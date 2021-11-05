Порошенко зустрівся зі звільненим із СІЗО генералом Павловським. ВIДЕО

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з Ігорем Паловським та його дружиною одразу після звільнення генерала з-під варти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

У зустрічі також взяли участь керівник штабу "ЄС" Олександр Турчинов, народні депутати Ірина Геращенко та Ростислав Павленко, вийшла дуже емоційною.

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"Для мене, для всієї нашої команди сьогодні це величезне свято. Це невеличкий крок до відновлення справедливості. Бо це дуже недобре, коли українські герої, які з перших днів війни, і маючи за спиною 38 календарів, яких бояться вороги, проти яких Путін порушує кримінальні справи, які тримали оборону, сьогодні виявилися незахищеними від свавілля влади, яка має на меті лише політичні переслідування", – говорить Порошенко.

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Генерал Павловський подякував Порошенку та всім небайдужим українцям за підтримку

Нагадуємо, необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти генерала Павловського зібрали Фонд Порошенка разом з ГО "Солідарна справа громад". 2 млн 100 тис. гривень зібрали небайдужі українці на акції у соцмережах. Понад 6 тис. осіб. внесли від 10 до сотен тисяч гривень. 15 млн 900 тис. грн доклав Фонд родини Петра Порошенка.

У серпні 2021 року суд заарештував генерала Павловського із правом застави майже 500 млн грн. Згодом суд знизив заставу до 18 млн.

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Генерал Павловський у 2014 році брав участь у обороні Маріуполя, очолював сектор "М". За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

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