Актер Талашко уволился из университета Карпенко-Карого из-за обвинений в домогательствах

Народный артист Украины и преподаватель университета имени Карпенко-Карого Владимир Талашко написал заявление об увольнении по собственному желанию после обвинения в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщила в фейсбуке актриса Виктория Муштей, которая одна из первых рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Талашко, передает Цензор.НЕТ.

"Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка", - написала она.

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Муштей отметила, что администрация университета не предприняла никакой попытки связаться с ней и взять контакты, готовые свидетельствовать против Талашко. Она считает, что в университете демонстрируют "банальное желание затянуть процесс и по-тихому замять вопросы".

Работу группы, занимающейся внутренним университетским расследованием, продлили до 31 декабря, добавила Муштей.

Напомним, студенты университета им. Карпенко-Карого в августе рассказали о сексуальных домогательствах 75-летнего Талашко. В университете тогда сообщили, что отстранят Талашко от работы и проведут внутреннее расследование. Также расследование обещали провести в Министерстве культуры.