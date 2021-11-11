У нас будут обновлены протоколы лечения коронавируса, - Голубовская

В ближайшее время врачи получат новые протоколы для лечения больных COVID-19 штамма "Дельта".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Об этом доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщила во время посещения Центральной городской больницы в г.Ривне.

"У нас будут обновлены протоколы у врачей. Буквально позавчера мы проголосовали за изменения в протокол лечения. У нас есть ресурс, который помогает избежать таких смертей. И его нужно ввести. К тому же мало кто говорит о раннем лечении заболевания, а оно есть и оно эффективно", – сообщила Голубовская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В отличие от цивилизованного мира Украина - страна хронических эпидемий. Нельзя перегибать палку в одну сторону, - врач-инфекционист Голубовская

Врач снова призвала людей, особенно из группы риска, вакцинироваться, всеми способами минимизировать риски заболевания – не контактировать с людьми, защищать себя.

11 ноября в Министерстве здравоохранения проинформировали, что из-за штамма "Дельта" пациенты больные COVID-19 потребляют больше кислорода по сравнению с предыдущими волнами коронавирусной болезни.

Читайте: Несколько другое заболевание, - Голубовская рассказала, что отличает "Дельта"-штамм от "дикого" COVID-19