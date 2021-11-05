Генерала Павловського сьогодні звільнять із Лук'янівського СІЗО

Необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти генерала Ігоря Павловського було зібрано. Сьогодні його звільнять із Лук'янівського СІЗО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила екснардепка Тетяна Чорновол.

"Звільнення генерала Павловського з Лукянівського СІЗО сьогодні о 15:00. Запрошую патріотів - зустріти оборонця Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Раніше Активісти та Фонд Порошенка зібрали 18 млн грн на заставу для генерала Павловського.

Нагадаємо, у серпні 2021 року суд заарештував генерала Павловського з правом застави в майже 500 млн грн. Згодом суд зменшив заставу до 18 млн.

Генерал Павловський у 2014 році брав участь в обороні Маріуполя, очолював сектор "М". За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

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