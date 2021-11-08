РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10812 посетителей онлайн
Новости
29 186 50

Электричество из Беларуси: "Энергоатом" получил письмо с отказом, "Укрэнерго" - нет, - СМИ

Электричество из Беларуси:

Несколько участников рынка электроэнергии подтвердили получение письма о прекращении поставок из Беларуси.

Так, получение письма было подтверждено в Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

При этом в "Укрэнерго" заявили, что не получали такое письмо, пишет "НВ Бізнес".

Напомним, что на фоне серьезного дефицита угля Украина 6 ноября возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Сегодня импорт может достигнуть 9200 МВт-ч (примерно 2% суточного потребления).

Ранее 8 ноября Цензор.НЕТ обнародовал письмо, в котором "Белэнерго" сообщает о прекращении поставок электричества в рамках рамочных соглашений.

Читайте также: Беларусь начала поставки 500 МВт электроэнергии в Украину по договору об аварийной помощи, - Минэнерго РБ

Автор: 

Беларусь (7888) Энергоатом (410) Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658) электроэнергия (772)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
Безвыходных положений не бывает. Вставить Зеле в жопу эбонитовую палочку...
показать весь комментарий
08.11.2021 20:16
+21
показать весь комментарий
08.11.2021 20:21
+19
обложили со всех сторон "великого" лоха Вову и вместе с ним всю Украину. Это и есть тотальная блокада, когда у власти идиот и враги.
1) Беларусь послала нах, нарушив международные контракты
2) Россия заблокировала поставку угля из Казахстана
показать весь комментарий
08.11.2021 20:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Санта Барбара продовжується?
показать весь комментарий
08.11.2021 20:14 Ответить
Volodymyr Omelyan@V_Omelyan





Станом на 2 листопада 2021 року на складах ТЕС і ТЕЦ знаходилось 537,9 тис. т вугілля - на 220,4 тис. тонн нижче гарантованих запасів! І на 2 млн т нижче планових запасів.
Працює 11 з 15 блоків АЕС і лише 33 з 88 енергоблоків ТЕС.
показать весь комментарий
08.11.2021 20:15 Ответить
некому опоры в горизонталь положить....
показать весь комментарий
08.11.2021 20:15 Ответить
Есть кому. Надо сначала энергосистему перестроить, а то не только опоры в горизонталь лягут.
показать весь комментарий
08.11.2021 20:38 Ответить
Не треба.
Треба прибрати янелохів від керування енергосистемою, поставити спеців (не манагерів від НАЕК ТА ІНШ.), а людей, котрі розуміються на виробництві та формуванні ринку.
показать весь комментарий
09.11.2021 08:46 Ответить
обложили со всех сторон "великого" лоха Вову и вместе с ним всю Украину. Это и есть тотальная блокада, когда у власти идиот и враги.
1) Беларусь послала нах, нарушив международные контракты
2) Россия заблокировала поставку угля из Казахстана
показать весь комментарий
08.11.2021 20:16 Ответить
паприколу зиму в темноте бдем сидеть,, а можеть с нелоха пора свечку выстругать
показать весь комментарий
08.11.2021 20:21 Ответить
Не свічку виструговувати з нього а прутень.
показать весь комментарий
08.11.2021 20:47 Ответить
порохоботи 100 відсотково будуть.
показать весь комментарий
08.11.2021 22:17 Ответить
если так обложили значит Вова все делает не так как хотят враги
показать весь комментарий
08.11.2021 20:22 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2021 20:25 Ответить
Вова насрал в штаны, а его рашка ещё и говном закидывает дополнительно. Аналогия, надеюсь, понятна?
показать весь комментарий
09.11.2021 00:38 Ответить
Не варто забувати що цю владу та цього президента обрав на підтвердженно демократичних виборах народ України.
Тож влада робить тільки те що їй довірив народ.
показать весь комментарий
08.11.2021 20:22 Ответить
горькая правда(((
показать весь комментарий
09.11.2021 00:52 Ответить
А ничё, что у России скоммуниздили локомотивы, вагонные тележки? Это как соседу ежедневно приносишь поесть (Бо у него нету, голодает), а он ворует сумку. Как ты себя поведёшь? Возьмёшь новую сумку и понесешь? Вот сосед и не везёт "поесть". Надоело ему. А Белорусь? Нефиг было визжать "Президент налигитимный!", а раньше пытаться выкрасть россиян. Такие вещи не забываются.
показать весь комментарий
09.11.2021 05:52 Ответить
Безвыходных положений не бывает. Вставить Зеле в жопу эбонитовую палочку...
показать весь комментарий
08.11.2021 20:16 Ответить
І двигать для тертя .
показать весь комментарий
08.11.2021 20:21 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2021 20:21 Ответить
Лохи не хотять визнавати лохами. Поставки єлектроенергії на одну добу мали ціль не допомогти Україні, а зафіксувати її нездатність забезпечити себе енергоносіями. Янелох стверджував, що він не лох, а виявився типовою лошарою. Хай тепер подякує Лукі за вагнерівців, від яких бульбофюрер його врятував.
показать весь комментарий
08.11.2021 20:17 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2021 20:20 Ответить
Через 15 років атомні реактори відпрацюють своє.Чи є якісь плани,на добудову нових реакторів?
показать весь комментарий
08.11.2021 20:17 Ответить
Де "интересніе решения по комуналке"?
Де майстер спорту по ковіду?
Де Голобородько?
Де блд Рейган?
Де **** хоть шось?
показать весь комментарий
08.11.2021 20:18 Ответить
а этот уголь раньше покупался по мыролюбной схеме роттердам ++ или дюссельдорф +++?
показать весь комментарий
08.11.2021 20:19 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2021 20:21 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2021 20:26 Ответить
Все йде до того, що взимку ерефія може розпочати повномасштабну війну з Україною. "Руская вєсна" вже була - ерефія віджала Крим і почала війну на Донбасі. Тепер, якраз прийшов час для "руської зіми" якщо проаналізувати все що зараз відбувається в країні
показать весь комментарий
08.11.2021 20:31 Ответить
Від весни до зими? Логічно.
показать весь комментарий
08.11.2021 20:49 Ответить
Щойно депутат «слуга» Дмитрук в ефірі Наш заявив,що Україна має домовлятися з «ОРДЛО»про постачання вугілля. І запропонував не називати Росію «агресором». Абсолютно логічна здача національних інтересів країни після провалу опалювального сезону дилетантами Зеленського. Зе-мерзота.
показать весь комментарий
08.11.2021 20:32 Ответить
а шнурка в Европы как не было, так и нет. за 30 лет не шмогли проложить
показать весь комментарий
08.11.2021 20:47 Ответить






Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1457749910237990917 2 ч



ШтучнаЕнергоКриза 1.х@йло заборонив Лукi подавати е\е УКРАЇНІ 2.Укргаздобича зменшила видобуток газу 3.АЕС блоки зупинили на всякi ремонти 4.Вугiлля НЕдобуваємо Що далi? ЗЕКо буде мiняти Незалежнiсть на теплi батареї вiд ПУ Нарiд питати НЕбудуть! Ви готовi

показать весь комментарий
08.11.2021 20:54 Ответить






Бочкарев


@gm6rrkF5BbKsvZZ

·
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ/status/1457751635443298312 2 ч



На.... було наші АЕС зупиняти в угоду Ахмету?Вугілля рашка на ахметовські тец заблокувала. І що тепер? Вода в Крим в обмін на е\енергію і вугілля + прямі контракти з рашкою по газу і е\енергії??? "Что и требовалось доказать."(с)
показать весь комментарий
08.11.2021 21:00 Ответить
Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran

·
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1457771639471443981 53 мин



Щойно депутат «слуга» Дмитрук в ефірі Наш заявив,що Україна має домовлятися з «ОРДЛО»про постачання вугілля. І запропонував не називати Росію «агресором». Абсолютно логічна здача національних інтересів країни після провалу опалювального сезону дилетантами Зеленського. Зе-мерзота.
показать весь комментарий
08.11.2021 21:01 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2021 21:13 Ответить
Не треба було гілку під собою різати. Повинні були розуміти, що яким би не був Лукашенко, а прийдеться просити Лукашенка електрику, бензин і т.п. Тому треба було бути гнучкішими і вести себе не так агресивно проти нього. А то й закрили небо для біларуських літаків, то логічно що вони закрили електрику. Тепер нехай просять електрики в друзів-демократів - Німеччини, Польщі, США.
показать весь комментарий
08.11.2021 21:38 Ответить
Одна из предьяв Медведчуку это уголь с ордло. В январе могут и трубы замерзнуть в многоэтажках. Накат за кума, и.т.п. зима будет с шинами. Обогреваться чтобы было чем
показать весь комментарий
08.11.2021 22:50 Ответить
ты лучше о своей якутии заботься
показать весь комментарий
09.11.2021 05:45 Ответить
Чого істериш? Так воно і є. Доки Петро через ведмедчука потихеньку возив вугілля з ОРДЛО, видаючи його лохторату за "пенсильванський", все було нормально. Зелений пішов проти ведмедчука і тепер маємо те, що маємо.
показать весь комментарий
09.11.2021 09:44 Ответить
ты черт непонятного рода должен знать от кремля что уголь с ордло перекрыли в 17м году))))
показать весь комментарий
09.11.2021 12:05 Ответить
Скільки тобі рочків? В які казочки ти ще віриш? Прикрути! "Остаточне прощавай" скоро настане...
показать весь комментарий
09.11.2021 14:08 Ответить
я с ****** москальскими не разговариваю)))
показать весь комментарий
09.11.2021 15:16 Ответить
раше нужна Украина ! Придурки, вы ни кому не нужны ,в раше и своих придурков тьма тьмущая ,не знают куда девать Поэтому,когда Коломойский-штурман ,приведет Украину в порт Дефолт,где уже поджидают: кого в Магадан ,кого в Воркуту ,а кого и под вышку.А нарид и сам выздохнет,туда ему и дорога!
показать весь комментарий
08.11.2021 23:47 Ответить
а почему никто не пишет о "зеленой энергетике" ахметова и иже с ним ?
как это здорово и чудесно покупать кВа-ты за бешенные деньги???
как и почему ложилась атомная энергетика в угоду отдельным собственникам "возобновляемых"..??
Обосрались господа???
показать весь комментарий
09.11.2021 00:34 Ответить
Ну что чиновники сократили работу атомных станций в Украине в пользу олигархов чмошника ахметок и так далее, а теперь что, будете делать а?!!! Уроды у власти.
показать весь комментарий
09.11.2021 02:49 Ответить
"В чем сила?"- порошенківськоахметівська моногендерна трольня, вірно - в правді. А Зеленський йде праведним шляхом, через це ваші господарі разом з вами так біснуєтесь.
показать весь комментарий
09.11.2021 07:25 Ответить
Т.е. только атомные электростанции не будут получать э/э из Белоруси?
показать весь комментарий
09.11.2021 09:04 Ответить
Белэнерго - о поставках электроэнергии на Украину: продолжаются поставки в рамках подписанного контракта

Письмо об изменении условий было адресовано компаниям, с которыми не было договоренностей о поставках на ноябрь.

@SPUTNIKBY
показать весь комментарий
09.11.2021 11:26 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 20:50 Ответить
 
 