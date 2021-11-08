Украинский является родным языком для 78% украинцев, - опрос

Русский назвали родным 18% участников опроса.

Таковы результаты опроса, проведенного совместно Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"78% украинцев считают своим родным языком украинский, а 18% – русский. На Западе и в Центре почти абсолютное большинство отмечает, что украинский является их родным языком. В Южном регионе 56% назвали родным украинский и 41% – русский. На Востоке 59% родным считают украинский и 34% - русский", - сообщили социологи.

При этом на юге и в центре Украины 47% тех, кто считает украинский родным, дома говорят в основном на русском языке.

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"Этот разрыв свидетельствует о том, что на Юге и Востоке восприятие украинского как родного часто является скорее маркером идентичности, однако фактическое использование языков другое, учитывая исторические условия", – считают авторы исследования.

На язык общения собеседника почти всегда переходят 14% украинцев, никогда не переходят или переходят в зависимости от ситуации по 41%.

Что касается поддержки обязательного обслуживания клиентов на украинском языке, то 55% украинцев поддерживают эту норму, 21% – не поддерживают и 18% безразлично.

Опрос был проведен с 29 июля по 4 августа 2021 во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.