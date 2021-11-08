Актер Талашко уволился из университета Карпенко-Карого из-за обвинений в домогательствах
Народный артист Украины и преподаватель университета имени Карпенко-Карого Владимир Талашко написал заявление об увольнении по собственному желанию после обвинения в сексуальных домогательствах.
Об этом сообщила в фейсбуке актриса Виктория Муштей, которая одна из первых рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Талашко, передает Цензор.НЕТ.
"Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка", - написала она.
Муштей отметила, что администрация университета не предприняла никакой попытки связаться с ней и взять контакты, готовые свидетельствовать против Талашко. Она считает, что в университете демонстрируют "банальное желание затянуть процесс и по-тихому замять вопросы".
Работу группы, занимающейся внутренним университетским расследованием, продлили до 31 декабря, добавила Муштей.
Напомним, студенты университета им. Карпенко-Карого в августе рассказали о сексуальных домогательствах 75-летнего Талашко. В университете тогда сообщили, что отстранят Талашко от работы и проведут внутреннее расследование. Также расследование обещали провести в Министерстве культуры.
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всю облапал, облизал, снял верхнюю часть одежды, обслюнявил лицо (типа целовал), она еле вырвалась, убежала.
Такое сплошь и рядом. И пожаловаться как и кому да и на что? кто поверит - ведь следов не осталось.
Поплакала и все. Заступились за нее родственники. Все что смогли сделать - попросили официальным письмом ректора перевести к преподу.
А потом эта стараю пиписка делала вид что все ок.
Это МЕРЗКО.
я с трудом сдерживался чтобы не оторвать ему все его гнилье - он надеялся что на молоденькую красивую девушку встанет
фу...
Такие старперы при власти и при должностях считают что им все позволено.
Не ВСё.
Узнал бы что мою дочь такой домогался - оторвал бы ему все остатки старых мудей.
Где вы видели, или сышали, что он заигрывает с тётками ?
Он всегда **--ал всё, что шевелится и сразу, без фамильярностей.
Не терял времени на разговоры.
Потому и говорю. Оклеветали
Эта новость не только там давно висит.
Гомер, Мильтон и Паниковский =)
Я у такий спосіб просто ставлю Талашку лайк в особі Макарича (Олексій Смирнов).
детей обокрал...
Якщо ваш дідусь вас часом доторкнеться! Кричить голосно: педофіл!
Він не має права схиляти до відносин студентів, які від нього залежать! Він є злочинець! І має за це відповідати!
Багато років тому, якось підійшов до мене на зупинці та пропонував стати актрисою. Ледь-ледь від нього відчипилася. Уявляю, як важко було це зробити дівчатам, які від нього були залежні. Але як чоловік, Талашко у житті був дуже привабливим, саме таким він мені запам'ятався.
А у міністерстві , після Гкарлета- суцільні переверзії
Яка мерзота! Ти підарок!
второе - по рабочим (учебным) моментам можно свободно встречаться в аудитории ( а не навязываться к дяде на хату)
и еще...каждый думает в меру своей распущенности...
но ведь насильно никто никого в квартиру не тащил...
Який райдужно-блакитний типок (забула його погоняло) у ФБ почав кукурікати про дамагання.
Ну і як водиться вся тупувата *идло-маса почала жахатися "Как можна! Ату єго, распусніка!"
Висновок такий - якомось недомірку різко знадобилося місце, на якому працював пан Талашко.
У Чернігові у нас зараз центр Вищої Освіти!?
Мені смішно! Ги-ги!
Насрати КНУ ім. Шевченка, на КПІ ім. Сикорського!?
Ні, на Чернігівщині, де найбільше по статистиці
найбільше слабо розумових, Шкарлет топовий освітній менеджер!? Ги! Ви сирйзно?
и как говорится лечит ноги