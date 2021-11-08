В сбитых на Донбассе российских беспилотниках обнаружили немецкие двигатели: их поставляли на чешское предприятие, связанное со спецслужбами РФ
Российские войска используют на Донбассе российские беспилотники с двигателями немецкого производства. Эти компоненты поставлялись на чешское предприятие, руководителями которого были трое граждан РФ, связанные с российскими спецслужбами.
Об этом говорится в результатах исследования британской компании Conflict Armament Research (CAR), сообщает немецкое издание Tagesschau, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
CAR исследовала шесть различных моделей российских военных беспилотников и одну невоенную модель из зоны боевых действий на Донбассе. В исследовании сказано, что дроны собирались в России, но такие компоненты как камеры и двигатели часто поступали из других стран, в том числе в Германии. Это касается разведывательного беспилотника с номером 2166, сбитого украинскими военнослужащими в феврале 2017 года.
В беспилотнике был двигатель 3W-55i немецкой компании 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH. Компания сообщила CAR, что в октябре 2013-го отправила деталь в World Logistics Group в Чехию – там на запрос CAR не ответили. По официальным данным, компания была ликвидирована в 2018 году, а трое ее руководителей были гражданами России. Один из них был связан с органами безопасности РФ.
По данным исследования, Россия использовала беспилотники с двигателями немецкого производства, закупленные через чешскую фирму, не только на Донбассе, но и для шпионских полетов в ЕС.
В CAR отметили, что это не доказывает, что предприятие World Logistics Group действовало от имени РФ, но отслеживание компонентов российских БПЛА показало, что российские дилеры электроники покупают иностранные технологии от имени российских органов обороны и безопасности.
Авторы исследования объясняют такую ситуацию с поставками деталей тем, что беспилотники состоят из компонентов, используемых в том числе в гражданском секторе – это так называемые товары двойного назначения. Организация отмечает, что у нее нет доказательств того, что компании ЕС несут ответственность за использование их компонентов в военных целях. В CAR также акцентировали на проблеме отсутствия надлежащих проверок подобных компаний после введения санкций против России из-за войны на Донбассе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поставляли в 2013 году. Товар двойного назначения. Компания в 2018 была ликвидирована. Закон о санкциях нигде и никак не нарушили.
Намного интереснее была бы информация: Когда и какое вооружение Украина запрашивала у Германии и мотивционную часть в отказе таких поставок.
Промисловість Чехії, Прага окуповуться москалями.
Через Чехію проходить безліч контрактів москалія - Україна (енргетика, машинобудування)
По національності поляк, ім'я і прізвище - Ludwik Marian Kaźmierczak. Казьмєрчак, - прізвище матері. Прізвище його батька, прадіда Ангели Меркель, - Войцеховський.
На семейных фотографиях изображен Людвик Казмерчак, дед канцлера, родившийся и выросший в Познани, вместе со своей женой Маргерете и маленьким сыном Хорстом (будущим отцом Ангелы Меркель). На одной из фотографий 1932 года, вероятно, сделанных на Сен-Мартене, Людвик Каснер (в 1930 году он сменил имя) идет вместе со своей матерью Анной, сводными братьями Яном и Юзефом Рыхлицкими и Цецилией Рыхлицкой, женой Юзефа.
Единственное, что знали о деде Ангелы Меркель в Познани, это то, что в 1915 году, в возрасте 19 лет, он был мобилизован в немецкую армию. Сегодня мы знаем, что он оказался на Западном фронте, где либо попал во французский плен, либо дезертировал на французскую сторону. Доказательство? Фотография (вероятно, 1919 или 1920 года), на которой Людвик Казмерчак стоит рядом со своей невестой.
Фотография, возможно, была сделана весной 1919 года. Между апрелем и июнем 1919 года. Халлерийцы прибыли железнодорожным транспортом через Германию в Польшу. Они прибыли как раз вовремя - сначала они способствовали успеху польского наступления на Украинском фронте, а затем - отражению большевистского натиска в 1920 г. Дед Ангелы Меркель, если он не был болен или ранен (и нет никаких признаков этого), поэтому воевал на фронте польско-большевистской войны.
После войны с большевиками Людвик Казмерчак не вернулся к матери, отчиму и сводным братьям в Познань. Он выбрал Берлин, потому что его немецкая невеста приехала оттуда. Он жил там не позднее 1923 года, потому что еще одна фотография сделана в том году. Он стоит на ней в элегантной куртке рядом со своей женой Маргерете. Известно, что в столице Германии он стал полицейским в районе Панков, заслужил звание комиссара. 6 августа 1926 Маргерете родила ему сына Хорста Казмерчака, будущего отца Ангелы Меркель.
1930 год. Людвик решил германизировать имя Казмерчак до Каснера. Было ли это связано с давлением со стороны его начальства со https://poznan.wyborcza.pl/poznan/0,113459.html?tag=policja#anchorLink стороны полиции, а может быть, по практическим соображениям - неизвестно.
https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,13607990,dziadek-angeli-merkel-byl-w-armii-hallera-walczyl-z-niemcami.html?disableRedirects=true
Ludwig Kasner (wcześniej Kaźmierczak) wraz z żoną Margarethe i synem Horstem, ojcem Angeli Merkel
**********
Ви, певно, дуже здивуєтеся, але людські поривання, навіть побіжні, не обмежуються лише одним "хєром". )))
Израиль продал лицензию на дроны...
Теперь выразят глубокое сожаление, как за сименсовские турбины в Крыму.
Поэтому они обеспокоены нашими беспилотниками, т.к. у самих рыльце в пушку.
Партнеры Путлера это, а не посредники в переговорах!
Зате по параша ТВ постійно ваті втирають які вони великі і як їх вся галактика боїться
Коротше пред'являти заднім числом претензії німцям сенсу немає. Можна просто витягнути цю історію в публічний простір, можливо німецька фірма буде трохи обережнішою.
Краз обанкротил пророссицский олигарх.
Краз был не в состоянии выпустить даже несколько экземпляров для опытной серии Нептуна вовремя.
Лучше то что можно взять в бой сейчас а не орать про власну промисловисть которая три грузовика не смогла за год предоставить
І тут раптом не може випустити?
Может ли ВПК РФ серийно производить беспилотные летательные аппараты аналогичного класса? Будут ли они конкуренты с аналогичными иностранными образцами на мировых ринках вооружения? Давайте разбираться.
https://weaponwordl.blogspot.com/2021/11/blog-post.html