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Ярош предположил, что может вернуться в политику

Ярош предположил, что может вернуться в политику

Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош не исключает возможности вернуться в политику.

Об этом он рассказал в интервью Радио НВ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я рассчитывал после войны заниматься такими вещами, потому что сложно раздваиваться, но война, видите ли, не завершается. При этом полагаю, что сейчас очень нужна объединенная государственная оппозиция, которая будет шире националистической, но и националисты там должны участвовать; нужна хорошая, профессиональная и патриотическая команда во главе государства. Если бы такая команда была сформирована, я бы с удовольствием в ней участвовал", - сказал Ярош.

Ярош баллотировался в Верховную Раду в 2019 году по списку ВО "Свобода". Тогда несколько националистических партий объединились, чтобы попасть в парламент, но проиграли выборы.

Читайте: Залужный назначил меня советником главнокомандующего ВСУ, - Ярош. ФОТО

"В целях объединения националистических сил я принял приглашение от партии Свобода и пошел на прошлые выборы. К сожалению, объединенный националистический список не взял необходимый процент. Но я и сейчас встречаюсь с представителями разных националистических организаций, убеждаю их в том, что необходимо объединиться, поднять популярность украинского национализма и идеологии", - считает Ярош.

Напомним, Ярош стал депутатов Рады восьмого созыва после Революции Достоинства. В 2014 году он победил на внеочередных парламентских выборах по избирательному округу № 39. В 2016 году он представил свою политсилу — Национальное движение Державницька ініціатива Яроша (ДІЯ)

Также читайте: Ярош о должности советника главкома ВСУ: Есть конкретные планы

Автор: 

Правый сектор (855) Ярош Дмитрий (315)


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Топ комментарии
+11
SprechenFührer (67%)

Вибачте, не втримався

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04.11.2021 20:46 Ответить
+10
Why are you here russian pig?
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04.11.2021 20:35 Ответить
+10
А ви спробуйте і оберіть націоналіста хоч раз.
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04.11.2021 20:47 Ответить
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А разве он ещё советник?
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04.11.2021 20:30 Ответить
как всё прогадить.

том 2
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04.11.2021 20:31 Ответить
А ви спробуйте і оберіть націоналіста хоч раз.
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04.11.2021 20:47 Ответить
пять лет один националист был. и сепаров теснили, и санкции вводили, и энергонезависимость была и экономика подтягивалась....

но вы были против
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04.11.2021 20:59 Ответить
В 2010 році націоналісти Свободи попали в парламент. Нічого доброго з цього не вийшло. Замість того щоб стукати туфлями по столам і кричати, коли хтось щось говорив на російській мові, то зайнялись би боротьбою з олігархією. Бо олігархи штовхають країну в прірву.
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04.11.2021 21:14 Ответить
Не скажіть.
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04.11.2021 21:29 Ответить
за гранату в августе 2015 года тоже не говорить?
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04.11.2021 23:06 Ответить
якого націоналіста? Тягнибока чи Порошенка?
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04.11.2021 22:50 Ответить
ВО "Свобода" - це кремлівські націоналісти
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05.11.2021 00:18 Ответить
При Президенте Зеленском все патриоты Украины хотят помогать Владимиру Александровичу . Это очень хорошо
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04.11.2021 20:31 Ответить
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04.11.2021 20:33 Ответить
Шедевральний єпальник по своїй тупості і приметивності😀😀
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04.11.2021 21:34 Ответить
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04.11.2021 20:33 Ответить
SprechenFührer (67%)

Вибачте, не втримався

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04.11.2021 20:46 Ответить
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04.11.2021 23:26 Ответить
Весною 2019 тут ошивався такий собі Андрей Андреич з зе-ботоферми.
Заколупав всіх, простирадла про блазня розписував ...
Щойно гундосе досягло мети - персонаж щез. Логічно. Заплатили або забрали на підвищення.

Таке враження, що тепер ви замість нього, так би мовити - на =обчєствєнних началах=, бо матеріальчиків готових вам не видають, простирадел нема з чого писать, то ви стараєтесь - як вмієте. Раптом зе-таварісчі оцінять.
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05.11.2021 03:51 Ответить
Why are you here russian pig?
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04.11.2021 20:35 Ответить
Ноу, ітс малороскоє біг пік.
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04.11.2021 20:44 Ответить
наверное деньги кончились
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04.11.2021 20:33 Ответить
Ярош сам по себе ,и его визитки не пугают ватников.
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04.11.2021 20:34 Ответить
Бенефис подолякошлюшек в комментариях.
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04.11.2021 20:34 Ответить
Сейчас толкать в Украине националистические идеи чревато, могут обвинить в антисемитизме.
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04.11.2021 20:37 Ответить
Националист в Украине - это государственник. Не надо сюда нацизм приписывать.
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04.11.2021 20:42 Ответить
Наши националисты хотя и государственники и не нацисты, но к сожалению очень не умные.
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04.11.2021 21:22 Ответить
Если какой-то идиот назвался националистом - это не повод ему верить. Главное не слова, а дела.
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04.11.2021 21:30 Ответить
К кому вы относите Тягнибока и Фарион? Они националисты настоящие?
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04.11.2021 22:12 Ответить
Для меня - нет. Это политики популисты, которые окучивают электорат с правыми взглядами. Среди рядовых членов Свободы большинство - это прекрасные и патриотичные люди.
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04.11.2021 22:25 Ответить
Такие же прекрасные, как и тот кидор, который под радой гранату кидал и завалил несколько ни в чём не повинных людей? Или ещё прекраснее?
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04.11.2021 23:33 Ответить
Мы их относим к кремлевским консервам, которыми они и являются
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05.11.2021 00:18 Ответить
От тільки при владі суцільні шахраї українофоби саміти!Тому і будь що ,що іде у розріз їхнім кошерним ,злодійським інтересам автоматично приписують антисемітизм))😀
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04.11.2021 21:37 Ответить
А Тягнибок по твоєму нє сєміт?
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05.11.2021 00:19 Ответить
До Киви вернеться?
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04.11.2021 20:40 Ответить
Президентом ?
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04.11.2021 20:43 Ответить
пора чистить зброю, а то деньги заканчиваются
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04.11.2021 20:44 Ответить
Если он хочет в Раду, у него два пути- или в "СН", или в "ЕС". Подозреваю, что обе партии ему не нравятся. Националистические партии в Раду не пройдут- их идеология пугающая и отталкивающая для большинства украинцев. Все эти шествия, факелы, лозунги- люди боятся этого. Ассоциации тоже нехорошие-с гитлеровской Германией, это отталкивающие явление+ устаревшее и отставшее, из прошлого века. Людям(подавляющему большинству) нужен мир и деньги.
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04.11.2021 20:53 Ответить
Жрать ржать срать! Так і пиши.
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04.11.2021 21:33 Ответить
Нормальные потребности. Так устроен мир- люди хотят жрать послаще и спать побольше. Патриотизм тоже присутствует, тоже важен и необходим- просто другой, неагрессивный. Короче, никак "идеологическая составляющая", а что-то в комплекте со "жрать,ржать,срать".
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04.11.2021 21:47 Ответить
Це показник розвитку або деградації, якщо ці "нормальні потрєбності" виходять на перший план. Інформаційно-кульурна політика зараз таке культивує.
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04.11.2021 22:10 Ответить
Эти потребности не новы- им тысячи лет. Первый кто все структурировал и изложил на бумаге, был психолог Маслоу в 1943году. А так человек всегда жил такими потребностями. Даже обезьяны нападают на соседних обезьян только потому, что они уверенны что на чужом дереве больше бананов. Что говорить о людях? Все войны и революции только из-за этого. Майдан -не исключение. Месседжи и призыв победил, только за счет понимания, что Европа успешна и богата. Соответственно, туда правильно и стремиться. Но мало кто знает, что ЕС и есть та часть "глобального мира", который стремится стереть, по возможности, все культурные и национальные различия и любые националистические движения будут жестко дискредитированы и опорочены- им не будет места в европейской Украине.
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04.11.2021 22:39 Ответить
Ти кацап або дурний. Бо українці гинули на Майдані не за "пожрать и посрать", як ти переконаний і хочеш в це вірити. Прийде час (обов'язково і неминуче невдовзі) і всі нинішні лузери при владі будуть за гратами в кращому для них варіанті. Українці мають властивість швидко самоорганізовуватись на боротьбу за свою свободу і йдуть голіруч під куля снайперів без вагань. Як це біло в 2014 і цілком реально у ближчому майбутньому хоч мало хто в це сьогодні вірить.
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04.11.2021 23:30 Ответить
ок. Я уважаю и такое мнение. Но уверен, что таких людей было только часть. Но нужно понимать, что одно без другого не работает. Не было б ничего, если бы не факты о более высоком уровне жизни в Европе. Если бы, к примеру, Украина была бы в бедной ЕС сейчас, а богатым был бы Т.С.- то легко бы можно было организовать Майдан за вступ в него. И тоже самое люди писали бы и про свободу, и про боротьбу, и про всё остальное.
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04.11.2021 23:40 Ответить
Війна між Україною і росією продовжується не з 2014 року, а вже чотири століття. Наївно думати, що якісь переваги нинішньої Європи стали першопричиною нашого руху в її напрямку. Росіяни - наші закляті вороги і ми йдемо не стільки до Європи, як геть від росії. Буде Євросоюз, буде Україна в Євросоюзі, а з росією ми точно не будемо ніколи, бо за те наші прадіди від Сибіру і до Карпат клали свої голови. Клали голови не за "пожрать..." Російська імперія згине і її "п'ята колона" в Україні згине також. Ярош не дасть збрехати.
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05.11.2021 00:01 Ответить
В Европе тоже были столетние войны между странами. Она вообще вся в крови. Но что-то всё ушло в другое русло, поэтому лучше не продолжать. Пусть каждый останется при своём. А то выгляжу как адвокат Рашки. Дожил
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05.11.2021 00:14 Ответить
Батенька а ви кошерний😀😀
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04.11.2021 21:38 Ответить
не суди по себе о людях - не все примитивы.
и не бреши:
https://gazeta.ua/ru/articles/life/_dmitrij-arosh-prizval-patriotov-ob-edinyatsya-s-partiej-poroshenko/979303 Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
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04.11.2021 21:39 Ответить
Ну вон в статье всё ж написано.
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04.11.2021 21:42 Ответить
я не читаю "статьи" - много букв - я читаю только комментарии...
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04.11.2021 21:59 Ответить
Пане Ярош- алеж був шанс.... у 2014-му....Чому ж ви тоді не "взяли" владу....
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04.11.2021 20:55 Ответить
он был депутатом (прогульщиком)
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04.11.2021 21:13 Ответить
я дещо про інше....
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04.11.2021 21:26 Ответить
а про шо? и если бы они взяли то что бы было? один младо политик уже взял власть, мало?))))
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04.11.2021 21:28 Ответить
якщо він мав такий шанс - видае себе за НаціоналПатріота ...- то які проблеми ...
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04.11.2021 21:31 Ответить
ключевое слово выдает)))) с нашим тупым народом зайти во власть не трудно ( главное побольше лапши навешать) а вот удержаться там могут единицы, все остальные просто шлак. он хороший вояка, пусть воюет
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04.11.2021 21:40 Ответить
Тому, що не самостійний був. Його і Ківу СБУ СБУ продвинула...
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04.11.2021 21:08 Ответить
ярош, в политике ты полный ноль и ты это доказал. а вот вояка из тебя не плохой, лучше воюй
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04.11.2021 21:12 Ответить
В нього вистачило розуму навесні 14-го підтримати Пороха. Навіть розуміючи, що цим він, м'яко кажучи, не буде зрозумілим більшістю....
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04.11.2021 21:38 Ответить
Когда-то Корбан сказал, что Ярош его друг.
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04.11.2021 21:27 Ответить
Просрал ты Ярош, свои возможности прийти к власти в 2015. Предал побратимов,

кинул близких. Занялся семьёй.....

Это путь СБУшной консервы.

Не быть тебе в политике,.... и сам знаешь почему.

Настоящим Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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04.11.2021 21:59 Ответить
все верно, токо кремлевской а не СУБ-шной
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05.11.2021 00:22 Ответить
Хм.Вже все перечистив і гроші незароблені в Раді попереднього скликання прожрав?А десь попрацювати?
Заздалегіть пояснюю.Голосував і мабуть буду далі голосувати за націоналістів.Але не за цього тридвараса,Тягнибика,Бидлєцького тощо,а за ідею.Ці кондоми просрали все,що могли,і допомогли Зєлупєнькє і його кодлі прийти до влади.А зараз суки роблять хлєбальники ображеної ***** мовляв "Нарід нас нє пойняв".
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04.11.2021 22:08 Ответить
Коли б вони пойняли народ, то й народу легше було б їх пойнять.
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04.11.2021 22:17 Ответить
Вам, живущим в Украине, конешно, виднее, но мне сдаеться звiдсiля, шо зе Яроша не просто так к себе взял.
Ярош, будучи на Днепропетровщине, якшался с Коломойским. А шо они там мутили - хто зна.
И, я думаю, это была одна из причин, почему командование ВСУ в своё время отвело людей Яроша с передовой, в 2015, весной, кажется.
Шо то Коломойский затевает - к бабке не ходи.
Всем же ж давно понятно, шо зэ сам никаких решений не принимает - просто за нездатнiстью.
Ну вродылося воно такэ.
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04.11.2021 22:22 Ответить
Не дай бог продался
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04.11.2021 22:25 Ответить
Для чого?
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04.11.2021 22:49 Ответить
Ярош за убийство Музычка уже отомстил ?
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04.11.2021 23:02 Ответить
А должен был?
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04.11.2021 23:28 Ответить
Он клялся привселюдно.
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05.11.2021 06:32 Ответить
Ну тогда другое дело.
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05.11.2021 11:25 Ответить
Ну голосовать за Ахметовскую Свободу было бы странно, за эти кремлевские консервы... Он бы еще от Радикальной партии или "сила и честь" балатировался.
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04.11.2021 23:15 Ответить
ИМХО проквакал Дмытро Батькович время, когда надо было в политику идти. Вот когда был депутатом - тогда и надо было шевелиться. Тогда и возможностей что-то сделат побольше было. А толку сейчас туда лезть? Чтоб запачкаться в зелёной жиже и потерять последние остатки электората?
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04.11.2021 23:31 Ответить
избирался по списку ВО "Свобода" - значит кремлевская консерва 100%
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05.11.2021 00:20 Ответить
 
 