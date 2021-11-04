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Ярош припустив, що може повернутися в політику

Ярош припустив, що може повернутися в політику

Радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош не відкидає можливості повернутися в політику.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я розраховував після війни займатися такими речами, тому що складно роздвоюватися, але війна, бачте, не завершується. При цьому вважаю, що зараз дуже потрібна об'єднана державна опозиція, яка буде ширша за націоналістичну, але й націоналісти там повинні брати участь; потрібна хороша, професійна і патріотична команда на чолі держави. Якби така команда була сформована, я б із задоволенням у ній брав участь", - сказав Ярош.

Ярош балотувався до Верховної Ради у 2019 році за списком ВО "Свобода". Тоді кілька націоналістичних партій об'єдналися, щоби потрапити до парламенту, але програли вибори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ярош про посаду радника головкома ЗСУ: Є конкретні плани

"З метою об'єднання націоналістичних сил я прийняв запрошення від партії "Свобода" і пішов на минулі вибори. На жаль, об'єднаний націоналістичний список не взяв необхідного відсотка. Але я й досі зустрічаюся з представниками різних націоналістичних організацій, переконую їх у тому, що необхідно об'єднатися, підняти популярність українського націоналізму та ідеології", - вважає Ярош.

Нагадаємо, Ярош став депутатом Ради восьмого скликання після Революції Гідності. У 2014 році він переміг на позачергових парламентських виборах у виборчому окрузі №39. У 2016 році він представив свою політсилу — Національний рух Державна ініціатива Яроша (ДІЯ)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залужний призначив мене радником головнокомандувача ЗСУ, - Ярош. ФОТО

Автор: 

Правий сектор (332) Ярош Дмитро (178)


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Топ коментарі
+11
SprechenFührer (67%)

Вибачте, не втримався

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04.11.2021 20:46 Відповісти
+10
Why are you here russian pig?
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04.11.2021 20:35 Відповісти
+10
А ви спробуйте і оберіть націоналіста хоч раз.
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04.11.2021 20:47 Відповісти
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А разве он ещё советник?
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04.11.2021 20:30 Відповісти
как всё прогадить.

том 2
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04.11.2021 20:31 Відповісти
А ви спробуйте і оберіть націоналіста хоч раз.
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04.11.2021 20:47 Відповісти
пять лет один националист был. и сепаров теснили, и санкции вводили, и энергонезависимость была и экономика подтягивалась....

но вы были против
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04.11.2021 20:59 Відповісти
В 2010 році націоналісти Свободи попали в парламент. Нічого доброго з цього не вийшло. Замість того щоб стукати туфлями по столам і кричати, коли хтось щось говорив на російській мові, то зайнялись би боротьбою з олігархією. Бо олігархи штовхають країну в прірву.
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04.11.2021 21:14 Відповісти
Не скажіть.
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04.11.2021 21:29 Відповісти
за гранату в августе 2015 года тоже не говорить?
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04.11.2021 23:06 Відповісти
якого націоналіста? Тягнибока чи Порошенка?
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04.11.2021 22:50 Відповісти
ВО "Свобода" - це кремлівські націоналісти
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05.11.2021 00:18 Відповісти
При Президенте Зеленском все патриоты Украины хотят помогать Владимиру Александровичу . Это очень хорошо
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04.11.2021 20:31 Відповісти
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04.11.2021 20:33 Відповісти
Шедевральний єпальник по своїй тупості і приметивності😀😀
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04.11.2021 21:34 Відповісти
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04.11.2021 20:33 Відповісти
SprechenFührer (67%)

Вибачте, не втримався

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04.11.2021 20:46 Відповісти
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04.11.2021 23:26 Відповісти
Весною 2019 тут ошивався такий собі Андрей Андреич з зе-ботоферми.
Заколупав всіх, простирадла про блазня розписував ...
Щойно гундосе досягло мети - персонаж щез. Логічно. Заплатили або забрали на підвищення.

Таке враження, що тепер ви замість нього, так би мовити - на =обчєствєнних началах=, бо матеріальчиків готових вам не видають, простирадел нема з чого писать, то ви стараєтесь - як вмієте. Раптом зе-таварісчі оцінять.
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05.11.2021 03:51 Відповісти
Why are you here russian pig?
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04.11.2021 20:35 Відповісти
Ноу, ітс малороскоє біг пік.
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04.11.2021 20:44 Відповісти
наверное деньги кончились
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04.11.2021 20:33 Відповісти
Ярош сам по себе ,и его визитки не пугают ватников.
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04.11.2021 20:34 Відповісти
Бенефис подолякошлюшек в комментариях.
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04.11.2021 20:34 Відповісти
Сейчас толкать в Украине националистические идеи чревато, могут обвинить в антисемитизме.
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04.11.2021 20:37 Відповісти
Националист в Украине - это государственник. Не надо сюда нацизм приписывать.
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04.11.2021 20:42 Відповісти
Наши националисты хотя и государственники и не нацисты, но к сожалению очень не умные.
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04.11.2021 21:22 Відповісти
Если какой-то идиот назвался националистом - это не повод ему верить. Главное не слова, а дела.
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04.11.2021 21:30 Відповісти
К кому вы относите Тягнибока и Фарион? Они националисты настоящие?
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04.11.2021 22:12 Відповісти
Для меня - нет. Это политики популисты, которые окучивают электорат с правыми взглядами. Среди рядовых членов Свободы большинство - это прекрасные и патриотичные люди.
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04.11.2021 22:25 Відповісти
Такие же прекрасные, как и тот кидор, который под радой гранату кидал и завалил несколько ни в чём не повинных людей? Или ещё прекраснее?
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04.11.2021 23:33 Відповісти
Мы их относим к кремлевским консервам, которыми они и являются
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05.11.2021 00:18 Відповісти
От тільки при владі суцільні шахраї українофоби саміти!Тому і будь що ,що іде у розріз їхнім кошерним ,злодійським інтересам автоматично приписують антисемітизм))😀
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04.11.2021 21:37 Відповісти
А Тягнибок по твоєму нє сєміт?
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05.11.2021 00:19 Відповісти
До Киви вернеться?
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04.11.2021 20:40 Відповісти
Президентом ?
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04.11.2021 20:43 Відповісти
пора чистить зброю, а то деньги заканчиваются
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04.11.2021 20:44 Відповісти
Если он хочет в Раду, у него два пути- или в "СН", или в "ЕС". Подозреваю, что обе партии ему не нравятся. Националистические партии в Раду не пройдут- их идеология пугающая и отталкивающая для большинства украинцев. Все эти шествия, факелы, лозунги- люди боятся этого. Ассоциации тоже нехорошие-с гитлеровской Германией, это отталкивающие явление+ устаревшее и отставшее, из прошлого века. Людям(подавляющему большинству) нужен мир и деньги.
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04.11.2021 20:53 Відповісти
Жрать ржать срать! Так і пиши.
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04.11.2021 21:33 Відповісти
Нормальные потребности. Так устроен мир- люди хотят жрать послаще и спать побольше. Патриотизм тоже присутствует, тоже важен и необходим- просто другой, неагрессивный. Короче, никак "идеологическая составляющая", а что-то в комплекте со "жрать,ржать,срать".
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04.11.2021 21:47 Відповісти
Це показник розвитку або деградації, якщо ці "нормальні потрєбності" виходять на перший план. Інформаційно-кульурна політика зараз таке культивує.
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04.11.2021 22:10 Відповісти
Эти потребности не новы- им тысячи лет. Первый кто все структурировал и изложил на бумаге, был психолог Маслоу в 1943году. А так человек всегда жил такими потребностями. Даже обезьяны нападают на соседних обезьян только потому, что они уверенны что на чужом дереве больше бананов. Что говорить о людях? Все войны и революции только из-за этого. Майдан -не исключение. Месседжи и призыв победил, только за счет понимания, что Европа успешна и богата. Соответственно, туда правильно и стремиться. Но мало кто знает, что ЕС и есть та часть "глобального мира", который стремится стереть, по возможности, все культурные и национальные различия и любые националистические движения будут жестко дискредитированы и опорочены- им не будет места в европейской Украине.
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04.11.2021 22:39 Відповісти
Ти кацап або дурний. Бо українці гинули на Майдані не за "пожрать и посрать", як ти переконаний і хочеш в це вірити. Прийде час (обов'язково і неминуче невдовзі) і всі нинішні лузери при владі будуть за гратами в кращому для них варіанті. Українці мають властивість швидко самоорганізовуватись на боротьбу за свою свободу і йдуть голіруч під куля снайперів без вагань. Як це біло в 2014 і цілком реально у ближчому майбутньому хоч мало хто в це сьогодні вірить.
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04.11.2021 23:30 Відповісти
ок. Я уважаю и такое мнение. Но уверен, что таких людей было только часть. Но нужно понимать, что одно без другого не работает. Не было б ничего, если бы не факты о более высоком уровне жизни в Европе. Если бы, к примеру, Украина была бы в бедной ЕС сейчас, а богатым был бы Т.С.- то легко бы можно было организовать Майдан за вступ в него. И тоже самое люди писали бы и про свободу, и про боротьбу, и про всё остальное.
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04.11.2021 23:40 Відповісти
Війна між Україною і росією продовжується не з 2014 року, а вже чотири століття. Наївно думати, що якісь переваги нинішньої Європи стали першопричиною нашого руху в її напрямку. Росіяни - наші закляті вороги і ми йдемо не стільки до Європи, як геть від росії. Буде Євросоюз, буде Україна в Євросоюзі, а з росією ми точно не будемо ніколи, бо за те наші прадіди від Сибіру і до Карпат клали свої голови. Клали голови не за "пожрать..." Російська імперія згине і її "п'ята колона" в Україні згине також. Ярош не дасть збрехати.
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05.11.2021 00:01 Відповісти
В Европе тоже были столетние войны между странами. Она вообще вся в крови. Но что-то всё ушло в другое русло, поэтому лучше не продолжать. Пусть каждый останется при своём. А то выгляжу как адвокат Рашки. Дожил
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05.11.2021 00:14 Відповісти
Батенька а ви кошерний😀😀
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04.11.2021 21:38 Відповісти
не суди по себе о людях - не все примитивы.
и не бреши:
https://gazeta.ua/ru/articles/life/_dmitrij-arosh-prizval-patriotov-ob-edinyatsya-s-partiej-poroshenko/979303 Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
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04.11.2021 21:39 Відповісти
Ну вон в статье всё ж написано.
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04.11.2021 21:42 Відповісти
я не читаю "статьи" - много букв - я читаю только комментарии...
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04.11.2021 21:59 Відповісти
Пане Ярош- алеж був шанс.... у 2014-му....Чому ж ви тоді не "взяли" владу....
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04.11.2021 20:55 Відповісти
он был депутатом (прогульщиком)
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04.11.2021 21:13 Відповісти
я дещо про інше....
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04.11.2021 21:26 Відповісти
а про шо? и если бы они взяли то что бы было? один младо политик уже взял власть, мало?))))
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04.11.2021 21:28 Відповісти
якщо він мав такий шанс - видае себе за НаціоналПатріота ...- то які проблеми ...
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04.11.2021 21:31 Відповісти
ключевое слово выдает)))) с нашим тупым народом зайти во власть не трудно ( главное побольше лапши навешать) а вот удержаться там могут единицы, все остальные просто шлак. он хороший вояка, пусть воюет
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04.11.2021 21:40 Відповісти
Тому, що не самостійний був. Його і Ківу СБУ СБУ продвинула...
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04.11.2021 21:08 Відповісти
ярош, в политике ты полный ноль и ты это доказал. а вот вояка из тебя не плохой, лучше воюй
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04.11.2021 21:12 Відповісти
В нього вистачило розуму навесні 14-го підтримати Пороха. Навіть розуміючи, що цим він, м'яко кажучи, не буде зрозумілим більшістю....
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04.11.2021 21:38 Відповісти
Когда-то Корбан сказал, что Ярош его друг.
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04.11.2021 21:27 Відповісти
Просрал ты Ярош, свои возможности прийти к власти в 2015. Предал побратимов,

кинул близких. Занялся семьёй.....

Это путь СБУшной консервы.

Не быть тебе в политике,.... и сам знаешь почему.

Настоящим Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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04.11.2021 21:59 Відповісти
все верно, токо кремлевской а не СУБ-шной
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05.11.2021 00:22 Відповісти
Хм.Вже все перечистив і гроші незароблені в Раді попереднього скликання прожрав?А десь попрацювати?
Заздалегіть пояснюю.Голосував і мабуть буду далі голосувати за націоналістів.Але не за цього тридвараса,Тягнибика,Бидлєцького тощо,а за ідею.Ці кондоми просрали все,що могли,і допомогли Зєлупєнькє і його кодлі прийти до влади.А зараз суки роблять хлєбальники ображеної ***** мовляв "Нарід нас нє пойняв".
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04.11.2021 22:08 Відповісти
Коли б вони пойняли народ, то й народу легше було б їх пойнять.
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04.11.2021 22:17 Відповісти
Вам, живущим в Украине, конешно, виднее, но мне сдаеться звiдсiля, шо зе Яроша не просто так к себе взял.
Ярош, будучи на Днепропетровщине, якшался с Коломойским. А шо они там мутили - хто зна.
И, я думаю, это была одна из причин, почему командование ВСУ в своё время отвело людей Яроша с передовой, в 2015, весной, кажется.
Шо то Коломойский затевает - к бабке не ходи.
Всем же ж давно понятно, шо зэ сам никаких решений не принимает - просто за нездатнiстью.
Ну вродылося воно такэ.
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04.11.2021 22:22 Відповісти
Не дай бог продался
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04.11.2021 22:25 Відповісти
Для чого?
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04.11.2021 22:49 Відповісти
Ярош за убийство Музычка уже отомстил ?
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04.11.2021 23:02 Відповісти
А должен был?
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04.11.2021 23:28 Відповісти
Он клялся привселюдно.
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05.11.2021 06:32 Відповісти
Ну тогда другое дело.
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05.11.2021 11:25 Відповісти
Ну голосовать за Ахметовскую Свободу было бы странно, за эти кремлевские консервы... Он бы еще от Радикальной партии или "сила и честь" балатировался.
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04.11.2021 23:15 Відповісти
ИМХО проквакал Дмытро Батькович время, когда надо было в политику идти. Вот когда был депутатом - тогда и надо было шевелиться. Тогда и возможностей что-то сделат побольше было. А толку сейчас туда лезть? Чтоб запачкаться в зелёной жиже и потерять последние остатки электората?
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04.11.2021 23:31 Відповісти
избирался по списку ВО "Свобода" - значит кремлевская консерва 100%
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05.11.2021 00:20 Відповісти
 
 