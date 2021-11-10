Польша сообщила о задержании россиянина на границе с Беларусью
Польская пограничная служба сообщила 10 ноября о задержании в Польше трех человек за помощь нелегалам. Среди них оказался гражданин РФ.
По данным пограничников Польши, вчера, 9 ноября, было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве добавили, что под арест попали 5 граждан Ливана, 3 гражданина Ирака, 1 гражданин Сирии, в отношении 48 человек было принято решение о выезде из Польши.
Также польские пограничники сообщили, что при содействии в нелегальной миграции задержаны 3 человека: гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы.
Польша пока не сообщала Москве о задержании российского гражданина, подозреваемого в содействии нелегальным мигрантам на границе с Беларусью. Об этом заявил спикер российского посольства в Варшаве Владимир Александров. В то же время он отметил, что в соответствии с консульской конвенцией между Россией и Польшей от 1992 года у польской стороны на такое сообщение есть три дня, пишет Радио Свобода.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая 9 ноября в Сейме, заявил, что движущая сила нынешнего миграционного кризиса находится в Москве. По словам Моравецкого, официальный Минск и Александр Лукашенко – только исполнители задач, которые ставит перед ними российский президент Владимир Путин.
Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал слова Моравецкого неприемлемыми. "Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия ответственна за эту ситуацию", – сказал Песков. Он также сказал, что на польско-белорусской границе надвигается гуманитарная катастрофа, а Европа в этой связи отступает от декларируемых ею обязательств.
Миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС резко обострился 8 ноября. В тот день несколько тысяч мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока подошли с белорусской стороны к границе с Польшей. Некоторые попытались прорваться на польскую территорию, уничтожая заграждения из колючей проволоки. В ночь на среду двум большим группам мигрантов удалось проникнуть на польскую территорию, но затем их задержали.
Страны Балтии и руководство ЕС обвиняют режим Лукашенко в преднамеренной организации потоков мигрантов, называя это "гибридной агрессией". Они утверждают, что Лукашенко этим мстит за западные санкции, введенные против него и его окружения после президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года. Лукашенко говорит, что в ситуации на границе виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны у себя на родине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- он сказал, что он русский..."
К/ф "Жмурки".
Т.е. сидя в Бульбашандии курды могут спокойно лопать драники и просто никуда не спешить. Да даже сам Лукобульбос может им их готовить со своего огорода, нук для прикормки.
Ну.....фсье......проблема решена. Никому никуда не надо ехать....и есть спрос на драники.
не чекали вас тут.
Машингвери свої запорошені
нам не випадуть з рук.
Машингвери, Штурмгевери,
Ти не лізь у наші двері!
Ми пристрелим тебе, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми пристрелим тебе, гейя, гойя.
тобто о запроданцах.
вітер ноги гойдав. Красота!
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
Европа напрочь подзабыла к чему привели попытки умиротворить Адольфа Шилькгрубера, по самым "скромным" подсчётам от 50 до 80 МИЛЛИОНОВ жизней... Это прямые потери, а сколько из-за этих смертей не родилось в последующих поколениях??? Уже миллиарды...
Экономические потери подсчёту не поддаются...
точно так же как у нас русский и русскоязычный - необязательно ватник.
Как и наоборот, украиноязыыный украинец бывает такой себе украинец..
посмотрите на ту же сумщину или полтавщину - вата ватная. хоть и украинцы украиноязычные.
Почему ж они тогда не летят прямиком к б.землякам, а выбирают более длинный путь к счастью?
Необходимо, чтобы Индия, Китай тоже осознали, кто такие нынешние кремлебандиты, что они фашисты, ксенофобы, шовинисты, расисты, но гибридные. Тогда фашистско-гэбэшной хунте Путлера быстрее придёт капут!
А чому мігранти ломляться з Білорусі, де порядок, молочка, цукерки по ГОСТУ (© Гетьманцев) в жебрачну Польщу, а не багату і щасливу Росію?..
* * *
Погранслужба Польши, с целью не допустить пересечения границы нелегалами, обратилась за помощью к жителям Новых Санжар.
В этом деле замешено трое мерзавцев , поэтому следует давать объективную оценку ,а не избирательную ,к тому же и в раше сотни национальностей и народностей по сути там у власти кацапов -Иванов нет ни одного, сплошные маланюры и чурбаны , иваны тупо на стакане и не рулят ,Иван прост как пять копеек и часто глуп и покорен, поэтому его везде имеют, в том числе и он сам себя, а так же ненавидят и подставляют , как в давней блатной песне про Лёву, которого побили свои же на дне рождения , а сел кацап Иван который зашёл поздравить напился до усрачки как всегда и избивал Лёву пока спал под столом ,ну как то так оно и есть в жизни В Украине что то тоже чистокровных украинцев у власти не видно
адиннарот.
придержите его, он скоро понадобится, для обменного фонда.
а мы выражаем вам очень сильную обеспокоенность.
паРаша ж цинічно вдаванно бiдкається, що нещасних ображають та утискають, хоча пуйло з колгоспним тарганом цей мігрантський терор і орнізували.
якщо паРаша за цих курдів так хвилюється, то нехай забираєіх на своі срані-рязані.
Ustawcie armatki wodne i jak ktoś zbliży sie za blisko siatki zimny prysznic, nie dajcie się sprowokować, ale podlewanie trawnika za płotem to nie przestępstwo, pozdrawiam ciepło