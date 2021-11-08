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Актор Талашко звільнився з університету Карпенка-Карого через звинувачення у домаганнях

Актор Талашко звільнився з університету Карпенка-Карого через звинувачення у домаганнях

Народний артист України та викладач університету імені Карпенка-Карого Володимир Талашко написав заяву на звільнення за власним бажанням після звинувачення у сексуальних домаганнях.

Про це повідомила у фейсбуці актриса Вікторія Муштей, яка однією з перших розповіла про сексуальні домагання з боку Талашка, інформує Цензор.НЕТ.

"Битва виграна. Талашко написав заяву за власним бажанням та викладати в університеті не буде. Тепер є прецедент офіційного розслідування харасменту у творчому виші та успішна його розв'язка", – написала вона.

Муштей зазначила, що адміністрація університету не зробила жодної спроби зв’язатися з нею та взяти контакти, які готові були свідчити проти Талашка. Вона вважає, що в університеті демонструють "банальне бажання затягнути процес і по-тихому зам'яти питання".

Читайте: Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька

Роботу групи, яка займається внутрішнім університетським розслідуванням, продовжили до 31 грудня, додала Муштей.

Нагадаємо, студенти університету ім. Карпенка-Карого в серпні розповіли про сексуальні домагання 75-річного Талашка. В університеті тоді повідомили, що відсторонять Талашка від роботи й проведуть внутрішнє розслідування. Також розслідування обіцяли провести в Міністерстві культури.

Автор: 

виш (544) насилля (293)


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Топ коментарі
+27
Свечку не держал, но заявительницы настолько редкие и страшные крокодилицы, что должны сильно радоваться, если кто-то после ведра водки начал их домогаться.
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08.11.2021 19:11
+12
В 75 во дед дает...
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08.11.2021 19:11
+11
во даёт клёнзеленый листрезной !
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08.11.2021 19:15
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Макеевские они такие!
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08.11.2021 19:09 Відповісти
Талашко каким боком до тех макеевских? хоть и с ума выжил старый дед, но он не макевский.
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08.11.2021 21:18 Відповісти
Ковельские шахтёры они такие
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09.11.2021 09:53 Відповісти
От чим він міг "домагатися" ? Пальцем ?!
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08.11.2021 19:11 Відповісти
подруга-аспирантка пришла в слезах - препод оставил ее обсуждать диссертацию. Старый хрен, доктор наук и т.д.
всю облапал, облизал, снял верхнюю часть одежды, обслюнявил лицо (типа целовал), она еле вырвалась, убежала.
Такое сплошь и рядом. И пожаловаться как и кому да и на что? кто поверит - ведь следов не осталось.
Поплакала и все. Заступились за нее родственники. Все что смогли сделать - попросили официальным письмом ректора перевести к преподу.
А потом эта стараю пиписка делала вид что все ок.
Это МЕРЗКО.
я с трудом сдерживался чтобы не оторвать ему все его гнилье - он надеялся что на молоденькую красивую девушку встанет
фу...
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08.11.2021 19:21 Відповісти
Чому не відірвав?
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08.11.2021 20:33 Відповісти
Блин эти пердуны старые на старости лет активные становятся. Им в голову хрень всякая лезет и они думают что они еще ого-го. Не думайте что они невинные старикашки
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08.11.2021 20:55 Відповісти
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08.11.2021 21:45 Відповісти
Это всё 5G!
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09.11.2021 09:54 Відповісти
Свечку не держал, но заявительницы настолько редкие и страшные крокодилицы, что должны сильно радоваться, если кто-то после ведра водки начал их домогаться.
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08.11.2021 19:11 Відповісти
ого!!! сильнейший аксюморон - ведро водки и домогаться....
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08.11.2021 21:21 Відповісти
В 75 во дед дает...
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08.11.2021 19:11 Відповісти
Згадав дідо молодість і роль "льотчика"
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08.11.2021 21:46 Відповісти
дайте муштей орден ,раз дед её хочет на восьмом десятке..
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08.11.2021 19:11 Відповісти
хайпанула по полной программе..хтось колысь чув о муштеях?
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08.11.2021 19:14 Відповісти
во даёт клёнзеленый листрезной !
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08.11.2021 19:15 Відповісти
раньше за ним женщины бегали, а сейчас самому приходится как-то выкручиваться)))
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08.11.2021 21:16 Відповісти
позорище.
Такие старперы при власти и при должностях считают что им все позволено.
Не ВСё.
Узнал бы что мою дочь такой домогался - оторвал бы ему все остатки старых мудей.
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08.11.2021 19:22 Відповісти
Талашко не такой. Его оклеветали.
Где вы видели, или сышали, что он заигрывает с тётками ?
Он всегда **--ал всё, что шевелится и сразу, без фамильярностей.
Не терял времени на разговоры.
Потому и говорю. Оклеветали
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08.11.2021 21:54 Відповісти
Вот так... А то все, "Списывай в пехоту, отдавай под трибунал, командир!"(с) И еще может несколько звездочек намалевать
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08.11.2021 19:29 Відповісти
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08.11.2021 19:38 Відповісти
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08.11.2021 19:51 Відповісти
На фиг переписывать статьи с Украинской правды? Частенько редакторы с ЦН пользуются этим ресурсом. Тупо и бесцеремонно. Там про Талашко написали на час раньше.
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08.11.2021 19:29 Відповісти
А че ты думаешь, что из УП?
Эта новость не только там давно висит.
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08.11.2021 19:34 Відповісти
почти слово в слово как на УП. не исключено, что УП это тоже не первоисточник.
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08.11.2021 20:01 Відповісти
Полански, Ванштейн и ... Талашко
Гомер, Мильтон и Паниковский =)
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08.11.2021 19:30 Відповісти
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08.11.2021 19:36 Відповісти
Це не Талашко. Талашко там грав Скворцова друга Маестро
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08.11.2021 19:38 Відповісти
Я в курсі, хто кого грав у картині.
Я у такий спосіб просто ставлю Талашку лайк в особі Макарича (Олексій Смирнов).
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08.11.2021 19:43 Відповісти
Мені просто цікаво, а які є у цієї Муштей реальні докази окрім її слів? Бо якщо в діда є гроші, то за такі голослівні звинувачення його адвокат "потерпілу" по стіні в суді розмаже. І років 10 буде дівчина моральні збитки виплачувати. Просто мені відомі прециденти із студентами, які не могли здати залік за кучу прогулів і йшли на подібні "лайфхаки", а потім чухалися де й не свербить.
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08.11.2021 19:36 Відповісти
В селі пішов в школу у сусіднє село в 10-й клас. Все було ок, нас на руках носили, бо ми були на голову вищі по усіх предметах (в нашому селі 9-річна школа краще навчала). А потім до мене дорвалася стайка першокласників на чолі з їхньою молоденькою учителькою - типу я у них у класі відкрутив вертушку з краника і забрав собі. Тупо кілька днів бігали за мною по школі і вимагали повернути. Виглядає смішно, але я тоді мало не покинув ту школу. Чому вони саме на мене тикали і чому так само несподівано вони від мене відстали уже не пам'ятаю, бо старий уже ))
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08.11.2021 19:52 Відповісти
Отдай вертушку)
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08.11.2021 20:28 Відповісти
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08.11.2021 21:59 Відповісти
и нах тебе та вертушка была?!
детей обокрал...
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08.11.2021 21:58 Відповісти
Та не брав я ту вертушку Я навіть не знав, де той клас знаходився. В тому і прикол, що дітки реально вірили, що то саме я забрав, вони щиро намагалися покарати злодія. Кажуть, є навіть який масовопсихологічний феномен, спільний розум стада, чи отари. А їхня вчителька звичайно вірила своїм дітлахам, ніж якомусь лобуряці з 10 класу, та ще й з чужого села
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08.11.2021 22:37 Відповісти
зрівняв вертушку і піську
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08.11.2021 23:56 Відповісти
Похоже крепко надоел многим там, что работают преподают, может и начальству. Зацепки конечно были со студентками. Раскрутили раздули. Может всё таки пора возрастной ценз ввести---в 70 лет категорически все на пенсию! Был бы вуз техническим, есть крепкие тут знатоки---таких жалко конечно. Но после 70 пора по любому уходить.
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08.11.2021 19:36 Відповісти
Пролистал навскидку её страницу, первое впечатление-ТП. Ну, в общем повесточка рулит, харрасмент, вот это вот всё, короче вуаля-готовая Анита Саркисян номер 2.
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08.11.2021 19:45 Відповісти
Яка б вона ТП не була, але я їй вірю. Сама в таких обставинах була. Коли ці слизькі дідугани вважають, що ти є їхня власність. Так, я вміла вєжліво нах послати, але не всі дівчата це вміють. Яким би цей 'артіст' заслуженим не був, нах з пляжу, потвора збочена!

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08.11.2021 20:03 Відповісти
«Нах з пляжу» має бути тоді, коли буде рішення суду. Не раніше.
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08.11.2021 20:08 Відповісти
Только если это всё и правда было.
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08.11.2021 20:16 Відповісти
хах, верю))) да какие проблемы - начал приставать - вызвала полицию и вопрос решен... но здесь скорее клевета...
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09.11.2021 07:16 Відповісти
Невиновен, пока расследование не даст результатов. Он сам на этом настоял. Так что тупые "актрисы" еще поймут фразу Станиславского "не верю".
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08.11.2021 19:52 Відповісти
Думав що заявниця дійсно страшна, після коментів, але ні, симпатична, на таку і дід міг спокуситися, мабуть років 50 назад за дідом бігали жінки, а тепер навпаки.
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08.11.2021 19:54 Відповісти
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08.11.2021 19:57 Відповісти
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08.11.2021 20:06 Відповісти
Сукі, імансиповані, чим міг домогтися до вас Талашко? Та на вас у кота Тома прутень не встане! Тьфу на вас асаксуальні створіння!
Якщо ваш дідусь вас часом доторкнеться! Кричить голосно: педофіл!
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08.11.2021 19:59 Відповісти
Це вам так здаєцця. Я, навідь по мармизі цього покидька, бачу, що дівчата не брешуть. Це є дійсно потвора збочена. Це з особистого досвіду. Хоча, я , пославши нах , позбулася шикарної кар'єри. А тоб я зараз зелю по ВР гоняла!)))

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08.11.2021 20:17 Відповісти
Йому вже під 80, пані, якщо він вас погладить по дубці і ви будете почувати себе згвлтованою. Я буду сумувати, бо marusia klimova - дурепа!
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08.11.2021 20:28 Відповісти
Залишимо під великим сумнівом "потвора".Обговоримо "збочена".Статевозрілий самець виду хомо сапієнс ,як в нього закладено природою,намагається реалізувати один з двох основних інстинктів,тобто заграє до статевозрілих самок того ж виду.Когось згвалтував?Підкатував до неповнолітніх?В чому збочення?
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08.11.2021 20:53 Відповісти
Ця потвора змушувала дівчат вступати з ним у відносини , користуючись своїм службовим становищем! Це - СТАТТЯ!
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08.11.2021 21:07 Відповісти
"Змушував вступати у відносини".Незрозуміло,так гвалтував чи ні?Я зараз намагаюсь з'ясувати не диспозицію статті,а в чому "збочення".
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08.11.2021 21:32 Відповісти
Збочення професійне

Він не має права схиляти до відносин студентів, які від нього залежать! Він є злочинець! І має за це відповідати!

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08.11.2021 21:43 Відповісти
От ти вперта.Я без тебе знаю диспозицію ст.154 КК України.І науково-практичний коментар до неї.В чому "збочення",питаю втретє?(Доречі він поки не злочинець,і не обвинувачений,і навіть не підозрюємий).
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08.11.2021 21:52 Відповісти
Пардон,"підозрюваний"
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08.11.2021 21:55 Відповісти
О! Цей олдфакер ще той мачо.

Багато років тому, якось підійшов до мене на зупинці та пропонував стати актрисою. Ледь-ледь від нього відчипилася. Уявляю, як важко було це зробити дівчатам, які від нього були залежні. Але як чоловік, Талашко у житті був дуже привабливим, саме таким він мені запам'ятався.
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08.11.2021 20:07 Відповісти
А пішлаб із ним, зараз відомою акторкою була.... Не впізнала щастя свого..
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08.11.2021 21:47 Відповісти
Панове, якесь молоде створіння не змогле здати зачьот! Підняло галас! Щоо її міг зробити дідусь, який для артистичного образу показує себе самцем!? Поміщати куєм чай в її склянці у металевому підстаканику!? Смішно!? Мокрощьоки з усієї України мріють, щоб він їх " трахнув"!. Вони напишуть Кого він може домогтись після 70 років? Смішно!! *********-студентки-їх батьки, теж підораси.
А у міністерстві , після Гкарлета- суцільні переверзії
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08.11.2021 20:11 Відповісти
Шкарлета- знаний на всю Україну підар!
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08.11.2021 20:13 Відповісти
Талашко таки старий мудак , нещодавно читав свідчення іншої дівчини , так Талашко змушував її і інших дівчат оголюватися прямо під час занять , мовляв якщо не можеш це зробити то геть з професії .
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08.11.2021 20:16 Відповісти
Мабуть на кастингу він тебе " поімел"?
Яка мерзота! Ти підарок!
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08.11.2021 20:32 Відповісти
т.е. если одна идет вечером на встречу в одиноким мужиком (пофиг какого возраста) даже не подозревает что это может быть не только чтение стихов...
второе - по рабочим (учебным) моментам можно свободно встречаться в аудитории ( а не навязываться к дяде на хату)
и еще...каждый думает в меру своей распущенности...
но ведь насильно никто никого в квартиру не тащил...
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08.11.2021 20:16 Відповісти
Хтось організував травлю по всім законам жанру. Зібрав кілька перестарілих "артісток", яких ніхто не знає і які, в кращому разу, грають білочок у ТЮЗі. Ті раптом всі разом заявили про дамагання до їхньої "цноти".
Який райдужно-блакитний типок (забула його погоняло) у ФБ почав кукурікати про дамагання.
Ну і як водиться вся тупувата *идло-маса почала жахатися "Как можна! Ату єго, распусніка!"

Висновок такий - якомось недомірку різко знадобилося місце, на якому працював пан Талашко.
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08.11.2021 20:17 Відповісти
здравый анализ ситуации..
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09.11.2021 07:19 Відповісти
Чомусь андроїд не дає мені написати призвище: Шкарлет!
У Чернігові у нас зараз центр Вищої Освіти!?
Мені смішно! Ги-ги!
Насрати КНУ ім. Шевченка, на КПІ ім. Сикорського!?
Ні, на Чернігівщині, де найбільше по статистиці
найбільше слабо розумових, Шкарлет топовий освітній менеджер!? Ги! Ви сирйзно?
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08.11.2021 20:21 Відповісти
Ну от дійсно, від Вас не очікувала. Так, я навчилася посилати пердунів, від яких залежить моя кар'єра. Але, наразі, я задоволена своєю невдалою кар'єрою
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08.11.2021 20:45 Відповісти
Будем вважати, що я ваш добрий голос з минулого!
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08.11.2021 20:50 Відповісти
Дуже дивно, що ніки, які я поважаю, не вірять жертвам цього збоченця. Так, в актриси я не пхалася, але мені вистачало й з моєю менш екзотичною освітою. Та якщо б я цих потвор нах не посилала, то не було в нас ідіота зелі, а була б Я, красівоє та розумноє!
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08.11.2021 20:35 Відповісти
Пані, ви вірити, що стара шкапа під 80 , може домогтись до молоді? Та у мене у 58 на них дивлячись ніякого бажання нема- це ж імбіцилки з смартфонами, чи айфонами
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08.11.2021 20:41 Відповісти
Територія інститута Карпенко- Карого ласий шматок! Там артистична школа , яка може про, щось спорити з підорами-аматорами Квартал 95.
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08.11.2021 20:36 Відповісти
В нашем ликбезе Теормех и сопромат в почете были.Начало 70х.Не все,но многие девченки по ним плавали.Старые преподы -хрычи часто этим пользовались.Но девченки больше жаловались ,что лапали, до непристойностей не доходило.Хотя,кто в то время будет хвастаться?Времена,когда в женском туалете и около ,хоть топор вешай от табачного дыма.Это поколение уже правнуков нянчит,но на танцульки в горпарк бегают.
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08.11.2021 20:47 Відповісти
Отакі шкапи й чіплялися. Ректори, професори. Як згадаю... А такі ж можливості були
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08.11.2021 20:55 Відповісти
любви все взрасты покроны.. буй ровесника не ищет))))))))))
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08.11.2021 21:20 Відповісти
Не только возрасты, но и полости 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😭😜🤪
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08.11.2021 23:31 Відповісти
Да всегда в институтах так было.
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08.11.2021 23:32 Відповісти
Бред какой-то. Совсем распоясались гендерные ************...
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09.11.2021 09:10 Відповісти
нада было СМУГЛЯНКУ спеть, всё-бы стало на свои места....
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09.11.2021 09:29 Відповісти
Ходят слухи что Талашко **** в попу маленького Зеленского, когда тот приехал учится на клоуна....
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09.11.2021 09:31 Відповісти
Не-не. Старые пердуны до младых барышень весьма охочи. Как в анекдоте о мезальянсе между молодой и старым, но богатым. Из-за разницы в возрасте они решили спать в разных спальнях, а для исполнения супружеского долга он будет иногда приходить. И когда в первую брачную ночь старый нахлобучил молодую раз пятьдесят, то на пятьдесят первый она возмутилась: "Сколько можно?". А старый удивился: "А я разве уже приходил?" и объяснил причину: "Склероз замучал!"
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09.11.2021 09:44 Відповісти
За брехливі звинувачення в домаганнях повинна бути така ж відповідальність, як і за домагання.
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09.11.2021 10:57 Відповісти
прочитал эти коментарии и понял-наша страна больная на всю голову,
и как говорится лечит ноги
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09.11.2021 17:45 Відповісти
 
 