ***** Европу.
А фрау вместо "экономического" проекта получила газ в разы дороже. Транзит в обход Украины - увеличивает вероятность полномасштабной войны с кацапскими оккупантами.

Политики от Бога... а если точнее "*************".
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03.11.2021 02:32 Відповісти
+10
Рояль не подвезли?
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03.11.2021 02:33 Відповісти
+7
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03.11.2021 02:07 Відповісти
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03.11.2021 02:07 Відповісти
Зебабуін в той час був зайнятий двома білими доріжками і запізнився на виступ 😏😤
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03.11.2021 02:23 Відповісти
Да он и без ширки горазд спрыгивать , бо не в состоянии связать по смыслу предложение с предложением... Каароче, Зладостанов-2.
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03.11.2021 10:51 Відповісти
Рояль не подвезли?
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03.11.2021 02:33 Відповісти
Сняв санкции с СП-2 вы уже сильно "укрепили" Украину и посадили на газовую иглу ***** Европу.
А фрау вместо "экономического" проекта получила газ в разы дороже. Транзит в обход Украины - увеличивает вероятность полномасштабной войны с кацапскими оккупантами.

Политики от Бога... а если точнее "*************".
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03.11.2021 02:32 Відповісти
ЦЕНЗОР, Больше новостей про Д. Яроша! шо там и как.
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03.11.2021 03:05 Відповісти
Не сотвори себе кумира, пример Гадя Савченко.
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03.11.2021 08:34 Відповісти
Ви би хоч Нікі там міняли час від часу.
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03.11.2021 10:13 Відповісти
троляку не корміть...
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03.11.2021 11:28 Відповісти
"
США будут укреплять энергетическую безопасность Украины, - Блинкен..."

Звкуплять в білорусів ще 100 кіловат електроенергії.
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03.11.2021 03:12 Відповісти
Чем?навозом?
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03.11.2021 06:44 Відповісти
"навоз" вам кацапорилим самим потрібен - для мистецтва !
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03.11.2021 11:30 Відповісти
...на "словах" или поставками Джавелинов батарейками "Крона"?
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03.11.2021 04:11 Відповісти
Они уже укрепили энергетическую безопасность Европы, кинув со сжиженным газом. Весь уходит в Азию, там платят больше. А ведь Трамп года 3 назад говорил, зачем вам Северный поток, покупайте наш газ ...
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03.11.2021 04:27 Відповісти
Енергетична система в Україні, це другий фронт, який намагається виграти московія. Любого, хто привносить свіжі ідеї або не дай Боже є прихильником західних демократичних принципів чекає доля майже полоненого серед своєї країни. Ви навіть не уявляєте, як Московія з Білорусі бояться втратити вплив на енергетичний сектор. І ми поки що програєм цю внутрішню битву
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03.11.2021 04:42 Відповісти
Никакой проблемы с энергетикой нет. Как только энергоноситель становится нерентабельным находится альтернатива ему, или же производство загибается. Украина это не производство, поэтому все наладится. Но со временем.
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03.11.2021 06:50 Відповісти
Тобто Московія і Білорусь виробники, а Україна за вашою думкою є сировинним додатком? Ну цій вашій мрії, винищити Україну вже років 300. Мрійники
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03.11.2021 07:14 Відповісти
укрепление енергонезависимости: 1)-снятие санкций с СП-2; 2)подорожание энергорессурсов; 3) гарантии территориальной целостности и нерушимости границ после отказа от ядерного оружия; 4) отсуствие действенных,настоящих санкций против рашистов. Что еще нужно Украине.Какая еще помощ нужна Украине от гарантов Будапештских договорняков, чтоб быстрее уничтожить эту нелострану с ее дебиловатым населением,выбирающим себе в президенты бабуина ,а премьером павиана???Не нужно никакой помощи.Этот народ сам себя уничтожит.
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03.11.2021 05:56 Відповісти
Есть маленький нюанс, а что Украина сама сделала? У неё в руках был и есть самый большой энергетический хаб в Европе. Есть запасы отработанного ядерного топлива, есть ракеты совковых ПВО которые при стрельбе по координатам могут лететь 500 км, и еще много всяких плюшек для шантажа что одних что других. Вместо этого часть населения смотрит в рот одни часть другим.
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03.11.2021 09:59 Відповісти
сильных уважают,слабых подминают,им диктуют правила,а с сильными договариваются.
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03.11.2021 05:58 Відповісти
И как америкосы планируют поддерживать энергетическую безопасность Украины?

- Каком к верху?
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03.11.2021 06:14 Відповісти
А американці щось винні Україні?
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03.11.2021 06:19 Відповісти
А разве статья не об этом?
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03.11.2021 16:49 Відповісти
Укреплять короля Донбасса и царя электричества Рината? ОПЗЖ и группу россиян, что владеют облэнерго и много еще чем.... Это как на практике? П.С. Пустая болтовня.
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03.11.2021 06:35 Відповісти
США могут существенно укрепить єнергобезопасность Украиньі и Европьі в целом , простимулировав заход в Украину своих газодобьівающих компаний . Которьіе имеют передовьіе технологии разведки и добьічи газа. Украина должна стать нетто-єкспортером природного газа , запасьі его имеются.
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03.11.2021 06:42 Відповісти
грузите газ бочках тчк
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03.11.2021 07:25 Відповісти
Первые Студэбэккеры для советского быдла в 1941 году пошли через Иран,для советских сраных КАТЮШ....,я бы на месте Рузвельта говна прислал бы шакалдам Сралина...
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03.11.2021 07:31 Відповісти
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03.11.2021 07:33 Відповісти
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03.11.2021 07:34 Відповісти
Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус. И поэтому: 5 блоков АЭС построят в Украине при участии американской Westinghouse Electric, - Зеленский. За 30 млрд долл. По 6 000 долл за кВт. .А платить за эти особенности еврейской логики украинцам.

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03.11.2021 07:42 Відповісти
Каждые 63 минуты с конвейера завода выходил новенький Студэбэккер для советских фашистов,завод работал круглосуточно 7 дней в неделю...
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03.11.2021 07:43 Відповісти
Энергоатом Зелемойские похоронили еще год назад....рехВОРматоры сраные...
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03.11.2021 07:45 Відповісти
Это зебуины тренируют электорат, шобы люди учились тверезо мыслить во время выборов, бо зебилы уже начали в открытую работать на бюджет страны-агрессора, через Беларусь, покупая ягелеядную эл. энергию.
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03.11.2021 07:54 Відповісти
Благодарочка.... но вот хотелось бы знатьконкретику, а токак то все время размыто, размыто звучат заявления, а петля газовая все уже и уже...!?
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03.11.2021 07:50 Відповісти
Кучмисты блин,вы не политики и не Ыканамисты,вы повальное офшорное дерьмо Леонид Данилыча...,як кажуть омериканьці ,Вори у законі ...
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03.11.2021 07:51 Відповісти
Дык, в средине-конце 90-х банкиры возмущались, шо вся валюта сквозняком уходит из района в область, из области в Киев, из Киева за бугор... Я тогда еще , возгордившись думал, ну, накопит Украина за бугром капитал, на кшталт СССР, легче нам будет оторваться от каазламордии... Немногим позже я вкурил в этом подвох, шо валюта уходит за бугор не во благо страны - а ради личного обогащения ворюг внутри страны... Просветление наступило, когда вдуплил, шо Кучма своего кума Лазаренко, проживающего этажом ниже , ночью выпустил сбежать за границу. Но этой же ночью КГБ арестовала всю лазаренковскую шайку лейку. В том числе и Редина, технического директора приднепровского крахмало- паточного комбината, во владении которого был и завод -"рибстан". Правда Редин тут же откупился (от недостачи) , в залог пошло даже авто жены, магазины. А приподнялся Редин на крохах, которые ему перепадали от Паше-кучминского куша. А схема простенькая: во ремена тотального бартера. Крахмало-паточный завод, которых до того было всего 3 на постсовке, выпускал очень дефицитную патоку для кондитерских заводов. На заводе всегда был излишок патоки(взятки кукурузой от сельхозпредприятий, завышенная выбраковка кукурузы от сельхозпредприятий, поступвющая как сырье для производства патоки). Далее , Редин А.С. личную партию патоки бартером выменивал на такой же левак конфет на львовской кондфабрике, который реализовывал в своих и иже магазинах... Так и прирос ворованным... Вскоре прозревший народ кишнул Кучму, а Паша Лазаренко слегонца "присел" в Штатах... Редину взгрустнулось по Пашиным временам ,Когда Редин с лазаренковскими племяшами вольготно отжигал в Дубайских ресторанах под левую водочку закрашенную чаем и выставленную на стол в чайниках. Каарочи, после Паши Редин ударился отмывать грязные деньги через сельское хозяйство... Одного дня , на одну ЖД станцию, почти шо под Киевом , на залетное подставное лицо приходит сельхозтехника(германские комбайны,новенькие тракторы... даже отжатые военные Уралы и т.д.)... Вскоре Редин Из сельхозотмывки ударился в гостиннично-пансионатный легал в Крыму - когда едешь в Крым, спускаешься с перевала и налево, а не направо, в Ялту. Менее десятикилометров езды, и вы - у крымской дачи Якубовича, из "Поля Чудес". Дык вот, рединский бизнес расположился над дачей Якубовича... Вскоре Редин захлебнулся в собственной блевотине, Бо горазд был забухать... Вот Редин , по харизме, чем-то напоминает Пальчевского... Стесняюсь сказать, я к чему всю эту галиматию запостил? Шобы было понятно, шо вся офшорно-ОБрыго-олигархическая шелупонь плохо кончит.
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03.11.2021 08:47 Відповісти
Вот как пить дать, Пальчевский - калька на рЕДИНА. У Редина была молодуха, бо жену законную, с которой прожил значительную часть жизни, бросил. Молодуха Редину родила и была обеспечена хоромами... У сПальчевского - та же картина: тока молодуху определил в хоромы на Майорку. Понятно , шо хоромы не задекларированы...
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03.11.2021 08:53 Відповісти
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)




3 Ноября 07:07
1

0



Енергетична катастрофа - чому уряд Зеленського зробив найнижчі запаси вугілля за 30 років перед зимою?




Вперше за роки незалежності країна входить у холодну пору року майже без запасів вугілля. Ситуація просто катастрофічна - якщо у 2020 році на цей час було на складах ТЕС було 2,5 млн тонн вугілля, то зараз - менше ніж 550 тисяч!! У п'ять разів! Це найнижчі запаси вугілля за всі роки незалежності. Дякувати за це треба особисто Зеленському та його кишеньковому уряду.
https://www.facebook.com/oleksii.khabatiuk?*************************************************-H9rucfq3_E-ySsb7Ql3yILXUhUdMZS8HzT8UfHbCPc7sReKtlwP7-Eh-UFdyjuLUMzlTmLUjDhPS5vNeAa4KH1l540aor2-iP1z0Ieo-db8Kif5tGGPbCwq45NY_gq6geUe8XtQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Олексій Хабатюк

Укренерго прибрало будь-які епітети до ситуації з запасами вугілля.

Тепер це просто «Станом на ранок 1 листопада загальні запаси вугілля на складах ТЕС складають 542,8 тис. тонн, зокрема газового - 402,9 тис. тонн і антрацитового - 139,9 тис. тонн.»

З тижневого аналізу взагалі зникли графіки накопичення вугілля.

Ні тобі порівняння із попереднім тижнем. Ні порівняння із графіком накопичення. Ні про забезпечення гарантованих запасів.

Добралися і до чистих «технарів». Сумно.

UPD: Але допоміг колегам як вже вмів )

Станом на 2 листопада 2021 року на складах ТЕС і ТЕЦ знаходилось 537,9 тис. тонн вугілля. Це на 220,4 тис. тонн нижче гарантованих запасів - технічно необхідного мінімуму, згідно Прогнозного енергетичного балансу, розробленого системним оператором НЕК "Укренерго" та на 2 млн тонн нижче планових запасів, затверджених Міненерго,пишуть у телеграм-каналі ZEфакти.

За добу запас вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ зменшився на 4,9 тис тонн попри збільшення норми гарантованих запасів на 102,4 тис тонн.

На 15 ТЕС експлуатуються 33 з 88 енергоблоків потужністю близько 5,5 тис МВт, 55 енергоблоків не працюють:
• 21 - аварійна заявка, неможливість роботи по причині відсутності палива;
• 6 - аварійний ремонт;
• 5 - поточний ремонт;
• 1 - оперативний ремонт;
• 2 - середній ремонт;
• 4 - капітальний ремонт;
• 13 - консервація;
• 3 - резерв.

Мало цього, Зеленський та його люди зробили все, щоб Україна знову енергетично залежала від російських окупантів. Через їх маріонетку Білорусь вчора була розпочата поставка електроенергії в Україну. "Сьогодні, 2 листопада, з 13:00 до 20:00 години у зв`язку з дефіцитом потужності в ОЕС України НЕК "Укренерго" вимушено активувало аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі. Орієнтовний обсяг аварійної допомоги складає близько 3 500 МВт-год. Причинами дефіциту потужності є підвищена аварійність на енергоблоках теплових електростанцій (ТЕС) у період сезонного зростання споживання. При цьому 2 листопада спостерігався значний перевиробіток електроенергії на ГЕС та зниження генерації ВДЕ", - сказано в повідомленні "Укренерго".

Це просто енергетична катастрофа, яка стала можлива внаслідок некомпетентних та корупційних дій команди Зеленського. Є дуже висока імовірність віялових відключень по всій країні з 15 листопада.
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03.11.2021 07:55 Відповісти
Коломойский и К* заберет газ в объеме 9 млрд.кубов,половину из украинской ГТС...что тут не понятно?Остальное Фирташу,газовому Королю Украины...Болваны блин... Игорь Валерьевич... заберите весь газь...73 % баранов согласны вы настоящзий не ОЛЕГАРХ...
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03.11.2021 07:55 Відповісти
Польше в год нужно всего 7 миллиардов кубиков газа....,Население Польши 38 миллионов население Украины 39 млн... газа нужно в 5 раз больше....

Ыканомика должна быть экономной....
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03.11.2021 07:59 Відповісти
Польша уголь использует активно .
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03.11.2021 19:47 Відповісти
переговорщики Фирташа по газу были у Зели.а зовут его Дмитрий Торнер...темная личность
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03.11.2021 08:13 Відповісти
Кстати у Дмитрия Торнера 9 украинских паспортов на разные фамилии...,тот еще проходимец....
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03.11.2021 08:18 Відповісти
Торнер Торнер - Савельев,гражданин Молдовы...
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03.11.2021 08:21 Відповісти
В заглавии пафосно: "США будут укреплять энергетическую безопасность Украины"!!!
В тексте уже скромнее: "Штаты будут поддерживать украинскую энергетическую безопасность".
А в жизни ГосДеп передаст Украине пару-тройку морально устаревших, но физически пока ещё живых (хотя уже и с трудом) масляных радиаторов - ото "и весь хрен до копейки"©.
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03.11.2021 08:49 Відповісти
Це при тому, що у нас ціни на топливом просто зашкалюють! Блінкін безсовістний БРЕХУН! Це тупе чмо.
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03.11.2021 10:09 Відповісти
Энергетическая безопасность в США и ЕС уже на безукоризненном уровне?
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03.11.2021 10:16 Відповісти
У 1970-х роках окупована кремлем УНР яка вже як колонія усср в кривавій в'язниці народів срср безкоштовно поставляла свій газ 50 мільярдів. куб. окупантам в комуно - фашистську Росію, а також в її колонії в Беларусь, Прибалтику, і в Східну Європу .....
Так в 1975 році видобуток газу в урср окупаційна назва захопленої кремлем української держави УНР склав рекордні близько 70 мільярда кубометрів. Але зароблені шалені гроші від продажу українського газу у нас забирали ,вони повністю йшли проклятим кремлівським окупантам які на них жирували! Вони за українські мільярди будували: БАМи, освоювали родовища в Сибіру і на Сході личакової паРаші, підіймали кацапське Нечорнозем'я, Цілину Казахстана... Так в 50 -80-х роках найбільше газу в кривавій в'язниці народів срср добувала саме поневолена Україна, до 70 мільярда кубометрів. Виходить, що майже 50 років підлі росіяни - окупанти ці жахливі кацапи - личкарі безкоштовно користувалися українським газом, висмоктали вони майже всі легко-видобувні родовища, тобто, дармово досхочу безкоштовно жерли суки з щедрої української миски. Ось через це тепер Україна поки що стала купувати його в Європі на мільярди доларів, і в основному норвезький газ.. А Україні в цій ситуації треба всі сили кинути на видобуток свого газу якого ще дуже багато а його вистачить навіть і на експорт.
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03.11.2021 11:04 Відповісти
Это важнейшее заявление! Что оно означает? Что несмотря на старания кацапов и их поддельников в Украине, США не оставят Украину без света и тепла. Кто не в курсе в данный момент ищ США едет 5 судов с углем для укринских ТЕЦ.
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03.11.2021 13:16 Відповісти
С ахметовских шахт за бесплатно наверно?
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03.11.2021 15:28 Відповісти
Ты Блинкен , обьясни почему строительство нефтепровода из Канады бидоновская администрация остановила и покупает вместо этого нефть у рашки и Венесуеллы ? Я уже не говорю про огромные запасы нефти и газа в самих США которые по обьему превосходят запасы Саудитов и России вместе взятых ? При Трампе США была крупным экспортером нефти и газа на мировом рынке , а при вас Байден клянчит у стран ОПЕК увеличить обьем добычи нефти чтобы снизить цену на бензин внутри Штатов .
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03.11.2021 19:52 Відповісти
 
 