22-летнего украинца Васинского обвинили в США в кибермошенничестве на $2,3 млн

По версии американских следователей, Ярослав Васинский атаковал компьютеры с помощью программ-вымогателей и заставлял жертв платить за разблокировку зараженных систем.

Следствие считает, что Васинский совершил около 2,5 тыс. таких атак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

США считают, что Васинский и его сообщники написали вредоносное ПО, которое впервые применили в апреле 2019 года, и регулярно обновляли его.

Жертвами ПО стали, по данным Минюста, 10 американских компаний в восьми штатах, названия компаний не приводятся.

Васинскому 22 года, он задержан в Польше при попытке въехать с территории Украины. США потребовали его экстрадиции.

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Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что Минюст планирует выдвинуть обвинения Васинскому и гражданину России Евгению Полянину. Полянину - 28 лет, он находится на свободе.

СМИ предполагают, что эти мужчины входят в хакерскую группировку REvil, которая стояла за крупной атакой на американскую компанию в июле этого года.

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В июле базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ.