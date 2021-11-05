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Генерала Павловского сегодня освободят из Лукьяновского СИЗО

Генерала Павловского сегодня освободят из Лукьяновского СИЗО

Необходимые 18 миллионов гривен для освобождения из-под стражи генерала Игоря Павловского были собраны. Сегодня его освободят из Лукьяновского СИЗО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила экс-нардеп Татьяна Чорновол.

"Освобождение генерала Павловского из Лукяновского СИЗО сегодня в 15:00. Приглашаю патриотов - встретить защитника Мариуполя", - говорится в сообщении.

Ранее Активисты и Фонд Порошенко собрали 18 млн грн на залог для генерала Павловского.

Напоминаем, в августе 2021 года суд арестовал генерала Павловского с правом залога почти в 500 млн грн. Впоследствии суд снизил залог до 18 млн.

Генерал Павловский в 2014 году участвовал в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, во время российско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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Автор: 

освобождение (567) Чорновол Татьяна (654) Павловский Игорь (115)


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Топ комментарии
+43
Ну так... Генерал "ворочает баблом", проживаючи на зйомній квартирі, а позавчорашні безробітні бомжі із зепутанів різко розбагатіли, розпихують мільйони, квартири, машини по мамашках, сестрах, братах.
Бо чесні!
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05.11.2021 14:24 Ответить
+36
при Пороху українські Генерали звільняли українські міста,
при Зеленському звільняємо українських Генералів із українських тюрем

з нетерпінням чекаємо виходу на волю Українського Генерала !
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05.11.2021 14:28 Ответить
+34
Вот так и зарабатывает зеленая плесень на защитниках и патриотах. Хуже не будет? Да, зелебобики?
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05.11.2021 14:25 Ответить
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Чудова новина, дочекатися лише момента звільнення треба.
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05.11.2021 14:21 Ответить
зачем? пусть бы посидел генерал, не все баблом ворочать
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05.11.2021 14:21 Ответить
Ну так... Генерал "ворочает баблом", проживаючи на зйомній квартирі, а позавчорашні безробітні бомжі із зепутанів різко розбагатіли, розпихують мільйони, квартири, машини по мамашках, сестрах, братах.
Бо чесні!
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05.11.2021 14:24 Ответить
Зажоп ти свіжезаряжений, який логін в тебе був до деактивації?
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05.11.2021 14:28 Ответить
Алєх Пєтровіч 😁
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05.11.2021 14:36 Ответить
ні, цей ще тут сере...
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05.11.2021 14:53 Ответить
Може з двох рук? 🤔
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05.11.2021 14:56 Ответить
Петя, петя , іди на@й і не квакай , @ идлота 😡
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05.11.2021 15:27 Ответить
Супер!)
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05.11.2021 14:24 Ответить
Вот так и зарабатывает зеленая плесень на защитниках и патриотах. Хуже не будет? Да, зелебобики?
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05.11.2021 14:25 Ответить
Да этим зелебобикам по барабану. Что вы их спрашиваете?
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05.11.2021 14:27 Ответить
Пытаюсь нейроны их головного мозга с логикой научить дружить.
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05.11.2021 14:30 Ответить
Прости, но это невозможно. Это как оплодотворить через анал
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05.11.2021 16:21 Ответить
Оплодотворить конечно невозможно. Но если они думают тем местом, на котором нормальные люди сидят, то не мешает пошерудить там толстой и ********** палкой.
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05.11.2021 16:27 Ответить
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05.11.2021 16:44 Ответить
Могли і в 10:00 звільнити. Тим більше, бабло ще вчора було держбюджеті.
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05.11.2021 14:26 Ответить
Не могли. Абідна ім. Очінь. Знають, падли що за них заставу ніхто не внесе. 😊
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05.11.2021 14:38 Ответить
при Пороху українські Генерали звільняли українські міста,
при Зеленському звільняємо українських Генералів із українських тюрем

з нетерпінням чекаємо виходу на волю Українського Генерала !
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05.11.2021 14:28 Ответить
При Пороху звільняли міста , а тепер Порох ще й військових з тюрем звільняє. З 18 мільйонів ,він заплатив 16 міл.

Дякуємо ,зебобіки . Дуже дякуємо.
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05.11.2021 14:37 Ответить
Він сплачує за власну свободу. Щоб генерал мовчав, як його вставили та заробили на ньому.
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05.11.2021 14:40 Ответить
зєфілітику в очі сци- вс "кінець епози бідності".
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05.11.2021 14:47 Ответить
Так вот почему мертведчука выпустили. Шоб молчал про связи президента Дерьмака с русней...
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05.11.2021 14:47 Ответить
Больноватость на всю голову зеленогнойной мерзости всегда удивляла. кто мешал генералу все рассказать за те 3 месяца, что он был под арестом?????? И кто бы об этом узнал? Вы, уроды, всех же только по себе меряете. Поэтому вы всегда как жили дерьмово, так и будете жить дермово всю жизнь, а такие нелохи, как ваш клавишник потерпевший, будут вас иметь во все дыхательные и пихательные. Но судя по всему вам это как раз очень и нравится.
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05.11.2021 14:53 Ответить
Не напомните чем закончилось дело Жукова, дело Гладковских, дело генерала Марченка?
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05.11.2021 16:11 Ответить
Народ собрал больше чем для Голобородька в гомно сериальщике. Может Павловского в президенты вместо клоуна-наркомана?! А ЗЕбилы?!
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05.11.2021 14:34 Ответить
БРАВО!!!!!!
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05.11.2021 14:36 Ответить
Не жаліють грошей, щоб мовчав. За норм гроші можна і посидіти. Дивує, що коли хапають за корупцію - відразу згадують про досягнення та ордени, ніби це виправдовує. Чекаємо рішення суду.
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05.11.2021 14:39 Ответить
Антоненко під вартою майже два роки чекав і тепер вже на свободі продовжує чекати.
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05.11.2021 14:45 Ответить
зєфілітику в очі сци- все кінець епохи бідност
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05.11.2021 14:48 Ответить
Ага. Поэтому мертвечука зебил и не садит
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05.11.2021 16:23 Ответить
Боевому генералу 18 мл , а Медведчуку сняли даже домашний арест или РПЦ грехи сняло и подало в качестве доказательства не виновности.
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05.11.2021 14:39 Ответить
Отмоют ? Не отмоют?Бессеребряник?
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05.11.2021 14:41 Ответить
мертведчука зеленая слизь уже отмыла.
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05.11.2021 14:48 Ответить
Новость хорошая ,но раздумья тревожные...Пора бы уже остальным генералам подумать что делать дальше. Пора действовать радикальней.
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05.11.2021 14:41 Ответить
Один вже спробував діяти радикально, давши дозвіл на застосування "Байрактара", так на всю Європу зчинився гвалт.
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05.11.2021 14:49 Ответить
а єврогоміки можуть йти в пішу еротичну подорож
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05.11.2021 14:52 Ответить
а ти впевнений, що вони не думають? не ті жополизи- а ті, хто зараз під прицілом зеленої сволоти? чи мислиш Забродського не хочуть сховати, та депутатський статус заважає..
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05.11.2021 14:50 Ответить
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05.11.2021 15:19 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3707458.html Порошенко поклав власних 16 млн гривень на звільнення бойового генерала Павловського

Фонд Порошенка разом з ГО Справа Громад зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.
ВИ це зробили. Дякуємо.
(6 тисяч людей пожертвували в цілому 2,1 млн. грн., Порошенко доклав 15,9 млн. грн).
В.Гайдукевич
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05.11.2021 15:25 Ответить
А серед зеленої плісняви хоч один дав копійку,цікаво. Мабуть, ні, бо вони бідні і справедливі.
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05.11.2021 15:44 Ответить
 
 