Актор Талашко звільнився з університету Карпенка-Карого через звинувачення у домаганнях

Народний артист України та викладач університету імені Карпенка-Карого Володимир Талашко написав заяву на звільнення за власним бажанням після звинувачення у сексуальних домаганнях.

Про це повідомила у фейсбуці актриса Вікторія Муштей, яка однією з перших розповіла про сексуальні домагання з боку Талашка, інформує Цензор.НЕТ.

"Битва виграна. Талашко написав заяву за власним бажанням та викладати в університеті не буде. Тепер є прецедент офіційного розслідування харасменту у творчому виші та успішна його розв'язка", – написала вона.

Муштей зазначила, що адміністрація університету не зробила жодної спроби зв’язатися з нею та взяти контакти, які готові були свідчити проти Талашка. Вона вважає, що в університеті демонструють "банальне бажання затягнути процес і по-тихому зам'яти питання".

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Роботу групи, яка займається внутрішнім університетським розслідуванням, продовжили до 31 грудня, додала Муштей.

Нагадаємо, студенти університету ім. Карпенка-Карого в серпні розповіли про сексуальні домагання 75-річного Талашка. В університеті тоді повідомили, що відсторонять Талашка від роботи й проведуть внутрішнє розслідування. Також розслідування обіцяли провести в Міністерстві культури.