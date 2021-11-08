Электричество из Беларуси: "Энергоатом" получил письмо с отказом, "Укрэнерго" - нет, - СМИ

Несколько участников рынка электроэнергии подтвердили получение письма о прекращении поставок из Беларуси.

Так, получение письма было подтверждено в Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

При этом в "Укрэнерго" заявили, что не получали такое письмо, пишет "НВ Бізнес".

Напомним, что на фоне серьезного дефицита угля Украина 6 ноября возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Сегодня импорт может достигнуть 9200 МВт-ч (примерно 2% суточного потребления).

Ранее 8 ноября Цензор.НЕТ обнародовал письмо, в котором "Белэнерго" сообщает о прекращении поставок электричества в рамках рамочных соглашений.

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