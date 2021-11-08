Актор Талашко звільнився з університету Карпенка-Карого через звинувачення у домаганнях
Народний артист України та викладач університету імені Карпенка-Карого Володимир Талашко написав заяву на звільнення за власним бажанням після звинувачення у сексуальних домаганнях.
Про це повідомила у фейсбуці актриса Вікторія Муштей, яка однією з перших розповіла про сексуальні домагання з боку Талашка, інформує Цензор.НЕТ.
"Битва виграна. Талашко написав заяву за власним бажанням та викладати в університеті не буде. Тепер є прецедент офіційного розслідування харасменту у творчому виші та успішна його розв'язка", – написала вона.
Муштей зазначила, що адміністрація університету не зробила жодної спроби зв’язатися з нею та взяти контакти, які готові були свідчити проти Талашка. Вона вважає, що в університеті демонструють "банальне бажання затягнути процес і по-тихому зам'яти питання".
Роботу групи, яка займається внутрішнім університетським розслідуванням, продовжили до 31 грудня, додала Муштей.
Нагадаємо, студенти університету ім. Карпенка-Карого в серпні розповіли про сексуальні домагання 75-річного Талашка. В університеті тоді повідомили, що відсторонять Талашка від роботи й проведуть внутрішнє розслідування. Також розслідування обіцяли провести в Міністерстві культури.
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всю облапал, облизал, снял верхнюю часть одежды, обслюнявил лицо (типа целовал), она еле вырвалась, убежала.
Такое сплошь и рядом. И пожаловаться как и кому да и на что? кто поверит - ведь следов не осталось.
Поплакала и все. Заступились за нее родственники. Все что смогли сделать - попросили официальным письмом ректора перевести к преподу.
А потом эта стараю пиписка делала вид что все ок.
Это МЕРЗКО.
я с трудом сдерживался чтобы не оторвать ему все его гнилье - он надеялся что на молоденькую красивую девушку встанет
фу...
Такие старперы при власти и при должностях считают что им все позволено.
Не ВСё.
Узнал бы что мою дочь такой домогался - оторвал бы ему все остатки старых мудей.
Где вы видели, или сышали, что он заигрывает с тётками ?
Он всегда **--ал всё, что шевелится и сразу, без фамильярностей.
Не терял времени на разговоры.
Потому и говорю. Оклеветали
Эта новость не только там давно висит.
Гомер, Мильтон и Паниковский =)
Я у такий спосіб просто ставлю Талашку лайк в особі Макарича (Олексій Смирнов).
детей обокрал...
Якщо ваш дідусь вас часом доторкнеться! Кричить голосно: педофіл!
Він не має права схиляти до відносин студентів, які від нього залежать! Він є злочинець! І має за це відповідати!
Багато років тому, якось підійшов до мене на зупинці та пропонував стати актрисою. Ледь-ледь від нього відчипилася. Уявляю, як важко було це зробити дівчатам, які від нього були залежні. Але як чоловік, Талашко у житті був дуже привабливим, саме таким він мені запам'ятався.
А у міністерстві , після Гкарлета- суцільні переверзії
Яка мерзота! Ти підарок!
второе - по рабочим (учебным) моментам можно свободно встречаться в аудитории ( а не навязываться к дяде на хату)
и еще...каждый думает в меру своей распущенности...
но ведь насильно никто никого в квартиру не тащил...
Який райдужно-блакитний типок (забула його погоняло) у ФБ почав кукурікати про дамагання.
Ну і як водиться вся тупувата *идло-маса почала жахатися "Как можна! Ату єго, распусніка!"
Висновок такий - якомось недомірку різко знадобилося місце, на якому працював пан Талашко.
У Чернігові у нас зараз центр Вищої Освіти!?
Мені смішно! Ги-ги!
Насрати КНУ ім. Шевченка, на КПІ ім. Сикорського!?
Ні, на Чернігівщині, де найбільше по статистиці
найбільше слабо розумових, Шкарлет топовий освітній менеджер!? Ги! Ви сирйзно?
и как говорится лечит ноги