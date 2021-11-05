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Порошенко встретился с освобожденным из СИЗО генералом Павловским. ВИДЕО

Порошенко встретился с освобожденным из СИЗО генералом Павловским. ВИДЕО

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с Игорем Паловским и его женой сразу после освобождения генерала из-под стражи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Во встрече также приняли участие руководитель штаба "ЕС" Александр Турчинов, народные депутаты Ирина Геращенко и Ростислав Павленко

"Для меня, для всей нашей команды сегодня это огромный праздник. Это небольшой шаг к восстановлению справедливости. Потому что это очень нехорошо, когда украинские герои, которые с первых дней войны, и имея за спиной 38 календарей, которых боятся враги, против которых Путин возбуждает уголовные дела, державшие оборону, сегодня оказались незащищенными от произвола власти, цель которой только политические. преследование", – сказал Порошенко.

Генерал Павловский поблагодарил Порошенко и всех небезразличных украинцев за поддержку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Активисты и Фонд Порошенко собрали 18 млн грн на залог для генерала Павловского

Напоминаем, необходимые для освобождения генерала Павловского 18 млн грн собрали Фонд Порошенко вместе с ОО "Солідарна справа громад".  2 млн 100 тыс. гривен собрали неравнодушные украинцы на акции в соцсетях. Более 6 тысяч человек внесли от 10 до сотен тысяч гривен. 15 млн 900 тыс. грн. внес Фонд семьи Петра Порошенко.

В августе 2021 года суд арестовал генерала Павловского с правом залога почти в 500 млн грн. Впоследствии суд снизил залог до 18 млн.

Генерал Павловский в 2014 году участвовал в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Также читайте: Турчинов призвал украинцев помочь со сбором средств на залог для генерала Павловского: Я уже сделал перевод

Автор: 

Порошенко (19584) Павловский Игорь (115) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+76
Пороху - величезна подяка
Зеленському - ганьба, а

генералам у відставці та діючим - величезна наука
Армія має стати силою внутрішньої політики
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05.11.2021 20:59
+72
Справжній Гетьман !!!!
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05.11.2021 20:56
+55
так з чийого полону в Україні її генерала нині викупили?
га, зєзіхнуті?..
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05.11.2021 20:56
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Уголовные дела по Павловскому начали возбуждать ещё при Порошенко, по хищениям ГСМ, или переплатам. За это его уже закрывали при ПП. Или он забыл это?
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08.11.2021 12:22 Ответить
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