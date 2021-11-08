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Новости Война
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В сбитых на Донбассе российских беспилотниках обнаружили немецкие двигатели: их поставляли на чешское предприятие, связанное со спецслужбами РФ

В сбитых на Донбассе российских беспилотниках обнаружили немецкие двигатели: их поставляли на чешское предприятие, связанное со спецслужбами РФ

Российские войска используют на Донбассе российские беспилотники с двигателями немецкого производства. Эти компоненты поставлялись на чешское предприятие, руководителями которого были трое граждан РФ, связанные с российскими спецслужбами.

Об этом говорится в результатах исследования британской компании Conflict Armament Research (CAR), сообщает немецкое издание Tagesschau, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

CAR исследовала шесть различных моделей российских военных беспилотников и одну невоенную модель из зоны боевых действий на Донбассе. В исследовании сказано, что дроны собирались в России, но такие компоненты как камеры и двигатели часто поступали из других стран, в том числе в Германии. Это касается разведывательного беспилотника с номером 2166, сбитого украинскими военнослужащими в феврале 2017 года.

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В беспилотнике был двигатель 3W-55i немецкой компании 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH. Компания сообщила CAR, что в октябре 2013-го отправила деталь в World Logistics Group в Чехию – там на запрос CAR не ответили. По официальным данным, компания была ликвидирована в 2018 году, а трое ее руководителей были гражданами России. Один из них был связан с органами безопасности РФ.

По данным исследования, Россия использовала беспилотники с двигателями немецкого производства, закупленные через чешскую фирму, не только на Донбассе, но и для шпионских полетов в ЕС.

В CAR отметили, что это не доказывает, что предприятие World Logistics Group действовало от имени РФ, но отслеживание компонентов российских БПЛА показало, что российские дилеры электроники покупают иностранные технологии от имени российских органов обороны и безопасности.

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Авторы исследования объясняют такую ситуацию с поставками деталей тем, что беспилотники состоят из компонентов, используемых в том числе в гражданском секторе – это так называемые товары двойного назначения. Организация отмечает, что у нее нет доказательств того, что компании ЕС несут ответственность за использование их компонентов в военных целях. В CAR также акцентировали на проблеме отсутствия надлежащих проверок подобных компаний после введения санкций против России из-за войны на Донбассе.

Автор: 

армия РФ (19067) беспилотник (3542) Германия (6930) оружие (10198) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+67
Турбіни для електростанцій в окупованому Криму, насоси для об'єктів водопостачання там же, тепер двигуни для безпілотників...
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08.11.2021 14:47
+56
пакт молотова-риббентропа
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08.11.2021 14:44
+38
А Гладковских за аналогичные штуки с танковыми деталями, только в пользу Украины, "белые польты" чуть с говном не съели, заодно вымарав Порошенка и рассекретив канал поставок.
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08.11.2021 14:48
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Двуличные ляди.Впрочем другого и не ожидал.
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08.11.2021 15:09 Ответить
А хто не дволичний?
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08.11.2021 15:39 Ответить
Ну такая себе "сенсация" ...
Поставляли в 2013 году. Товар двойного назначения. Компания в 2018 была ликвидирована. Закон о санкциях нигде и никак не нарушили.
Намного интереснее была бы информация: Когда и какое вооружение Украина запрашивала у Германии и мотивционную часть в отказе таких поставок.
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08.11.2021 15:12 Ответить
За мир во всем мире. Какие ещё мотивации вам нужны.
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08.11.2021 21:16 Ответить
Бізнес є бізнес...
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08.11.2021 15:37 Ответить
Раша І Німеччина розв"язали Першу і Другу світову війну, а зараз ретельно працюють і над початком Третьої світової .
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08.11.2021 15:41 Ответить
США друг Украины. ФРГ и Израиль друзья Путина.
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08.11.2021 15:45 Ответить
Так неожиданно. Чехи з німцями підтримують Вову Пу?
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08.11.2021 15:48 Ответить
А ви сумнівалися?
Промисловість Чехії, Прага окуповуться москалями.
Через Чехію проходить безліч контрактів москалія - Україна (енргетика, машинобудування)
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09.11.2021 09:28 Ответить
Поцелуйте за это в жопу хвалённую всеми пани Меркельи МАКРОНА!! И двигатели и компрессоры и турбины в окупованный Крым и продукты и шампанское и целые секретные электронные блоки из франции, для российской космической системы ГЛОНАС!! Всём этим меркель и французы-лягушатники постоянно и надёжно снабжали десятки лет и снабжают и сегодня нищую РОССИЮ! Вот вам и двуличие ЕС и работа ихних фальшивых санкций!!.. Не доверяйте украинцы ни кому! ...тем более продажным Меркелям и Макронам!!
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08.11.2021 15:52 Ответить
Рідний дід Ангели Меркель з батьківського боку. Фото 1919 року. Стоїть у польській формі армії Галлера. Брав участь, у тому числі, в окупації поляками Західної України. Воював з Українською Галицькою Армією.
По національності поляк, ім'я і прізвище - Ludwik Marian Kaźmierczak. Казьмєрчак, - прізвище матері. Прізвище його батька, прадіда Ангели Меркель, - Войцеховський.

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08.11.2021 16:24 Ответить
Меркель молодая очень привлекательная.А сечас приснится - не проснесся.По политическим мотивам.
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08.11.2021 22:42 Ответить
Фейк!
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09.11.2021 07:55 Ответить
В Польщі живе двоюрідний дядько Ангели Меркель, - Зигмунт Рихліцький. Фотографії з його сімейного архіву.

На семейных фотографиях изображен Людвик Казмерчак, дед канцлера, родившийся и выросший в Познани, вместе со своей женой Маргерете и маленьким сыном Хорстом (будущим отцом Ангелы Меркель). На одной из фотографий 1932 года, вероятно, сделанных на Сен-Мартене, Людвик Каснер (в 1930 году он сменил имя) идет вместе со своей матерью Анной, сводными братьями Яном и Юзефом Рыхлицкими и Цецилией Рыхлицкой, женой Юзефа.
Единственное, что знали о деде Ангелы Меркель в Познани, это то, что в 1915 году, в возрасте 19 лет, он был мобилизован в немецкую армию. Сегодня мы знаем, что он оказался на Западном фронте, где либо попал во французский плен, либо дезертировал на французскую сторону. Доказательство? Фотография (вероятно, 1919 или 1920 года), на которой Людвик Казмерчак стоит рядом со своей невестой.

Фотография, возможно, была сделана весной 1919 года. Между апрелем и июнем 1919 года. Халлерийцы прибыли железнодорожным транспортом через Германию в Польшу. Они прибыли как раз вовремя - сначала они способствовали успеху польского наступления на Украинском фронте, а затем - отражению большевистского натиска в 1920 г. Дед Ангелы Меркель, если он не был болен или ранен (и нет никаких признаков этого), поэтому воевал на фронте польско-большевистской войны.

После войны с большевиками Людвик Казмерчак не вернулся к матери, отчиму и сводным братьям в Познань. Он выбрал Берлин, потому что его немецкая невеста приехала оттуда. Он жил там не позднее 1923 года, потому что еще одна фотография сделана в том году. Он стоит на ней в элегантной куртке рядом со своей женой Маргерете. Известно, что в столице Германии он стал полицейским в районе Панков, заслужил звание комиссара. 6 августа 1926 Маргерете родила ему сына Хорста Казмерчака, будущего отца Ангелы Меркель.
1930 год. Людвик решил германизировать имя Казмерчак до Каснера. Было ли это связано с давлением со стороны его начальства со https://poznan.wyborcza.pl/poznan/0,113459.html?tag=policja#anchorLink стороны полиции, а может быть, по практическим соображениям - неизвестно.
https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,13607990,dziadek-angeli-merkel-byl-w-armii-hallera-walczyl-z-niemcami.html?disableRedirects=true

Ludwig Kasner (wcześniej Kaźmierczak) wraz z żoną Margarethe i synem Horstem, ojcem Angeli Merkel

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09.11.2021 08:52 Ответить
Даже если так, кому это нахер интересно, тем более сейчас?
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09.11.2021 10:55 Ответить
кому это нахер интересно
**********
Ви, певно, дуже здивуєтеся, але людські поривання, навіть побіжні, не обмежуються лише одним "хєром". )))
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09.11.2021 16:50 Ответить
Кто бы мог подумать )
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09.11.2021 19:15 Ответить
Єслі подумать, то мог би тот, кто мог, но нє тот, кто мог би нє думать о том, что он мог думать.
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09.11.2021 19:27 Ответить
А особливо зелебобам
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09.11.2021 10:15 Ответить
Французы им поставляли электронику для прицелов и для систем РЭБ, авиации.
Израиль продал лицензию на дроны...
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09.11.2021 21:33 Ответить
Обеспокоенные байрактарами сами готовы продавать что угодно и кому угодно, двойные стандарты.
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08.11.2021 15:55 Ответить
Щас нам покажут канкан в исполнении Меркель.
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08.11.2021 15:55 Ответить
Немецкий танец большой старой жёпы.
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08.11.2021 20:56 Ответить
Германия уже выразила беспокойство по поводу своей же поставки двигателей террористам?
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08.11.2021 15:56 Ответить
Украине для армии - эмбарго: кроме каких-то палаток и медпакетов ничего не продают, дабы "не усиливать противостояние" на Востоке.
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08.11.2021 16:18 Ответить
Естественно, ни немцы ни чехи ни сном ни духом ни о чем не догадывались.
Теперь выразят глубокое сожаление, как за сименсовские турбины в Крыму.
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08.11.2021 16:41 Ответить
Прямо якось аж надто "несподівано" така новина.
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08.11.2021 17:43 Ответить
Пора уже на международном уровне спрашивать с Германии за поставки турбин и насосов в Крым, за эту херню с двигателми для военной техники оккупанта.
Поэтому они обеспокоены нашими беспилотниками, т.к. у самих рыльце в пушку.
Партнеры Путлера это, а не посредники в переговорах!
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08.11.2021 17:51 Ответить
фашисты помогают рашистам, что здесь странного? они один народ
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08.11.2021 18:51 Ответить
Так на двіжках є серія, а чого про це Гардіан не напише чі Вашингтон Пост
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08.11.2021 21:47 Ответить
Мда тобто кацапосвини навіть задрипані двигуни не можуть на своїх аналоговнетних підприємствах змайструвати.
Зате по параша ТВ постійно ваті втирають які вони великі і як їх вся галактика боїться
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08.11.2021 22:13 Ответить
Раньше не могли, а сейчас кто знает. Речь о беспилотнике, сбитом 4 года назад
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09.11.2021 07:45 Ответить
Чому нарід не виходить до посольства Німеччини у Києві??Де нота від нашого МЗС про глибоку стурбованість га?
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08.11.2021 22:34 Ответить
Дима это моторчик для авиамоделей продаётся свободно в любом профильном магазине.
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08.11.2021 23:04 Ответить
ні, то не прості моторчики. не пишіть дурню!
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09.11.2021 05:07 Ответить
Как неожиданно)
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08.11.2021 22:36 Ответить
Ну, фріци вони й в Африці фріци.
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08.11.2021 22:49 Ответить
Купите и себе, 500 евриков стоит. двинатель для авиамоделей😁https://3w-modellmotoren.de/produkt/3w-55i/?lang=en
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08.11.2021 23:02 Ответить
А что не ясно во фразе "за троекратную прибыль они нам сами продадут веревку, на которой мы им повесим"?
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08.11.2021 23:17 Ответить
Членин писал не о троекратной прибыли а, кажется, о 10%
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09.11.2021 09:15 Ответить
Кацап завжди кацап, хочь у Чехії, хочь де, треба перевіряти хто власник перш ніж щось продавати.
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08.11.2021 23:28 Ответить
немчура и руSSня - братья на веки!
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09.11.2021 00:00 Ответить
навеки
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09.11.2021 07:09 Ответить
Давайте дивитись на речі реально. Каци завжди можуть купити через 2-3 прокладки потрібну їм продукцію продукцію цивільного і навіть військового призначення. Що тут казати, якщо наші примудрялись купити у каців клістрони для С-300! Контрабасом!! А клістрон - це не моторчик до літака, список потенційних споживачів дуже короткий.
Коротше пред'являти заднім числом претензії німцям сенсу немає. Можна просто витягнути цю історію в публічний простір, можливо німецька фірма буде трохи обережнішою.
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09.11.2021 02:35 Ответить
Взять эти беспилотники и мордой потыкать глубоко озабоченных дойчев.
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09.11.2021 07:55 Ответить
І ШО.....? А як самі (влада) торгують із лаптєстаном і енергією і вуглем....газом і всякою херньої так нічого....можна
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09.11.2021 08:35 Ответить
Немецкое оружие убивает граждан европейской страны, это просто какой то позор!
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09.11.2021 09:00 Ответить
Нефте- и газо-доллары России насквозь пронизали всю Европу. Ее либеральная демократия легко позволяет организовывать любые фирмы в интересах россиян. Все остальное - дело техники. Крапка! Что на западе, что на востоке - люди продажны по своей сути, разница только в ценах.
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09.11.2021 09:06 Ответить
А їхні агенти у нас переводять Нептуни на таке саме чеське шассі з такої самої фірми з мордвинськім слідом
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09.11.2021 09:46 Ответить
Давай без вышиватничества.
Краз обанкротил пророссицский олигарх.
Краз был не в состоянии выпустить даже несколько экземпляров для опытной серии Нептуна вовремя.
Лучше то что можно взять в бой сейчас а не орать про власну промисловисть которая три грузовика не смогла за год предоставить
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09.11.2021 21:45 Ответить
Всі випробування Нептун пройшов на шассі Краз.
І тут раптом не може випустити?
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10.11.2021 21:26 Ответить
С гуманитарных соображений, Украина готова предоставить автобусы для перевозки нелегалов из Белоруси в Германию....вот так должна отвечать Украина немчуре.
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09.11.2021 09:54 Ответить
лбом ******** о онарь?
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09.11.2021 12:39 Ответить
хочу напомнить , что немецкий косорылый Кабел меркель пол жизни прожила в гдр и у нее очень много общего с ботаксным педофильным Шнырем, не удивлюсь если эта фрау займет какой либо пост в газпроме или появится в карелии домик....
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09.11.2021 10:14 Ответить
кацапам дають і турбіни сіменс і двигуни на бпла а Україні не можна бо це спровокує кровопролиття. Питання - чиї вони друзі?
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09.11.2021 11:50 Ответить
Ніяк не може Німеччина стати ВЕЛИКОЮ країною
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09.11.2021 12:53 Ответить
Наличие собственной программы "MALE" (Medium Altitude Long Endurance - средневысотный, большой продолжительности полета) можно назвать показателем технологической состоятельности страны в области беспилотной техники.

Может ли ВПК РФ серийно производить беспилотные летательные аппараты аналогичного класса? Будут ли они конкуренты с аналогичными иностранными образцами на мировых ринках вооружения? Давайте разбираться.



https://weaponwordl.blogspot.com/2021/11/blog-post.html
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09.11.2021 14:46 Ответить
Ali Express, доставка из Чехии, чё тут такого ? я всегда оттуда заказываю, чуть дороже , но быстрее
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09.11.2021 15:18 Ответить
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