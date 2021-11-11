РФ непричастна к миграционному кризису на границе Польши и Беларуси, - Песков

В Кремле отрицают участие России в миграционном кризисе на границе Польши и Беларуси. Однако говорят, что пытаются ее решить.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По его словам, РФ не имеет отношения к происходящему на границе Беларуси и Польши.

Также он прокомментировал заявление МИД Польши о том, что они владеют данными об участии "Аэрофлота" в миграционном кризисе. По словам Пескова, Москва рассчитывает, что "сумасшедшая идея" о санкциях против российской компании "Аэрофлот" живет только в информационных вбросах.

"Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные сумасшедшие идеи живут только в подобных информационных вбросах", – сказал представитель Кремля, говоря о возможности введения Евросоюзом санкций против российской авиакомпании.

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Напомним, ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Беларуси на самой границе с Польшей.

На снятом на границе видео большая группа мигрантов заметна в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Беларуси в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.

По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пускает, поэтому многие нелегалы ​​застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.

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Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.