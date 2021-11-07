Миграционный кризис в Евросоюзе: Беларусь увеличивает количество авиарейсов с Ближнего Востока
Беларусь продолжает расширять свои планы полетов из стран Ближнего Востока. Это приведет к увеличению количества нелегальных беженцев в Европейский Союз.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, о планах режима в Беларуси пишет немецкое издание Welt am Sonntag.
По данным издания, до марта следующего года запланировано около 40 еженедельных рейсов из Стамбула, Дамаска и Дубая. Эти три аэропорта чаще всего используются мигрантами для прямых рейсов в Беларусь, чтобы поехать дальше в ЕС.
В ближайшее время появится возможность летать с Ближнего Востока и в пять других белорусских аэропортов, которые из национальных будут переквалифицированы в международные. Один из них расположен всего в 20 километрах от польской границы в Гродно.
Ежедневно в Минск прибывает от 800 до 1000 мигрантов, пишет СМИ со ссылкой на немецкие спецслужбы.
Сейчас рейсов из региона в Минск уже вдвое больше, чем зимой 2019/2020. Тогда, согласно сообщению, в Минск приземлились около 17 самолетов из этих и других аэропортов Ближнего Востока. Количество уменьшилось с начала пандемии коронавируса.
Как сообщалось, Германия и ЕС обвиняют белорусского диктатора Александра Лукашенко в контрабанде беженцев с Ближнего Востока в ЕС через границы Польши, Литвы и Латвии в ответ на европейские санкции.
По данным немецкой федеральной полиции, только за первые четыре дня ноября в Германию нелегально попали 572 человека из Беларуси. За весь этот год зафиксировано уже 8 407 несанкционированных пересечений границы, в основном польской.
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/28/7295177/
Кабинет министров с 29 мая запретил воздушным судам, зарегистрированным в Беларуси, использовать воздушное пространство Украины.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/28/7295177/
Как тебе такое, зелемаск?
Вроде было не так давно и все прекрасно помнят очередность событий и то, что Украина первая ФАКТИЧЕСКИ закрыла свое небо для луки. На что и на кого рассчитываешь? Или думаешь, что ссылки никто читать не будет?
Кабинет министров Украины также решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
Зелемаск, ты зебил?
- вечером 24 ЕС только "решил" (причем, без конкретных сроков исполнения), что на деле вылилось АЖ в "рекомендации" своим авиакомпаниям и отсутствие запрета на транзит.
- в то время, как Украина установила конкретный срок (с 26 мая), спустя всего два дня со дня происшествия (чтобы граждане Украины имели возможность вернуться домой)- прекратить авиаснабжение и транзит.
Правильнее было бы УП первой поставить новость о запрете со стороны Украины, а про ЕС написать "ЕС тоже...."
где вас таких тупых в умные набирают....
Не надоело фонтанировать фейками?
Мне вообще не понятна тема, когда обгавктвают первого Президента, который поставил цель это изменить, а потом "удивляются"- "у нас президент Ахметка? У ВАС- да. И ВАС это вполне устраивает!
Так что не интересно от слова "вообще". Ты лучше поищи статейку, где про Луценко рассказывают- что в США ему срок может вломиться.. А там и на сывочола выйдут... Тебе бы этим озаботиться, а не Зеленским.
Во вторых, свинопас, будешь еще тыкать, как необразованная тупая свинья -- поцдешь по сексуально-пешеходному маршруту. Как зебил, так обязательно тупой хам. Это два.
А по остальному- послушай то, что сказала Лерочка Гонтарева- петина подружка и тогдашняя глава НБУ. Так вот она сказала, что к Зеленскому по поводу оффшоров у неё претензий не было и нет! Но мы ведь такие новости/ заявления не читаем и не слушаем. Так ведь?
И не позорься с "неуплатил налоги". Оффшоры не предусматривают уплату налогов. Так было всегда, во времена Порошенко и будет до 2022 года, когда Зеленский наконец-то изменил положение вещей. Но оффшоры были и есть ЛЕГАЛЬНЫМ инструментом бизнеса. Бизнеса, а не политика/президента, который, сидя на потоках, бизнесом заниматься (как это делал Порошенко) вообще права не имел! Вот в его оффшорах/налогах и ройся!
Зеленский поставил цель это изменить (закон об олигархах- тому подтверждение). Первый и пока единственный из всех президентов Украины. Поэтому не только нужен, а НЕОБХОДИМ!
Исламским террористам надо переползать по трубам,
они в в жирном Дойчланде харчеваться хотят!
Да и остальные уже наелись дешевой рабочей силы - новую переваривать тоже не хотят.
Так что мигранты в Беларуси бульбой перекантуются.
380 3 нитки провод АС алюминиевый неизолированный верхние ряды на освещение...
1000В пошаговое тсо ниже..
А если точнее то у спецов надо спросить как это устроено..
И давно Белорусия граничит с Германией ? Можно поподробней ?
Это Евросоюз. Там работает правоохранительная система.
то же самое говорили во время войны с Сирией - и у нас осело аж пара сотен человек.
ерунда.
Что мешает принять соответствующее решение в той же Польше или Литве. Если реально закроют границы с Белорусским федеральным округом, там через неделю "жара" начнется
https://24tv.ua/ru/rezhim-lukashenko-poluchaet-tysjachi-dollarov-novosti-belarus_n1770931
Полякам та литовцям потрібно стріляти без попередження. Як у тих "біженців", так і у білоруських прикордонників, які всіляко допомагають порушувати кордони.
Тупо стрелять и в мигрантов, и в белорусских силовиков, которые их сопровождают к польской границе. Пару трупов, огромный дипломатический кризис, немного для приличия Лука погрозит танками, но отступит назад, когда увидит, что с ним тоже не в шахматы играют, а в Чапаева.
А ЕС стоит отменить все пособия мигрантам, чтобы они не стремились на халяву в Европу. Жёстче защищать границу. Тогда этот козырь из рук диктаторов будет выбит.