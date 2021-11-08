Электричество из Беларуси: "Энергоатом" получил письмо с отказом, "Укрэнерго" - нет, - СМИ
Несколько участников рынка электроэнергии подтвердили получение письма о прекращении поставок из Беларуси.
Так, получение письма было подтверждено в Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".
При этом в "Укрэнерго" заявили, что не получали такое письмо, пишет "НВ Бізнес".
Напомним, что на фоне серьезного дефицита угля Украина 6 ноября возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Сегодня импорт может достигнуть 9200 МВт-ч (примерно 2% суточного потребления).
Ранее 8 ноября Цензор.НЕТ обнародовал письмо, в котором "Белэнерго" сообщает о прекращении поставок электричества в рамках рамочных соглашений.
Топ комментарии
+27 belge
показать весь комментарий08.11.2021 20:16
+21 Павло ШОвте
показать весь комментарий08.11.2021 20:21
+19 Павло ШОвте
показать весь комментарий08.11.2021 20:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Станом на 2 листопада 2021 року на складах ТЕС і ТЕЦ знаходилось 537,9 тис. т вугілля - на 220,4 тис. тонн нижче гарантованих запасів! І на 2 млн т нижче планових запасів.
Працює 11 з 15 блоків АЕС і лише 33 з 88 енергоблоків ТЕС.
Треба прибрати янелохів від керування енергосистемою, поставити спеців (не манагерів від НАЕК ТА ІНШ.), а людей, котрі розуміються на виробництві та формуванні ринку.
1) Беларусь послала нах, нарушив международные контракты
2) Россия заблокировала поставку угля из Казахстана
Тож влада робить тільки те що їй довірив народ.
Де майстер спорту по ковіду?
Де Голобородько?
Де блд Рейган?
Де **** хоть шось?
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1457749910237990917 2 ч
ШтучнаЕнергоКриза 1.х@йло заборонив Лукi подавати е\е УКРАЇНІ 2.Укргаздобича зменшила видобуток газу 3.АЕС блоки зупинили на всякi ремонти 4.Вугiлля НЕдобуваємо Що далi? ЗЕКо буде мiняти Незалежнiсть на теплi батареї вiд ПУ Нарiд питати НЕбудуть! Ви готовi
Бочкарев
@gm6rrkF5BbKsvZZ
·
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ/status/1457751635443298312 2 ч
На.... було наші АЕС зупиняти в угоду Ахмету?Вугілля рашка на ахметовські тец заблокувала. І що тепер? Вода в Крим в обмін на е\енергію і вугілля + прямі контракти з рашкою по газу і е\енергії??? "Что и требовалось доказать."(с)
@sergiy_taran
·
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1457771639471443981 53 мин
Щойно депутат «слуга» Дмитрук в ефірі Наш заявив,що Україна має домовлятися з «ОРДЛО»про постачання вугілля. І запропонував не називати Росію «агресором». Абсолютно логічна здача національних інтересів країни після провалу опалювального сезону дилетантами Зеленського. Зе-мерзота.
как это здорово и чудесно покупать кВа-ты за бешенные деньги???
как и почему ложилась атомная энергетика в угоду отдельным собственникам "возобновляемых"..??
Обосрались господа???
Письмо об изменении условий было адресовано компаниям, с которыми не было договоренностей о поставках на ноябрь.
@SPUTNIKBY