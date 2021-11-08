С сегодняшнего дня невакцинированных против COVID-19 представителей некоторых профессий отстранят от работы. СПИСОК
Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины №2153 от 07.10.2021 г. в Украине с сегодняшнего дня, 8 ноября, не допустят на работу невакцинированных представителей некоторых профессий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу Минздрава.
Так, согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и структурных подразделений;
- учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.
"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют инфицироваться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19, - невакцинированы. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и государственных учреждениях", – пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Работники учебных заведений и органов исполнительной власти, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Педагоги и работники органов власти, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Украины от 16 сентября 2011 года № 595, не будут подлежать обязательной вакцинации.
"Мы завершили первый этап определения профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг", - резюмировал министр.
Вместе с этим, список профессий в будущем планируется расширять еще дважды. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в ближайшее время в него могут попасть социальные работники и почтальоны.
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Спочатку не вчать в школі хімію, фізику, біологію, а потім шкідливий 5G, всесвітня змова, виробники вакцин наживаются на нас.
Я більше скажу, туалетній папір вигадав Біл Гейтс щоб контролювати нас, а мило це змова виробників щоб наживатись, наші предки мила не знали і нічого, жили якось, і ніяких вакцин, теж пережили.
если сведения о прививках не тайна, то где можно увидеть, чем прививали Бубочку и прочий сброд ?
зачем мусору мой телефон ? он платит за него и за эл.энергию ?
скотское мусорское государство планомерно снижает численность населения ...
73% зебилов себя идентифицировало? Идентифицировало.
А жить как Зебыдло мы значит не хотим...
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
А вот непривитый сброд только митинги устраивает.
Глянул. И???
Причина - низкий уровень образования.
про непривитьіх сами смотрите, тупо с'езжать с темьі не надо
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
Рада шо с сегодняшнего дня нэ працюе?
Або влючення в кандидатьский мінімум "знання законів Ньютона й Ома"
25 років тому , коли подавна більшість лікарів й медсестер та й фельдшарів мали совєцьку освіту , в мене були стосунки з різними дівчатами - більшість молоді зовсім , одна десь з хутора Миколаївського . Й скажу так , в багатьох питаннях вону дуже були схожі на гуртожиток якоїсь фабрики . Такі собі Галатеї від Бернарда Шоу за світооглядом . Але одне їх віділяло навіть від студенток Художнього інституту , або КПІ : презирство до будь якого медичного невігластва . Одна навіть з мамою пів року не розмовляла й не їздила до дому , коли мама (вчителька історії) передала слова місцевого РПЦ попа , молвляв доню Дарвін він нехристь бо заперечує , що усе керується "законом божим" , який немає нічого спільного з якоюсь еволюцію й природним відбором . А це мовляв фашизм . Часи були буремні , аборти робили конвеєром й навіть донька академіка могла потрапити , або на "незапланованне" . Але навіть молодшого медперсоналу (не кажучи про молодих лікарок) там меньше відсотка було . В першому й другому медучилищі директорами були учні Миколи Амосова - обидва доктори наук, хірурги ... Непогані знайомі моїх батьків .
Требо знати це середовище , ті хірурги (помічу) не Пірогова рахували найвидатнійшим медиком , а саме Луі Пастера , кажучи , що навіть найпродуктивнійший й пунктуальнійший хірург не здібен врявтувати стільки життів , скільки будь яка одна вакцина . Й що будь яка нейрохірургія це дрібний таких крок на фоні квантового стрибка вакцінації . Й навіть пеніцилін стільки не врятував , скольки вакцина від віспи .
А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
Ось коли як в Україні 10% вакцинованних , а 90% ні , тоді це природно , що подавна більшість хворих це невакцинованні й це природньо й математично (інша картина в реанімації -там вакцинованних 2-3%) .
Але ж в Новрегії усе навпаки й верогідність зустріти невакцинованних математична верогідність один к десяти , тобто 10% невакцинованних . Тобто хворих , якщо б вакцина була б , як антивакси стверджують зайва , то хворих повинно було б бути тіж 90% вакцинованних ...
Але ж в Ізраїлі (85%) , на який дуже ******* посилатися обидві сторони , але антивакси в серпні-веренсні верещали від захоплення , мовляв ось , що ми казали , в Вашому Ізраїлі значна кількість нових хворих вакцинованна . Та що там українскі антивакси , ізраїльський штаб боротьби зі спалахом трохи захвивлювався й тому 13 жовтня відмінили зелений сертіфікат тим , хто більше пів року тому другу вакцину зробив , хоча й мав до цього юридично сумнівного рішення сертіфікат кінця 2021 року . Скажу більше - парадокс , зі старим сертіфікатом : по ЕС ізраїльки туристи й зараз можуть пересуватися , а на роботу у себе в Ізраїлі - хрен . Але уважно , й математично поглянемо на "хвилювання" лікарів Ізраїля - це було при "різкому" збільшенню реістрованних хворих відсотка вакцинованних (7 місяців тому) з 3-5% аж до 15% . Але ж навіть 15% при загалі в 85% вакцинованних це на що вказує, а те , що навіть якщо давно ти вакцинованний , то навіть захворіти в тебе верогідність в 6 разів низча . Про реанімацію я не кажу , там верогідність для вакцинованних взагалом один до 50 . Але пройшов майже місяць й вже 70% зробила третю вакцину .
Й в Ізраїлі зараж вже знов : стала , звична картина, що реанімації пусті , й в тиждень два три дні буває , що й жодного померлого .
Невігласів у світі подавна більшість , але ж небеспечним є тільки агресивне невігластво .
Ваши однодумці 100 років тому й про літаки казали - що то діявольска робота : літає , а крилами не машить . Зараз скільки людей , що користується авіацією знають рівняння Єйлера (та йще в деференціальному вигляді), закон нерозривності потоку ?! Колись , надцять років тому я зацікавив кількох хлопців з села Весілиновка , що саме так нас "городських" спробували "крилами не машуть" підколоти . Але тим було 14-15 років . Може хтос й пійшов потім в авіаційний інститут . Вони тоді (через спалах гормонів) були дуже агресивні на лібідо й вождизм , але що до нових знань дуже сприятливими . Про що англосакси кажуть Open Mind , тобто відкритий до нових знань розум .
А ось Ви не знаєте , але спрбуєте вести ангресивну пропаганду невігластва . Ось це жах . Замість того , що б відкрити підручник шкільний з біології , де чорним по білому написанно , що віруси не мають а ні рук , а ні ніг . Що одни з них потребують воду в великій кількості , й якщо нема вологості -- дохнуть (а це саме віруси групи грипу , до яких й Ковід відносится умовно) . Й вони зовсім не схожі на віруси імунодефіциту , які можуть жити в організмі людини роками , а вона не хворіє , а ця людина може іншим "передати" але не якось "повітрянно-капельним" а виключно статевим актом , чи через кров . Так ось Ковід як й грип -- виключно "повітрянно-капельний" . Від одного живого організму через природні еджектори (ніс , рот) до іншого . Тому водіям , що перевозили хворих не требо робити чистку салону . Бо поза H2O вірус конає дуже швидко .
А йще справжній "геноцид вірусів" роблять антітела . Вони массові вбивці вірусів . Й організм вакцинованного тоді виступа як "Бухенвальд вірусів" . Фарбика знищення вірусів . Збігти до невакцинованного вони теж мають якусь дрібну верогідність , але якщо до цього не зконають від "розтрілу "антитілами .
В чому потреба саме массової вакцінації -- в тому , що здібність виробляти антитіла та їх килерский хист (в комплексе це називається імунітетом) він дуже індивідуальний . В тому й жах був ВІЧа , що він вражав цей самий імунітет . Массова вакцинація народу , нації в тому її й функціонал , що особи з високим імунітетом захищають сусідів з низьким але ж й себе теж , бо здібність тримати оборону від вірусних атак вона йще залежить від кількості цих атак . Якщо в країні вакцинованних > 70% , то верогідність будь кого зустрітися з вірусом падає до < 30% . В Норвегії вона один до десяти .
Й само за причини височенної верогідності у лікарів (які контактують зі хворими) вони не знімають свої скафандри , хоча вже 3 рази вакцинованні !
Дійсно , інколи корисно читати уважнійше ... просто ці антиваксери інколи бісять , бо йще й агресивні -- це діверсанти ворожі на мою думку . І не тільки для України , але й для людства .
Але якщо образив Вас особисто - це мене не виправдовує .
Вибачте .
Хорошо, тогда другой вопрос.
Если вакцинированный человек заражен ковидом, он может тебя заразить?
Разница между сильно кашляющим и вообще не кашляющим - существует.
ты вклинился в беседу, но не смог прочитать весь диалог.
Я спрашивал про здорового невакцинированного, может ли он заразить? и про больного вакцинированного, может ли он заразить?
А ты бред пишешь.
оце ти кончене
А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
Устал объяснять очевидные вещи.
Если то, а если это.... Не колитесь, избавьте человечество от своих генов. Мне уже похер, я и все близкие вакцинированы и соблюдают меры предосторожности. С обезсилившими врачами и больными у которы из-за вас, лежащих жопой к верху с трубкой в горле, отложено лечение других болезней Ообъясняйтесь сами.
а вот врачи не рискуют, им колоться не обязательно.
ПЫСЫ.коап 44,3 который впаривают в основном - разваливаеться в суде на первых же слушаниях.
кількість протоколів, що надійшли на розгляд 123 042
у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення 5 461
все наказы моза ,суд как правило оставляет за дверью.
В киеве за все время 13300 протоколов и лишь 669 выиграны (сколько в процессе обжалования,конечно не пишут). Все пугалки штрафами и судами - только для зомби которые сидят перед тв.
Кокошніца! Вам нема чого боятися, спутнік, який вам кололи, без чіпів Біла Гейца. А
Ну ніби реакція українців така сама як і в США... До речі по американській пресі повідомляють що там проблема із зовнішньою розвідкою працівники не хочуть вакцинуватись, до 40% не вакциновані в багатьох управліннях, навіть готові звільнятись... хочуть прийняти директиву про необовязкову вакцинацію для них... ЦРУ антиваксери по ходу...
youtube.com/watch?v=E8N7_DmxZqo
И никакой это не шахимат