Путин и Лукашенко завтра утвердят новую военную доктрину, - Кремль

Президент России Владимир Путин и захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко планируют утвердить завтра обновленную военную доктрину, союзные программы и концепцию миграционной политики.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Кремля.

Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, в котором примут участие Путин и Лукашенко, пройдет в формате видеоконференции.

"Планируется утвердить... обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства", - сказано в сообщении Кремля.

Путин при этом будет находиться в оккупированном Севастополе.

Читайте: 90 тыс. военных РФ находятся у границ Украины, - Минобороны