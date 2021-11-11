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Украина не просила у оккупантов угля, - ТКГ

Украина не просила у оккупантов угля, - ТКГ

В трехсторонней контактной группе развенчали российский фейк о том, что Украина якобы попросила о поставках угля и электричества из оккупированного Донбасса.

Об этом говорится в сообщении Украинской делегации в ТКГ в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"На самом деле представители украинской стороны подгруппы по социально-экономическим вопросам указали российской стороне на перспективы ухудшения социально-экономической ситуации как на подконтрольной территории Луганской области, так и на временно оккупированной", - говорится в сообщении.

В украинской делегации объяснили, что Россия перестала поставлять на Луганскую ТЭС энергетический уголь. Эта станция производит тепло и электричество для подконтрольных районов, а также питает Попаснянский райводоканал.

Читайте также: Ситуация в энергетике Украины критическая: на складах на 310,4 тыс. т меньше угля, чем необходимо, 62 энергоблока ТЭС не работают, - нардеп "ЕС" Гончаренко

"Представители Украинской делегации указали на недопустимость ухудшения положения наших граждан по обе стороны линии разграничения, что прямо противоречит духу и букве Нормандских и Минских соглашений. А дальше – заработала машина российской пропаганды", – объяснили в украинской делегации.

Автор: 

пропаганда (3672) Донбасс (26955) уголь (1000) Тарифы на электроэнергию (2163) фейк (678) электроэнергия (772) Трехсторонняя контактная группа (842) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+16
значит не фейк

зеленые вообще обосрались....
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11.11.2021 00:07
+12
ЗЕвладі збрехать як 2 пальці об асфальт.
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10.11.2021 23:53
+12
какой позор, при порохе щемили сепаров, а зелох их слезно просит, иначе ему кранты, а ещё зима не началась... какое позорище зеленое
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11.11.2021 00:20
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ЗЕвладі збрехать як 2 пальці об асфальт.
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10.11.2021 23:53 Ответить
Т.е. кацапы не брешут по-твоему?
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11.11.2021 07:52 Ответить
№78
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11.11.2021 09:05 Ответить
Почему то не верится нашим властидержащим… Не поэтому ли таемные темы на заседании рнбо были? А потом нас перед фактом поставят - что мол мера вынужденная была , кризис, писец, а вы хотите чтобы люди мёрзли и т.д. Лицемеры. Уже ничему не удивляюсь, ведь даже у рашистов - дыма без огня не бывает….
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11.11.2021 00:05 Ответить
значит не фейк

зеленые вообще обосрались....
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11.11.2021 00:07 Ответить
То есть, Зеленскому вы не верите, а ******* мокшанским, которые постоянно врут в своих СМИ, вы верите??
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11.11.2021 01:43 Ответить
Мне жалко что в Украине еще остались существа, которые доверяют лживым мокшанским СМИ и это когда у нас идёт война с гнидами кацапсками... Ты им наверное верил когда они в 2017 году писали что сепары за 2 часа до Киева дойдут?
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11.11.2021 02:14 Ответить
Клоун, ты текст-то перечитай. Для тебя будет новостью, что на эту станцию всегда поставлялся уголь из Лугандона. Как теперь думаешь, просили? Ты глаза от зеленой мочи промой - у тебя проблемы не только на этой ТЭС, у тебя самые низкие запасы угля и газа за последнее время.
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11.11.2021 08:01 Ответить
А у нас декарбонизацию если что, депутаты рвут ж.. за зелёную энергетику. А где написано что просили? На эту страницю только с на росийи и ордло уголь поставлялии всегда. Только оттуда и дорога. В ТРК просто указали, что по старой мокшанской привычке насрать всем, в том числе и себе это как всегда у них глупо. А это совсем не то же что и просили. Тут просто интересно как синхронно действует Ахметов, еврсолид у нас и ********* с ЕС из вне гробя тес и пропихивая зелёную мочу вам в глаза называя ее зелёной энергетикой.
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11.11.2021 08:39 Ответить
Он озвучивает то, что написано в педроботовских методичках, работа у него такая
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11.11.2021 07:57 Ответить
теперь я 100% верю что зелох попросил угля, прямо в глаз куйла
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11.11.2021 00:12 Ответить
Та и за электроэнергию злые языки очерняют...
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11.11.2021 00:13 Ответить
вонючки, вы обхезались, у вас нет угля и взять негде кроме как у сепаров. вы мудаки, а ещу не зима... боже, какой позор
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11.11.2021 00:14 Ответить
какой позор, при порохе щемили сепаров, а зелох их слезно просит, иначе ему кранты, а ещё зима не началась... какое позорище зеленое
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11.11.2021 00:20 Ответить
часто читаю вражеские новостные сайты. Так там даже сами москалЫкЫ в комментах смеются с такого наглого вранья
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11.11.2021 00:22 Ответить
тянет на родные сайты, да?
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11.11.2021 01:00 Ответить
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11.11.2021 00:44 Ответить
Я просто херею, дорогие граждане, Украина не просила угля... Украина по формуле Роттердама спокойно покупает (немного неправ, покупала до зели) такой же уголь из (не поверите, ЮАР). И дала достойный отпор рашооркам с дебильной мечтой тупина замерзнуть без его вонючего газа. Украина не просила зеленого зеледента увидеть мир в глазах тупина!!!
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11.11.2021 00:47 Ответить
нажимаю на странице тгк лик политическая организация и вижу:

Политическая организация Всемирный Матриархат
Страница · Нравится: 728
Новая политическая партия ВСЕМИРНЫЙ МАТРИАРХАТ
Всероссийская политическая партия "Защитники Отечества"
Страница · Нравится: 923
Памятка члена партии. Общественная организация - Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» создана гражданами России.
О небесах, о мире духов и об аде. Эммануил Сведенборг
Страница · Нравится: 759
«Сущность жизни человека есть его любовь, и какова любовь, такова жизнь и весь человек.» Э.Сведенборг
Молодежное крыло политической партии "Республика"
Страница · Подписчики: 5 833
@jash.respublika
Алдыга жол! Путь вперед!
Территориальная организация Политической партии "ШОР" в Комрате
Страница · Подписчики: 1 488
@OTComrat
Российская политическая партия Мира и Единства
Страница · Нравится: 127
ПМЕ - общероссийская политическая и общественная организация, представляющая социал-демократические взгляды

фидимо фейсбук шото знает....
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11.11.2021 00:51 Ответить
Соя зрадно підспівує кремлівській пропаганді тут в коментах. Чи вперше ?
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11.11.2021 00:52 Ответить
Ты имеешь ввиду отмазки зебила по вагнеровцам? Или о 100% готовности к зиме? Или о "чемпионстве в борьбе с короной? Уточни, зелёная шмаркля
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11.11.2021 08:10 Ответить
"На самом деле представители украинской стороны подгруппы по социально-экономическим вопросам указали российской стороне на перспективы ухудшения социально-экономической ситуации как на подконтрольной территории Луганской области, так и на временно оккупированной", - говорится в сообщении. В украинской делегации объяснили, что Россия перестала поставлять на Луганскую ТЭС энергетический уголь. Эта станция производит тепло и электричество для подконтрольных районов, а также питает Попаснянский райводоканал. Источник:

Если читать выделенный текст, то всё-же попросили, хоть и в обтекаемой форме.
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11.11.2021 00:53 Ответить
кто там представители, сплошные сепары с донецков. что они могут поросить
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11.11.2021 00:55 Ответить
Это же настолько тут ненавидят Зеленского, что даже готовы верить самым лживым мокшанским СМИ в мире, которые регулярно льют говно на Украину в течении последних 22 лет
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11.11.2021 01:54 Ответить
А во что нам верить ,если твоя зекрыса даже теперь не седая ,как вчера?про офшоры,про которые оно орало на стадионе,вообще капец -у зекрысы их в сорок млн баксов ворованных из приата...
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11.11.2021 02:36 Ответить
Своей головушкой анализировать новости на достоверность не пробовала?
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11.11.2021 02:54 Ответить
Анализирую)поэтому мне и не надо орать из дерьма,как тебе -я за зелю не гоооолосилааа!
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11.11.2021 03:46 Ответить
Предсказуемый ответ. Кто про что а кремляди про дерьмо.
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11.11.2021 04:10 Ответить
Скажи мне котёнок, что там по вагнеровцам? Придумали уже версию?
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11.11.2021 08:12 Ответить
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11.11.2021 01:57 Ответить
БРЕШУТ Зе-Суки!
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11.11.2021 02:09 Ответить
Вы не панимаити: то другое !!!
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11.11.2021 02:26 Ответить
Конспирология, истеричность, агрессивная неадекватность - вот верные признаки путинской пропаганды. Все согласны со мной? А теперь еще раз перечитаем комментарии.
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11.11.2021 03:00 Ответить
Отсутствие мозгов - вот верный признак сторонников клоуна. К этой ТЭС нет подъездных путей из Украины. По факту на нее всегда поставляли уголь с оккупированных территорий (через паРашу или нет - даже не важно). Поэтому те, кто думает, что Украина не просила у сепаров возобновить поставки угля - идиоты. Я даже больше скажу, Украине придется не только для этой ТЭС просить уголь у паРаши/Лугандона, но и для других станций. А еще придтся электроэнергию в паРаше закупать или к веерным отключениям готовиться. Дебилы доруководились.
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11.11.2021 07:55 Ответить
В Одессе отключения уже неделю .
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11.11.2021 08:04 Ответить
Знаючи зелених зрадників, я вірю що просили. Але вони ніколи не зізнаються в цьому. Не знаю як хто, але я відчуваю себе приниженним. Тепер сепарня і пропагандони будуть радіти і розповідати що вони "спасітєлі" України, Україна замерзла б без їхнього вугілля. Зелені виродки перейшли межу. Після цього, Зеленський не має морального права більш залишатися на посаді президента України. Але совість з ним не народились!
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11.11.2021 04:21 Ответить
...угля? Конечно не просили... просили уголёчек, уголючичек, попелюшечку тёпленькую.
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11.11.2021 05:02 Ответить
Если не просили, то скоро (очень) попросят. А шо делать?
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11.11.2021 06:10 Ответить
А не смущает сама Трехсторонняя комиссия с оккупантами? Духу и букве Нормандских и Минских соглашений.... Этот незаконный и вонючий дух Алиев терпел тридцать лет. пока .... ну вы знаете.
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11.11.2021 06:45 Ответить
Говноедов РАБссии просють посрать беженцами из Дамаска в Белоруську колхозного Опарыша...
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11.11.2021 07:12 Ответить
тут какбэ "ваш приговор" ***************
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11.11.2021 08:14 Ответить
https://youtu.be/x8tpYuuohlU Вяликие СкреПОНОСы заблокируют в Черном море...
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11.11.2021 07:19 Ответить
Доктор Борменталь,нас вчера обосрала Америка по самые Джавелины...

Филипп Филлиппыч наша москальская помойка это заслужила...
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11.11.2021 07:22 Ответить
Звичайно не просила!
І газу достатньо.
І відключень електроенергії не буде.
І про офшори киздять.
Головне- вірити!
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11.11.2021 07:31 Ответить
Украина не просила у оккупантов угля - они сами предложили...
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11.11.2021 07:34 Ответить
типа как то так.....
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11.11.2021 07:35 Ответить
Александр Невзоров.Последни дни надвигаюцца....Ютьюб

Чуваки а шош такое? Путлер сдох и Лебединое озеро:?

Если уже Невзоров загоревал то точно Мавзолею Трупец...
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11.11.2021 07:38 Ответить
Машинистка подъема шахты Известия на ЛОХанщине обратилась с просьбой не закрывать шахту....Скок их там Пасечник затопил в перепугу? 7 или 8...стадо идиотов...
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11.11.2021 07:42 Ответить
Не вижу особой разницы в упреке в прекращении поставок угля с просьбой о продолжении поставок.
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11.11.2021 07:45 Ответить
А якими взагалі питаннями займається саме економічна підгруппа ТКГ?
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11.11.2021 09:39 Ответить
 
 