У нас будут обновлены протоколы лечения коронавируса, - Голубовская
В ближайшее время врачи получат новые протоколы для лечения больных COVID-19 штамма "Дельта".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Об этом доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщила во время посещения Центральной городской больницы в г.Ривне.
"У нас будут обновлены протоколы у врачей. Буквально позавчера мы проголосовали за изменения в протокол лечения. У нас есть ресурс, который помогает избежать таких смертей. И его нужно ввести. К тому же мало кто говорит о раннем лечении заболевания, а оно есть и оно эффективно", – сообщила Голубовская.
Врач снова призвала людей, особенно из группы риска, вакцинироваться, всеми способами минимизировать риски заболевания – не контактировать с людьми, защищать себя.
11 ноября в Министерстве здравоохранения проинформировали, что из-за штамма "Дельта" пациенты больные COVID-19 потребляют больше кислорода по сравнению с предыдущими волнами коронавирусной болезни.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо без масок можна всраться від жаху.
кто хочет расслабиться - https://drive.google.com/file/d/1MD1J5B22AUFFDATSRd95Mg28xNcRMp8N/view?usp=sharing
я не то шо бы ненавижу вакцины, но ненавижу власть. ка.кая бы она ни была то.
Стаять, Рабы, Мамка чет говорит
Население
41 342 тыс.
Количество вакцинированных
11 844 728
28,65 %
Полностью вакцинировано
8 284 545
20,04 %
Всего вакцинаций
20 129 273
Население
44 925 тыс.
Количество вакцинированных
6 399 209
14,24 %
Полностью вакцинировано
4 872 110
10,85 %
Всего вакцинаций
11 271 319
Население
44 925 тыс.
Всего заражений
207 624
0,5 %
Смертельные случаи
5 966
2,9 %
Выздоровевшие
142 485
68,6 %
Сейчас болеют
59 173
28,5 %
из них серьезные
и критические случаи
25
Сделано тестов
230 861
Население
41 342 тыс.
Всего заражений
3 155 519
7,6 %
Смертельные случаи
74 857
2,4 %
Выздоровевшие
2 572 738
81,5 %
Сейчас болеют
507 924
16,1 %
Сделано тестов
15 067 107
тестов на 1 млн.
347 355
https://www.youtube.com/watch?v=pC_7qAEmRt4 Україна у повному локдауні? Гордон не вірить, а Голубовська не вакцинується. #ониотвечают - YouTube
Никто нигде не проверяет "антитела" перед вакцинацией, потому что в этом нет никакого смысла. Это бредовое утверждение про "проверку перед вакцинацией" берёт своё начало в уже действующей антиваксерской кампании в Украине, которая началась задолго до ковида слабоумными яжематерями.
Повторяю ещё раз, для закрепления: в первых странах мира, которые, собственно, и разработали бОльшую часть доступных вакцин, перед вакцинацией не делают никаких проверок на антитела. Там всё просто - назначил время, пришёл, получил укол, посидел на стульчике полчаса с телефоном, пошёл дальше по своим делам. Всё.
Этот "аргумент" гуляет уже очень давно, когда ипонутые мамашки волали в детских садиках и школах "чяво ви баитесь што мая личинка нивакцинирована? ваши ж все вокцынированы и забалеть нидалжны!!11".
Вакцинация не бинарная вещь, вкл/выкл.
блин как вы кацапы постоянно палитесь..
https://portal.lviv.ua/news/2018/10/19/za-tizhden-na-grip-ta-grvi-zahvorili-ponad-153-tisyachi-ukrayintsiv За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 153 тисячі українців, із них 70% - це діти.
20 лист. 2019
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821946-za-tizden-na-grvi-zahvorili-150-tisac-ukrainciv.html За тиждень в Україні на Грві захворіло понад 150 тисяч українців, активність грипу знаходиться на ************* рівнях.
27 грудня 2018
https://www.radiosvoboda.org/a/news-moz-gryp/29679984.html За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 216 тисяч людей. В Україні немає епідемії грипу ...
1 листопада 2021 г.
За минулий тиждень зарестровано 163 тисячі випадків Covid-19. Уряд оголосив червоною зоною ...