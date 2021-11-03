США зміцнюватимуть енергетичну безпеку України, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив президента Зеленського в тому, що Штати підтримуватимуть українську енергетичну безпеку.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ.

"Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку США суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що глава Держдепу вітав кроки України щодо боротьби з корупцією. А також "наголосив, що разом із нашими союзниками та партнерами Сполучені Штати продовжуватимуть зміцнювати енергетичну безпеку України, у тому числі за рахунок зниження ризиків, пов'язаних із трубопроводом "Північний потік-2"

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Зеленський та Блінкен зустрілися у Глазго, де зараз відбувається кліматичний саміт.