Украина не просила у оккупантов угля, - ТКГ
В трехсторонней контактной группе развенчали российский фейк о том, что Украина якобы попросила о поставках угля и электричества из оккупированного Донбасса.
Об этом говорится в сообщении Украинской делегации в ТКГ в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"На самом деле представители украинской стороны подгруппы по социально-экономическим вопросам указали российской стороне на перспективы ухудшения социально-экономической ситуации как на подконтрольной территории Луганской области, так и на временно оккупированной", - говорится в сообщении.
В украинской делегации объяснили, что Россия перестала поставлять на Луганскую ТЭС энергетический уголь. Эта станция производит тепло и электричество для подконтрольных районов, а также питает Попаснянский райводоканал.
"Представители Украинской делегации указали на недопустимость ухудшения положения наших граждан по обе стороны линии разграничения, что прямо противоречит духу и букве Нормандских и Минских соглашений. А дальше – заработала машина российской пропаганды", – объяснили в украинской делегации.
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