УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11713 відвідувачів онлайн
Новини Війна
36 824 162

У збитих на Донбасі російських безпілотниках знайшли німецькі двигуни: їх постачали на чеське підприємство, пов'язане із спецслужбами РФ

У збитих на Донбасі російських безпілотниках знайшли німецькі двигуни: їх постачали на чеське підприємство, пов'язане із спецслужбами РФ

Російські війська використовують на Донбасі російські безпілотники із двигунами німецького виробництва. Ці компоненти постачалися на чеське підприємство, керівниками якого були троє громадян РФ, пов'язані із російськими спецслужбами.

Про це йдеться у результатах дослідження британської компанії Conflict Armament Research (CAR), повідомляє німецьке видання Tagesschau, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

CAR досліджувала шість різних моделей російських військових безпілотників та одну невійськову модель із зони бойових дій на Донбасі. У дослідженні сказано, що дрони збиралися в Росії, але такі компоненти як камери та двигуни часто надходили в інших країн, у тому числі в Німеччині. Це стосується розвідувального безпілотника з номером 2166, збитого українськими військовослужбовцями у лютому 2017 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Директор ЦРУ Бернс прибув до Москви через нарощування російських військ на кордоні з Україною, - CNN

У безпілотнику був двигун 3W-55i німецької компанії 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH. Компанія повідомила CAR, що у жовтні 2013-го відправила деталь до World Logistics Group до Чехії – там на запит CAR не відповіли. За офіційними даними, компанія була ліквідована у 2018 році, а троє її керівників були громадянами Росії. Один із них був пов'язаний з органами безпеки РФ.

За даними дослідження, Росія використовувала безпілотники з двигунами німецького виробництва, закуплені через чеську фірму, не лише на Донбасі, а й для шпигунських польотів до ЄС.

У CAR наголосили, що це не доводить, що підприємство World Logistics Group діяло від імені РФ, але відстеження компонентів російських БПЛА показало, що російські дилери електроніки купують іноземні технології від імені російських органів оборони та безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень в результаті обстрілів військ РФ на Донбасі. За добу ворог 14 разів відкривав вогонь, - штаб ООС

Автори дослідження пояснюють таку ситуацію з постачанням деталей тим, що безпілотники складаються з компонентів, які використовуються, зокрема, у цивільному секторі – це так звані товари подвійного призначення. Організація зазначає, що вона не має доказів того, що компанії ЄС несуть відповідальність за використання їх компонентів у військових цілях. У CAR також акцентували на проблемі відсутності належних перевірок подібних компаній після введення санкцій проти Росії через війну на Донбасі.

Автор: 

армія рф (17228) безпілотник (4105) Німеччина (7326) зброя (7436) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+67
Турбіни для електростанцій в окупованому Криму, насоси для об'єктів водопостачання там же, тепер двигуни для безпілотників...
показати весь коментар
08.11.2021 14:47
+56
пакт молотова-риббентропа
показати весь коментар
08.11.2021 14:44
+38
А Гладковских за аналогичные штуки с танковыми деталями, только в пользу Украины, "белые польты" чуть с говном не съели, заодно вымарав Порошенка и рассекретив канал поставок.
показати весь коментар
08.11.2021 14:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Двуличные ляди.Впрочем другого и не ожидал.
показати весь коментар
08.11.2021 15:09 Відповісти
А хто не дволичний?
показати весь коментар
08.11.2021 15:39 Відповісти
Ну такая себе "сенсация" ...
Поставляли в 2013 году. Товар двойного назначения. Компания в 2018 была ликвидирована. Закон о санкциях нигде и никак не нарушили.
Намного интереснее была бы информация: Когда и какое вооружение Украина запрашивала у Германии и мотивционную часть в отказе таких поставок.
показати весь коментар
08.11.2021 15:12 Відповісти
За мир во всем мире. Какие ещё мотивации вам нужны.
показати весь коментар
08.11.2021 21:16 Відповісти
Бізнес є бізнес...
показати весь коментар
08.11.2021 15:37 Відповісти
Раша І Німеччина розв"язали Першу і Другу світову війну, а зараз ретельно працюють і над початком Третьої світової .
показати весь коментар
08.11.2021 15:41 Відповісти
США друг Украины. ФРГ и Израиль друзья Путина.
показати весь коментар
08.11.2021 15:45 Відповісти
Так неожиданно. Чехи з німцями підтримують Вову Пу?
показати весь коментар
08.11.2021 15:48 Відповісти
А ви сумнівалися?
Промисловість Чехії, Прага окуповуться москалями.
Через Чехію проходить безліч контрактів москалія - Україна (енргетика, машинобудування)
показати весь коментар
09.11.2021 09:28 Відповісти
Поцелуйте за это в жопу хвалённую всеми пани Меркельи МАКРОНА!! И двигатели и компрессоры и турбины в окупованный Крым и продукты и шампанское и целые секретные электронные блоки из франции, для российской космической системы ГЛОНАС!! Всём этим меркель и французы-лягушатники постоянно и надёжно снабжали десятки лет и снабжают и сегодня нищую РОССИЮ! Вот вам и двуличие ЕС и работа ихних фальшивых санкций!!.. Не доверяйте украинцы ни кому! ...тем более продажным Меркелям и Макронам!!
показати весь коментар
08.11.2021 15:52 Відповісти
Рідний дід Ангели Меркель з батьківського боку. Фото 1919 року. Стоїть у польській формі армії Галлера. Брав участь, у тому числі, в окупації поляками Західної України. Воював з Українською Галицькою Армією.
По національності поляк, ім'я і прізвище - Ludwik Marian Kaźmierczak. Казьмєрчак, - прізвище матері. Прізвище його батька, прадіда Ангели Меркель, - Войцеховський.

показати весь коментар
08.11.2021 16:24 Відповісти
Меркель молодая очень привлекательная.А сечас приснится - не проснесся.По политическим мотивам.
показати весь коментар
08.11.2021 22:42 Відповісти
Фейк!
показати весь коментар
09.11.2021 07:55 Відповісти
В Польщі живе двоюрідний дядько Ангели Меркель, - Зигмунт Рихліцький. Фотографії з його сімейного архіву.

На семейных фотографиях изображен Людвик Казмерчак, дед канцлера, родившийся и выросший в Познани, вместе со своей женой Маргерете и маленьким сыном Хорстом (будущим отцом Ангелы Меркель). На одной из фотографий 1932 года, вероятно, сделанных на Сен-Мартене, Людвик Каснер (в 1930 году он сменил имя) идет вместе со своей матерью Анной, сводными братьями Яном и Юзефом Рыхлицкими и Цецилией Рыхлицкой, женой Юзефа.
Единственное, что знали о деде Ангелы Меркель в Познани, это то, что в 1915 году, в возрасте 19 лет, он был мобилизован в немецкую армию. Сегодня мы знаем, что он оказался на Западном фронте, где либо попал во французский плен, либо дезертировал на французскую сторону. Доказательство? Фотография (вероятно, 1919 или 1920 года), на которой Людвик Казмерчак стоит рядом со своей невестой.

Фотография, возможно, была сделана весной 1919 года. Между апрелем и июнем 1919 года. Халлерийцы прибыли железнодорожным транспортом через Германию в Польшу. Они прибыли как раз вовремя - сначала они способствовали успеху польского наступления на Украинском фронте, а затем - отражению большевистского натиска в 1920 г. Дед Ангелы Меркель, если он не был болен или ранен (и нет никаких признаков этого), поэтому воевал на фронте польско-большевистской войны.

После войны с большевиками Людвик Казмерчак не вернулся к матери, отчиму и сводным братьям в Познань. Он выбрал Берлин, потому что его немецкая невеста приехала оттуда. Он жил там не позднее 1923 года, потому что еще одна фотография сделана в том году. Он стоит на ней в элегантной куртке рядом со своей женой Маргерете. Известно, что в столице Германии он стал полицейским в районе Панков, заслужил звание комиссара. 6 августа 1926 Маргерете родила ему сына Хорста Казмерчака, будущего отца Ангелы Меркель.
1930 год. Людвик решил германизировать имя Казмерчак до Каснера. Было ли это связано с давлением со стороны его начальства со https://poznan.wyborcza.pl/poznan/0,113459.html?tag=policja#anchorLink стороны полиции, а может быть, по практическим соображениям - неизвестно.
https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,13607990,dziadek-angeli-merkel-byl-w-armii-hallera-walczyl-z-niemcami.html?disableRedirects=true

Ludwig Kasner (wcześniej Kaźmierczak) wraz z żoną Margarethe i synem Horstem, ojcem Angeli Merkel

показати весь коментар
09.11.2021 08:52 Відповісти
Даже если так, кому это нахер интересно, тем более сейчас?
показати весь коментар
09.11.2021 10:55 Відповісти
кому это нахер интересно
**********
Ви, певно, дуже здивуєтеся, але людські поривання, навіть побіжні, не обмежуються лише одним "хєром". )))
показати весь коментар
09.11.2021 16:50 Відповісти
Кто бы мог подумать )
показати весь коментар
09.11.2021 19:15 Відповісти
Єслі подумать, то мог би тот, кто мог, но нє тот, кто мог би нє думать о том, что он мог думать.
показати весь коментар
09.11.2021 19:27 Відповісти
А особливо зелебобам
показати весь коментар
09.11.2021 10:15 Відповісти
Французы им поставляли электронику для прицелов и для систем РЭБ, авиации.
Израиль продал лицензию на дроны...
показати весь коментар
09.11.2021 21:33 Відповісти
Обеспокоенные байрактарами сами готовы продавать что угодно и кому угодно, двойные стандарты.
показати весь коментар
08.11.2021 15:55 Відповісти
Щас нам покажут канкан в исполнении Меркель.
показати весь коментар
08.11.2021 15:55 Відповісти
Немецкий танец большой старой жёпы.
показати весь коментар
08.11.2021 20:56 Відповісти
Германия уже выразила беспокойство по поводу своей же поставки двигателей террористам?
показати весь коментар
08.11.2021 15:56 Відповісти
Украине для армии - эмбарго: кроме каких-то палаток и медпакетов ничего не продают, дабы "не усиливать противостояние" на Востоке.
показати весь коментар
08.11.2021 16:18 Відповісти
Естественно, ни немцы ни чехи ни сном ни духом ни о чем не догадывались.
Теперь выразят глубокое сожаление, как за сименсовские турбины в Крыму.
показати весь коментар
08.11.2021 16:41 Відповісти
Прямо якось аж надто "несподівано" така новина.
показати весь коментар
08.11.2021 17:43 Відповісти
Пора уже на международном уровне спрашивать с Германии за поставки турбин и насосов в Крым, за эту херню с двигателми для военной техники оккупанта.
Поэтому они обеспокоены нашими беспилотниками, т.к. у самих рыльце в пушку.
Партнеры Путлера это, а не посредники в переговорах!
показати весь коментар
08.11.2021 17:51 Відповісти
фашисты помогают рашистам, что здесь странного? они один народ
показати весь коментар
08.11.2021 18:51 Відповісти
Так на двіжках є серія, а чого про це Гардіан не напише чі Вашингтон Пост
показати весь коментар
08.11.2021 21:47 Відповісти
Мда тобто кацапосвини навіть задрипані двигуни не можуть на своїх аналоговнетних підприємствах змайструвати.
Зате по параша ТВ постійно ваті втирають які вони великі і як їх вся галактика боїться
показати весь коментар
08.11.2021 22:13 Відповісти
Раньше не могли, а сейчас кто знает. Речь о беспилотнике, сбитом 4 года назад
показати весь коментар
09.11.2021 07:45 Відповісти
Чому нарід не виходить до посольства Німеччини у Києві??Де нота від нашого МЗС про глибоку стурбованість га?
показати весь коментар
08.11.2021 22:34 Відповісти
Дима это моторчик для авиамоделей продаётся свободно в любом профильном магазине.
показати весь коментар
08.11.2021 23:04 Відповісти
ні, то не прості моторчики. не пишіть дурню!
показати весь коментар
09.11.2021 05:07 Відповісти
Как неожиданно)
показати весь коментар
08.11.2021 22:36 Відповісти
Ну, фріци вони й в Африці фріци.
показати весь коментар
08.11.2021 22:49 Відповісти
Купите и себе, 500 евриков стоит. двинатель для авиамоделей😁https://3w-modellmotoren.de/produkt/3w-55i/?lang=en
показати весь коментар
08.11.2021 23:02 Відповісти
А что не ясно во фразе "за троекратную прибыль они нам сами продадут веревку, на которой мы им повесим"?
показати весь коментар
08.11.2021 23:17 Відповісти
Членин писал не о троекратной прибыли а, кажется, о 10%
показати весь коментар
09.11.2021 09:15 Відповісти
Кацап завжди кацап, хочь у Чехії, хочь де, треба перевіряти хто власник перш ніж щось продавати.
показати весь коментар
08.11.2021 23:28 Відповісти
немчура и руSSня - братья на веки!
показати весь коментар
09.11.2021 00:00 Відповісти
навеки
показати весь коментар
09.11.2021 07:09 Відповісти
Давайте дивитись на речі реально. Каци завжди можуть купити через 2-3 прокладки потрібну їм продукцію продукцію цивільного і навіть військового призначення. Що тут казати, якщо наші примудрялись купити у каців клістрони для С-300! Контрабасом!! А клістрон - це не моторчик до літака, список потенційних споживачів дуже короткий.
Коротше пред'являти заднім числом претензії німцям сенсу немає. Можна просто витягнути цю історію в публічний простір, можливо німецька фірма буде трохи обережнішою.
показати весь коментар
09.11.2021 02:35 Відповісти
Взять эти беспилотники и мордой потыкать глубоко озабоченных дойчев.
показати весь коментар
09.11.2021 07:55 Відповісти
І ШО.....? А як самі (влада) торгують із лаптєстаном і енергією і вуглем....газом і всякою херньої так нічого....можна
показати весь коментар
09.11.2021 08:35 Відповісти
Немецкое оружие убивает граждан европейской страны, это просто какой то позор!
показати весь коментар
09.11.2021 09:00 Відповісти
Нефте- и газо-доллары России насквозь пронизали всю Европу. Ее либеральная демократия легко позволяет организовывать любые фирмы в интересах россиян. Все остальное - дело техники. Крапка! Что на западе, что на востоке - люди продажны по своей сути, разница только в ценах.
показати весь коментар
09.11.2021 09:06 Відповісти
А їхні агенти у нас переводять Нептуни на таке саме чеське шассі з такої самої фірми з мордвинськім слідом
показати весь коментар
09.11.2021 09:46 Відповісти
Давай без вышиватничества.
Краз обанкротил пророссицский олигарх.
Краз был не в состоянии выпустить даже несколько экземпляров для опытной серии Нептуна вовремя.
Лучше то что можно взять в бой сейчас а не орать про власну промисловисть которая три грузовика не смогла за год предоставить
показати весь коментар
09.11.2021 21:45 Відповісти
Всі випробування Нептун пройшов на шассі Краз.
І тут раптом не може випустити?
показати весь коментар
10.11.2021 21:26 Відповісти
С гуманитарных соображений, Украина готова предоставить автобусы для перевозки нелегалов из Белоруси в Германию....вот так должна отвечать Украина немчуре.
показати весь коментар
09.11.2021 09:54 Відповісти
лбом ******** о онарь?
показати весь коментар
09.11.2021 12:39 Відповісти
хочу напомнить , что немецкий косорылый Кабел меркель пол жизни прожила в гдр и у нее очень много общего с ботаксным педофильным Шнырем, не удивлюсь если эта фрау займет какой либо пост в газпроме или появится в карелии домик....
показати весь коментар
09.11.2021 10:14 Відповісти
кацапам дають і турбіни сіменс і двигуни на бпла а Україні не можна бо це спровокує кровопролиття. Питання - чиї вони друзі?
показати весь коментар
09.11.2021 11:50 Відповісти
Ніяк не може Німеччина стати ВЕЛИКОЮ країною
показати весь коментар
09.11.2021 12:53 Відповісти
Наличие собственной программы "MALE" (Medium Altitude Long Endurance - средневысотный, большой продолжительности полета) можно назвать показателем технологической состоятельности страны в области беспилотной техники.

Может ли ВПК РФ серийно производить беспилотные летательные аппараты аналогичного класса? Будут ли они конкуренты с аналогичными иностранными образцами на мировых ринках вооружения? Давайте разбираться.



https://weaponwordl.blogspot.com/2021/11/blog-post.html
показати весь коментар
09.11.2021 14:46 Відповісти
Ali Express, доставка из Чехии, чё тут такого ? я всегда оттуда заказываю, чуть дороже , но быстрее
показати весь коментар
09.11.2021 15:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 