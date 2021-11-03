Путін і Лукашенко завтра затвердять нову воєнну доктрину, - Кремль

Президент Росії Володимир Путін і Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, планують затвердити завтра оновлену воєнну доктрину, союзні програми і концепцію міграційної політики.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт Кремля.

Засідання Вищої Державної Ради Союзної держави, в якому візьмуть участь Путін та Лукашенко, відбудеться у форматі відеоконференції.

"Планується затвердити... оновлену Воєнну доктрину та Концепцію міграційної політики Союзної держави", - сказано в повідомленні Кремля.

Путін при цьому перебуватиме в окупованому Севастополі.

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