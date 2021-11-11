У нас будуть оновлені протоколи лікування коронавірусу, - Голубовська
Найближчим часом лікарі отримають нові протоколи для лікування хворих на COVID-19 штаму "Дельта".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, по це повідомляє Укрінформ.
Про це доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська повідомила під час відвідування Центральної міської лікарні в м. Рівне.
"У нас будуть оновлені протоколи в лікарів. Буквально позавчора ми проголосували за зміни в наш протокол лікування. У нас є ресурс, який допомагає уникати таких смертей. і його треба запровадити. До того ж мало хто говорить про раннє лікування захворювання, а воно є і воно ефективне", – повідомила Голубовська.
Лікарка вкотре закликала людей, особливо з групи ризику, вакцинуватися, усіма способами мінімузувати ризики захворювання – не контактувати з людьми, захищати себе.
11 листопада в Міністерстві охорони здоров'я поінформували, що через штам "Дельта" пацієнти хворі на COVID-19 споживають більше кисню, порівняно з попередніми хвилями коронавірусної хвороби.
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кто хочет расслабиться - https://drive.google.com/file/d/1MD1J5B22AUFFDATSRd95Mg28xNcRMp8N/view?usp=sharing
я не то шо бы ненавижу вакцины, но ненавижу власть. ка.кая бы она ни была то.
Стаять, Рабы, Мамка чет говорит
Население
41 342 тыс.
Количество вакцинированных
11 844 728
28,65 %
Полностью вакцинировано
8 284 545
20,04 %
Всего вакцинаций
20 129 273
Население
44 925 тыс.
Количество вакцинированных
6 399 209
14,24 %
Полностью вакцинировано
4 872 110
10,85 %
Всего вакцинаций
11 271 319
Население
44 925 тыс.
Всего заражений
207 624
0,5 %
Смертельные случаи
5 966
2,9 %
Выздоровевшие
142 485
68,6 %
Сейчас болеют
59 173
28,5 %
из них серьезные
и критические случаи
25
Сделано тестов
230 861
Население
41 342 тыс.
Всего заражений
3 155 519
7,6 %
Смертельные случаи
74 857
2,4 %
Выздоровевшие
2 572 738
81,5 %
Сейчас болеют
507 924
16,1 %
Сделано тестов
15 067 107
тестов на 1 млн.
347 355
https://www.youtube.com/watch?v=pC_7qAEmRt4 Україна у повному локдауні? Гордон не вірить, а Голубовська не вакцинується. #ониотвечают - YouTube
Никто нигде не проверяет "антитела" перед вакцинацией, потому что в этом нет никакого смысла. Это бредовое утверждение про "проверку перед вакцинацией" берёт своё начало в уже действующей антиваксерской кампании в Украине, которая началась задолго до ковида слабоумными яжематерями.
Повторяю ещё раз, для закрепления: в первых странах мира, которые, собственно, и разработали бОльшую часть доступных вакцин, перед вакцинацией не делают никаких проверок на антитела. Там всё просто - назначил время, пришёл, получил укол, посидел на стульчике полчаса с телефоном, пошёл дальше по своим делам. Всё.
Этот "аргумент" гуляет уже очень давно, когда ипонутые мамашки волали в детских садиках и школах "чяво ви баитесь што мая личинка нивакцинирована? ваши ж все вокцынированы и забалеть нидалжны!!11".
Вакцинация не бинарная вещь, вкл/выкл.
блин как вы кацапы постоянно палитесь..
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821946-za-tizden-na-grvi-zahvorili-150-tisac-ukrainciv.html За тиждень в Україні на Грві захворіло понад 150 тисяч українців, активність грипу знаходиться на ************* рівнях.
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