Майже 90% житлового фонду підключено до опалення, - Чернишов

Станом на 5 листопада 2021 року в середньому в Україні до опалення підключено майже 90% житлового фонду.

Про це на брифінгу заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо підключення. Станом на сьогодні показник підключення до тепла, згідно з даними адміністрацій, становить майже 90% в середньому по житловому сектору та близько 85% на об'єктах соціальної сфери", - сказав міністр.

За його словами, завершилося практично на 100% підключення до тепла житлових будинків у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Також читайте: Шмигаль про опалення: Осінньо-зимовий період буде складним. Кабмін підготував кілька різних сценаріїв

У Запорізькій та Миколаївській областях підключено дві третини об'єктів, Херсонська та Одеська області - менш як 50% житлового фонду. Чернишов пов'язує такі показники з кліматичними особливостями цих областей, адже підключати до опалення об'єкти соціальної структури Півдня України доцільно пізніше.

Міністр запевнив, що у зазначених областях уже технічно все готово до початку опалювального сезону.

"Окремо маю зупинитися на ситуації по Сумській області, де були певні питання з підключенням певних об'єктів. Уже проведена відповідна робота. Керівництво області запевнило, що сьогодні до кінця дня підключення буде завершено", - повідомив Чернишов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тарифи на опалення для населення не підвищуватимуться в жодному з регіонів", - Чернишов

Він також зауважив, що керівництво громад виконує свої зобов'язання за меморандумом стосовно непідвищення тарифів для населення. Чернишов нагадав, що тарифи на тепло для побутових споживачів у цьому опалювальному сезоні не зміняться.