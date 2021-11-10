Польща повідомила про затримання росіянина на кордоні з Білоруссю
Польська прикордонна служба повідомила 10 листопада про затримання у Польщі трьох осіб за допомогу нелегалам. Серед них був громадянин РФ.
За даними прикордонників Польщі, учора, 9 листопада, було зафіксовано 599 спроб незаконного перетину кордону, передає Цензор.НЕТ.
У відомстві додали, що під арешт потрапили 5 громадян Лівану, 3 громадян Іраку, 1 громадянин Сирії, щодо 48 осіб було прийнято рішення про виїзд з Польщі.
Також польські прикордонники повідомили, що за сприяння у нелегальній міграції затримано 3 особи: громадянин Росії, громадянин Швеції та громадянин Литви.
Польща поки що не повідомляла Москві про затримання російського громадянина, якого підозрюють у сприянні нелегальним мігрантам на кордоні з Білоруссю. Про це заявив речник російського посольства у Варшаві Володимир Александров. Водночас він зазначив, що відповідно до консульської конвенції між Росією та Польщею від 1992 року польська сторона на таке повідомлення має три дні, пише Радіо Свобода.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, виступаючи 9 листопада у Сеймі, заявив, що рушійна сила нинішньої міграційної кризи перебуває у Москві. За словами Моравецького, офіційний Мінськ та Олександр Лукашенко – лише виконавці завдань, які ставить перед ними російський президент Володимир Путін.
Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав слова Моравецького неприйнятними. "Ми вважаємо абсолютно безвідповідальними та неприйнятними слова премʼєр-міністра Польщі про те, що Росія відповідальна за цю ситуацію", – сказав Пєсков. Він також сказав, що на польсько-білоруському кордоні насувається гуманітарна катастрофа, а Європа у зв'язку з цим відступає від декларованих нею зобовʼязань.
Міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС різко загострилася 8 листопада. Того дня кілька тисяч мігрантів із країн Африки та Близького Сходу підійшли з білоруського боку до кордону з Польщею. Дехто спробував прорватися на польську територію, знищуючи загородження з колючого дроту. У ніч на середу двом великим групам мігрантів вдалося проникнути на польську територію, але згодом їх затримали.
Країни Балтії та керівництво ЄС звинувачують режим Лукашенка у навмисній організації потоків мігрантів, називаючи це "гібридною агресією". Вони стверджують, що цим Лукашенко мститься за західні санкції, запроваджені проти нього та його оточення після президентських виборів у Білорусі в серпні минулого року. Лукашенко каже, що у ситуації на кордоні винні самі країни Заходу, через дії яких люди тікають від війни у себе на батьківщині.
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- он сказал, что он русский..."
К/ф "Жмурки".
Т.е. сидя в Бульбашандии курды могут спокойно лопать драники и просто никуда не спешить. Да даже сам Лукобульбос может им их готовить со своего огорода, нук для прикормки.
Ну.....фсье......проблема решена. Никому никуда не надо ехать....и есть спрос на драники.
не чекали вас тут.
Машингвери свої запорошені
нам не випадуть з рук.
Машингвери, Штурмгевери,
Ти не лізь у наші двері!
Ми пристрелим тебе, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми пристрелим тебе, гейя, гойя.
тобто о запроданцах.
вітер ноги гойдав. Красота!
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
Европа напрочь подзабыла к чему привели попытки умиротворить Адольфа Шилькгрубера, по самым "скромным" подсчётам от 50 до 80 МИЛЛИОНОВ жизней... Это прямые потери, а сколько из-за этих смертей не родилось в последующих поколениях??? Уже миллиарды...
Экономические потери подсчёту не поддаются...
точно так же как у нас русский и русскоязычный - необязательно ватник.
Как и наоборот, украиноязыыный украинец бывает такой себе украинец..
посмотрите на ту же сумщину или полтавщину - вата ватная. хоть и украинцы украиноязычные.
Почему ж они тогда не летят прямиком к б.землякам, а выбирают более длинный путь к счастью?
Необходимо, чтобы Индия, Китай тоже осознали, кто такие нынешние кремлебандиты, что они фашисты, ксенофобы, шовинисты, расисты, но гибридные. Тогда фашистско-гэбэшной хунте Путлера быстрее придёт капут!
А чому мігранти ломляться з Білорусі, де порядок, молочка, цукерки по ГОСТУ (© Гетьманцев) в жебрачну Польщу, а не багату і щасливу Росію?..
* * *
Погранслужба Польши, с целью не допустить пересечения границы нелегалами, обратилась за помощью к жителям Новых Санжар.
В этом деле замешено трое мерзавцев , поэтому следует давать объективную оценку ,а не избирательную ,к тому же и в раше сотни национальностей и народностей по сути там у власти кацапов -Иванов нет ни одного, сплошные маланюры и чурбаны , иваны тупо на стакане и не рулят ,Иван прост как пять копеек и часто глуп и покорен, поэтому его везде имеют, в том числе и он сам себя, а так же ненавидят и подставляют , как в давней блатной песне про Лёву, которого побили свои же на дне рождения , а сел кацап Иван который зашёл поздравить напился до усрачки как всегда и избивал Лёву пока спал под столом ,ну как то так оно и есть в жизни В Украине что то тоже чистокровных украинцев у власти не видно
адиннарот.
придержите его, он скоро понадобится, для обменного фонда.
а мы выражаем вам очень сильную обеспокоенность.
паРаша ж цинічно вдаванно бiдкається, що нещасних ображають та утискають, хоча пуйло з колгоспним тарганом цей мігрантський терор і орнізували.
якщо паРаша за цих курдів так хвилюється, то нехай забираєіх на своі срані-рязані.
Ustawcie armatki wodne i jak ktoś zbliży sie za blisko siatki zimny prysznic, nie dajcie się sprowokować, ale podlewanie trawnika za płotem to nie przestępstwo, pozdrawiam ciepło