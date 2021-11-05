Почти 90% жилищного фонда подключено к отоплению, - Чернышов
По состоянию на 5 ноября 2021 года в среднем по Украине к отоплению подключено почти 90% жилищного фонда.
Об этом на брифинге заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Относительно подключения. По состоянию на сегодня показатель подключения к теплу, согласно данным администраций, составляет почти 90% в среднем по жилищному сектору и около 85% на объектах социальной сферы", - сказал министр.
По его словам, завершилось практически на 100% подключение к теплу жилых домов в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях.
В Запорожской и Николаевской областях подключены две трети объектов, Херсонская и Одесская области – менее 50% жилищного фонда. Чернышов связывает такие показатели с климатическими особенностями этих областей, ведь подключать к отоплению объекты социальной структуры Южной Украины целесообразно позже.
Министр заверил, что в указанных областях уже технически все готово к началу отопительного сезона.
"Отдельно должен остановиться на ситуации по Сумской области, где были определенные вопросы с подключением определенных объектов. Уже проведена соответствующая работа. Руководство области заверило, что сегодня до конца дня подключение будет завершено", - сообщил Чернышов.
Он также отметил, что руководство громад выполняет свои обязательства по меморандуму относительно неповышения тарифов для населения. Чернышов напомнил, что тарифы на тепло для бытовых потребителей в этом отопительном сезоне не изменятся.
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конечно, можно так жить, когда поступают регулярные отчистения за использование этого названия
райрада, а ещё лучше - квартальный совет обязаны поставить попрос об регулярных отчислениях в бюджет за использование имени ,,квартал 95,,