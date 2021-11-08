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Украинский является родным языком для 78% украинцев, - опрос

Украинский является родным языком для 78% украинцев, - опрос

Русский назвали родным 18% участников опроса.

Таковы результаты опроса, проведенного совместно Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"78% украинцев считают своим родным языком украинский, а 18% – русский. На Западе и в Центре почти абсолютное большинство отмечает, что украинский является их родным языком. В Южном регионе 56% назвали родным украинский и 41% – русский. На Востоке 59% родным считают украинский и 34% - русский", - сообщили социологи.

Украинский является родным языком для 78% украинцев, - опрос 01

При этом на юге и в центре Украины 47% тех, кто считает украинский родным, дома говорят в основном на русском языке.

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"Этот разрыв свидетельствует о том, что на Юге и Востоке восприятие украинского как родного часто является скорее маркером идентичности, однако фактическое использование языков другое, учитывая исторические условия", – считают авторы исследования.

Украинский является родным языком для 78% украинцев, - опрос 02

На язык общения собеседника почти всегда переходят 14% украинцев, никогда не переходят или переходят в зависимости от ситуации по 41%.

Украинский является родным языком для 78% украинцев, - опрос 03

Что касается поддержки обязательного обслуживания клиентов на украинском языке, то 55% украинцев поддерживают эту норму, 21% – не поддерживают и 18% безразлично.

Украинский является родным языком для 78% украинцев, - опрос 04

Опрос был проведен с 29 июля по 4 августа 2021 во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Автор: 

опрос (2823) украинский язык (1189) Центр Разумкова (229) русский язык (570)


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Топ комментарии
+49
Совок 70 лет был... насрать успел много...а Украина только 30 лет как из лап паРаши вырвалась..
Еще 40 лет и украинский будет родным всем и везде по стране...
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08.11.2021 19:26
+28
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08.11.2021 19:40
+22
Українська мова це цікаво та модно , 100 % !
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08.11.2021 19:28
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Слава Украiні!Смерть ворогам!
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08.11.2021 23:51 Ответить
Капец брехня.
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09.11.2021 07:13 Ответить
Рюсскє любите? Чому досі не на срашці? Навіщо себе мучите, мазохисти?
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09.11.2021 12:33 Ответить
матрёха света, почему вы плюетесь дерьмом? почему вы жрете дерьмо?
ваш рюзьге звучит именно так.
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09.11.2021 14:19 Ответить
Капец брехня.
*******
Нє, - кацап ложь.
Як відомо, "кацап" і "ложь" - це слова-синоніми. )))
Українське народне прислів'я, - "москаль тоді правду скаже, як чорт хреститься стане".
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09.11.2021 17:54 Ответить
Интересно,какая оценка по географии была у людей,которые не в курсе,что кроме "восток","юг" и "запад",есть еще и "север"?
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09.11.2021 08:00 Ответить
Так, дивись, під кінець війни ВСІ ЗАСПІВАЮТЬ СОЛОВ'ЇНОЮ.
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09.11.2021 11:27 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZWuZL4ur_OZV3V9m274d8DINAq7tFg-n0JBs6dQEpW45G1EnTb1-LrDxeO08BvFSqGuV_GCEgrJKJCM3QWMO2ljA3wxY33aEC8xuNBtYuJRY4UKoISXORoCzsvvWVEhEW0&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4512441068821390?__cft__[0]=AZWuZL4ur_OZV3V9m274d8DINAq7tFg-n0JBs6dQEpW45G1EnTb1-LrDxeO08BvFSqGuV_GCEgrJKJCM3QWMO2ljA3wxY33aEC8xuNBtYuJRY4UKoISXORoCzsvvWVEhEW0&__tn__=%2CO%2CP-R 4 год ·



Кажуть що нині день української мови та писемності.

Позавчора хлопець був вбитий за українську мову.

За московську ніхто.

Після цього ніщо москвомовне не постраждало.

Хвиля відплати не піднялася.

Тому московська є перспективною, а українська вимирає.

Якщо день української мови не стане днем гніву, він незабаром буде днем скорботи.
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09.11.2021 12:15 Ответить
Для Українців рідна Українська на 100% , не приписуйте х@хлов/малоНедоРоссів/какаяразніца до України!
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09.11.2021 12:32 Ответить
Судячи з коменарів на цензорі у нас наоборок 78% пишуть коментарі російською, а рідною називають Українську. От що в людей у голові?
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09.11.2021 12:41 Ответить
А шо не так? ИМХО это уже не мало. Знать -> принимать -> использовать. Пол пути одолели. Народ движется в правильном направлении.
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09.11.2021 13:18 Ответить
Открыл olx.ua.rss
7 из 40 объявлений на мове. 78 процентов, говорите ну-ну
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09.11.2021 12:52 Ответить
olx.ua/rss
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09.11.2021 12:54 Ответить
Носіями російської мови в Україні є зайди....... яких завозили у 30 , 50 роки минулого століття, на заміну знищеним аборигенам здебільшу на сході. та півдні.
У ціж роки українців вивозили ешелонами з України мало хто з них повернувся.
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16.12.2021 21:29 Ответить
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