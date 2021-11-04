Ярош предположил, что может вернуться в политику
Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош не исключает возможности вернуться в политику.
Об этом он рассказал в интервью Радио НВ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я рассчитывал после войны заниматься такими вещами, потому что сложно раздваиваться, но война, видите ли, не завершается. При этом полагаю, что сейчас очень нужна объединенная государственная оппозиция, которая будет шире националистической, но и националисты там должны участвовать; нужна хорошая, профессиональная и патриотическая команда во главе государства. Если бы такая команда была сформирована, я бы с удовольствием в ней участвовал", - сказал Ярош.
Ярош баллотировался в Верховную Раду в 2019 году по списку ВО "Свобода". Тогда несколько националистических партий объединились, чтобы попасть в парламент, но проиграли выборы.
"В целях объединения националистических сил я принял приглашение от партии Свобода и пошел на прошлые выборы. К сожалению, объединенный националистический список не взял необходимый процент. Но я и сейчас встречаюсь с представителями разных националистических организаций, убеждаю их в том, что необходимо объединиться, поднять популярность украинского национализма и идеологии", - считает Ярош.
Напомним, Ярош стал депутатов Рады восьмого созыва после Революции Достоинства. В 2014 году он победил на внеочередных парламентских выборах по избирательному округу № 39. В 2016 году он представил свою политсилу — Национальное движение Державницька ініціатива Яроша (ДІЯ)
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том 2
но вы были против
Вибачте, не втримався
Заколупав всіх, простирадла про блазня розписував ...
Щойно гундосе досягло мети - персонаж щез. Логічно. Заплатили або забрали на підвищення.
Таке враження, що тепер ви замість нього, так би мовити - на =обчєствєнних началах=, бо матеріальчиків готових вам не видають, простирадел нема з чого писать, то ви стараєтесь - як вмієте. Раптом зе-таварісчі оцінять.
и не бреши:
https://gazeta.ua/ru/articles/life/_dmitrij-arosh-prizval-patriotov-ob-edinyatsya-s-partiej-poroshenko/979303 Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
кинул близких. Занялся семьёй.....
Это путь СБУшной консервы.
Не быть тебе в политике,.... и сам знаешь почему.
Настоящим Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Заздалегіть пояснюю.Голосував і мабуть буду далі голосувати за націоналістів.Але не за цього тридвараса,Тягнибика,Бидлєцького тощо,а за ідею.Ці кондоми просрали все,що могли,і допомогли Зєлупєнькє і його кодлі прийти до влади.А зараз суки роблять хлєбальники ображеної ***** мовляв "Нарід нас нє пойняв".
Ярош, будучи на Днепропетровщине, якшался с Коломойским. А шо они там мутили - хто зна.
И, я думаю, это была одна из причин, почему командование ВСУ в своё время отвело людей Яроша с передовой, в 2015, весной, кажется.
Шо то Коломойский затевает - к бабке не ходи.
Всем же ж давно понятно, шо зэ сам никаких решений не принимает - просто за нездатнiстью.
Ну вродылося воно такэ.