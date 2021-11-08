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Українська є рідною мовою для 78% українців, - опитування

Українська є рідною мовою для 78% українців, - опитування

Російську назвали рідною 18% учасників опитування.

Такі результати опитування, спільно проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"78% українців вважають своєю рідною мовою українську, а 18% – російську. На Заході та в Центрі майже абсолютна більшість відзначає, що українська є їхньою рідною мовою. У Південному регіоні 56% назвали рідною українську і 41% – російську. На Сході 59% рідною вважають українську і 34% – російську", – повідомили соціологи.

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Українська є рідною мовою для 78% українців, - опитування 01

При цьому на півдні та в центрі України 47% тих, хто вважає українську рідною, вдома говорять здебільшого російскою мовою.

"Цей розрив свідчить про те, що на Півдні та Сході сприйняття української як рідної часто є радше маркером ідентичності, однак фактичне використання мов інакше з огляду на історичні умови", – вважають автори дослідження.

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Українська є рідною мовою для 78% українців, - опитування 02

На мову спілкування співрозмовника майже завжди переходять 14% українців, ніколи не переходять або переходять залежно від ситуації по 41%.

Українська є рідною мовою для 78% українців, - опитування 03

Щодо підтримки обо’язкового обслуговування клієнтів українською мовою, то 55% українців підтримують цю норму, 21% – не підтримують і 18% байдуже.

Українська є рідною мовою для 78% українців, - опитування 04

Опитування було проведене з 29 липня по 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Загалом опитано 2019 респондентів/-ок віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Автор: 

опитування (1927) українська мова (833) Центр Разумкова (209) російська мова (304)


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Топ коментарі
+49
Совок 70 лет был... насрать успел много...а Украина только 30 лет как из лап паРаши вырвалась..
Еще 40 лет и украинский будет родным всем и везде по стране...
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08.11.2021 19:26
+28
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08.11.2021 19:40
+22
Українська мова це цікаво та модно , 100 % !
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08.11.2021 19:28
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Слава Украiні!Смерть ворогам!
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08.11.2021 23:51 Відповісти
Капец брехня.
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09.11.2021 07:13 Відповісти
Рюсскє любите? Чому досі не на срашці? Навіщо себе мучите, мазохисти?
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09.11.2021 12:33 Відповісти
матрёха света, почему вы плюетесь дерьмом? почему вы жрете дерьмо?
ваш рюзьге звучит именно так.
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09.11.2021 14:19 Відповісти
Капец брехня.
*******
Нє, - кацап ложь.
Як відомо, "кацап" і "ложь" - це слова-синоніми. )))
Українське народне прислів'я, - "москаль тоді правду скаже, як чорт хреститься стане".
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09.11.2021 17:54 Відповісти
Интересно,какая оценка по географии была у людей,которые не в курсе,что кроме "восток","юг" и "запад",есть еще и "север"?
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09.11.2021 08:00 Відповісти
Так, дивись, під кінець війни ВСІ ЗАСПІВАЮТЬ СОЛОВ'ЇНОЮ.
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09.11.2021 11:27 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZWuZL4ur_OZV3V9m274d8DINAq7tFg-n0JBs6dQEpW45G1EnTb1-LrDxeO08BvFSqGuV_GCEgrJKJCM3QWMO2ljA3wxY33aEC8xuNBtYuJRY4UKoISXORoCzsvvWVEhEW0&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4512441068821390?__cft__[0]=AZWuZL4ur_OZV3V9m274d8DINAq7tFg-n0JBs6dQEpW45G1EnTb1-LrDxeO08BvFSqGuV_GCEgrJKJCM3QWMO2ljA3wxY33aEC8xuNBtYuJRY4UKoISXORoCzsvvWVEhEW0&__tn__=%2CO%2CP-R 4 год ·



Кажуть що нині день української мови та писемності.

Позавчора хлопець був вбитий за українську мову.

За московську ніхто.

Після цього ніщо москвомовне не постраждало.

Хвиля відплати не піднялася.

Тому московська є перспективною, а українська вимирає.

Якщо день української мови не стане днем гніву, він незабаром буде днем скорботи.
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09.11.2021 12:15 Відповісти
Для Українців рідна Українська на 100% , не приписуйте х@хлов/малоНедоРоссів/какаяразніца до України!
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09.11.2021 12:32 Відповісти
Судячи з коменарів на цензорі у нас наоборок 78% пишуть коментарі російською, а рідною називають Українську. От що в людей у голові?
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09.11.2021 12:41 Відповісти
А шо не так? ИМХО это уже не мало. Знать -> принимать -> использовать. Пол пути одолели. Народ движется в правильном направлении.
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09.11.2021 13:18 Відповісти
Открыл olx.ua.rss
7 из 40 объявлений на мове. 78 процентов, говорите ну-ну
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09.11.2021 12:52 Відповісти
olx.ua/rss
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09.11.2021 12:54 Відповісти
Носіями російської мови в Україні є зайди....... яких завозили у 30 , 50 роки минулого століття, на заміну знищеним аборигенам здебільшу на сході. та півдні.
У ціж роки українців вивозили ешелонами з України мало хто з них повернувся.
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16.12.2021 21:29 Відповісти
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