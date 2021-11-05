Генерала Павловского сегодня освободят из Лукьяновского СИЗО
Необходимые 18 миллионов гривен для освобождения из-под стражи генерала Игоря Павловского были собраны. Сегодня его освободят из Лукьяновского СИЗО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила экс-нардеп Татьяна Чорновол.
"Освобождение генерала Павловского из Лукяновского СИЗО сегодня в 15:00. Приглашаю патриотов - встретить защитника Мариуполя", - говорится в сообщении.
Ранее Активисты и Фонд Порошенко собрали 18 млн грн на залог для генерала Павловского.
Напоминаем, в августе 2021 года суд арестовал генерала Павловского с правом залога почти в 500 млн грн. Впоследствии суд снизил залог до 18 млн.
Генерал Павловский в 2014 году участвовал в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, во время российско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
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Бо чесні!
при Зеленському звільняємо українських Генералів із українських тюрем
з нетерпінням чекаємо виходу на волю Українського Генерала !
Дякуємо ,зебобіки . Дуже дякуємо.
Фонд Порошенка разом з ГО Справа Громад зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.
ВИ це зробили. Дякуємо.
(6 тисяч людей пожертвували в цілому 2,1 млн. грн., Порошенко доклав 15,9 млн. грн).
В.Гайдукевич