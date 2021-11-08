Украинский является родным языком для 78% украинцев, - опрос
Русский назвали родным 18% участников опроса.
Таковы результаты опроса, проведенного совместно Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.
"78% украинцев считают своим родным языком украинский, а 18% – русский. На Западе и в Центре почти абсолютное большинство отмечает, что украинский является их родным языком. В Южном регионе 56% назвали родным украинский и 41% – русский. На Востоке 59% родным считают украинский и 34% - русский", - сообщили социологи.
При этом на юге и в центре Украины 47% тех, кто считает украинский родным, дома говорят в основном на русском языке.
"Этот разрыв свидетельствует о том, что на Юге и Востоке восприятие украинского как родного часто является скорее маркером идентичности, однако фактическое использование языков другое, учитывая исторические условия", – считают авторы исследования.
На язык общения собеседника почти всегда переходят 14% украинцев, никогда не переходят или переходят в зависимости от ситуации по 41%.
Что касается поддержки обязательного обслуживания клиентов на украинском языке, то 55% украинцев поддерживают эту норму, 21% – не поддерживают и 18% безразлично.
Опрос был проведен с 29 июля по 4 августа 2021 во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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ваш рюзьге звучит именно так.
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Нє, - кацап ложь.
Як відомо, "кацап" і "ложь" - це слова-синоніми. )))
Українське народне прислів'я, - "москаль тоді правду скаже, як чорт хреститься стане".
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4512441068821390?__cft__[0]=AZWuZL4ur_OZV3V9m274d8DINAq7tFg-n0JBs6dQEpW45G1EnTb1-LrDxeO08BvFSqGuV_GCEgrJKJCM3QWMO2ljA3wxY33aEC8xuNBtYuJRY4UKoISXORoCzsvvWVEhEW0&__tn__=%2CO%2CP-R 4 год ·
Кажуть що нині день української мови та писемності.
Позавчора хлопець був вбитий за українську мову.
За московську ніхто.
Після цього ніщо москвомовне не постраждало.
Хвиля відплати не піднялася.
Тому московська є перспективною, а українська вимирає.
Якщо день української мови не стане днем гніву, він незабаром буде днем скорботи.
7 из 40 объявлений на мове. 78 процентов, говорите ну-ну
У ціж роки українців вивозили ешелонами з України мало хто з них повернувся.