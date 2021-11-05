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Новости Отопительный сезон
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Почти 90% жилищного фонда подключено к отоплению, - Чернышов

Почти 90% жилищного фонда подключено к отоплению, - Чернышов

По состоянию на 5 ноября 2021 года в среднем по Украине к отоплению подключено почти 90% жилищного фонда.

Об этом на брифинге заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Относительно подключения. По состоянию на сегодня показатель подключения к теплу, согласно данным администраций, составляет почти 90% в среднем по жилищному сектору и около 85% на объектах социальной сферы", - сказал министр.

По его словам, завершилось практически на 100% подключение к теплу жилых домов в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль об отоплении: Осенне-зимний период будет сложным. Кабмин подготовил несколько разных сценариев

В Запорожской и Николаевской областях подключены две трети объектов, Херсонская и Одесская области – менее 50% жилищного фонда. Чернышов связывает такие показатели с климатическими особенностями этих областей, ведь подключать к отоплению объекты социальной структуры Южной Украины целесообразно позже.

Министр заверил, что в указанных областях уже технически все готово к началу отопительного сезона.

"Отдельно должен остановиться на ситуации по Сумской области, где были определенные вопросы с подключением определенных объектов. Уже проведена соответствующая работа. Руководство области заверило, что сегодня до конца дня подключение будет завершено", - сообщил Чернышов.

Также читайте: "Тарифы на отопление для населения не будут повышаться ни в одном из регионов", - Чернышов

Он также отметил, что руководство громад выполняет свои обязательства по меморандуму относительно неповышения тарифов для населения. Чернышов напомнил, что тарифы на тепло для бытовых потребителей в этом отопительном сезоне не изменятся.

Газ (10239) уголь (1001) Минрегионразвития (138) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91) Алексей Чернышов (178)


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Топ комментарии
+2
Рановато включили. Сейчас в Киеве +15. Можно было еще недельку не включать. Обогревателя с головой хватало.
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05.11.2021 11:18 Ответить
+1
Кривой Рог, 44-й квартал, отопление включили 1 ноября. Сейчас наружная температура +16, окна приоткрыты на проветривание. Придёт платёжка за обогрев улицы
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05.11.2021 10:47 Ответить
+1
Ось і добре. Приміщення потрібно провітрювати щоб надходило свіже повітря, бо євровікна зкриваються герметично і підвищується кількість вуглекислого газу, від чого стає жарко і душно.
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05.11.2021 10:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
да,средняя температура по палате,как обычно...
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05.11.2021 10:46 Ответить
отчитались...теперь можно начинать веерные отключения
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05.11.2021 10:59 Ответить
Кривой Рог, 44-й квартал, отопление включили 1 ноября. Сейчас наружная температура +16, окна приоткрыты на проветривание. Придёт платёжка за обогрев улицы
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05.11.2021 10:47 Ответить
Ось і добре. Приміщення потрібно провітрювати щоб надходило свіже повітря, бо євровікна зкриваються герметично і підвищується кількість вуглекислого газу, від чого стає жарко і душно.
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05.11.2021 10:54 Ответить
Свіже повітря з Криворіжсталі.
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05.11.2021 11:16 Ответить
как там в 95 квартале с этим дела обстоят...поди, как сыр в масле счастливы..
конечно, можно так жить, когда поступают регулярные отчистения за использование этого названия
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05.11.2021 11:02 Ответить
на 95 квартале, так само как 9, 17, 44, 96,97,98, 129, 173,174
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05.11.2021 11:15 Ответить
это нечестно...их имён никто не знает...
райрада, а ещё лучше - квартальный совет обязаны поставить попрос об регулярных отчислениях в бюджет за использование имени ,,квартал 95,,
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05.11.2021 11:23 Ответить
Рановато включили. Сейчас в Киеве +15. Можно было еще недельку не включать. Обогревателя с головой хватало.
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05.11.2021 11:18 Ответить
в этом минус центрального отопления - оно долго запускается, настраивается и потому не может оперативно реагировать даже на суточные изменения наружной температуры
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05.11.2021 11:25 Ответить
Включился насос по выкачке денег.
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05.11.2021 11:23 Ответить
яка ж брехня! у нас школа не навчається ( діти на подовжених канікулах) вже третій тиждень через відсутність опалення! при цьому всі вчителі вкололись ,але всеодно навч процесу нема
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05.11.2021 11:55 Ответить
 
 