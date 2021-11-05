Порошенко зустрівся зі звільненим із СІЗО генералом Павловським. ВIДЕО
Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з Ігорем Паловським та його дружиною одразу після звільнення генерала з-під варти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
У зустрічі також взяли участь керівник штабу "ЄС" Олександр Турчинов, народні депутати Ірина Геращенко та Ростислав Павленко, вийшла дуже емоційною.
"Для мене, для всієї нашої команди сьогодні це величезне свято. Це невеличкий крок до відновлення справедливості. Бо це дуже недобре, коли українські герої, які з перших днів війни, і маючи за спиною 38 календарів, яких бояться вороги, проти яких Путін порушує кримінальні справи, які тримали оборону, сьогодні виявилися незахищеними від свавілля влади, яка має на меті лише політичні переслідування", – говорить Порошенко.
Генерал Павловський подякував Порошенку та всім небайдужим українцям за підтримку
Нагадуємо, необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти генерала Павловського зібрали Фонд Порошенка разом з ГО "Солідарна справа громад". 2 млн 100 тис. гривень зібрали небайдужі українці на акції у соцмережах. Понад 6 тис. осіб. внесли від 10 до сотен тисяч гривень. 15 млн 900 тис. грн доклав Фонд родини Петра Порошенка.
У серпні 2021 року суд заарештував генерала Павловського із правом застави майже 500 млн грн. Згодом суд знизив заставу до 18 млн.
Генерал Павловський у 2014 році брав участь у обороні Маріуполя, очолював сектор "М". За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленському - ганьба, а
генералам у відставці та діючим - величезна наука
Армія має стати силою внутрішньої політики
га, зєзіхнуті?..