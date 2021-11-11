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РФ непричастна к миграционному кризису на границе Польши и Беларуси, - Песков

В Кремле отрицают участие России в миграционном кризисе на границе Польши и Беларуси. Однако говорят, что пытаются ее решить.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По его словам, РФ не имеет отношения к происходящему на границе Беларуси и Польши.

Также он прокомментировал заявление МИД Польши о том, что они владеют данными об участии "Аэрофлота" в миграционном кризисе. По словам Пескова, Москва рассчитывает, что "сумасшедшая идея" о санкциях против российской компании "Аэрофлот" живет только в информационных вбросах.

"Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные сумасшедшие идеи живут только в подобных информационных вбросах", – сказал представитель Кремля, говоря о возможности введения Евросоюзом санкций против российской авиакомпании.

Также читайте: Лукашенко обвинил НАТО и Польшу: Нагло подтягивают оружие для "провокаций на границе"

Напомним, ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Беларуси на самой границе с Польшей.

На снятом на границе видео большая группа мигрантов заметна в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Беларуси в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.

По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пускает, поэтому многие нелегалы ​​застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если мало места у них в Бундестаге, пускай берут себе домой": Данилов ответил на предложение Германии разместить мигрантов в Украине. ВИДЕО

Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5260) мигранты (980) Песков Дмитрий (1858) Польша (8405) россия (95413)


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Топ комментарии
+14
Вот теперь то я поверил!
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11.11.2021 12:09
+12
Ага.. "их там нет" и в Грузии, и в Украине( включая Крым), и в Беларуси..
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11.11.2021 12:12
+11
У бульбофюрера мозгов бы не хватило устроить такую провокацию.
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11.11.2021 12:11
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Вот теперь то я поверил!
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11.11.2021 12:09 Ответить
Ви абсолютно вірно мислите. ПАрашу мігранти прескокували з сірійского батуту відразу на кордон з Польщею!
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11.11.2021 12:51 Ответить
Тебя, Усы, даже ***** ******** назвало )))
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11.11.2021 12:10 Ответить
Письков! Это ты своим молоденьким писькам расскажи. может они и поверят.
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11.11.2021 14:01 Ответить
У бульбофюрера мозгов бы не хватило устроить такую провокацию.
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11.11.2021 12:11 Ответить
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11.11.2021 12:12 Ответить
Ага.. "их там нет" и в Грузии, и в Украине( включая Крым), и в Беларуси..
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11.11.2021 12:12 Ответить
РФ , не має відношення , а от ваша гебістська шобла , на чолі іх ху@ом
МАЄ 😡
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11.11.2021 12:12 Ответить
Нас там НЄТ !!!! Но вперєді ми пустім женщин і дєтей !!!
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11.11.2021 12:12 Ответить
Значить правильно кажуть поляки-санкції для кацапського аєрофльоту) саме те,що "лікар прописав".
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11.11.2021 12:16 Ответить
значіт харошиє сапагі! нада брать!
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11.11.2021 12:18 Ответить
Даже ***** прокукарекало о Пипискине : он иногда такое несет.
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11.11.2021 12:18 Ответить
Запуск "труби" вирішить все.Да піськов?🧐
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11.11.2021 12:18 Ответить
Ага, а лопати, топори, кусачки, теплий одяг та т.і. вони в лісі купили?
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11.11.2021 12:19 Ответить
в первом же лесном военторге
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11.11.2021 12:33 Ответить
Беларусь готовила ветеранов войны из Афганистана и Ирака к проведению вооруженных столкновений на польской границе. Они прошли подготовку на базе возле села Опса на северо-западе Беларуси, принадлежащей ОСАМ, Отдельной службы активных мероприятий Государственного пограничного комитета Беларуси. Тренировки проводились бригадой белорусского спецназа «Марьина Горка», которая воевала в Афганистане в 1980-х гг., а также инструкторами ГРУ, военной разведки России. На базе проходили подготовку граждане Ирака, сейчас они тренируют афганцев из Таджикистана с боевым опытом. И тренируют не несколько десятков человек, а целые отряды, - сообщил бывший посол Беларуси во Франции, экс-министр культуры этой страны Павел Латушко.

https://ghall.com.ua/2021/11/10/gru-rf-gotovilo-boevikov-dlya-ataki-na-polskuyu-granitsu-iz-belarusi/
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11.11.2021 12:21 Ответить
В этом виноват ***** лукашило.
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11.11.2021 12:21 Ответить
Якщо зона бікіні Навки каже ні, то це так. Перевірено роками.
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11.11.2021 12:21 Ответить
Також як і декілька років тому не мали відношення до найму різноманітних корит для переправки мігрантів по середноземному морю в Італію, Мальту тощо. Там тільки вуха свинокацапські стирчали та й усе.
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11.11.2021 12:22 Ответить
У всьому світі знають, якщо Піськов каже "Ні", то, насправді це - "ТАК".
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11.11.2021 12:22 Ответить
так много текста...мог бы просто сказать "ихтамнет" и все бы все поняли)
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11.11.2021 12:31 Ответить
Конечно же нет. Как вы могли такое подумать? Письков никогда не обманет.))
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11.11.2021 13:15 Ответить
Вполне прогнозированный звиздеж, ничего нового.Вот только как черно*опые телепортировались из Сирии на границу Польши?
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11.11.2021 13:16 Ответить
СерГеи РАБссии вылетели срочно в Париж...,ШойХу и Лавров будут ламать Макрона....
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11.11.2021 13:16 Ответить
інфа - 100%
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11.11.2021 13:19 Ответить
Авиаперелеты по маршруту Минск-Дамаск и Дамаск Минск регулярные...,насобирали уже тысч 10 Шариковых Сирии...также есть крысы из Афгана Ирана Ирака и Палестины...короче всякая нечисть Мавзолейная включая ХАМАС и Хезболла...
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11.11.2021 13:20 Ответить
Письковая говорящая голова, хоть сама верит своему рту ? На планете Земля уже не осталось идиотов допускающих что бульбофюрер может хоть что то вытворить без команды ***** Владимировича !
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11.11.2021 13:25 Ответить
Гнида русофобии - писюнков, фсбешники на каком ызыке хрюкали? На монгольском суржике? Значит свинособаки! Не веришь спроси у моржовой звизды! Оно хрюкало: Если хрюкает по свинособачьи (росиськой), то и есть свинособака!!!
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11.11.2021 13:25 Ответить
Лжец, лжец. Если у кремлёвских пропагандистов росли бы носы от их вранья, то они протыкали бы ими экраны русских зомбоящиков.
Всё очевидно. Сейчас, как и несколько лет ранее, кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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11.11.2021 13:28 Ответить
Вряд ли кто то верит брехне раши- это хорошо, но когда будут реагировать на брехню?Если раше давать по морде за фейки и брехню( выгнать из всех международных организаций , устроить полную блокаду, не покупать энергоносители- за несколько месяцев станут задумываться или здохнут. Брехня касается и ,,великости с исключительностью,, и военной мощи- раша никогда не была такой дохлой как сейчас. Раша- труха и гниль, полное отсутствие мотивации в армии, апатия и страх....Грубо говоря- им , по всякому пи@дец.
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11.11.2021 13:29 Ответить
Белые и пушистые пацифисты -бандиты с большой дороги
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11.11.2021 13:29 Ответить
Доктор Борменталь,а когда у нас в клинике был некий Письков?...

Филипп Филиппыч,этот баран посетил наш зоопарк дважды,однажды стал Шариковым,а после второго визита захотел стать Швондером...

Доктор Борменталь,если еще раз запишется на прийом,скажите сделаю из него Путлера...
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11.11.2021 13:31 Ответить
Неужели у беларуси есть общие границы с странами Ближнего Востока и Африки ??????Правильно, нет! В таком случае, как эти толпы попали на территорию беларуси??? Кто-то же их перевез или как?
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11.11.2021 13:34 Ответить
літаками Белавиа рейсом Дамаск-Минск
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11.11.2021 14:19 Ответить
Лукашескуи Шариков после Колчаковских фронтов...
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11.11.2021 13:38 Ответить
"А я тут не при чём!"

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11.11.2021 13:43 Ответить
За чей счёт рядовые малоимущие граждане вдруг стали обеспечены средствами на перелёт и + какими-то подъёмными?

Кто их и куда приглашал, обещая что-то? Берлин? Варшава? Беларусь?

Если Берлин, Варшава приглашали к себе и обещали, то почему лёту только в Беларусь? Почему Берлин, Варшава косвенно проспонсировали авиакомпании Беларуси, которые получили доход от перевозок?

Вот здесь и кроется корень: Кто именно повинен в происходящем?
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11.11.2021 14:02 Ответить
угадай с трех раз
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11.11.2021 14:29 Ответить
"Тройки смерти" и терракты: Путин готовит Европе "веселое Рождество"
Белорусский режим готовил боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС
Беларусь при поддержке ГРУ России обучила специально отобранных боевиков из Афганистана и Ирака
совершать вооруженные нападения на польской границе.
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11.11.2021 14:20 Ответить
Та ти шо?????? я і забув, вас там монголоїдів нема!!!!!!
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11.11.2021 14:48 Ответить
Не мі. На викусі. Может Дуська.
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11.11.2021 15:03 Ответить
писюков с таким же успехом мог бы у всех на глазах насрать на стол, потом снова подтянуть штаны и заявить: "это не я!"
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11.11.2021 15:07 Ответить
Как всегда Писькову верю...
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11.11.2021 16:39 Ответить
 
 