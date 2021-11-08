У збитих на Донбасі російських безпілотниках знайшли німецькі двигуни: їх постачали на чеське підприємство, пов'язане із спецслужбами РФ

Російські війська використовують на Донбасі російські безпілотники із двигунами німецького виробництва. Ці компоненти постачалися на чеське підприємство, керівниками якого були троє громадян РФ, пов'язані із російськими спецслужбами.

Про це йдеться у результатах дослідження британської компанії Conflict Armament Research (CAR), повідомляє німецьке видання Tagesschau, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

CAR досліджувала шість різних моделей російських військових безпілотників та одну невійськову модель із зони бойових дій на Донбасі. У дослідженні сказано, що дрони збиралися в Росії, але такі компоненти як камери та двигуни часто надходили в інших країн, у тому числі в Німеччині. Це стосується розвідувального безпілотника з номером 2166, збитого українськими військовослужбовцями у лютому 2017 року.

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У безпілотнику був двигун 3W-55i німецької компанії 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH. Компанія повідомила CAR, що у жовтні 2013-го відправила деталь до World Logistics Group до Чехії – там на запит CAR не відповіли. За офіційними даними, компанія була ліквідована у 2018 році, а троє її керівників були громадянами Росії. Один із них був пов'язаний з органами безпеки РФ.

За даними дослідження, Росія використовувала безпілотники з двигунами німецького виробництва, закуплені через чеську фірму, не лише на Донбасі, а й для шпигунських польотів до ЄС.

У CAR наголосили, що це не доводить, що підприємство World Logistics Group діяло від імені РФ, але відстеження компонентів російських БПЛА показало, що російські дилери електроніки купують іноземні технології від імені російських органів оборони та безпеки.

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Автори дослідження пояснюють таку ситуацію з постачанням деталей тим, що безпілотники складаються з компонентів, які використовуються, зокрема, у цивільному секторі – це так звані товари подвійного призначення. Організація зазначає, що вона не має доказів того, що компанії ЄС несуть відповідальність за використання їх компонентів у військових цілях. У CAR також акцентували на проблемі відсутності належних перевірок подібних компаній після введення санкцій проти Росії через війну на Донбасі.