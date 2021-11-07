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Миграционный кризис в Евросоюзе: Беларусь увеличивает количество авиарейсов с Ближнего Востока

Миграционный кризис в Евросоюзе: Беларусь увеличивает количество авиарейсов с Ближнего Востока

Беларусь продолжает расширять свои планы полетов из стран Ближнего Востока. Это приведет к увеличению количества нелегальных беженцев в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, о планах режима в Беларуси пишет немецкое издание Welt am Sonntag.

По данным издания, до марта следующего года запланировано около 40 еженедельных рейсов из Стамбула, Дамаска и Дубая. Эти три аэропорта чаще всего используются мигрантами для прямых рейсов в Беларусь, чтобы поехать дальше в ЕС.

В ближайшее время появится возможность летать с Ближнего Востока и в пять других белорусских аэропортов, которые из национальных будут переквалифицированы в международные. Один из них расположен всего в 20 километрах от польской границы в Гродно.

Читайте также: Белорусские пограничники уничтожают инфраструктуру, чтобы помочь мигрантам попасть в Польшу, - посол РП в Евросоюзе Садось

Ежедневно в Минск прибывает от 800 до 1000 мигрантов, пишет СМИ со ссылкой на немецкие спецслужбы.

Сейчас рейсов из региона в Минск уже вдвое больше, чем зимой 2019/2020. Тогда, согласно сообщению, в Минск приземлились около 17 самолетов из этих и других аэропортов Ближнего Востока. Количество уменьшилось с начала пандемии коронавируса.

Как сообщалось, Германия и ЕС обвиняют белорусского диктатора Александра Лукашенко в контрабанде беженцев с Ближнего Востока в ЕС через границы Польши, Литвы и Латвии в ответ на европейские санкции.

По данным немецкой федеральной полиции, только за первые четыре дня ноября в Германию нелегально попали 572 человека из Беларуси. За весь этот год зафиксировано уже 8 407 несанкционированных пересечений границы, в основном польской.

Читайте также: Под видом мигрантов: Кремль использует Беларусь для организации спящих террористических или боевых ячеек в Европе

Автор: 

Беларусь (7887) мигранты (979) миграция (261)


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Топ комментарии
+12
Если полностью перекрыть воздушное пространство соседних стран, в Беларусь говно только через Роисю поступать сможет.
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07.11.2021 15:14
+12
Да закрийте вщент кордони і буде Мінський халіфат, якщо ці дятли так бажають
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07.11.2021 15:14
+12
Зеля закроет? Он и вагнеровцев Луке сдал, и с энергией просит помощи.
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07.11.2021 15:19
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Если полностью перекрыть воздушное пространство соседних стран, в Беларусь говно только через Роисю поступать сможет.
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07.11.2021 15:14 Ответить
Зеля закроет? Он и вагнеровцев Луке сдал, и с энергией просит помощи.
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07.11.2021 15:19 Ответить
Зеля- уже закрыл. Причем первый в ЕС.
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07.11.2021 15:53 Ответить
Что закрыл? Границу с Белорусью закрыл? Или торговлю прекратил? Это в какой реальности?
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07.11.2021 15:56 Ответить
Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/28/7295177/

Кабинет министров с 29 мая запретил воздушным судам, зарегистрированным в Беларуси, использовать воздушное пространство Украины.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/28/7295177/

Как тебе такое, зелемаск?
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07.11.2021 16:00 Ответить
Ты по ссылочкам, что под новостью, пойди дальше, чтобы знать "как". Там и увидишь про "политическое решение", и про "поручил разработать комплекс мер", и про "рекомендации", и про "отсутствие запрета на транзитные полеты" через ЕС. В общем, 'озабоченные озабоченности", пока Украина НА ДЕЛЕ прекратила авиаперелёты и закрыла даже транзит.
Вроде было не так давно и все прекрасно помнят очередность событий и то, что Украина первая ФАКТИЧЕСКИ закрыла свое небо для луки. На что и на кого рассчитываешь? Или думаешь, что ссылки никто читать не будет?
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07.11.2021 16:21 Ответить
Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
Кабинет министров Украины также решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
Зелемаск, ты зебил?
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07.11.2021 16:28 Ответить
Разговаривай прилично, даже если тебя поймали на лжи и у тебя бомбит. Статьи, что ниже, ты прочитать так и не удосужился. Но даже из того, что ты приводишь, уже понятно, что:
- вечером 24 ЕС только "решил" (причем, без конкретных сроков исполнения), что на деле вылилось АЖ в "рекомендации" своим авиакомпаниям и отсутствие запрета на транзит.
- в то время, как Украина установила конкретный срок (с 26 мая), спустя всего два дня со дня происшествия (чтобы граждане Украины имели возможность вернуться домой)- прекратить авиаснабжение и транзит.
Правильнее было бы УП первой поставить новость о запрете со стороны Украины, а про ЕС написать "ЕС тоже...."
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07.11.2021 17:00 Ответить
Для зебилов повторяю: "Кабинет министров Украины также решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией."
где вас таких тупых в умные набирают....
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07.11.2021 18:04 Ответить
А электроэнергию покупает, да. Когда олигарх Ахметов устраивает саботаж и создаёт аварийные ситуации в системе. Что не так? Ещё, кстати, покупает в ЕС. У Словакии, к примеру.
Не надоело фонтанировать фейками?
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07.11.2021 15:56 Ответить
Т.е. это Ахметка сорвал закупки угля для государственных ТЭС и остановил их блоки? Или это Ахметка остановил блоки государственных АЭС? Ахметка президент?
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07.11.2021 15:59 Ответить
1000 000%. Це ж його ТЕЦ нічого не зароблять, якщо атомні станції будуть працювати.
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07.11.2021 16:16 Ответить
Так тогда у нас президент Ахметка. А Зеля так -- использованное резиноизделие в кресле.
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07.11.2021 16:41 Ответить
теж мені, новина
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07.11.2021 16:58 Ответить
Де факто да. А ты не в курсе? На днях Ганопольский на Прямом всё популярно объяснил Народу Украины: что он- стадо овец, которых регулярно стригут "вечные" 5 олигархов, которым принадлежит все и вся, и изменить это законно избранный Президент не сможет никак, потому что он не вечный и олигархи его "сотрут в порошок".
Мне вообще не понятна тема, когда обгавктвают первого Президента, который поставил цель это изменить, а потом "удивляются"- "у нас президент Ахметка? У ВАС- да. И ВАС это вполне устраивает!
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07.11.2021 17:09 Ответить
Кто изменяет? Кукла Бени? Не смешите Бенины пейсы.

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07.11.2021 17:46 Ответить
Не надо мне сбрасывать никакие ссылочки. Просто не интересует. Там (на Западе) тоже есть и продажные политики, и продажные "эксперДы", и продажные "журналисты". Тем более, сейчас олигархи платят шалени бабки, чтобы вышла такая вот статейка на инглыше. Дабы такие, как вы, могли "овцам", которых эти олигархи стригут, такие "статейки" под нос тыкать.
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07.11.2021 18:07 Ответить
Это передовица известнейшего издания. А не Бениного Г+Г. Могу еще накидатть - от ВВС или Washington post, или WSJ

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07.11.2021 18:14 Ответить
Нет, спасибо, не надо. После того, как одно из таких "известных изданий" опубликовало "расследование об "оффшорах Зеленского" и при этом 'забыло" упомянуть, что эти оффшоры были у него задолго до президенства и прихода в политику, мне стало понятно, что и там есть продажные журналисты в стиле Г+Г (Кривой+5-ый)
Так что не интересно от слова "вообще". Ты лучше поищи статейку, где про Луценко рассказывают- что в США ему срок может вломиться.. А там и на сывочола выйдут... Тебе бы этим озаботиться, а не Зеленским.
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07.11.2021 18:41 Ответить
Опять тупо врете и петляете. Почему тогда Зеля не подает в суд на "продажных журналистов"? Ссылку на заявление дадите? И дело не сколько в самом наличие офшоров, а в уклонении Зелей от уплаты налогов в особо крупных размерах и до и во время президентства. Был год, когда все Зелины квартальные фирмы заплатили всего аж 2000 грн. налогов. Это раз.
Во вторых, свинопас, будешь еще тыкать, как необразованная тупая свинья -- поцдешь по сексуально-пешеходному маршруту. Как зебил, так обязательно тупой хам. Это два.
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07.11.2021 19:02 Ответить
А смысл подавать в суд? Чтоб переубедить кого? Тех, кто знает правду и продолжает лгать, раскручивая эту тему? Зачем? Тем более, написали вроде правильно- оффшоры были. А вот то, что это был далекий 2012 год- просто "забыли" указать. Какой спрос?
А по остальному- послушай то, что сказала Лерочка Гонтарева- петина подружка и тогдашняя глава НБУ. Так вот она сказала, что к Зеленскому по поводу оффшоров у неё претензий не было и нет! Но мы ведь такие новости/ заявления не читаем и не слушаем. Так ведь?
И не позорься с "неуплатил налоги". Оффшоры не предусматривают уплату налогов. Так было всегда, во времена Порошенко и будет до 2022 года, когда Зеленский наконец-то изменил положение вещей. Но оффшоры были и есть ЛЕГАЛЬНЫМ инструментом бизнеса. Бизнеса, а не политика/президента, который, сидя на потоках, бизнесом заниматься (как это делал Порошенко) вообще права не имел! Вот в его оффшорах/налогах и ройся!
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07.11.2021 19:15 Ответить
Я предупреждал тебя, тупой дебил

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07.11.2021 19:42 Ответить
Отлично. Тупо слился. Кроме придурковатых картинок- ни одного "аргумента". Молодец!
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07.11.2021 22:07 Ответить
Какие аргументы могут быть перед тупой хамливой свиньей? Пшел нах, свинья. Хрюкай в своем хлеву.
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07.11.2021 22:18 Ответить
И вы же сейчас сами признали, что де-факто Зеля -- использованный презерватив олигархов и реально руководит не он. Нахрена же вы выбрали такое ничтожество?
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07.11.2021 17:49 Ответить
Опять манипуляции. Я "признал" только одно: что в стране со времен Кучмы существует кланово-олигархическая модель управления государством и что любой чиновник (в том числе президент) был зависим от этой модели или сам олигархом и являлся.
Зеленский поставил цель это изменить (закон об олигархах- тому подтверждение). Первый и пока единственный из всех президентов Украины. Поэтому не только нужен, а НЕОБХОДИМ!
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07.11.2021 18:02 Ответить
Вранье. На мой пост "Так тогда у нас президент Ахметка. А Зеля так -- использованное резиноизделие в кресле. " вы сами прямо ответили "Де факто да. А ты не в курсе? ". Вот я вам и задаю тогда вопрос -- Нахрена же вы выбрали такое ничтожество?
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07.11.2021 18:05 Ответить
Я ответил, что Украиной правят олигархи почти 30 лет. И это ФАКТ. И сейчас эта система существует. И ее нельзя сломать в одиночестве одному Президенту. Нужна работа парламента (законы), судов (поавосудные решения). Это всё сейчас делается. Но оно ещё не завершено. Да и саботаж и сопротивление олигархов никто не отменял. НО впервые у нас есть главное- политическая воля и решимость Президента. Что ещё непонятно?
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07.11.2021 18:13 Ответить
Так вы петляете и не отвечаете на вопрос -- Для чего вы выбрали во власть ничтожество куклу олигархов? Чтобы он боролся с этими самыми олигархами? Вы с головой дружите?
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07.11.2021 18:17 Ответить
Почитай переписку ещё раз 100. Может, дойдет. Ещё раз: Де-факто у нас страной правит Ахметов и другие олигархи. НЕ Президентом Зеленским, а страной! Чувствуешь разницу? Так сложилось. Понимаешь? А выбрали Зе потому, что 73% граждан Украины захотели это изменить. Ты к их числу не относишься.
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07.11.2021 18:57 Ответить
Анжела, открывай северный поток-2 !

Исламским террористам надо переползать по трубам,
они в в жирном Дойчланде харчеваться хотят!
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07.11.2021 15:30 Ответить
Надо на рашку санкции наложить за это. Тогда и лука угомониться.
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07.11.2021 15:51 Ответить
с смысле запустить СП-2 ?
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07.11.2021 16:05 Ответить
Да закрийте вщент кордони і буде Мінський халіфат, якщо ці дятли так бажають
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07.11.2021 15:14 Ответить
І та вся срань буде лізти через наш кордон в Європу, а не пролізе, у нас поселиться
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07.11.2021 16:18 Ответить
закрыли. давно. В Польше мигрантам не рады - это консервативная страна.
Да и остальные уже наелись дешевой рабочей силы - новую переваривать тоже не хотят.
Так что мигранты в Беларуси бульбой перекантуются.
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07.11.2021 17:30 Ответить
Ну і тварюка Лука і кремлівська шобла !
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07.11.2021 15:14 Ответить
Нічого нового Лука не придумав, це тактика Візантії 1,5 тис давнини.
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07.11.2021 15:16 Ответить
Именно. Наследники Византии Турция так же делала в 2019 и 2020 угрожая открыть границы для 1.5 млн. беженцев, которые у них находятся, из за разных расприй с ЕС
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07.11.2021 15:55 Ответить
его нагибают санкциями , а он должен под козырек брать? он же не Зе!
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07.11.2021 17:11 Ответить
рашист использует бульбенфюрера и провокации на границе с ЕС для того,что бы увести внимание мирового сообщества от того безпредела, который он творит в Украине
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07.11.2021 15:16 Ответить
А тяжко заборонити авіакомпаніям які літають в Бульбарусь літати в ЄС? І проблема моментально вирішиться
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07.11.2021 15:17 Ответить
***** и бульбофюрер нагибают Европу как хотят, а там озабоченность и обеспокоенность . Сгнила Европа.
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07.11.2021 15:31 Ответить
На Волині потрібно вже будувати табори для "нових європейців"
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07.11.2021 15:34 Ответить
только забор с колючей проволокой и под напряжением 380V спасет Евросоюз от зомби!
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07.11.2021 15:39 Ответить
Наверно надо тыщ 6 вольт, в остальном согласен.
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07.11.2021 16:16 Ответить
Не верно...вернее не совсем верно...
380 3 нитки провод АС алюминиевый неизолированный верхние ряды на освещение...
1000В пошаговое тсо ниже..
А если точнее то у спецов надо спросить как это устроено..
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07.11.2021 22:24 Ответить
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08.11.2021 05:03 Ответить
За даними німецької федеральної поліції, лише за перші чотири дні листопада до Німеччини нелегально потрапили 572 особи з Білорусі Джерело:

И давно Белорусия граничит с Германией ? Можно поподробней ?
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07.11.2021 15:52 Ответить
ну надо же какую болячку раковую опухоль УКРАИНА ,И ЕВРОСОЮЗ получил с белоруси,капец совки ***..е разбушевались под руководством недоимперии вонючей рашэн **********....(( провокаторы долбанные...((пока повыздыхают все эти скрепные сраные президенты этих республик не видать покоя и порядка в мире и евросоюзе .скрепы совки комуняки и радикалы всякие терористы жизни в мире не дадут...((
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07.11.2021 15:55 Ответить
хай кормлять колбасники хреново що хохли так себе принижено ведуть не рахують за людей. араб не буде ***** робити і буде одержувати ****** допомогу а хохол за ті ж евро вябує 12 годин
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07.11.2021 16:03 Ответить
80 лет назад немцы насильно вывозили гостарбайтеров вагонами на Германию ..Ну приедет араб с одним рюкзаком в Мюнхен и что дальше он будет делать ?
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07.11.2021 16:05 Ответить
Либо с помощью диаспоры работать нелегально либо подавать заявление на предоставление убежища.
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07.11.2021 16:26 Ответить
они там работают. пособие полагается первые пару лет. Потом - шиш с маслом. При нарушения закона - депортация.
Это Евросоюз. Там работает правоохранительная система.
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07.11.2021 17:32 Ответить
А потом что? В Германии практически невозможно остаться без средств к существованию. А по поводу депортации - они сдаются без документов, выяснение куда депортировать может длиться годами
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07.11.2021 18:20 Ответить
Проблема в том, что сейчас єтот весь мусор попрет к нам.
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07.11.2021 16:11 Ответить
зачем мы им нужны? у нас пособия микроскопические.
то же самое говорили во время войны с Сирией - и у нас осело аж пара сотен человек.
ерунда.
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07.11.2021 17:33 Ответить
мы им не нужны, просто через Украину будут пытаться прорываться.
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08.11.2021 17:41 Ответить
дарю безплатну пораду полякам - збирайте усіх нелегалів та переправляйте швидкісними потягами до Берліна. Це їх проблема.
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07.11.2021 16:20 Ответить
Тим більше що Меркель наполягає на підтриманні відносин з Росією, яка стоїть за "спиною" Білорусі
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07.11.2021 16:24 Ответить
Какая озабоченность бЕло бЕло ййопт
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07.11.2021 16:24 Ответить
Люди ищут лучшей доли. Много людей едут в ЕС работать и жить.
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07.11.2021 16:29 Ответить
Жить не тужить, РФ і Білорусь їх пропускає для мобілізації електорату правих у ЄС, які цих мігрантів можуть відправити у 38-42 роки.
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07.11.2021 16:41 Ответить
А чего не остаться жить в "цветущей" Белоруссии? Неужели там хуже чем в Сирии ?
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07.11.2021 16:41 Ответить
Пусть в Минске лучшей доли поищут
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07.11.2021 16:52 Ответить
Дубайцы точно ломанутся!
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07.11.2021 16:31 Ответить
Кацапи хакнули ліберальну Європу без яєць. Якщо так піде і далі скоро праві будуть рулить які там взасос з Путіним цілуються.
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07.11.2021 16:38 Ответить
если ЕС такой беззубый, не фиг санкциями размахивать перед БР и РФ ! це вам не Зе-ландия, которую нагибают и грабят, а она как Зе говорил на квартале!
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07.11.2021 17:15 Ответить
Погубит Европу ее же толерантность. Трамп в момент кризиса с мигрантами, разрешил стрелять на поражение и "мигрантов" резко поубавилось
Что мешает принять соответствующее решение в той же Польше или Литве. Если реально закроют границы с Белорусским федеральным округом, там через неделю "жара" начнется
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07.11.2021 16:39 Ответить
Лука рубить капусту на мігрантах + прислуговує кремлівському упирю , який намагається розвалити Європу !
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07.11.2021 16:45 Ответить
Мигранты готовы заплатить очень высокие суммы, чтобы попасть через Беларусь в Западную Европу. В зависимости от трассы так называемого "пакета" люди платят от 2 тысяч долларов. Иногда стоимость услуг доходит до 12 - 14 тысяч долларов за одного человека.
https://24tv.ua/ru/rezhim-lukashenko-poluchaet-tysjachi-dollarov-novosti-belarus_n1770931
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07.11.2021 16:54 Ответить
Байден выступил резко против стен(Трампа). Люди должны жить там, где нравится.
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07.11.2021 16:47 Ответить

Полякам та литовцям потрібно стріляти без попередження. Як у тих "біженців", так і у білоруських прикордонників, які всіляко допомагають порушувати кордони.
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07.11.2021 19:59 Ответить
Пусть поляки их в Германию отправляют, пуртнерам рашки.
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07.11.2021 17:33 Ответить
Это, разумеется, хождение по лезвию ножа (в военном смысле) и этого же добиваются русские для всемирного дипломатического воя против Польши и ЕС, но у Польши тупо нет другого выхода кроме применения оружия в ответ на попытки белорусских пограничников силовым путём ломать 9аборы и переправлять мигрантов. А именно они это делают и они угрожают силой полякам - мигранты вторичны. Пару раз применить оружие на поражение и Лука обделается. А путин в открытое столкновение с НАТО пока что не полезет.
Тупо стрелять и в мигрантов, и в белорусских силовиков, которые их сопровождают к польской границе. Пару трупов, огромный дипломатический кризис, немного для приличия Лука погрозит танками, но отступит назад, когда увидит, что с ним тоже не в шахматы играют, а в Чапаева.

А ЕС стоит отменить все пособия мигрантам, чтобы они не стремились на халяву в Европу. Жёстче защищать границу. Тогда этот козырь из рук диктаторов будет выбит.
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07.11.2021 20:16 Ответить
Так лівацький ЄС допомоги біженцям і побіг відміняти. Це ж виборці ліваків, вони таким чином купляють їхні голоси. Саме тому біженці в ЄС отримують громадянство за прискореною схемою, щоб якомога скоріше голосували, а нам, легальним мігрантам, треба чекати по 10 років.
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07.11.2021 21:52 Ответить
Нелегалов вылавливать и отправлять обратно либо за решетку. Прыти поменьше будет ломиться в беларусь.
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08.11.2021 00:11 Ответить
тільки мінне поле шириною в 100 метрів і сторожові вишки з кулеметами врятують Європу від Мордору...
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08.11.2021 08:47 Ответить
И все сразу побегут на колючую проволоку, стену и вооруженных польских пограничников. И ни один не пойдёт в сторону украинской границы с редкими покосившимися столбиками. Может эту операцию Uber спонсирует?
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08.11.2021 11:42 Ответить
 
 