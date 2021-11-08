У збитих на Донбасі російських безпілотниках знайшли німецькі двигуни: їх постачали на чеське підприємство, пов'язане із спецслужбами РФ
Російські війська використовують на Донбасі російські безпілотники із двигунами німецького виробництва. Ці компоненти постачалися на чеське підприємство, керівниками якого були троє громадян РФ, пов'язані із російськими спецслужбами.
Про це йдеться у результатах дослідження британської компанії Conflict Armament Research (CAR), повідомляє німецьке видання Tagesschau, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
CAR досліджувала шість різних моделей російських військових безпілотників та одну невійськову модель із зони бойових дій на Донбасі. У дослідженні сказано, що дрони збиралися в Росії, але такі компоненти як камери та двигуни часто надходили в інших країн, у тому числі в Німеччині. Це стосується розвідувального безпілотника з номером 2166, збитого українськими військовослужбовцями у лютому 2017 року.
У безпілотнику був двигун 3W-55i німецької компанії 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH. Компанія повідомила CAR, що у жовтні 2013-го відправила деталь до World Logistics Group до Чехії – там на запит CAR не відповіли. За офіційними даними, компанія була ліквідована у 2018 році, а троє її керівників були громадянами Росії. Один із них був пов'язаний з органами безпеки РФ.
За даними дослідження, Росія використовувала безпілотники з двигунами німецького виробництва, закуплені через чеську фірму, не лише на Донбасі, а й для шпигунських польотів до ЄС.
У CAR наголосили, що це не доводить, що підприємство World Logistics Group діяло від імені РФ, але відстеження компонентів російських БПЛА показало, що російські дилери електроніки купують іноземні технології від імені російських органів оборони та безпеки.
Автори дослідження пояснюють таку ситуацію з постачанням деталей тим, що безпілотники складаються з компонентів, які використовуються, зокрема, у цивільному секторі – це так звані товари подвійного призначення. Організація зазначає, що вона не має доказів того, що компанії ЄС несуть відповідальність за використання їх компонентів у військових цілях. У CAR також акцентували на проблемі відсутності належних перевірок подібних компаній після введення санкцій проти Росії через війну на Донбасі.
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Поставляли в 2013 году. Товар двойного назначения. Компания в 2018 была ликвидирована. Закон о санкциях нигде и никак не нарушили.
Намного интереснее была бы информация: Когда и какое вооружение Украина запрашивала у Германии и мотивционную часть в отказе таких поставок.
Промисловість Чехії, Прага окуповуться москалями.
Через Чехію проходить безліч контрактів москалія - Україна (енргетика, машинобудування)
По національності поляк, ім'я і прізвище - Ludwik Marian Kaźmierczak. Казьмєрчак, - прізвище матері. Прізвище його батька, прадіда Ангели Меркель, - Войцеховський.
На семейных фотографиях изображен Людвик Казмерчак, дед канцлера, родившийся и выросший в Познани, вместе со своей женой Маргерете и маленьким сыном Хорстом (будущим отцом Ангелы Меркель). На одной из фотографий 1932 года, вероятно, сделанных на Сен-Мартене, Людвик Каснер (в 1930 году он сменил имя) идет вместе со своей матерью Анной, сводными братьями Яном и Юзефом Рыхлицкими и Цецилией Рыхлицкой, женой Юзефа.
Единственное, что знали о деде Ангелы Меркель в Познани, это то, что в 1915 году, в возрасте 19 лет, он был мобилизован в немецкую армию. Сегодня мы знаем, что он оказался на Западном фронте, где либо попал во французский плен, либо дезертировал на французскую сторону. Доказательство? Фотография (вероятно, 1919 или 1920 года), на которой Людвик Казмерчак стоит рядом со своей невестой.
Фотография, возможно, была сделана весной 1919 года. Между апрелем и июнем 1919 года. Халлерийцы прибыли железнодорожным транспортом через Германию в Польшу. Они прибыли как раз вовремя - сначала они способствовали успеху польского наступления на Украинском фронте, а затем - отражению большевистского натиска в 1920 г. Дед Ангелы Меркель, если он не был болен или ранен (и нет никаких признаков этого), поэтому воевал на фронте польско-большевистской войны.
После войны с большевиками Людвик Казмерчак не вернулся к матери, отчиму и сводным братьям в Познань. Он выбрал Берлин, потому что его немецкая невеста приехала оттуда. Он жил там не позднее 1923 года, потому что еще одна фотография сделана в том году. Он стоит на ней в элегантной куртке рядом со своей женой Маргерете. Известно, что в столице Германии он стал полицейским в районе Панков, заслужил звание комиссара. 6 августа 1926 Маргерете родила ему сына Хорста Казмерчака, будущего отца Ангелы Меркель.
1930 год. Людвик решил германизировать имя Казмерчак до Каснера. Было ли это связано с давлением со стороны его начальства со https://poznan.wyborcza.pl/poznan/0,113459.html?tag=policja#anchorLink стороны полиции, а может быть, по практическим соображениям - неизвестно.
https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,13607990,dziadek-angeli-merkel-byl-w-armii-hallera-walczyl-z-niemcami.html?disableRedirects=true
Ludwig Kasner (wcześniej Kaźmierczak) wraz z żoną Margarethe i synem Horstem, ojcem Angeli Merkel
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Ви, певно, дуже здивуєтеся, але людські поривання, навіть побіжні, не обмежуються лише одним "хєром". )))
Израиль продал лицензию на дроны...
Теперь выразят глубокое сожаление, как за сименсовские турбины в Крыму.
Поэтому они обеспокоены нашими беспилотниками, т.к. у самих рыльце в пушку.
Партнеры Путлера это, а не посредники в переговорах!
Зате по параша ТВ постійно ваті втирають які вони великі і як їх вся галактика боїться
Коротше пред'являти заднім числом претензії німцям сенсу немає. Можна просто витягнути цю історію в публічний простір, можливо німецька фірма буде трохи обережнішою.
Краз обанкротил пророссицский олигарх.
Краз был не в состоянии выпустить даже несколько экземпляров для опытной серии Нептуна вовремя.
Лучше то что можно взять в бой сейчас а не орать про власну промисловисть которая три грузовика не смогла за год предоставить
І тут раптом не може випустити?
Может ли ВПК РФ серийно производить беспилотные летательные аппараты аналогичного класса? Будут ли они конкуренты с аналогичными иностранными образцами на мировых ринках вооружения? Давайте разбираться.
https://weaponwordl.blogspot.com/2021/11/blog-post.html