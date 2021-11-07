Миграционный кризис в Евросоюзе: Беларусь увеличивает количество авиарейсов с Ближнего Востока

Беларусь продолжает расширять свои планы полетов из стран Ближнего Востока. Это приведет к увеличению количества нелегальных беженцев в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, о планах режима в Беларуси пишет немецкое издание Welt am Sonntag.

По данным издания, до марта следующего года запланировано около 40 еженедельных рейсов из Стамбула, Дамаска и Дубая. Эти три аэропорта чаще всего используются мигрантами для прямых рейсов в Беларусь, чтобы поехать дальше в ЕС.

В ближайшее время появится возможность летать с Ближнего Востока и в пять других белорусских аэропортов, которые из национальных будут переквалифицированы в международные. Один из них расположен всего в 20 километрах от польской границы в Гродно.

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Ежедневно в Минск прибывает от 800 до 1000 мигрантов, пишет СМИ со ссылкой на немецкие спецслужбы.

Сейчас рейсов из региона в Минск уже вдвое больше, чем зимой 2019/2020. Тогда, согласно сообщению, в Минск приземлились около 17 самолетов из этих и других аэропортов Ближнего Востока. Количество уменьшилось с начала пандемии коронавируса.

Как сообщалось, Германия и ЕС обвиняют белорусского диктатора Александра Лукашенко в контрабанде беженцев с Ближнего Востока в ЕС через границы Польши, Литвы и Латвии в ответ на европейские санкции.

По данным немецкой федеральной полиции, только за первые четыре дня ноября в Германию нелегально попали 572 человека из Беларуси. За весь этот год зафиксировано уже 8 407 несанкционированных пересечений границы, в основном польской.

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