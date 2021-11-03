США зміцнюватимуть енергетичну безпеку України, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив президента Зеленського в тому, що Штати підтримуватимуть українську енергетичну безпеку.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ.
"Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку США суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України", - йдеться в повідомленні.
У ньому наголошується, що глава Держдепу вітав кроки України щодо боротьби з корупцією. А також "наголосив, що разом із нашими союзниками та партнерами Сполучені Штати продовжуватимуть зміцнювати енергетичну безпеку України, у тому числі за рахунок зниження ризиків, пов'язаних із трубопроводом "Північний потік-2"
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Зеленський та Блінкен зустрілися у Глазго, де зараз відбувається кліматичний саміт.
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А фрау вместо "экономического" проекта получила газ в разы дороже. Транзит в обход Украины - увеличивает вероятность полномасштабной войны с кацапскими оккупантами.
Политики от Бога... а если точнее "*************".
США будут укреплять энергетическую безопасность Украины, - Блинкен..."
Звкуплять в білорусів ще 100 кіловат електроенергії.
Джавелиновбатарейками "Крона"?
- Каком к верху?
3 Ноября 07:07
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Енергетична катастрофа - чому уряд Зеленського зробив найнижчі запаси вугілля за 30 років перед зимою?
Вперше за роки незалежності країна входить у холодну пору року майже без запасів вугілля. Ситуація просто катастрофічна - якщо у 2020 році на цей час було на складах ТЕС було 2,5 млн тонн вугілля, то зараз - менше ніж 550 тисяч!! У п'ять разів! Це найнижчі запаси вугілля за всі роки незалежності. Дякувати за це треба особисто Зеленському та його кишеньковому уряду.
https://www.facebook.com/oleksii.khabatiuk?*************************************************-H9rucfq3_E-ySsb7Ql3yILXUhUdMZS8HzT8UfHbCPc7sReKtlwP7-Eh-UFdyjuLUMzlTmLUjDhPS5vNeAa4KH1l540aor2-iP1z0Ieo-db8Kif5tGGPbCwq45NY_gq6geUe8XtQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Олексій Хабатюк
Укренерго прибрало будь-які епітети до ситуації з запасами вугілля.
Тепер це просто «Станом на ранок 1 листопада загальні запаси вугілля на складах ТЕС складають 542,8 тис. тонн, зокрема газового - 402,9 тис. тонн і антрацитового - 139,9 тис. тонн.»
З тижневого аналізу взагалі зникли графіки накопичення вугілля.
Ні тобі порівняння із попереднім тижнем. Ні порівняння із графіком накопичення. Ні про забезпечення гарантованих запасів.
Добралися і до чистих «технарів». Сумно.
UPD: Але допоміг колегам як вже вмів )
Станом на 2 листопада 2021 року на складах ТЕС і ТЕЦ знаходилось 537,9 тис. тонн вугілля. Це на 220,4 тис. тонн нижче гарантованих запасів - технічно необхідного мінімуму, згідно Прогнозного енергетичного балансу, розробленого системним оператором НЕК "Укренерго" та на 2 млн тонн нижче планових запасів, затверджених Міненерго,пишуть у телеграм-каналі ZEфакти.
За добу запас вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ зменшився на 4,9 тис тонн попри збільшення норми гарантованих запасів на 102,4 тис тонн.
На 15 ТЕС експлуатуються 33 з 88 енергоблоків потужністю близько 5,5 тис МВт, 55 енергоблоків не працюють:
• 21 - аварійна заявка, неможливість роботи по причині відсутності палива;
• 6 - аварійний ремонт;
• 5 - поточний ремонт;
• 1 - оперативний ремонт;
• 2 - середній ремонт;
• 4 - капітальний ремонт;
• 13 - консервація;
• 3 - резерв.
Мало цього, Зеленський та його люди зробили все, щоб Україна знову енергетично залежала від російських окупантів. Через їх маріонетку Білорусь вчора була розпочата поставка електроенергії в Україну. "Сьогодні, 2 листопада, з 13:00 до 20:00 години у зв`язку з дефіцитом потужності в ОЕС України НЕК "Укренерго" вимушено активувало аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі. Орієнтовний обсяг аварійної допомоги складає близько 3 500 МВт-год. Причинами дефіциту потужності є підвищена аварійність на енергоблоках теплових електростанцій (ТЕС) у період сезонного зростання споживання. При цьому 2 листопада спостерігався значний перевиробіток електроенергії на ГЕС та зниження генерації ВДЕ", - сказано в повідомленні "Укренерго".
Це просто енергетична катастрофа, яка стала можлива внаслідок некомпетентних та корупційних дій команди Зеленського. Є дуже висока імовірність віялових відключень по всій країні з 15 листопада.
Ыканомика должна быть экономной....
В тексте уже скромнее: "Штаты будут поддерживать украинскую энергетическую безопасность".
А в жизни ГосДеп передаст Украине пару-тройку морально устаревших, но физически пока ещё живых (хотя уже и с трудом) масляных радиаторов - ото "и весь хрен до копейки"©.
Так в 1975 році видобуток газу в урср окупаційна назва захопленої кремлем української держави УНР склав рекордні близько 70 мільярда кубометрів. Але зароблені шалені гроші від продажу українського газу у нас забирали ,вони повністю йшли проклятим кремлівським окупантам які на них жирували! Вони за українські мільярди будували: БАМи, освоювали родовища в Сибіру і на Сході личакової паРаші, підіймали кацапське Нечорнозем'я, Цілину Казахстана... Так в 50 -80-х роках найбільше газу в кривавій в'язниці народів срср добувала саме поневолена Україна, до 70 мільярда кубометрів. Виходить, що майже 50 років підлі росіяни - окупанти ці жахливі кацапи - личкарі безкоштовно користувалися українським газом, висмоктали вони майже всі легко-видобувні родовища, тобто, дармово досхочу безкоштовно жерли суки з щедрої української миски. Ось через це тепер Україна поки що стала купувати його в Європі на мільярди доларів, і в основному норвезький газ.. А Україні в цій ситуації треба всі сили кинути на видобуток свого газу якого ще дуже багато а його вистачить навіть і на експорт.