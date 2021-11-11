РФ непричастна к миграционному кризису на границе Польши и Беларуси, - Песков
В Кремле отрицают участие России в миграционном кризисе на границе Польши и Беларуси. Однако говорят, что пытаются ее решить.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
По его словам, РФ не имеет отношения к происходящему на границе Беларуси и Польши.
Также он прокомментировал заявление МИД Польши о том, что они владеют данными об участии "Аэрофлота" в миграционном кризисе. По словам Пескова, Москва рассчитывает, что "сумасшедшая идея" о санкциях против российской компании "Аэрофлот" живет только в информационных вбросах.
"Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные сумасшедшие идеи живут только в подобных информационных вбросах", – сказал представитель Кремля, говоря о возможности введения Евросоюзом санкций против российской авиакомпании.
Напомним, ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Беларуси на самой границе с Польшей.
На снятом на границе видео большая группа мигрантов заметна в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Беларуси в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.
По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.
Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.
Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
МАЄ 😡
https://ghall.com.ua/2021/11/10/gru-rf-gotovilo-boevikov-dlya-ataki-na-polskuyu-granitsu-iz-belarusi/
Всё очевидно. Сейчас, как и несколько лет ранее, кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
Филипп Филиппыч,этот баран посетил наш зоопарк дважды,однажды стал Шариковым,а после второго визита захотел стать Швондером...
Доктор Борменталь,если еще раз запишется на прийом,скажите сделаю из него Путлера...
Кто их и куда приглашал, обещая что-то? Берлин? Варшава? Беларусь?
Если Берлин, Варшава приглашали к себе и обещали, то почему лёту только в Беларусь? Почему Берлин, Варшава косвенно проспонсировали авиакомпании Беларуси, которые получили доход от перевозок?
Вот здесь и кроется корень: Кто именно повинен в происходящем?
Белорусский режим готовил боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС
Беларусь при поддержке ГРУ России обучила специально отобранных боевиков из Афганистана и Ирака
совершать вооруженные нападения на польской границе.