Путин и Лукашенко завтра утвердят новую военную доктрину, - Кремль
Президент России Владимир Путин и захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко планируют утвердить завтра обновленную военную доктрину, союзные программы и концепцию миграционной политики.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Кремля.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, в котором примут участие Путин и Лукашенко, пройдет в формате видеоконференции.
"Планируется утвердить... обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства", - сказано в сообщении Кремля.
Путин при этом будет находиться в оккупированном Севастополе.
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+15 Владимир Елисеев
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+11 Mascha Schvidko
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+8 Игорь Васечкин #488879
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