С сегодняшнего дня невакцинированных против COVID-19 представителей некоторых профессий отстранят от работы. СПИСОК

Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины №2153 от 07.10.2021 г. в Украине с сегодняшнего дня, 8 ноября, не допустят на работу невакцинированных представителей некоторых профессий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу Минздрава.

Так, согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют инфицироваться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19, - невакцинированы. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и государственных учреждениях", – пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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Работники учебных заведений и органов исполнительной власти, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Педагоги и работники органов власти, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Украины от 16 сентября 2011 года № 595, не будут подлежать обязательной вакцинации.

"Мы завершили первый этап определения профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг", - резюмировал министр.

Вместе с этим, список профессий в будущем планируется расширять еще дважды. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в ближайшее время в него могут попасть социальные работники и почтальоны.