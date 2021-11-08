22-річного українця Васинського звинуватили у США в кібершахрайстві на $2,3 млн

За версією американських слідчих, Ярослав Васинський атакував комп’ютери за допомоги програм-вимагачів та примушував жертв платити за розблокування заражених систем.

Слідство вважає, що Васинський здійснив близько 2,5 тис. таких атак, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

США вважають, що Васінський та його спільники написали шкідливе ПЗ, яке вперше застосували у квітні 2019 року, та регулярно оновлювали його.

Жертвами ПЗ стали, за даними Мін'юсту, 10 американських компаній у восьми штатах, назви компаній не наводяться.

Васінському 22 роки. Його затримали у Польщі при спробі в'їхати до цієї країни з території України. США вимагали його екстрадиції.

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Раніше CNN з посиланням на джерела повідомляло, що Мін'юст планує висунути звинувачення Васінському та громадянинові Росії Євгену Поляніну. Полянину – 28 років, він перебуває на волі.

ЗМІ припускають, що ці чоловіки входять до хакерського угрупування REvil, яке стояло за великою атакою на американську компанію в липні цього року.

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У липні компанія Kaseya, що базується в США, зазнала масштабної кібератаки із застосуванням вірусу-вимагача. Хакерська атака торкнулася компаній, що прямо чи опосередковано пов'язані з Kaseya. Kaseya займається віддаленим контролем за програмами своїх клієнтів: постачальників інтернет-послуг для бізнесу. Повідомлялося, що кібератаку здійснило хакерське угруповання REvil, якому закидають зв'язки з РФ.