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Карантин в Україні: 16 регіонів - у "червоній" зоні
Більшість регіонів України перебувають у "червоній" зоні карантину, запровадженого через епідемію коронавірусу COVID-19. У "помаранчевій" зоні - 6 регіонів, а у "жовтій" - три.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу МОЗ.
У "червоній" зоні перебувають такі регіони:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.
У "помаранчевій" зоні перебувають такі регіони:
- Вінницька,
- Волинська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Черкаська,
- Чернівецька.
"Жовта" зона розширилась. Тепер у ній три області:
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Тернопільська.
Топ коментарі
+8 Неопознанный объект
показати весь коментар07.11.2021 11:29
+7 Valery Greff
показати весь коментар07.11.2021 10:26
+7 Valery Greff
показати весь коментар07.11.2021 10:48
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Получилось ,что мой 11 :36 в поддержку Вашему .
не вакциновані є громадянами нашої рідної України .
Ті коментатори ,що бажають частині українців "здохнути " ,
мабуть ,про це забули ,як і модератори сайту ,які на такі "побаження " українцям мають негайно реагувати .