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22-річного українця Васинського звинуватили у США в кібершахрайстві на $2,3 млн

22-річного українця Васинського звинуватили у США в кібершахрайстві на $2,3 млн

За версією американських слідчих, Ярослав Васинський атакував комп’ютери за допомоги програм-вимагачів та примушував жертв платити за розблокування заражених систем.

Слідство вважає, що Васинський здійснив близько 2,5 тис. таких атак, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

США вважають, що Васінський та його спільники написали шкідливе ПЗ, яке вперше застосували у квітні 2019 року, та регулярно оновлювали його.

Жертвами ПЗ стали, за даними Мін'юсту, 10 американських компаній у восьми штатах, назви компаній не наводяться.

Васінському 22 роки. Його затримали у Польщі при спробі в'їхати до цієї країни з території України. США вимагали його екстрадиції.

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Раніше CNN з посиланням на джерела повідомляло, що Мін'юст планує висунути звинувачення Васінському та громадянинові Росії Євгену Поляніну. Полянину – 28 років, він перебуває на волі.

ЗМІ припускають, що ці чоловіки входять до хакерського угрупування REvil, яке стояло за великою атакою на американську компанію в липні цього року.

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У липні компанія Kaseya, що базується в США, зазнала масштабної кібератаки із застосуванням вірусу-вимагача. Хакерська атака торкнулася компаній, що прямо чи опосередковано пов'язані з Kaseya. Kaseya займається віддаленим контролем за програмами своїх клієнтів: постачальників інтернет-послуг для бізнесу. Повідомлялося, що кібератаку здійснило хакерське угруповання REvil, якому закидають зв'язки з РФ.

Автор: 

кіберзлочин (809) США (22545) хакер (1345)


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просто вася мечтал о крупном жылистом личном педагоге с африканскими корнями...мечты имеют свойства сбываться...
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08.11.2021 19:43 Відповісти
Это ты по себе людей судишь ?
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08.11.2021 20:02 Відповісти
человек сознательно вредил союзникам...ты бы не палилось,чы тебя ***** в животик поцеловало?
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08.11.2021 20:06 Відповісти
u amerikancev net soyuznikov a tol'ko slugi. dostatochno vspomnit' PRISM.
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09.11.2021 05:40 Відповісти
А его разве не пригласят на работу в главную американскую контору по информационным технологиям? А наши бравые евреи, наверное, пригласили бы.
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08.11.2021 20:00 Відповісти
Васинскому будет пожиттеве.100%.Полянин находится в Барнауле.Но США его и там достанут.Кремлевский мерзавчик лично звонил главе ЦРУ Бернсу.И неспроста.Уровень -то какой! Мерзавчик и глава ЦРУ.США готовят удар под дых! Порадуемся друзья.Дождемся 10 ноября.Послушаем , что там Кулеба с Блинкеном подпишут.У Демократов и Республиканцев практически полный консенсус по поводу Украины!!!Мы - игла в сердце Кащея кремлевского.
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08.11.2021 22:50 Відповісти
не смеши, за два с мелочью лимона пожизненное? ну а если шо, то цей малый покаецца и шоб долго не сидеть пойдет на амеров работать
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09.11.2021 02:26 Відповісти
Впаяют больше, чем у нас за убийство 6 человек на остановке пьяной бабой.
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09.11.2021 09:24 Відповісти
 
 