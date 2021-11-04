Ярош припустив, що може повернутися в політику

Радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош не відкидає можливості повернутися в політику.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я розраховував після війни займатися такими речами, тому що складно роздвоюватися, але війна, бачте, не завершується. При цьому вважаю, що зараз дуже потрібна об'єднана державна опозиція, яка буде ширша за націоналістичну, але й націоналісти там повинні брати участь; потрібна хороша, професійна і патріотична команда на чолі держави. Якби така команда була сформована, я б із задоволенням у ній брав участь", - сказав Ярош.

Ярош балотувався до Верховної Ради у 2019 році за списком ВО "Свобода". Тоді кілька націоналістичних партій об'єдналися, щоби потрапити до парламенту, але програли вибори.

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"З метою об'єднання націоналістичних сил я прийняв запрошення від партії "Свобода" і пішов на минулі вибори. На жаль, об'єднаний націоналістичний список не взяв необхідного відсотка. Але я й досі зустрічаюся з представниками різних націоналістичних організацій, переконую їх у тому, що необхідно об'єднатися, підняти популярність українського націоналізму та ідеології", - вважає Ярош.

Нагадаємо, Ярош став депутатом Ради восьмого скликання після Революції Гідності. У 2014 році він переміг на позачергових парламентських виборах у виборчому окрузі №39. У 2016 році він представив свою політсилу — Національний рух Державна ініціатива Яроша (ДІЯ)

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