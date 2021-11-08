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Новости Коронавирус и карантин
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Несколько столичных частных учебных заведений нарушают карантинные меры: Продолжают проводить учебный процесс в очном режиме

Несколько столичных частных учебных заведений нарушают карантинные меры: Продолжают проводить учебный процесс в очном режиме

В Киеве нарушают карантинные меры несколько частных учебных заведений, которые не организовали образовательный процесс в дистанционном режиме с 1 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Речь идет о таких заведениях: ООО "Лико-школа" (ул. Композитора Мейтуса, 5-А), "Новопечерская школа" (ул. Михаила Драгомирова, 9-Б), учебное заведение ООО "Учебно-воспитательный комплекс "Мидгард" - Общеобразовательная школа I-III ступеней – детский садик (просп. Академика Глушкова, 1 корп. 17).

Указанные заведения продолжали допускать посетителей, в частности, учеников в свои помещения и проводить учебный процесс в очном режиме.

На уполномоченных лиц всех упомянутых учреждений составлены административные протоколы по части 1 ст. 44.3 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение правил карантина людей. Протоколы будут направлены в суд. За нарушение предусмотрена ответственность должностных лиц от 2 до 10 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 34 000 до 170 000 грн). Окончательный размер штрафа определит суд.

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Также сообщено Национальной полиции Украины о признаках уголовного нарушения по ст. 325 Уголовного Кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", поскольку такие нарушения определенных ограничительных противоэпидемических мероприятий на период карантина могут способствовать распространению острой респираторной болезни COVID-19 среди посетителей заведения – жителей Киева и гостей столицы.

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Автор: 

Киев (25483) образование (2264)


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Вважаю, безглуздо дозволяти школам зараз працювати, Саме через школи та ВИШі іде найбільше зараження. Діти та молодь заражають один одного в переповнених класах, а потім несуть ковід до дому, що особливо небезпечно для їх літніх родичів. Більш того, в транспорті набагато більше людей, коли діти ходять до школи. Діти в транспорті без масок. Крім закритих шкіл зараз нічого реально не змінилось, щоб збити хвилю ковід: кафешки працють, базари працюють, люди відзначають свята, масово збираються. Що реально обмежують зараз крім шкіл та ВИШів ??? https://static.dw.com/image/52757282_101.jpg
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08.11.2021 18:09 Ответить
всім вже по. карантинні заходи, що мають бути доки пандемію не переїдуть - вже "не цікаві", тренд зник. вакцини нормальної не існує (особиста думка), отож маємо, що маємо, перехворіють всі. 3-4-5... живете у цікаві часи несчастніе земляне дурні люди, борітеся - то поборете, але це не до вас. і не до Вас.
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08.11.2021 18:22 Ответить
Немає ніяких карантинних заходів. Карантин може бути введений лише в умовах надзвичайного чи воєнного стану. Крапка.
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08.11.2021 18:13 Ответить
Як можна порушувати карантинні заходи якщо самого карантину немає?
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08.11.2021 18:26 Ответить
на дурників розраховано, в судах всю цю фігню зкривають по 22 за малозначністью (можливо я малосправ в єдрссу передивився то поправте) щоб не було такого

https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117

Коломойський цю схему давно в приватбанку обкатав (незаконне підняття ставки) в суд зверниться мізер всі інші заплатять.
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08.11.2021 22:45 Ответить
А якщо всі вчителі вакциновані? Можна ж в червоній зоні при такій умові працювати.
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08.11.2021 18:59 Ответить
Они сегодня говорят одно, а завтра - другое
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08.11.2021 19:30 Ответить
 
 