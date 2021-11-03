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Путін і Лукашенко завтра затвердять нову воєнну доктрину, - Кремль

Путін і Лукашенко завтра затвердять нову воєнну доктрину, - Кремль

Президент Росії Володимир Путін і Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, планують затвердити завтра оновлену воєнну доктрину, союзні програми і концепцію міграційної політики.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт Кремля.

Засідання Вищої Державної Ради Союзної держави, в якому візьмуть участь Путін та Лукашенко, відбудеться у форматі відеоконференції.

"Планується затвердити... оновлену Воєнну доктрину та Концепцію міграційної політики Союзної держави", - сказано в повідомленні Кремля.

Путін при цьому перебуватиме в окупованому Севастополі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Політика Путіна завела Росію в глухий кут, - Bloomberg про ситуацію з поширенням коронавірусу в РФ

Автор: 

Білорусь (7987) Воєнна доктрина рф (2) Лукашенко Олександр (2668) путін володимир (24222) росія (66431)


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Топ коментарі
+15
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03.11.2021 22:05 Відповісти
+11
А вот предварительные ласки
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03.11.2021 22:11 Відповісти
+8
прямая дорога таракану к посту гауляйтера
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03.11.2021 21:42 Відповісти
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прямая дорога таракану к посту гауляйтера
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03.11.2021 21:42 Відповісти
дрібні люди дуже схильні обставляти катастрофи, котрі вони створюють, причинами вищого порядку
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03.11.2021 21:43 Відповісти
@баная карла всё таки хочет по-плохому..плешивая же ты сволота
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03.11.2021 21:43 Відповісти
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03.11.2021 21:47 Відповісти
***** вышло из бункера? Или оно в мобильном бункере путешествует?
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03.11.2021 21:48 Відповісти
Та тих ****** по московії та світу доведеться відловлювати спеціальними загонами! Бо скільки їх насправді і чи живий ще й досі оригінал достеменно не відомо...
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03.11.2021 22:05 Відповісти
Так их там несколько. Один в бункере, другой в телевизоре, третий с лукашенкой встречается
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03.11.2021 22:14 Відповісти
***** та ************ панують нарешті реалізувати нациський план "Барбаросса".
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03.11.2021 21:55 Відповісти
план "********" они могут реализовать между собой.
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03.11.2021 22:05 Відповісти
Два переляканих тирана стариганя
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03.11.2021 21:56 Відповісти
Гірше! Я ще кілька днів тому почув "слушок" про те що Путін 4 листопада буде проголошувать про початок практичних дій з "аншлюсу" БРСР І не здивуюся що так і буде! І скільки-б "змагари" не бурчали на кухнях і дулі в кишенях не вертіли а їм все-таки вуздечку в рота кацапи запхнуть і верхи всядуться!
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04.11.2021 04:06 Відповісти
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03.11.2021 22:03 Відповісти
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03.11.2021 22:05 Відповісти
А вот предварительные ласки
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03.11.2021 22:11 Відповісти
даже ноги колхозник раздвинул
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04.11.2021 08:15 Відповісти
"Кємська волость", яку не віддають, як у фільмі, а "приєднують", як на початку 20-го сторіччя "приєднали" країни Середньої Азії, Україну, Кавказ... Тоді було багато крові...
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03.11.2021 22:23 Відповісти
Совпадение? Не думаю...
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03.11.2021 22:26 Відповісти
******** Грёбаные людоеды.
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03.11.2021 22:28 Відповісти
Там много совместных программ(28) .
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03.11.2021 22:33 Відповісти
Всем, кто желает знать секрет, что значит эта "новая военная доктрина":
Россия отдает китайцам всю Сибирь, а "бацька" бульбой кормит жителей
Пекина ...
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03.11.2021 22:35 Відповісти
Какая может быть военная доктрина у бензоколонки? Государственная доктрина у государства которому посчастливилось иметь богатые недра, всегда одна. Кругом враги и они хотят отобрать нашу нефть и газ. Объективности ради, надо сказать, что те промышленно развитые страны, у которых нет таких полезных ископаемых, конечно же чувствуют себя несправедливо обделёнными судьбой и хотят одинаковых возможностей в распределении земных ресурсов. С другой стороны, граждан РФ вполне устраивает такое положение вещей, когда основные средства существования достаются путём продажи нефти, газа, металла, леса и другого сырья. Благодаря притоку средств от продажи, в РФ и нет особой социальной напряженности и революционных настроений. Единственная важная для государства задача, это оборона своих недр от потенциального врага. Но военная стратегия любого государства состоит в том, что бы война проходила не на его территории. Для этого надо иметь буферную зону, что бы не дай Бог во время военных действий противник не разбомбил, какой ни будь патронный заводик и не ослабил обороноспособность. Поэтому и так важно иметь ослабленные государства вокруг своей территории, на которые будут падать бомбы с обоих сторон, а армии этих несчастных буферных государств, не смогут оказывать существенное влияние. Если на пальцах, то это и есть военная доктрина. Так мне кажется.
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03.11.2021 22:40 Відповісти
это как-то тупо, смысл бомбить "ослабленные государства" если официальная гнида находится не там? типа, показательный урок? вряд ли это так работает. имхо, соседи должны быть наоборот сильными чтобы через их территорию не пролетела крылатая ракета. (потому что сильным государствам не нужно чтобы она случайно упала к ним и скорее всего они тупо ее собьют, по возможности, даже если ее запустили "союзники"). а делают ослабленные государства с единственной целью - нападения, порабощения и создания плацдарма для дальнейшей агрессии.
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03.11.2021 23:22 Відповісти
Бомбить ослабленное государство никто и не собирается. Бомбы будут падать на дислокации военных оккупантов предварительно захвативших то самое ослабленное государство. Например ПВО рассредоточится в городах и сёлах. Но и мирным конечно будет доставаться. Даже когда лес рубят то щепки летят. А сильное соседнее государство, должно быть в случае если оно союзное, то есть подчинённое, соблюдающее правила единоначалия. Как Беларусь например.
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03.11.2021 23:34 Відповісти
На самом деле доктрина напоминает поведение полчища саранчи. То что ты пишешь это из кремлевской методички пытающийся оправдать свое скотство
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03.11.2021 23:44 Відповісти
Ну а Беларусь ,извини, это проститутка, ее имеют но кормят
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03.11.2021 23:47 Відповісти
рили? конечно хз что там у Х#йла в голове, но бомбить (российских) оккупантов на оккупированных территориях Украины другие страны станут только в качестве возможного теста новых вооружений, потому что оружие - это все-таки деньги (а кое-где даже "бесплатная" энергия), зачем их выбрасывать. в любых других "конфликтах" логично что все полетит прямо в логово к крысам (как к примеру израильтяне фигачат с беспилотников\роботов и т.п. нужные цели). но поскольку бюджет рф - собственность ВВХ, ему количество угроханного бабла до лампочки и он может творить что захочет. что-то давно к примеру новостей с Африки и Сирии нету, вероятно нужно подвезти новых ихтамнетов, но далеко. Украина конечно ближе.
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03.11.2021 23:58 Відповісти
Так устроены все армии мира. Так их учат и в военных училищ и в военных академиях. что накануне войны, оперативно-стратегические подразделения армии должны быть сосредоточены на переднем крае обороны на чужой буферной территории. Пример второй мировой войны ещё не забыт. Особенно той её части которая называется ВОВ. Почему она началась так неудачно для СССР? Советские стратеги исходили из того, что враг сосредотачивает на наших границах ударные группировки, а мы наносим по ним упреждающий удар и громим всех на чужой территории. Песни пели тогда, если завтра война, если завтра в поход......., малой кровью могучим ударом на чужой территории надеялись войну начать и закончить. Но всё пошло не так, потому, что противник не находился у границ, поэтому такой план не сработал. Сегодня противником назван альянс НАТО. Вот когда НАТОвские военные базы начнут расквартировываться в Украине, тогда и войска РФ выдвинутся туда же. Вот там и начнётся кровопролитное месиво. А там видно будет. Во всяком случае никому победить не удастся из-за ядерного оружия. Сторона проигравшая любыми носителями хоть ракетами с авиацией хоть контейнерами с селёдкой, хоть вьючными ишаками доставит и взорвёт в логове противника несколько штучек своих ядерных бомб. А после этого выжившие остатки человечества где ни будь в океании снова начнут путь из каменного века в цивилизацию.
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04.11.2021 09:19 Відповісти
БОльшая часть этой бензоколонки живут как свиньи и к природным богатствам имеют отношение как и к марсианским. Если бы ты читал не хрень а классиков то знал бы что казламордый искусственно выведенная порода обожающая рабство и скотство. Практически все поражались этому. Для начала прочти хотя бы Салтыкова-Щедрина
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03.11.2021 23:57 Відповісти
Так і до Салтикова-Щедріна таке було! Наполеон хоч і був "завойовником" однак по суті був "прогресистом" Відкрию "секрет" саме його іменем названа основа законодавства всієї Європи де проголошено рівноправ"я УСІХ людей перед законом і ліквідовано привілейованість окремих соціальних станів (дворянства духовенства) перед законом! "Кодекс Наполеона" - основа Конституцій більшості країн Європи і половини світу взагалі! Перше що проголошував Наполеон у своїх маніфестах при вступі його військ у ту чи іншу країну - рівність усіх громадян і свободу від кріпосницької залежності Однак в Росії "мужики" цього "не поняли"! А от коли російська армія вступила у Францію і побачила як живуть французи при "узурпаторі" то "прозріла" Офіцери стали "бунтарями"-декабристами а солдати просто стали дизертирувать! Подібне сталося єдиний раз в історії - солдати армії-переможця тікали до переможеного ними народу Олександру І прийшлося штучно обмежувать контакти своєї армії з місцевим населенням і тримать своїх солдат практично в "напівтюремних" умовах польових таборів І коли кількість дезертирів перевищила 5 тисяч осіб - було прийняте рішення про виведення російського контингенту з Франції - щоб остаточно армія не "розбіглась"!
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04.11.2021 04:24 Відповісти
Дещо подібне було після закінчення ВОВ, коли насильно вивезені німцями на роботи в Європу люди і залишалися там жити, Це була головна біль для КДБ, коли в часи совка деяким з них вдавалося відвідати родичів в СРСР.
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04.11.2021 07:07 Відповісти
У дружини бабка (сестра її рідної бабусі) таким чином потрапила в США - була "остарбайтером" потрапила в американську зону окупації Там вийшла заміж за американця Він її забрав у США Приховували родичі в СРСР це до кінця 80-х Та і я сам з потомками таких людей особисто спілкувався! У 1999-му возив на прохання друзів-киян внука "остарбайтерів" (француза) на їх батьківщину на Чернігівщину (у Бахмацький район)
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04.11.2021 07:19 Відповісти
А я був би австріякою, якби батьки не повернулися звідти додому.
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04.11.2021 07:28 Відповісти
Сумніваюся! Австрія була в радянській зоні окупації і всіх наших людей в примусовому порядку повертали назад в СРСР У мене тітку так повернули - комендатури почали збирать про всіх остарбайтерів" інформацію так австрійці приводили їх у комендатури самі - ховать боялися!
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04.11.2021 07:33 Відповісти
Таки ваша правда, видно не судилося мені стати австріякою.
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04.11.2021 09:40 Відповісти
А хіба буть "бандерою" і "могильщиком Кацапії" буть гірше?
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04.11.2021 09:42 Відповісти
Так я ще і сповідую "ультранаціоналістичні погляди і расову зверхність над кацапами". А був би австріякою, то в кращому випадку "ліцезрєл" танець Пуйла на весіллі з однією дамою і співав би там тірольські пісні.
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04.11.2021 09:56 Відповісти
Да не напрягайся ты так со своими буквами понапрасно.
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04.11.2021 06:45 Відповісти
Кацапо-беларусская военная доктрина - результ ПЬЯНОГО УГАРА ЖИЗНИ - СУМРАКА СОВКОВОГО СОЗНАНИЯ, ПОЛНОГО КАТАКЛИЗМА МОЗГОВ ВЕЛИКОГО ШОВИНИЗМА
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04.11.2021 00:36 Відповісти
Не надо на меня шрифт повышать.
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04.11.2021 06:48 Відповісти
Cryptoupholder




Хм... Получается плешивого и ко, Майа Санду трахнула у всех на глазах, причём жостко, и как мужчина
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03.11.2021 22:52 Відповісти
а перед этим Санду на тушке "величайшего лидера современности" потренировалась, еще в Грузии, на Батумском саммите
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03.11.2021 23:28 Відповісти
Два Едараса!!
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04.11.2021 00:11 Відповісти
Невже знову проти Вейшнорії?
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04.11.2021 07:09 Відповісти
" Осажденная крепость и осажденный сарай" - " спиной к спине" будет отстреливаться до последнего патрона он "украинских бЕндеровцев, польских панов, прибалтийских Хфасшистов, немецких захватчиков , американской военщины и НАтовского бряцания гусеницами и воздушными шарами". - " новая военная доктрина"кремлевского третьего рейха и минского генерал губернаторства."
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04.11.2021 07:16 Відповісти
Я совсем сбился, это уже какая по счету?
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04.11.2021 07:41 Відповісти
 
 