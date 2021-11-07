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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин в Україні: 16 регіонів - у "червоній" зоні

Більшість регіонів України перебувають у "червоній" зоні карантину, запровадженого через епідемію коронавірусу COVID-19. У "помаранчевій" зоні - 6 регіонів, а у "жовтій" - три.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу МОЗ.

Карантин в Україні: 16 регіонів - у червоній зоні 01

У "червоній" зоні перебувають такі регіони:

  • Київ,
  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 449 людей, зафіксовано 17 419 нових випадків зараження, - МОЗ

У "помаранчевій" зоні перебувають такі регіони:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Черкаська,
  • Чернівецька.

"Жовта" зона розширилась. Тепер у ній три області:

  • Кіровоградська,
  • Закарпатська,
  • Тернопільська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилення карантину у Львові: запровадять окремий режим допуску до адмінбудівель міської ради

Автор: 

МОЗ (5390) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
Меня терзают смутные сомненья. Ты кацап? Он как радуешься, что украинцы умирают. Как натуральный кацап. И эти твои слова: "Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров" всё равно, что сказать: " Тем меньше украинцев". Так ты, кацапская вражина, радуешься, что украинцы умирают?
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07.11.2021 11:29
+7
антиваксеры зробили це разом!
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07.11.2021 10:26
+7
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07.11.2021 10:48
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антиваксеры зробили це разом!
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07.11.2021 10:26 Відповісти
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07.11.2021 10:31 Відповісти
А "Велюр"?
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07.11.2021 10:35 Відповісти
Мала таво! В Адескай области муш и жына умирли ат вакцЫны в адиндень! Чирис полчиса посли вакцЫнацыи! Ат нас фсьо скрывают. Билгейц хочит сакратить насиление Украины. Фсе првитыи умрут чирис два года!
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07.11.2021 10:35 Відповісти
Да низзя. А вы как думали?
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07.11.2021 10:35 Відповісти
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07.11.2021 10:52 Відповісти
https://24tv.ua/ru/prichastnost-rossii-posolstvo-ssha-sdelalo-novosti-rossii-i-ukrainy_n1786811 Причастность России: посольство США сделало заявление о митингах антивакцинаторов
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07.11.2021 10:34 Відповісти
Ничо нового - у кацапов бидон срёт в подъездах а антиваксеров купил госдеп
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07.11.2021 10:36 Відповісти
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07.11.2021 10:48 Відповісти
кто кто

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07.11.2021 11:45 Відповісти
Из вас стрелочники, как из скульптур вашего якутского мастера пули
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07.11.2021 11:52 Відповісти
Тебе, представителю вечноскулящего о преследованиях народца, канешна виднее
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07.11.2021 12:28 Відповісти
Хе-хе. И снова кацап спалился на нацизме
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07.11.2021 12:29 Відповісти
Були б у нас СБУ, поліція, нацгвардія... Може б і ми знали.
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07.11.2021 13:05 Відповісти
Чего нет - того нет. Растворились с галочке бюллетеня. Аж на 5 лет минимум...
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07.11.2021 15:31 Відповісти
Что значит "и"? До тебя добралась? И в какое место?
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07.11.2021 10:59 Відповісти
От нафігі ці карантинні обмеження та зони? Вакцина вже є - у кого мізки є, вже вакцинований. А хто не хоче - його особиста справа. Це саме антиваксери б'ють рекорди смертності та саме антиваксерам не вистачає кисню в реанімаціях. Вакцинованих в реанімаціях майже немає. Так, для нормальних людей є незручності, але не настільки великі. Зате на наступних виборах буде голосувати менше дибілів. Чи влада дуже переживає, що в основному дохне її електорат?
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07.11.2021 10:48 Відповісти
Так больнички на 100% забиты антиваксерами. Не на улице ж их складывать. Они ж воняют и после того, как лапти откинут. Для этого и карантин, чтоб поток антиваксеров на тот свет растянуть во времени для разгрузки промежуточных звеньев этого конвейера.
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07.11.2021 10:51 Відповісти
Навіщо? Може штабеля трупів біля лікарень би на них подіяли? Хоча, про що це я - вони б сказали, що це жертви звичайного грипу та вакцинації.
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07.11.2021 10:55 Відповісти
Эпидемией считается когда в стране насчитывается заболевшими одночастно 5% людей. А это в условиях Украины почти 2 миллиона человек. Такого и близко нет, тогда называйте вещи своими именами а не придумывайте то что вам так себе захотелось.
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07.11.2021 11:06 Відповісти
Близко нет, а больнички и морги забиты антиваксерами овер 100%
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07.11.2021 11:13 Відповісти
Меня терзают смутные сомненья. Ты кацап? Он как радуешься, что украинцы умирают. Как натуральный кацап. И эти твои слова: "Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров" всё равно, что сказать: " Тем меньше украинцев". Так ты, кацапская вражина, радуешься, что украинцы умирают?
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07.11.2021 11:29 Відповісти
Как раз Украинцы получили вакцину и не попадают даже в больнички А бараны кацапской пропаганды сначала голосовали за всякие там комуняцкие и прокацапские партии, потом за зэбильное шобло, а сейчас жрут за обе щеки кацапский антиваксерный навоз
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07.11.2021 11:55 Відповісти
Только сейчас прочитала Ваш коммент ,полностью согласна .
Получилось ,что мой 11 :36 в поддержку Вашему .
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07.11.2021 11:56 Відповісти
Он - порохобот, это тоже самое... И те, и другие ненавидят Украину и украинцев
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07.11.2021 12:30 Відповісти
Не забувайте ,будь ласка ,що українці і вакциновані ,і
не вакциновані є громадянами нашої рідної України .
Ті коментатори ,що бажають частині українців "здохнути " ,
мабуть ,про це забули ,як і модератори сайту ,які на такі "побаження " українцям мають негайно реагувати .
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07.11.2021 11:36 Відповісти
Как обычно, те кто вколол херню себе по мышце и теперь понимает что скоро ему кранты, во всем виноваты умные люди "антиваксеры".Сделал себе прививку,сиди и не *****.Жди побочек.
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08.11.2021 08:22 Відповісти
 
 