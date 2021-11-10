Польща повідомила про затримання росіянина на кордоні з Білоруссю

Польська прикордонна служба повідомила 10 листопада про затримання у Польщі трьох осіб за допомогу нелегалам. Серед них був громадянин РФ.

За даними прикордонників Польщі, учора, 9 листопада, було зафіксовано 599 спроб незаконного перетину кордону, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві додали, що під арешт потрапили 5 громадян Лівану, 3 громадян Іраку, 1 громадянин Сирії, щодо 48 осіб було прийнято рішення про виїзд з Польщі.

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Також польські прикордонники повідомили, що за сприяння у нелегальній міграції затримано 3 особи: громадянин Росії, громадянин Швеції та громадянин Литви.

Польща поки що не повідомляла Москві про затримання російського громадянина, якого підозрюють у сприянні нелегальним мігрантам на кордоні з Білоруссю. Про це заявив речник російського посольства у Варшаві Володимир Александров. Водночас він зазначив, що відповідно до консульської конвенції між Росією та Польщею від 1992 року польська сторона на таке повідомлення має три дні, пише Радіо Свобода.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, виступаючи 9 листопада у Сеймі, заявив, що рушійна сила нинішньої міграційної кризи перебуває у Москві. За словами Моравецького, офіційний Мінськ та Олександр Лукашенко – лише виконавці завдань, які ставить перед ними російський президент Володимир Путін.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав слова Моравецького неприйнятними. "Ми вважаємо абсолютно безвідповідальними та неприйнятними слова премʼєр-міністра Польщі про те, що Росія відповідальна за цю ситуацію", – сказав Пєсков. Він також сказав, що на польсько-білоруському кордоні насувається гуманітарна катастрофа, а Європа у зв'язку з цим відступає від декларованих нею зобовʼязань.

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Міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС різко загострилася 8 листопада. Того дня кілька тисяч мігрантів із країн Африки та Близького Сходу підійшли з білоруського боку до кордону з Польщею. Дехто спробував прорватися на польську територію, знищуючи загородження з колючого дроту. У ніч на середу двом великим групам мігрантів вдалося проникнути на польську територію, але згодом їх затримали.

Країни Балтії та керівництво ЄС звинувачують режим Лукашенка у навмисній організації потоків мігрантів, називаючи це "гібридною агресією". Вони стверджують, що цим Лукашенко мститься за західні санкції, запроваджені проти нього та його оточення після президентських виборів у Білорусі в серпні минулого року. Лукашенко каже, що у ситуації на кордоні винні самі країни Заходу, через дії яких люди тікають від війни у себе на батьківщині.