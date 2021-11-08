Українська є рідною мовою для 78% українців, - опитування
Російську назвали рідною 18% учасників опитування.
Такі результати опитування, спільно проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.
"78% українців вважають своєю рідною мовою українську, а 18% – російську. На Заході та в Центрі майже абсолютна більшість відзначає, що українська є їхньою рідною мовою. У Південному регіоні 56% назвали рідною українську і 41% – російську. На Сході 59% рідною вважають українську і 34% – російську", – повідомили соціологи.
При цьому на півдні та в центрі України 47% тих, хто вважає українську рідною, вдома говорять здебільшого російскою мовою.
"Цей розрив свідчить про те, що на Півдні та Сході сприйняття української як рідної часто є радше маркером ідентичності, однак фактичне використання мов інакше з огляду на історичні умови", – вважають автори дослідження.
На мову спілкування співрозмовника майже завжди переходять 14% українців, ніколи не переходять або переходять залежно від ситуації по 41%.
Щодо підтримки обо’язкового обслуговування клієнтів українською мовою, то 55% українців підтримують цю норму, 21% – не підтримують і 18% байдуже.
Опитування було проведене з 29 липня по 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Загалом опитано 2019 респондентів/-ок віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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ваш рюзьге звучит именно так.
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Нє, - кацап ложь.
Як відомо, "кацап" і "ложь" - це слова-синоніми. )))
Українське народне прислів'я, - "москаль тоді правду скаже, як чорт хреститься стане".
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Кажуть що нині день української мови та писемності.
Позавчора хлопець був вбитий за українську мову.
За московську ніхто.
Після цього ніщо москвомовне не постраждало.
Хвиля відплати не піднялася.
Тому московська є перспективною, а українська вимирає.
Якщо день української мови не стане днем гніву, він незабаром буде днем скорботи.
7 из 40 объявлений на мове. 78 процентов, говорите ну-ну
У ціж роки українців вивозили ешелонами з України мало хто з них повернувся.