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Новости Коронавирус и карантин
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Карантин в Украине: 16 регионов - в "красной" зоне

Большинство регионов Украины находятся в "красной" зоне карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19. В "оранжевой" зоне – 6 регионов, а в "желтой" – три.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Карантин в Украине: 16 регионов - в красной зоне 01

В "красной" зоне находятся следующие регионы:

  • Киев,
  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.

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В "оранжевой" зоне находятся следующие области:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Черкасская,
  • Черновицкая.

"Желтая" зона расширилась. Теперь в ней три области:

  • Кировоградская,
  • Закарпатская,
  • Тернопольская.

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Автор: 

Минздрав (4899) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Меня терзают смутные сомненья. Ты кацап? Он как радуешься, что украинцы умирают. Как натуральный кацап. И эти твои слова: "Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров" всё равно, что сказать: " Тем меньше украинцев". Так ты, кацапская вражина, радуешься, что украинцы умирают?
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07.11.2021 11:29
+7
антиваксеры зробили це разом!
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07.11.2021 10:26
+7
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07.11.2021 10:48
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антиваксеры зробили це разом!
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07.11.2021 10:26 Ответить
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07.11.2021 10:31 Ответить
А "Велюр"?
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07.11.2021 10:35 Ответить
Мала таво! В Адескай области муш и жына умирли ат вакцЫны в адиндень! Чирис полчиса посли вакцЫнацыи! Ат нас фсьо скрывают. Билгейц хочит сакратить насиление Украины. Фсе првитыи умрут чирис два года!
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07.11.2021 10:35 Ответить
Да низзя. А вы как думали?
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07.11.2021 10:35 Ответить
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07.11.2021 10:52 Ответить
https://24tv.ua/ru/prichastnost-rossii-posolstvo-ssha-sdelalo-novosti-rossii-i-ukrainy_n1786811 Причастность России: посольство США сделало заявление о митингах антивакцинаторов
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07.11.2021 10:34 Ответить
Ничо нового - у кацапов бидон срёт в подъездах а антиваксеров купил госдеп
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07.11.2021 10:36 Ответить
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07.11.2021 10:48 Ответить
кто кто

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07.11.2021 11:45 Ответить
Из вас стрелочники, как из скульптур вашего якутского мастера пули
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07.11.2021 11:52 Ответить
Тебе, представителю вечноскулящего о преследованиях народца, канешна виднее
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07.11.2021 12:28 Ответить
Хе-хе. И снова кацап спалился на нацизме
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07.11.2021 12:29 Ответить
Були б у нас СБУ, поліція, нацгвардія... Може б і ми знали.
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07.11.2021 13:05 Ответить
Чего нет - того нет. Растворились с галочке бюллетеня. Аж на 5 лет минимум...
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07.11.2021 15:31 Ответить
Что значит "и"? До тебя добралась? И в какое место?
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07.11.2021 10:59 Ответить
От нафігі ці карантинні обмеження та зони? Вакцина вже є - у кого мізки є, вже вакцинований. А хто не хоче - його особиста справа. Це саме антиваксери б'ють рекорди смертності та саме антиваксерам не вистачає кисню в реанімаціях. Вакцинованих в реанімаціях майже немає. Так, для нормальних людей є незручності, але не настільки великі. Зате на наступних виборах буде голосувати менше дибілів. Чи влада дуже переживає, що в основному дохне її електорат?
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07.11.2021 10:48 Ответить
Так больнички на 100% забиты антиваксерами. Не на улице ж их складывать. Они ж воняют и после того, как лапти откинут. Для этого и карантин, чтоб поток антиваксеров на тот свет растянуть во времени для разгрузки промежуточных звеньев этого конвейера.
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07.11.2021 10:51 Ответить
Навіщо? Може штабеля трупів біля лікарень би на них подіяли? Хоча, про що це я - вони б сказали, що це жертви звичайного грипу та вакцинації.
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07.11.2021 10:55 Ответить
Эпидемией считается когда в стране насчитывается заболевшими одночастно 5% людей. А это в условиях Украины почти 2 миллиона человек. Такого и близко нет, тогда называйте вещи своими именами а не придумывайте то что вам так себе захотелось.
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07.11.2021 11:06 Ответить
Близко нет, а больнички и морги забиты антиваксерами овер 100%
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07.11.2021 11:13 Ответить
Меня терзают смутные сомненья. Ты кацап? Он как радуешься, что украинцы умирают. Как натуральный кацап. И эти твои слова: "Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров" всё равно, что сказать: " Тем меньше украинцев". Так ты, кацапская вражина, радуешься, что украинцы умирают?
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07.11.2021 11:29 Ответить
Как раз Украинцы получили вакцину и не попадают даже в больнички А бараны кацапской пропаганды сначала голосовали за всякие там комуняцкие и прокацапские партии, потом за зэбильное шобло, а сейчас жрут за обе щеки кацапский антиваксерный навоз
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07.11.2021 11:55 Ответить
Только сейчас прочитала Ваш коммент ,полностью согласна .
Получилось ,что мой 11 :36 в поддержку Вашему .
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07.11.2021 11:56 Ответить
Он - порохобот, это тоже самое... И те, и другие ненавидят Украину и украинцев
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07.11.2021 12:30 Ответить
Не забувайте ,будь ласка ,що українці і вакциновані ,і
не вакциновані є громадянами нашої рідної України .
Ті коментатори ,що бажають частині українців "здохнути " ,
мабуть ,про це забули ,як і модератори сайту ,які на такі "побаження " українцям мають негайно реагувати .
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07.11.2021 11:36 Ответить
Как обычно, те кто вколол херню себе по мышце и теперь понимает что скоро ему кранты, во всем виноваты умные люди "антиваксеры".Сделал себе прививку,сиди и не *****.Жди побочек.
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08.11.2021 08:22 Ответить
 
 