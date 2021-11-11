У нас будуть оновлені протоколи лікування коронавірусу, - Голубовська

Найближчим часом лікарі отримають нові протоколи для лікування хворих на COVID-19 штаму "Дельта".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, по це повідомляє Укрінформ.

Про це доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська повідомила під час відвідування Центральної міської лікарні в м. Рівне.

"У нас будуть оновлені протоколи в лікарів. Буквально позавчора ми проголосували за зміни в наш протокол лікування. У нас є ресурс, який допомагає уникати таких смертей. і його треба запровадити. До того ж мало хто говорить про раннє лікування захворювання, а воно є і воно ефективне", – повідомила Голубовська.

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Лікарка вкотре закликала людей, особливо з групи ризику, вакцинуватися, усіма способами мінімузувати ризики захворювання – не контактувати з людьми, захищати себе.

11 листопада в Міністерстві охорони здоров'я поінформували, що через штам "Дельта" пацієнти хворі на COVID-19 споживають більше кисню, порівняно з попередніми хвилями коронавірусної хвороби.

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