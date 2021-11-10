Україна не просила у окупантів вугілля, - ТКГ
У Тристоронній контактній групі розвінчали російський фейк про те, що Україна нібито попросила про постачання вугілля та електрики з окупованого Донбасу.
Про це йдеться у повідомленні Української делегації в ТКГ у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Насправді представники української сторони Підгрупи із соціально-економічних питань вказали російській стороні на перспективи погіршення соціально-економічної ситуації як на підконтрольній території Луганської області, так і на тимчасово окупованій", - сказано в повідомленні.
В українській делегації пояснили, що Росія припинила постачати на Луганську ТЕС енергетичне вугілля. Ця станція виробляє тепло та електрику для підконтрольних районів, а також живить Попаснянський райводоканал.
"Представники Української делегації вказали на неприпустимість погіршення становища наших громадян з обох боків лінії розмежування, що прямо суперечить духу та букві Нормандських та Мінських угод. А далі – запрацювала машина російської пропаганди", – пояснили в українській делегації.
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