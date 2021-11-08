Несколько столичных частных учебных заведений нарушают карантинные меры: Продолжают проводить учебный процесс в очном режиме

В Киеве нарушают карантинные меры несколько частных учебных заведений, которые не организовали образовательный процесс в дистанционном режиме с 1 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Речь идет о таких заведениях: ООО "Лико-школа" (ул. Композитора Мейтуса, 5-А), "Новопечерская школа" (ул. Михаила Драгомирова, 9-Б), учебное заведение ООО "Учебно-воспитательный комплекс "Мидгард" - Общеобразовательная школа I-III ступеней – детский садик (просп. Академика Глушкова, 1 корп. 17).

Указанные заведения продолжали допускать посетителей, в частности, учеников в свои помещения и проводить учебный процесс в очном режиме.

На уполномоченных лиц всех упомянутых учреждений составлены административные протоколы по части 1 ст. 44.3 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение правил карантина людей. Протоколы будут направлены в суд. За нарушение предусмотрена ответственность должностных лиц от 2 до 10 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 34 000 до 170 000 грн). Окончательный размер штрафа определит суд.

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Также сообщено Национальной полиции Украины о признаках уголовного нарушения по ст. 325 Уголовного Кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", поскольку такие нарушения определенных ограничительных противоэпидемических мероприятий на период карантина могут способствовать распространению острой респираторной болезни COVID-19 среди посетителей заведения – жителей Киева и гостей столицы.

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