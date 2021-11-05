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Новини Опалювальний сезон
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Майже 90% житлового фонду підключено до опалення, - Чернишов

Майже 90% житлового фонду підключено до опалення, - Чернишов

Станом на 5 листопада 2021 року в середньому в Україні до опалення підключено майже 90% житлового фонду.

Про це на брифінгу заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо підключення. Станом на сьогодні показник підключення до тепла, згідно з даними адміністрацій, становить майже 90% в середньому по житловому сектору та близько 85% на об'єктах соціальної сфери", - сказав міністр.

За його словами, завершилося практично на 100% підключення до тепла житлових будинків у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській та Чернігівській областях.

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У Запорізькій та Миколаївській областях підключено дві третини об'єктів, Херсонська та Одеська області - менш як 50% житлового фонду. Чернишов пов'язує такі показники з кліматичними особливостями цих областей, адже підключати до опалення об'єкти соціальної структури Півдня України доцільно пізніше.

Міністр запевнив, що у зазначених областях уже технічно все готово до початку опалювального сезону.

"Окремо маю зупинитися на ситуації по Сумській області, де були певні питання з підключенням певних об'єктів. Уже проведена відповідна робота. Керівництво області запевнило, що сьогодні до кінця дня підключення буде завершено", - повідомив Чернишов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тарифи на опалення для населення не підвищуватимуться в жодному з регіонів", - Чернишов

Він також зауважив, що керівництво громад виконує свої зобов'язання за меморандумом стосовно непідвищення тарифів для населення. Чернишов нагадав, що тарифи на тепло для побутових споживачів у цьому опалювальному сезоні не зміняться.

Автор: 

газ (10528) вугілля (2480) Мінрегіонрозвитку (760) опалювальний сезон (1758) Теплокомуненерго (543) Олексій Чернишов (315)


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Топ коментарі
+2
Рановато включили. Сейчас в Киеве +15. Можно было еще недельку не включать. Обогревателя с головой хватало.
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05.11.2021 11:18 Відповісти
+1
Кривой Рог, 44-й квартал, отопление включили 1 ноября. Сейчас наружная температура +16, окна приоткрыты на проветривание. Придёт платёжка за обогрев улицы
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05.11.2021 10:47 Відповісти
+1
Ось і добре. Приміщення потрібно провітрювати щоб надходило свіже повітря, бо євровікна зкриваються герметично і підвищується кількість вуглекислого газу, від чого стає жарко і душно.
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05.11.2021 10:54 Відповісти
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да,средняя температура по палате,как обычно...
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05.11.2021 10:46 Відповісти
отчитались...теперь можно начинать веерные отключения
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05.11.2021 10:59 Відповісти
Кривой Рог, 44-й квартал, отопление включили 1 ноября. Сейчас наружная температура +16, окна приоткрыты на проветривание. Придёт платёжка за обогрев улицы
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05.11.2021 10:47 Відповісти
Ось і добре. Приміщення потрібно провітрювати щоб надходило свіже повітря, бо євровікна зкриваються герметично і підвищується кількість вуглекислого газу, від чого стає жарко і душно.
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05.11.2021 10:54 Відповісти
Свіже повітря з Криворіжсталі.
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05.11.2021 11:16 Відповісти
как там в 95 квартале с этим дела обстоят...поди, как сыр в масле счастливы..
конечно, можно так жить, когда поступают регулярные отчистения за использование этого названия
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05.11.2021 11:02 Відповісти
на 95 квартале, так само как 9, 17, 44, 96,97,98, 129, 173,174
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05.11.2021 11:15 Відповісти
это нечестно...их имён никто не знает...
райрада, а ещё лучше - квартальный совет обязаны поставить попрос об регулярных отчислениях в бюджет за использование имени ,,квартал 95,,
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05.11.2021 11:23 Відповісти
Рановато включили. Сейчас в Киеве +15. Можно было еще недельку не включать. Обогревателя с головой хватало.
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05.11.2021 11:18 Відповісти
в этом минус центрального отопления - оно долго запускается, настраивается и потому не может оперативно реагировать даже на суточные изменения наружной температуры
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05.11.2021 11:25 Відповісти
Включился насос по выкачке денег.
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05.11.2021 11:23 Відповісти
яка ж брехня! у нас школа не навчається ( діти на подовжених канікулах) вже третій тиждень через відсутність опалення! при цьому всі вчителі вкололись ,але всеодно навч процесу нема
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05.11.2021 11:55 Відповісти
 
 