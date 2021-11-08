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22-летнего украинца Васинского обвинили в США в кибермошенничестве на $2,3 млн

22-летнего украинца Васинского обвинили в США в кибермошенничестве на $2,3 млн

По версии американских следователей, Ярослав Васинский атаковал компьютеры с помощью программ-вымогателей и заставлял жертв платить за разблокировку зараженных систем.

Следствие считает, что Васинский совершил около 2,5 тыс. таких атак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

США считают, что Васинский и его сообщники написали вредоносное ПО, которое впервые применили в апреле 2019 года, и регулярно обновляли его.

Жертвами ПО стали, по данным Минюста, 10 американских компаний в восьми штатах, названия компаний не приводятся.

Васинскому 22 года, он задержан в Польше при попытке въехать с территории Украины. США потребовали его экстрадиции.

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Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что Минюст планирует выдвинуть обвинения Васинскому и гражданину России Евгению Полянину. Полянину - 28 лет, он находится на свободе.

СМИ предполагают, что эти мужчины входят в хакерскую группировку REvil, которая стояла за крупной атакой на американскую компанию в июле этого года.

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В июле базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ.

Автор: 

киберпреступление (762) США (26439) хакер (1181)


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просто вася мечтал о крупном жылистом личном педагоге с африканскими корнями...мечты имеют свойства сбываться...
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08.11.2021 19:43 Ответить
Это ты по себе людей судишь ?
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08.11.2021 20:02 Ответить
человек сознательно вредил союзникам...ты бы не палилось,чы тебя ***** в животик поцеловало?
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08.11.2021 20:06 Ответить
u amerikancev net soyuznikov a tol'ko slugi. dostatochno vspomnit' PRISM.
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09.11.2021 05:40 Ответить
А его разве не пригласят на работу в главную американскую контору по информационным технологиям? А наши бравые евреи, наверное, пригласили бы.
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08.11.2021 20:00 Ответить
Васинскому будет пожиттеве.100%.Полянин находится в Барнауле.Но США его и там достанут.Кремлевский мерзавчик лично звонил главе ЦРУ Бернсу.И неспроста.Уровень -то какой! Мерзавчик и глава ЦРУ.США готовят удар под дых! Порадуемся друзья.Дождемся 10 ноября.Послушаем , что там Кулеба с Блинкеном подпишут.У Демократов и Республиканцев практически полный консенсус по поводу Украины!!!Мы - игла в сердце Кащея кремлевского.
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08.11.2021 22:50 Ответить
не смеши, за два с мелочью лимона пожизненное? ну а если шо, то цей малый покаецца и шоб долго не сидеть пойдет на амеров работать
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09.11.2021 02:26 Ответить
Впаяют больше, чем у нас за убийство 6 человек на остановке пьяной бабой.
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09.11.2021 09:24 Ответить
 
 