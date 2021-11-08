22-летнего украинца Васинского обвинили в США в кибермошенничестве на $2,3 млн
По версии американских следователей, Ярослав Васинский атаковал компьютеры с помощью программ-вымогателей и заставлял жертв платить за разблокировку зараженных систем.
Следствие считает, что Васинский совершил около 2,5 тыс. таких атак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
США считают, что Васинский и его сообщники написали вредоносное ПО, которое впервые применили в апреле 2019 года, и регулярно обновляли его.
Жертвами ПО стали, по данным Минюста, 10 американских компаний в восьми штатах, названия компаний не приводятся.
Васинскому 22 года, он задержан в Польше при попытке въехать с территории Украины. США потребовали его экстрадиции.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что Минюст планирует выдвинуть обвинения Васинскому и гражданину России Евгению Полянину. Полянину - 28 лет, он находится на свободе.
СМИ предполагают, что эти мужчины входят в хакерскую группировку REvil, которая стояла за крупной атакой на американскую компанию в июле этого года.
В июле базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль