Ярош припустив, що може повернутися в політику
Радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош не відкидає можливості повернутися в політику.
Про це він розповів в інтерв'ю Радіо НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я розраховував після війни займатися такими речами, тому що складно роздвоюватися, але війна, бачте, не завершується. При цьому вважаю, що зараз дуже потрібна об'єднана державна опозиція, яка буде ширша за націоналістичну, але й націоналісти там повинні брати участь; потрібна хороша, професійна і патріотична команда на чолі держави. Якби така команда була сформована, я б із задоволенням у ній брав участь", - сказав Ярош.
Ярош балотувався до Верховної Ради у 2019 році за списком ВО "Свобода". Тоді кілька націоналістичних партій об'єдналися, щоби потрапити до парламенту, але програли вибори.
"З метою об'єднання націоналістичних сил я прийняв запрошення від партії "Свобода" і пішов на минулі вибори. На жаль, об'єднаний націоналістичний список не взяв необхідного відсотка. Але я й досі зустрічаюся з представниками різних націоналістичних організацій, переконую їх у тому, що необхідно об'єднатися, підняти популярність українського націоналізму та ідеології", - вважає Ярош.
Нагадаємо, Ярош став депутатом Ради восьмого скликання після Революції Гідності. У 2014 році він переміг на позачергових парламентських виборах у виборчому окрузі №39. У 2016 році він представив свою політсилу — Національний рух Державна ініціатива Яроша (ДІЯ)
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том 2
но вы были против
Вибачте, не втримався
Заколупав всіх, простирадла про блазня розписував ...
Щойно гундосе досягло мети - персонаж щез. Логічно. Заплатили або забрали на підвищення.
Таке враження, що тепер ви замість нього, так би мовити - на =обчєствєнних началах=, бо матеріальчиків готових вам не видають, простирадел нема з чого писать, то ви стараєтесь - як вмієте. Раптом зе-таварісчі оцінять.
и не бреши:
https://gazeta.ua/ru/articles/life/_dmitrij-arosh-prizval-patriotov-ob-edinyatsya-s-partiej-poroshenko/979303 Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
кинул близких. Занялся семьёй.....
Это путь СБУшной консервы.
Не быть тебе в политике,.... и сам знаешь почему.
Настоящим Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Заздалегіть пояснюю.Голосував і мабуть буду далі голосувати за націоналістів.Але не за цього тридвараса,Тягнибика,Бидлєцького тощо,а за ідею.Ці кондоми просрали все,що могли,і допомогли Зєлупєнькє і його кодлі прийти до влади.А зараз суки роблять хлєбальники ображеної ***** мовляв "Нарід нас нє пойняв".
Ярош, будучи на Днепропетровщине, якшался с Коломойским. А шо они там мутили - хто зна.
И, я думаю, это была одна из причин, почему командование ВСУ в своё время отвело людей Яроша с передовой, в 2015, весной, кажется.
Шо то Коломойский затевает - к бабке не ходи.
Всем же ж давно понятно, шо зэ сам никаких решений не принимает - просто за нездатнiстью.
Ну вродылося воно такэ.