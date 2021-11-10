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Польша сообщила о задержании россиянина на границе с Беларусью

Польша сообщила о задержании россиянина на границе с Беларусью

Польская пограничная служба сообщила 10 ноября о задержании в Польше трех человек за помощь нелегалам. Среди них оказался гражданин РФ.

По данным пограничников Польши, вчера, 9 ноября, было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве добавили, что под арест попали 5 граждан Ливана, 3 гражданина Ирака, 1 гражданин Сирии, в отношении 48 человек было принято решение о выезде из Польши.

Также польские пограничники сообщили, что при содействии в нелегальной миграции задержаны 3 человека: гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы.

Польша пока не сообщала Москве о задержании российского гражданина, подозреваемого в содействии нелегальным мигрантам на границе с Беларусью. Об этом заявил спикер российского посольства в Варшаве Владимир Александров. В то же время он отметил, что в соответствии с консульской конвенцией между Россией и Польшей от 1992 года у польской стороны на такое сообщение есть три дня, пишет Радио Свобода.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая 9 ноября в Сейме, заявил, что движущая сила нынешнего миграционного кризиса находится в Москве. По словам Моравецкого, официальный Минск и Александр Лукашенко – только исполнители задач, которые ставит перед ними российский президент Владимир Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на границе Польши и Беларуси: Меркель просила Путина повлиять на режим в Минске, Путин предложил говорить с Лукашенко

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал слова Моравецкого неприемлемыми. "Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия ответственна за эту ситуацию", – сказал Песков. Он также сказал, что на польско-белорусской границе надвигается гуманитарная катастрофа, а Европа в этой связи отступает от декларируемых ею обязательств.

Миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС резко обострился 8 ноября. В тот день несколько тысяч мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока подошли с белорусской стороны к границе с Польшей. Некоторые попытались прорваться на польскую территорию, уничтожая заграждения из колючей проволоки. В ночь на среду двум большим группам мигрантов удалось проникнуть на польскую территорию, но затем их задержали.

Страны Балтии и руководство ЕС обвиняют режим Лукашенко в преднамеренной организации потоков мигрантов, называя это "гибридной агрессией". Они утверждают, что Лукашенко этим мстит за западные санкции, введенные против него и его окружения после президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года. Лукашенко говорит, что в ситуации на границе виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны у себя на родине.

Также читайте: Порошенко призывает к жестким санкциям против режимов Путина и Лукашенко за инспирированный миграционный кризис на границах ЕС

Автор: 

Беларусь (7888) мигранты (980) нелегалы (452) Польша (8405) россия (95402)


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Топ комментарии
+33
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10.11.2021 14:40
+32
От гніда кацарила!
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10.11.2021 14:39
+32
Прівєт Самара, прівє Улан-Удє, прівет Воркута!
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10.11.2021 15:02
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От гніда кацарила!
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10.11.2021 14:39 Ответить
👍👏👏👏👏👏 Кто-бы сомневался !
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10.11.2021 14:40 Ответить
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10.11.2021 14:40 Ответить
Худоба зайвохромосомна
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10.11.2021 14:41 Ответить
і кругом гадять російські свині
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10.11.2021 14:49 Ответить
"Ну, паехал чилавек атдыхать, что за русафобия!"
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10.11.2021 14:50 Ответить
Ну вот и диверсанты вылезли. Скоро начнут еще и диверсии проводить
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10.11.2021 14:51 Ответить
Прівєт Самара, прівє Улан-Удє, прівет Воркута!
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10.11.2021 15:02 Ответить
Козі понятно, що без коцапа там не обійдеться
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10.11.2021 15:03 Ответить
Європі щоб зберегтись треба ставати бандерівцями - іншого шляху нема.)
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10.11.2021 15:03 Ответить
Кацапа на палю посадити!
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10.11.2021 15:05 Ответить
Та той кацап "заблукав"! Традиція в них вже така, блукати по чужих країнах.
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10.11.2021 15:06 Ответить
доказательства есть? дебилы пля
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10.11.2021 15:08 Ответить
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10.11.2021 15:30 Ответить
"- ты смотри, как бы международного скандала не было.
- он сказал, что он русский..."
К/ф "Жмурки".
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10.11.2021 15:34 Ответить
Из-за любой мерзости всегда торчат рога и копыта дикой русни.
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10.11.2021 16:50 Ответить
Дык, а я не понял,.....чем курдам Белорусь не нравится???? Вы в курсе, что в Иране и в Курдистане картошка дефицитный продукт, и на стол подается как деликатес. Не верите, зайдите в ютуб.
Т.е. сидя в Бульбашандии курды могут спокойно лопать драники и просто никуда не спешить. Да даже сам Лукобульбос может им их готовить со своего огорода, нук для прикормки.
Ну.....фсье......проблема решена. Никому никуда не надо ехать....и есть спрос на драники.
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10.11.2021 15:10 Ответить
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10.11.2021 15:53 Ответить
Ви сьогодні сюди не запрошені,
не чекали вас тут.
Машингвери свої запорошені
нам не випадуть з рук.

Машингвери, Штурмгевери,
Ти не лізь у наші двері!
Ми пристрелим тебе, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми пристрелим тебе, гейя, гойя.
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10.11.2021 15:15 Ответить
это о других персонажах песня - о коллаборантах.
тобто о запроданцах.
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10.11.2021 16:57 Ответить
За вікном на горісі зеленому
вітер ноги гойдав. Красота!
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10.11.2021 17:01 Ответить
Я в курсе за ту песню. А это песня про нелегалов из дырки в полу Параши под названием "белоруссия".
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10.11.2021 18:00 Ответить
А ще є машинпістолі і огненні гвери (вогнемети)
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10.11.2021 17:51 Ответить
Всё очевидно. Как сейчас, так и несколько лет ранее кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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10.11.2021 15:15 Ответить
История учит только тому, что ничему не учит....
Европа напрочь подзабыла к чему привели попытки умиротворить Адольфа Шилькгрубера, по самым "скромным" подсчётам от 50 до 80 МИЛЛИОНОВ жизней... Это прямые потери, а сколько из-за этих смертей не родилось в последующих поколениях??? Уже миллиарды...
Экономические потери подсчёту не поддаются...
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10.11.2021 15:47 Ответить
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10.11.2021 15:18 Ответить
Могу поспорить что так называемые граждане Швеции и Литвы выходцы из кацапстана!!!!!! Вообще-то если страны Европы хотят спокойствия то надо всю кацапо-быдлоту выселить из своих стран, пусть едут в скрепную Сибирь убирать!!!!
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10.11.2021 15:18 Ответить
Швед может быть с востока, просто раньше получил гражданства, а в Литве тоже ватники есть, их там немного, но они есть.
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10.11.2021 15:22 Ответить
множество бывших русских вполне себе ассимилировались с местным населением.
точно так же как у нас русский и русскоязычный - необязательно ватник.
Как и наоборот, украиноязыыный украинец бывает такой себе украинец..
посмотрите на ту же сумщину или полтавщину - вата ватная. хоть и украинцы украиноязычные.
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10.11.2021 16:58 Ответить
Кацапи всі без виключення -моральні,генетично модифіковані потвори!!!
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10.11.2021 19:21 Ответить
Там де якась халепа, завжди стирчать вуха московіта.
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10.11.2021 15:19 Ответить
Интересно, что там гражданин Швеции делал, наверно тоже из Ирака или Ливана, просто раньше гражданство получил.
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10.11.2021 15:21 Ответить
Ну вот москалику, шведу и литовцу дать по 20 лет строго режима и другим будет наука!
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10.11.2021 15:23 Ответить
Вы, пожалуйста, объясните: почему эти несчастные пострадавшие беженцы прутся далеко в Европу, а не близко в рассею/беларусь?
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10.11.2021 15:57 Ответить
Спасибо.
Почему ж они тогда не летят прямиком к б.землякам, а выбирают более длинный путь к счастью?
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10.11.2021 16:40 Ответить
Дійсно дивно "почему эти несчастные пострадавшие беженцы прутся далеко в Европу, ...", адже там гей на геї та геєм поганяє - можуть мусліка і в попу чпокнути, а ще ужас - негри собак іпуть по підїздах !!!
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10.11.2021 17:56 Ответить
Ото сидить в Польщі такий собі ситий і в теплі кацап Олег Видов, попиває каву і мораль полякам читає які вони жорстокі до бідних біженців. Чого ж ти не радиш цим бродягам в Росію іхати?
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10.11.2021 16:07 Ответить
Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, вор, убийца, мошенник, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками.
Необходимо, чтобы Индия, Китай тоже осознали, кто такие нынешние кремлебандиты, что они фашисты, ксенофобы, шовинисты, расисты, но гибридные. Тогда фашистско-гэбэшной хунте Путлера быстрее придёт капут!
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10.11.2021 15:23 Ответить
так в китае аналогичный режим ....
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10.11.2021 16:54 Ответить
Ты бурят? Как я рад! (с)
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10.11.2021 15:28 Ответить
Петрова или Боширова? Гомошпионы рабссеи везде обычно палятся...
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10.11.2021 15:28 Ответить
Всі, хто без АКМ та морди п'яні, то росіяни.
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10.11.2021 15:34 Ответить
Це замало, їх тре завозити на кордон і щодня знімати пастановочньіє відосьі аналагічньіє рт.
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10.11.2021 15:35 Ответить
Іх там нет. Ета мєсниє апалчєнци(с)
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10.11.2021 15:39 Ответить
Тагіііііл!
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10.11.2021 15:53 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27536883.html Коротко
А чому мігранти ломляться з Білорусі, де порядок, молочка, цукерки по ГОСТУ (© Гетьманцев) в жебрачну Польщу, а не багату і щасливу Росію?..
* * *
Погранслужба Польши, с целью не допустить пересечения границы нелегалами, обратилась за помощью к жителям Новых Санжар.
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10.11.2021 15:55 Ответить
Литовцы перенаправляют поток нелегалов на Польшу!
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10.11.2021 15:57 Ответить
"Народ, котоый блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить, только ради развлечения". Федор Достоевский о русских.
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10.11.2021 15:58 Ответить
А фамилии граждан Швеции и Литвы - Иванов , Петров ?
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10.11.2021 16:00 Ответить
Панове поляки поливайте цю орду свиним жиром. Будуть бігти від кордону як дурні. Коли в Ізраїлі почали вішати в автобусах пакети із снинним жиром у арабів відпала охота підриватися в автобусах
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10.11.2021 16:02 Ответить
Также польские пограничники сообщили, что при содействии в нелегальной миграции задержаны 3 человека: гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы.Источник:

В этом деле замешено трое мерзавцев , поэтому следует давать объективную оценку ,а не избирательную ,к тому же и в раше сотни национальностей и народностей по сути там у власти кацапов -Иванов нет ни одного, сплошные маланюры и чурбаны , иваны тупо на стакане и не рулят ,Иван прост как пять копеек и часто глуп и покорен, поэтому его везде имеют, в том числе и он сам себя, а так же ненавидят и подставляют , как в давней блатной песне про Лёву, которого побили свои же на дне рождения , а сел кацап Иван который зашёл поздравить напился до усрачки как всегда и избивал Лёву пока спал под столом ,ну как то так оно и есть в жизни В Украине что то тоже чистокровных украинцев у власти не видно
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10.11.2021 16:05 Ответить
Dumaju jesli poskresti , to i shved i litovec tozhe ruskije .
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10.11.2021 16:08 Ответить
как говорят кацапские козлины:
адиннарот.
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10.11.2021 16:27 Ответить
Обменять на уход Бацьки.
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10.11.2021 16:08 Ответить
это обычный кацапский заблудившийся ихтамнет.
придержите его, он скоро понадобится, для обменного фонда.
а мы выражаем вам очень сильную обеспокоенность.
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10.11.2021 16:23 Ответить
Зелёные человечки наступают
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10.11.2021 16:28 Ответить
брехня... ихтамнет!
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10.11.2021 17:02 Ответить
тарган колгоспний з пуйлом органiзували рейси з Багдаду в Мiнськ.

паРаша ж цинічно вдаванно бiдкається, що нещасних ображають та утискають, хоча пуйло з колгоспним тарганом цей мігрантський терор і орнізували.

якщо паРаша за цих курдів так хвилюється, то нехай забираєіх на своі срані-рязані.
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10.11.2021 17:08 Ответить
Там де терор чи вбивства без кацапів ну ніяк не обійтися. Скрізь є їхня морда і брудні руки.
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10.11.2021 18:28 Ответить
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВОДЯНI ГАРМАТИ ПРОТИ ОРД!

Ustawcie armatki wodne i jak ktoś zbliży sie za blisko siatki zimny prysznic, nie dajcie się sprowokować, ale podlewanie trawnika za płotem to nie przestępstwo, pozdrawiam ciepło
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10.11.2021 18:36 Ответить
Полякам нужно гнать этих обезьян к немцам, пусть этот старый Кабел меркель разгребает "подарки" от своего друга ботаксного, педофильного Шныря вовы!!!
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10.11.2021 18:52 Ответить
 
 