Путін і Лукашенко завтра затвердять нову воєнну доктрину, - Кремль
Президент Росії Володимир Путін і Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, планують затвердити завтра оновлену воєнну доктрину, союзні програми і концепцію міграційної політики.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт Кремля.
Засідання Вищої Державної Ради Союзної держави, в якому візьмуть участь Путін та Лукашенко, відбудеться у форматі відеоконференції.
"Планується затвердити... оновлену Воєнну доктрину та Концепцію міграційної політики Союзної держави", - сказано в повідомленні Кремля.
Путін при цьому перебуватиме в окупованому Севастополі.
Топ коментарі
+15 Владимир Елисеев
показати весь коментар03.11.2021 22:05 Відповісти Посилання
+11 Mascha Schvidko
показати весь коментар03.11.2021 22:11 Відповісти Посилання
+8 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар03.11.2021 21:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Россия отдает китайцам всю Сибирь, а "бацька" бульбой кормит жителей
Пекина ...
Хм... Получается плешивого и ко, Майа Санду трахнула у всех на глазах, причём жостко, и как мужчина