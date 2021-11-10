Польша сообщила о задержании россиянина на границе с Беларусью

Польская пограничная служба сообщила 10 ноября о задержании в Польше трех человек за помощь нелегалам. Среди них оказался гражданин РФ.

По данным пограничников Польши, вчера, 9 ноября, было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве добавили, что под арест попали 5 граждан Ливана, 3 гражданина Ирака, 1 гражданин Сирии, в отношении 48 человек было принято решение о выезде из Польши.

Также польские пограничники сообщили, что при содействии в нелегальной миграции задержаны 3 человека: гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы.

Польша пока не сообщала Москве о задержании российского гражданина, подозреваемого в содействии нелегальным мигрантам на границе с Беларусью. Об этом заявил спикер российского посольства в Варшаве Владимир Александров. В то же время он отметил, что в соответствии с консульской конвенцией между Россией и Польшей от 1992 года у польской стороны на такое сообщение есть три дня, пишет Радио Свобода.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая 9 ноября в Сейме, заявил, что движущая сила нынешнего миграционного кризиса находится в Москве. По словам Моравецкого, официальный Минск и Александр Лукашенко – только исполнители задач, которые ставит перед ними российский президент Владимир Путин.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал слова Моравецкого неприемлемыми. "Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия ответственна за эту ситуацию", – сказал Песков. Он также сказал, что на польско-белорусской границе надвигается гуманитарная катастрофа, а Европа в этой связи отступает от декларируемых ею обязательств.

Миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС резко обострился 8 ноября. В тот день несколько тысяч мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока подошли с белорусской стороны к границе с Польшей. Некоторые попытались прорваться на польскую территорию, уничтожая заграждения из колючей проволоки. В ночь на среду двум большим группам мигрантов удалось проникнуть на польскую территорию, но затем их задержали.

Страны Балтии и руководство ЕС обвиняют режим Лукашенко в преднамеренной организации потоков мигрантов, называя это "гибридной агрессией". Они утверждают, что Лукашенко этим мстит за западные санкции, введенные против него и его окружения после президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года. Лукашенко говорит, что в ситуации на границе виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны у себя на родине.

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