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Новости Борьба с коронавирусом
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С сегодняшнего дня невакцинированных против COVID-19 представителей некоторых профессий отстранят от работы. СПИСОК

С сегодняшнего дня невакцинированных против COVID-19 представителей некоторых профессий отстранят от работы. СПИСОК

Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины №2153 от 07.10.2021 г. в Украине с сегодняшнего дня, 8 ноября, не допустят на работу невакцинированных представителей некоторых профессий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу Минздрава.

Так, согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и структурных подразделений;
  • учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют инфицироваться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19, - невакцинированы. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и государственных учреждениях", – пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Также читайте: Карантин в Украине: 16 регионов - в "красной" зоне

Работники учебных заведений и органов исполнительной власти, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Педагоги и работники органов власти, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Украины от 16 сентября 2011 года № 595, не будут подлежать обязательной вакцинации.

"Мы завершили первый этап определения профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг", - резюмировал министр.

Вместе с этим, список профессий в будущем планируется расширять еще дважды. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в ближайшее время в него могут попасть социальные работники и почтальоны.

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+19
А вакцинований не може бути носієм вірусу?
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08.11.2021 07:58
+15
Давно пора . Хочеш працювати - вакцинуйся і не рознось заразу .
Ні - сиди вдома .
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08.11.2021 07:21
+14
Будет роботы судам
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08.11.2021 07:16
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Страница 2 из 2
Аналогично, питання вакцин до народу.
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08.11.2021 07:42 Ответить
Не питання довіри до вакцини, а питання низького рівня знань та інтелекту основної маси населення.
Спочатку не вчать в школі хімію, фізику, біологію, а потім шкідливий 5G, всесвітня змова, виробники вакцин наживаются на нас.
Я більше скажу, туалетній папір вигадав Біл Гейтс щоб контролювати нас, а мило це змова виробників щоб наживатись, наші предки мила не знали і нічого, жили якось, і ніяких вакцин, теж пережили.
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08.11.2021 08:05 Ответить
Якби ви добре вчили фізику то таку х... про 5G б не писали ... Є максимальна доза опромінення для людини, по дослідженнях але чомусь зараз її без дослідження піднімають у всьому світі....
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08.11.2021 08:13 Ответить
Есть такая штука как стеб. Не слыхал?
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08.11.2021 08:26 Ответить
Зе!Скотство цветёит и пахнет
если сведения о прививках не тайна, то где можно увидеть, чем прививали Бубочку и прочий сброд ?
зачем мусору мой телефон ? он платит за него и за эл.энергию ?
скотское мусорское государство планомерно снижает численность населения ...
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08.11.2021 07:33 Ответить
А что, не нравится?
73% зебилов себя идентифицировало? Идентифицировало.
А жить как Зебыдло мы значит не хотим...
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08.11.2021 07:42 Ответить
Ты все перепутал. Посмотри карту стран ЕС и то как и чем они прививаются.

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

А вот непривитый сброд только митинги устраивает.
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08.11.2021 07:49 Ответить
Аааа глянь на сша сброд
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08.11.2021 07:57 Ответить
https://www.cdc.gov/ https://www.cdc.gov/

Глянул. И???
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08.11.2021 08:06 Ответить
Не болеют?
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08.11.2021 08:14 Ответить
болеют. И привитых там половина взрослых, увы. потому полмиллиона человек умерло.
Причина - низкий уровень образования.
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08.11.2021 09:22 Ответить
Дяденька вы дуоак
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08.11.2021 11:13 Ответить
Не мрут. Так как некоторые. "Самые вумные".
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08.11.2021 10:37 Ответить
? я спрашивал про сертификат клована, где его можно увидеть,
про непривитьіх сами смотрите, тупо с'езжать с темьі не надо
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08.11.2021 08:55 Ответить
Вы бы меньше заставляли больше бы прививалось
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08.11.2021 07:34 Ответить
Спорное утверждение, судя по Израилю и странам ЕС.

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
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08.11.2021 08:10 Ответить
Вы привились?чего вам бояться?каждый сам решает как ему жить
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08.11.2021 08:13 Ответить
И???
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08.11.2021 10:42 Ответить
горь!
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08.11.2021 13:35 Ответить
До жовтня нікого не заставляли і Україна остання в Європі за кількістю вакцинованих.
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08.11.2021 09:19 Ответить
нарушение Конституции... и первый, кто подаст иск в суд - выиграет его и обанкротит зеленых дебилов...
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08.11.2021 07:34 Ответить
Я уже вижу очередь длинною в жизнь...
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08.11.2021 13:36 Ответить
Так я не понял?
Рада шо с сегодняшнего дня нэ працюе?
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08.11.2021 07:39 Ответить
То элита им можно а скот должен в стойле быть
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08.11.2021 07:45 Ответить
так а мед работники почему не в списке они не с людьми разве контактируют тем более которыебольные ? что за мутняки такие
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08.11.2021 08:04 Ответить
Медики в більшості випадків перехворіли вже і мають природній імунітет, по друге вже всі мають сертифікати повірте, їм простіше всього їх зробити.... Навіть якщо їх заставлять вони всерівно порішають...
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08.11.2021 08:16 Ответить
я понял медики они в законе-если их принудить то они все равно порешают
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08.11.2021 08:20 Ответить
ага, т.е. медики в большинстве своем переболели и имеют иммунитет (хотя это только слова, никаких статистических подтверждений нет), а, цитирую "Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей...", их значит не берет ковид и они не переболели, т.к. никто даже не пытался выяснить этот факт, либо "добровольно" подписывай согласие и колись, либо н**уй с пляжа.
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08.11.2021 08:43 Ответить
А як Ви собі уявляєте , картину , коли в переліку вимог до викладача висшої математики з"явиться пункт про "вміти обов"язково рахувати до десяти" .
Або влючення в кандидатьский мінімум "знання законів Ньютона й Ома"
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08.11.2021 15:11 Ответить
Або розказувати де гроші в хаті лежать.
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08.11.2021 15:13 Ответить
Ви не уявляєте , в якому світі Ви живете ...
25 років тому , коли подавна більшість лікарів й медсестер та й фельдшарів мали совєцьку освіту , в мене були стосунки з різними дівчатами - більшість молоді зовсім , одна десь з хутора Миколаївського . Й скажу так , в багатьох питаннях вону дуже були схожі на гуртожиток якоїсь фабрики . Такі собі Галатеї від Бернарда Шоу за світооглядом . Але одне їх віділяло навіть від студенток Художнього інституту , або КПІ : презирство до будь якого медичного невігластва . Одна навіть з мамою пів року не розмовляла й не їздила до дому , коли мама (вчителька історії) передала слова місцевого РПЦ попа , молвляв доню Дарвін він нехристь бо заперечує , що усе керується "законом божим" , який немає нічого спільного з якоюсь еволюцію й природним відбором . А це мовляв фашизм . Часи були буремні , аборти робили конвеєром й навіть донька академіка могла потрапити , або на "незапланованне" . Але навіть молодшого медперсоналу (не кажучи про молодих лікарок) там меньше відсотка було . В першому й другому медучилищі директорами були учні Миколи Амосова - обидва доктори наук, хірурги ... Непогані знайомі моїх батьків .

Требо знати це середовище , ті хірурги (помічу) не Пірогова рахували найвидатнійшим медиком , а саме Луі Пастера , кажучи , що навіть найпродуктивнійший й пунктуальнійший хірург не здібен врявтувати стільки життів , скільки будь яка одна вакцина . Й що будь яка нейрохірургія це дрібний таких крок на фоні квантового стрибка вакцінації . Й навіть пеніцилін стільки не врятував , скольки вакцина від віспи .
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08.11.2021 15:00 Ответить
Шановний, до чого, цей весь "великий "спіч""? Хтось, проти вакцин від віспи, туберкульозу, корі, поліомієліту, краснухи і т.д.??? Що Ви хочете довести?
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08.11.2021 16:49 Ответить
дякую за цікавий і змістовний допис, пане
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08.11.2021 21:13 Ответить
Вы бредите... Наверно у Вас ковид и высокая температура. Не вакцинированные по-вашему не разносят ковид?
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08.11.2021 08:18 Ответить
Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
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08.11.2021 21:14 Ответить
Додам лише , на те , що багато хто не звертає увагу . Це проста математика . Фактор верогідністі ....
Ось коли як в Україні 10% вакцинованних , а 90% ні , тоді це природно , що подавна більшість хворих це невакцинованні й це природньо й математично (інша картина в реанімації -там вакцинованних 2-3%) .
Але ж в Новрегії усе навпаки й верогідність зустріти невакцинованних математична верогідність один к десяти , тобто 10% невакцинованних . Тобто хворих , якщо б вакцина була б , як антивакси стверджують зайва , то хворих повинно було б бути тіж 90% вакцинованних ...
Але ж в Ізраїлі (85%) , на який дуже ******* посилатися обидві сторони , але антивакси в серпні-веренсні верещали від захоплення , мовляв ось , що ми казали , в Вашому Ізраїлі значна кількість нових хворих вакцинованна . Та що там українскі антивакси , ізраїльський штаб боротьби зі спалахом трохи захвивлювався й тому 13 жовтня відмінили зелений сертіфікат тим , хто більше пів року тому другу вакцину зробив , хоча й мав до цього юридично сумнівного рішення сертіфікат кінця 2021 року . Скажу більше - парадокс , зі старим сертіфікатом : по ЕС ізраїльки туристи й зараз можуть пересуватися , а на роботу у себе в Ізраїлі - хрен . Але уважно , й математично поглянемо на "хвилювання" лікарів Ізраїля - це було при "різкому" збільшенню реістрованних хворих відсотка вакцинованних (7 місяців тому) з 3-5% аж до 15% . Але ж навіть 15% при загалі в 85% вакцинованних це на що вказує, а те , що навіть якщо давно ти вакцинованний , то навіть захворіти в тебе верогідність в 6 разів низча . Про реанімацію я не кажу , там верогідність для вакцинованних взагалом один до 50 . Але пройшов майже місяць й вже 70% зробила третю вакцину .
Й в Ізраїлі зараж вже знов : стала , звична картина, що реанімації пусті , й в тиждень два три дні буває , що й жодного померлого .
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09.11.2021 13:41 Ответить
Типовий приклад елементарного агресивноо невігластва . Не намагайтеся з точки зору "банальної ерудиції" вчити тих , хто має технічний , або приронауковий фах .
Невігласів у світі подавна більшість , але ж небеспечним є тільки агресивне невігластво .
Ваши однодумці 100 років тому й про літаки казали - що то діявольска робота : літає , а крилами не машить . Зараз скільки людей , що користується авіацією знають рівняння Єйлера (та йще в деференціальному вигляді), закон нерозривності потоку ?! Колись , надцять років тому я зацікавив кількох хлопців з села Весілиновка , що саме так нас "городських" спробували "крилами не машуть" підколоти . Але тим було 14-15 років . Може хтос й пійшов потім в авіаційний інститут . Вони тоді (через спалах гормонів) були дуже агресивні на лібідо й вождизм , але що до нових знань дуже сприятливими . Про що англосакси кажуть Open Mind , тобто відкритий до нових знань розум .

А ось Ви не знаєте , але спрбуєте вести ангресивну пропаганду невігластва . Ось це жах . Замість того , що б відкрити підручник шкільний з біології , де чорним по білому написанно , що віруси не мають а ні рук , а ні ніг . Що одни з них потребують воду в великій кількості , й якщо нема вологості -- дохнуть (а це саме віруси групи грипу , до яких й Ковід відносится умовно) . Й вони зовсім не схожі на віруси імунодефіциту , які можуть жити в організмі людини роками , а вона не хворіє , а ця людина може іншим "передати" але не якось "повітрянно-капельним" а виключно статевим актом , чи через кров . Так ось Ковід як й грип -- виключно "повітрянно-капельний" . Від одного живого організму через природні еджектори (ніс , рот) до іншого . Тому водіям , що перевозили хворих не требо робити чистку салону . Бо поза H2O вірус конає дуже швидко .

А йще справжній "геноцид вірусів" роблять антітела . Вони массові вбивці вірусів . Й організм вакцинованного тоді виступа як "Бухенвальд вірусів" . Фарбика знищення вірусів . Збігти до невакцинованного вони теж мають якусь дрібну верогідність , але якщо до цього не зконають від "розтрілу "антитілами .

В чому потреба саме массової вакцінації -- в тому , що здібність виробляти антитіла та їх килерский хист (в комплексе це називається імунітетом) він дуже індивідуальний . В тому й жах був ВІЧа , що він вражав цей самий імунітет . Массова вакцинація народу , нації в тому її й функціонал , що особи з високим імунітетом захищають сусідів з низьким але ж й себе теж , бо здібність тримати оборону від вірусних атак вона йще залежить від кількості цих атак . Якщо в країні вакцинованних > 70% , то верогідність будь кого зустрітися з вірусом падає до < 30% . В Норвегії вона один до десяти .
Й само за причини височенної верогідності у лікарів (які контактують зі хворими) вони не знімають свої скафандри , хоча вже 3 рази вакцинованні !
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09.11.2021 14:55 Ответить
К чему Вы мне эту лекцию писать начали?
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09.11.2021 15:04 Ответить
Вибачаюсь дуже !
Дійсно , інколи корисно читати уважнійше ... просто ці антиваксери інколи бісять , бо йще й агресивні -- це діверсанти ворожі на мою думку . І не тільки для України , але й для людства .

Але якщо образив Вас особисто - це мене не виправдовує .
Вибачте .
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09.11.2021 17:47 Ответить
... а, чого не вакцинують лЯкарей?
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08.11.2021 08:14 Ответить
Все правильно. Твоё право быть идиотом, заканчивается там где начинается право на жизнь и здоровье другого.
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08.11.2021 08:28 Ответить
если человек здоров и не привит, он может вас заразить?
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08.11.2021 09:58 Ответить
Если
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08.11.2021 10:26 Ответить
тебе не хватило сил дописать ответ?

Хорошо, тогда другой вопрос.
Если вакцинированный человек заражен ковидом, он может тебя заразить?
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08.11.2021 10:53 Ответить
Менее вероятно, чем невакцинированный.
Разница между сильно кашляющим и вообще не кашляющим - существует.
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08.11.2021 11:04 Ответить
при чем здесь сильно кашляющий вакцинированный, к не кашляющему вакцинированному?

ты вклинился в беседу, но не смог прочитать весь диалог.
Я спрашивал про здорового невакцинированного, может ли он заразить? и про больного вакцинированного, может ли он заразить?

А ты бред пишешь.
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08.11.2021 11:12 Ответить
При том, что человек, у которого сопли в три ручья, чихание и прочее.. а в прочем, что вам рассказывать, если у вас одна извилина и та прямая.
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08.11.2021 13:42 Ответить
"При том, что человек, у которого сопли в три ручья, чихание и прочее" - это точно вы про здорового человека написали?

оце ти кончене
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08.11.2021 14:28 Ответить
Человек вам не противоречит, просто пытается сказать, что, да, может заразить, но меньше чем заболевший и чхающий.
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08.11.2021 15:15 Ответить
Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
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08.11.2021 21:14 Ответить
Да нет, это был весь ответ

Устал объяснять очевидные вещи.

Если то, а если это.... Не колитесь, избавьте человечество от своих генов. Мне уже похер, я и все близкие вакцинированы и соблюдают меры предосторожности. С обезсилившими врачами и больными у которы из-за вас, лежащих жопой к верху с трубкой в горле, отложено лечение других болезней Ообъясняйтесь сами.
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08.11.2021 13:19 Ответить
Ты уставший, главное маску носи, чтоб других не заражать.
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08.11.2021 14:26 Ответить
"Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу..."
а вот врачи не рискуют, им колоться не обязательно.
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08.11.2021 08:38 Ответить
Почему среди них нет - 1) медработников и работников мед. учреждений всех форм собственности 2) водителей, проводников жд, стюардесс- т.е всех видов транспорта 3) работников общепита, кофе, ресторанов, продовольственных магазинов( и других) 4) работников банков, почты и т.д. 5) служащие ВСУ, МЧС и МВД Потому что именно они все должны были идти впереди скажем педагогов. Или на гос аппарата и педагогов просто и легче было надавить... без последствий...
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08.11.2021 08:44 Ответить
логічно. а навіщо нам живі вчителі. дітей будуть навчати роботи через онлайн - уроки.
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08.11.2021 09:41 Ответить
чтоб прогулять, наши дети легко обманут роботов!
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08.11.2021 11:42 Ответить
1) Ляшко пояснил же. Боится, что поувольняются. 2) см.п.1 3) см.п.1, 4) см. п.1, 5) см.п.1
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08.11.2021 09:48 Ответить
Кто тогда тебя будет лечить, защищать и охранять. А педагоги за 4000$- вперёд. Глупость наказуема.
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08.11.2021 11:21 Ответить
Если приказать всех водителей переколоть, то транспорт и логистика с доставками всех товаров , включая топливо на АЗС, остановятся. Вы хотите совсем полного коллапса Украины? 💉🚧⛽🚚🚐🚙🚛💉
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08.11.2021 11:38 Ответить
А остановка образования это не коллапс? Пол Пот бы вам плюсанул.
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08.11.2021 15:18 Ответить
😂🤣
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08.11.2021 21:16 Ответить
ЗЕбильные ЗЕскоты решили Указом МОЗ нарушить права людей, гарантированные Конституцией. Сказочные дебилы.
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08.11.2021 08:50 Ответить
спочатку вони створили вірус в лабораторії і випустили у світ - вбили купу людей, а тепер виступають типу таким 'святими' рятівниками і.... вб'ють ще більше людей заборонивши заробляти собі на прожиття!
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08.11.2021 09:23 Ответить
Безглуздо дозволяти школам зараз працювати, Саме через школи та ВИШі іде найбільше зараження. Діти та молодь заражають один одного в переповнених класах, а потім несуть ковід до дому, що особливо небезпечно для їх літніх родичів. Більш того, в транспорті набагато більше людей, коли діти ходять до школи. Діти в транспорті без масок. Крім закритих шкіл зараз нічого реально не змінилось, щоб збити хвилю ковід: кафешки працють, базари працюють, люди відзначають свята, масово збираються. Що реально обмежують зараз крім шкіл та ВИШів ???
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08.11.2021 10:11 Ответить
Створили вірус, створили "препарати" проти нього, щоб сильно прорідити розвинені країни, бо розвинені створюють екологічні проблеми на планеті ( опалення, їзда на авто, літаки, круїзи, високий рівень споживання і т д)
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08.11.2021 11:43 Ответить
чому продовжують вакцинувати людей на хронічні захворювання ????
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08.11.2021 09:37 Ответить
Вони просто здуріли......
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08.11.2021 10:02 Ответить
и киосков с шаурмой ..100граммами и тп
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08.11.2021 10:09 Ответить
если б стадо было не стадом, а завалило суды заявами о нарушении своих прав - то либо ковид отступил бы либо гос-ство взяло б на себя ответственность за вакцинацию.А пока - только сильные отстаивают свои права.
ПЫСЫ.коап 44,3 который впаривают в основном - разваливаеться в суде на первых же слушаниях.
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08.11.2021 10:10 Ответить
Впирет!!! В суд!! Покажите на собственном примере!!! Подайте в суд и журналистов пригласите!!! Же жалейте денег! Не жалейте сил!!! Докажите всем что вы на это способны!!! Или сидеть в Кацапсане и гундеть на форуме удобнее!? А Бот кремлевский!!! До послЄдніх труселей судись!! Покажи как надо!!! Пропагандон Кацапский!!!
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08.11.2021 19:31 Ответить
невакцинированные собаки лают, а караван идет
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08.11.2021 10:13 Ответить
Невакцинированные собаки лают, а вакцинированные бараны блеют ))) все закономерно )))
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08.11.2021 11:44 Ответить
"Так в чем же истина, брат?"
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08.11.2021 15:20 Ответить
Лают как раз ваксы. Злобой исходят
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08.11.2021 18:26 Ответить
Інформація* про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» станом на 02.11. 2021
кількість протоколів, що надійшли на розгляд 123 042
у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення 5 461

все наказы моза ,суд как правило оставляет за дверью.
В киеве за все время 13300 протоколов и лишь 669 выиграны (сколько в процессе обжалования,конечно не пишут). Все пугалки штрафами и судами - только для зомби которые сидят перед тв.
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08.11.2021 10:17 Ответить
У вас на расєї незабаром будуть розстрілювати усіх невакцинованих. Ваша антиукраїнська антиваксерна пропаганда дуже відрізняється від внутрішньої пропаганди. Кагебешні попи у вас закликають робити щеплення, а ваши попи у нас - закликають цього не робити. Теж саме робите ви, боти з-за парєбріка. Вас не дуже хто і слухає, відверта антиковідна кремлівська компанія в Україні терпить фіаско. Українці массово роблять вакцини, що дає надію на припинення такої великої кількості хворих та померлих, як це було останнім часом.
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08.11.2021 19:58 Ответить
https://dsa.court.gov.ua/dsa/pres-centr/news/1205033/
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08.11.2021 10:18 Ответить
Ментов и врачей в списке нет...
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08.11.2021 10:20 Ответить
иначе не будет тех кто лечит и штрафует, такой себе двигатель выдаивания бабла
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08.11.2021 11:12 Ответить
Вакцинация против ковида- одна извилина на всю редакцию
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08.11.2021 11:22 Ответить
страна идиотов....
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08.11.2021 13:19 Ответить
А чого тІльки працівників виконавчої влади? А законодавчої і судової - ні? А Офісу Президента?
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08.11.2021 13:25 Ответить
Страна вечно зеленых помидоров.
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08.11.2021 14:15 Ответить
А чому їх відстороняють від роботи. Хай в примусому порядку їх змусять носити маски, видані працедавцем. Маски ж захищають від розповсюдження корновірусу, чи не так?
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08.11.2021 14:51 Ответить
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08.11.2021 15:08 Ответить
О! Народна творчість з-за парєбріка.

Кокошніца! Вам нема чого боятися, спутнік, який вам кололи, без чіпів Біла Гейца. А
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08.11.2021 19:26 Ответить
https://thehill.com/regulation/court-battles/572649-24-states-threaten-legal-action-over-bidens-vaccine-mandate

Ну ніби реакція українців така сама як і в США... До речі по американській пресі повідомляють що там проблема із зовнішньою розвідкою працівники не хочуть вакцинуватись, до 40% не вакциновані в багатьох управліннях, навіть готові звільнятись... хочуть прийняти директиву про необовязкову вакцинацію для них... ЦРУ антиваксери по ходу...
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08.11.2021 15:16 Ответить
Вдягни ошийник нового світового ладу і присягни Сатані.
youtube.com/watch?v=E8N7_DmxZqo
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08.11.2021 16:32 Ответить
шах и мат ...антиваксерам)))
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08.11.2021 16:40 Ответить
Рано радуетесь.
И никакой это не шахимат
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08.11.2021 18:29 Ответить
Головне, шоб вчителі всі вакцинувались, а діти змогли ходити до школи та отримувати нормальну освіту. Діти завжди були головними розповсюджувачами усілякої інфекції, а ковід вони переносять майже без симптомів, тому і стають дуже небезпечними для батьків та стареньких бабусь з дідусями.
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08.11.2021 19:33 Ответить
А найкумедніше що відсторонення цих професій ніхто й не помітить. Ви, клоуни, відсторонить лікарів, та працівників критичної інфраструктури, принаймні спробуйте.
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08.11.2021 19:37 Ответить
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