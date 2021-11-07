Карантин в Україні: 16 регіонів - у "червоній" зоні

Більшість регіонів України перебувають у "червоній" зоні карантину, запровадженого через епідемію коронавірусу COVID-19. У "помаранчевій" зоні - 6 регіонів, а у "жовтій" - три.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу МОЗ.

У "червоній" зоні перебувають такі регіони:

Київ,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.

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У "помаранчевій" зоні перебувають такі регіони:

Вінницька,

Волинська,

Полтавська,

Харківська,

Черкаська,

Чернівецька.

"Жовта" зона розширилась. Тепер у ній три області:

Кіровоградська,

Закарпатська,

Тернопільська.

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