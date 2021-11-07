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Карантин в Украине: 16 регионов - в "красной" зоне
Большинство регионов Украины находятся в "красной" зоне карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19. В "оранжевой" зоне – 6 регионов, а в "желтой" – три.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В "красной" зоне находятся следующие регионы:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.
В "оранжевой" зоне находятся следующие области:
- Винницкая,
- Волынская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона расширилась. Теперь в ней три области:
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Тернопольская.
Топ комментарии
+8 Неопознанный объект
показать весь комментарий07.11.2021 11:29
+7 Valery Greff
показать весь комментарий07.11.2021 10:26
+7 Valery Greff
показать весь комментарий07.11.2021 10:48
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Получилось ,что мой 11 :36 в поддержку Вашему .
не вакциновані є громадянами нашої рідної України .
Ті коментатори ,що бажають частині українців "здохнути " ,
мабуть ,про це забули ,як і модератори сайту ,які на такі "побаження " українцям мають негайно реагувати .