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Новини
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Польща повідомила про затримання росіянина на кордоні з Білоруссю

Польща повідомила про затримання росіянина на кордоні з Білоруссю

Польська прикордонна служба повідомила 10 листопада про затримання у Польщі трьох осіб за допомогу нелегалам. Серед них був громадянин РФ.

За даними прикордонників Польщі, учора, 9 листопада, було зафіксовано 599 спроб незаконного перетину кордону, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві додали, що під арешт потрапили 5 громадян Лівану, 3 громадян Іраку, 1 громадянин Сирії, щодо 48 осіб було прийнято рішення про виїзд з Польщі.

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Також польські прикордонники повідомили, що за сприяння у нелегальній міграції затримано 3 особи: громадянин Росії, громадянин Швеції та громадянин Литви.

Польща поки що не повідомляла Москві про затримання російського громадянина, якого підозрюють у сприянні нелегальним мігрантам на кордоні з Білоруссю. Про це заявив речник російського посольства у Варшаві Володимир Александров. Водночас він зазначив, що відповідно до консульської конвенції між Росією та Польщею від 1992 року польська сторона на таке повідомлення має три дні, пише Радіо Свобода.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, виступаючи 9 листопада у Сеймі, заявив, що рушійна сила нинішньої міграційної кризи перебуває у Москві. За словами Моравецького, офіційний Мінськ та Олександр Лукашенко – лише виконавці завдань, які ставить перед ними російський президент Володимир Путін.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав слова Моравецького неприйнятними. "Ми вважаємо абсолютно безвідповідальними та неприйнятними слова премʼєр-міністра Польщі про те, що Росія відповідальна за цю ситуацію", – сказав Пєсков. Він також сказав, що на польсько-білоруському кордоні насувається гуманітарна катастрофа, а Європа у зв'язку з цим відступає від декларованих нею зобовʼязань.

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Міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС різко загострилася 8 листопада. Того дня кілька тисяч мігрантів із країн Африки та Близького Сходу підійшли з білоруського боку до кордону з Польщею. Дехто спробував прорватися на польську територію, знищуючи загородження з колючого дроту. У ніч на середу двом великим групам мігрантів вдалося проникнути на польську територію, але згодом їх затримали.

Країни Балтії та керівництво ЄС звинувачують режим Лукашенка у навмисній організації потоків мігрантів, називаючи це "гібридною агресією". Вони стверджують, що цим Лукашенко мститься за західні санкції, запроваджені проти нього та його оточення після президентських виборів у Білорусі в серпні минулого року. Лукашенко каже, що у ситуації на кордоні винні самі країни Заходу, через дії яких люди тікають від війни у себе на батьківщині.

Автор: 

Білорусь (7925) мігранти (1108) нелегали (383) Польща (8489) росія (64984)


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Топ коментарі
+33
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10.11.2021 14:40
+32
От гніда кацарила!
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10.11.2021 14:39
+32
Прівєт Самара, прівє Улан-Удє, прівет Воркута!
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10.11.2021 15:02
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От гніда кацарила!
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10.11.2021 14:39 Відповісти
👍👏👏👏👏👏 Кто-бы сомневался !
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10.11.2021 14:40 Відповісти
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10.11.2021 14:40 Відповісти
Худоба зайвохромосомна
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10.11.2021 14:41 Відповісти
і кругом гадять російські свині
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10.11.2021 14:49 Відповісти
"Ну, паехал чилавек атдыхать, что за русафобия!"
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10.11.2021 14:50 Відповісти
Ну вот и диверсанты вылезли. Скоро начнут еще и диверсии проводить
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10.11.2021 14:51 Відповісти
Прівєт Самара, прівє Улан-Удє, прівет Воркута!
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10.11.2021 15:02 Відповісти
Козі понятно, що без коцапа там не обійдеться
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10.11.2021 15:03 Відповісти
Європі щоб зберегтись треба ставати бандерівцями - іншого шляху нема.)
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10.11.2021 15:03 Відповісти
Кацапа на палю посадити!
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10.11.2021 15:05 Відповісти
Та той кацап "заблукав"! Традиція в них вже така, блукати по чужих країнах.
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10.11.2021 15:06 Відповісти
доказательства есть? дебилы пля
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10.11.2021 15:08 Відповісти
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10.11.2021 15:30 Відповісти
"- ты смотри, как бы международного скандала не было.
- он сказал, что он русский..."
К/ф "Жмурки".
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10.11.2021 15:34 Відповісти
Из-за любой мерзости всегда торчат рога и копыта дикой русни.
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10.11.2021 16:50 Відповісти
Дык, а я не понял,.....чем курдам Белорусь не нравится???? Вы в курсе, что в Иране и в Курдистане картошка дефицитный продукт, и на стол подается как деликатес. Не верите, зайдите в ютуб.
Т.е. сидя в Бульбашандии курды могут спокойно лопать драники и просто никуда не спешить. Да даже сам Лукобульбос может им их готовить со своего огорода, нук для прикормки.
Ну.....фсье......проблема решена. Никому никуда не надо ехать....и есть спрос на драники.
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10.11.2021 15:10 Відповісти
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10.11.2021 15:53 Відповісти
Ви сьогодні сюди не запрошені,
не чекали вас тут.
Машингвери свої запорошені
нам не випадуть з рук.

Машингвери, Штурмгевери,
Ти не лізь у наші двері!
Ми пристрелим тебе, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми пристрелим тебе, гейя, гойя.
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10.11.2021 15:15 Відповісти
это о других персонажах песня - о коллаборантах.
тобто о запроданцах.
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10.11.2021 16:57 Відповісти
За вікном на горісі зеленому
вітер ноги гойдав. Красота!
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10.11.2021 17:01 Відповісти
Я в курсе за ту песню. А это песня про нелегалов из дырки в полу Параши под названием "белоруссия".
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10.11.2021 18:00 Відповісти
А ще є машинпістолі і огненні гвери (вогнемети)
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10.11.2021 17:51 Відповісти
Всё очевидно. Как сейчас, так и несколько лет ранее кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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10.11.2021 15:15 Відповісти
История учит только тому, что ничему не учит....
Европа напрочь подзабыла к чему привели попытки умиротворить Адольфа Шилькгрубера, по самым "скромным" подсчётам от 50 до 80 МИЛЛИОНОВ жизней... Это прямые потери, а сколько из-за этих смертей не родилось в последующих поколениях??? Уже миллиарды...
Экономические потери подсчёту не поддаются...
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10.11.2021 15:47 Відповісти
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10.11.2021 15:18 Відповісти
Могу поспорить что так называемые граждане Швеции и Литвы выходцы из кацапстана!!!!!! Вообще-то если страны Европы хотят спокойствия то надо всю кацапо-быдлоту выселить из своих стран, пусть едут в скрепную Сибирь убирать!!!!
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10.11.2021 15:18 Відповісти
Швед может быть с востока, просто раньше получил гражданства, а в Литве тоже ватники есть, их там немного, но они есть.
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10.11.2021 15:22 Відповісти
множество бывших русских вполне себе ассимилировались с местным населением.
точно так же как у нас русский и русскоязычный - необязательно ватник.
Как и наоборот, украиноязыыный украинец бывает такой себе украинец..
посмотрите на ту же сумщину или полтавщину - вата ватная. хоть и украинцы украиноязычные.
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10.11.2021 16:58 Відповісти
Кацапи всі без виключення -моральні,генетично модифіковані потвори!!!
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10.11.2021 19:21 Відповісти
Там де якась халепа, завжди стирчать вуха московіта.
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10.11.2021 15:19 Відповісти
Интересно, что там гражданин Швеции делал, наверно тоже из Ирака или Ливана, просто раньше гражданство получил.
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10.11.2021 15:21 Відповісти
Ну вот москалику, шведу и литовцу дать по 20 лет строго режима и другим будет наука!
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10.11.2021 15:23 Відповісти
Вы, пожалуйста, объясните: почему эти несчастные пострадавшие беженцы прутся далеко в Европу, а не близко в рассею/беларусь?
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10.11.2021 15:57 Відповісти
Спасибо.
Почему ж они тогда не летят прямиком к б.землякам, а выбирают более длинный путь к счастью?
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10.11.2021 16:40 Відповісти
Дійсно дивно "почему эти несчастные пострадавшие беженцы прутся далеко в Европу, ...", адже там гей на геї та геєм поганяє - можуть мусліка і в попу чпокнути, а ще ужас - негри собак іпуть по підїздах !!!
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10.11.2021 17:56 Відповісти
Ото сидить в Польщі такий собі ситий і в теплі кацап Олег Видов, попиває каву і мораль полякам читає які вони жорстокі до бідних біженців. Чого ж ти не радиш цим бродягам в Росію іхати?
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10.11.2021 16:07 Відповісти
Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, вор, убийца, мошенник, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками.
Необходимо, чтобы Индия, Китай тоже осознали, кто такие нынешние кремлебандиты, что они фашисты, ксенофобы, шовинисты, расисты, но гибридные. Тогда фашистско-гэбэшной хунте Путлера быстрее придёт капут!
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10.11.2021 15:23 Відповісти
так в китае аналогичный режим ....
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10.11.2021 16:54 Відповісти
Ты бурят? Как я рад! (с)
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10.11.2021 15:28 Відповісти
Петрова или Боширова? Гомошпионы рабссеи везде обычно палятся...
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10.11.2021 15:28 Відповісти
Всі, хто без АКМ та морди п'яні, то росіяни.
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10.11.2021 15:34 Відповісти
Це замало, їх тре завозити на кордон і щодня знімати пастановочньіє відосьі аналагічньіє рт.
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10.11.2021 15:35 Відповісти
Іх там нет. Ета мєсниє апалчєнци(с)
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10.11.2021 15:39 Відповісти
Тагіііііл!
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10.11.2021 15:53 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27536883.html Коротко
А чому мігранти ломляться з Білорусі, де порядок, молочка, цукерки по ГОСТУ (© Гетьманцев) в жебрачну Польщу, а не багату і щасливу Росію?..
* * *
Погранслужба Польши, с целью не допустить пересечения границы нелегалами, обратилась за помощью к жителям Новых Санжар.
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10.11.2021 15:55 Відповісти
Литовцы перенаправляют поток нелегалов на Польшу!
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10.11.2021 15:57 Відповісти
"Народ, котоый блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить, только ради развлечения". Федор Достоевский о русских.
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10.11.2021 15:58 Відповісти
А фамилии граждан Швеции и Литвы - Иванов , Петров ?
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10.11.2021 16:00 Відповісти
Панове поляки поливайте цю орду свиним жиром. Будуть бігти від кордону як дурні. Коли в Ізраїлі почали вішати в автобусах пакети із снинним жиром у арабів відпала охота підриватися в автобусах
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10.11.2021 16:02 Відповісти
Также польские пограничники сообщили, что при содействии в нелегальной миграции задержаны 3 человека: гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы.Источник:

В этом деле замешено трое мерзавцев , поэтому следует давать объективную оценку ,а не избирательную ,к тому же и в раше сотни национальностей и народностей по сути там у власти кацапов -Иванов нет ни одного, сплошные маланюры и чурбаны , иваны тупо на стакане и не рулят ,Иван прост как пять копеек и часто глуп и покорен, поэтому его везде имеют, в том числе и он сам себя, а так же ненавидят и подставляют , как в давней блатной песне про Лёву, которого побили свои же на дне рождения , а сел кацап Иван который зашёл поздравить напился до усрачки как всегда и избивал Лёву пока спал под столом ,ну как то так оно и есть в жизни В Украине что то тоже чистокровных украинцев у власти не видно
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10.11.2021 16:05 Відповісти
Dumaju jesli poskresti , to i shved i litovec tozhe ruskije .
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10.11.2021 16:08 Відповісти
как говорят кацапские козлины:
адиннарот.
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10.11.2021 16:27 Відповісти
Обменять на уход Бацьки.
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10.11.2021 16:08 Відповісти
это обычный кацапский заблудившийся ихтамнет.
придержите его, он скоро понадобится, для обменного фонда.
а мы выражаем вам очень сильную обеспокоенность.
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10.11.2021 16:23 Відповісти
Зелёные человечки наступают
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10.11.2021 16:28 Відповісти
брехня... ихтамнет!
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10.11.2021 17:02 Відповісти
тарган колгоспний з пуйлом органiзували рейси з Багдаду в Мiнськ.

паРаша ж цинічно вдаванно бiдкається, що нещасних ображають та утискають, хоча пуйло з колгоспним тарганом цей мігрантський терор і орнізували.

якщо паРаша за цих курдів так хвилюється, то нехай забираєіх на своі срані-рязані.
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10.11.2021 17:08 Відповісти
Там де терор чи вбивства без кацапів ну ніяк не обійтися. Скрізь є їхня морда і брудні руки.
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10.11.2021 18:28 Відповісти
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВОДЯНI ГАРМАТИ ПРОТИ ОРД!

Ustawcie armatki wodne i jak ktoś zbliży sie za blisko siatki zimny prysznic, nie dajcie się sprowokować, ale podlewanie trawnika za płotem to nie przestępstwo, pozdrawiam ciepło
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10.11.2021 18:36 Відповісти
Полякам нужно гнать этих обезьян к немцам, пусть этот старый Кабел меркель разгребает "подарки" от своего друга ботаксного, педофильного Шныря вовы!!!
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10.11.2021 18:52 Відповісти
 
 