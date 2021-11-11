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Новини Коронавірус і карантин
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У нас будуть оновлені протоколи лікування коронавірусу, - Голубовська

У нас будуть оновлені протоколи лікування коронавірусу, - Голубовська

Найближчим часом лікарі отримають нові протоколи для лікування хворих на COVID-19 штаму "Дельта".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, по це повідомляє Укрінформ. 

Про це доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська повідомила під час відвідування Центральної міської лікарні в м. Рівне.

"У нас будуть оновлені протоколи в лікарів. Буквально позавчора ми проголосували за зміни в наш протокол лікування. У нас є ресурс, який допомагає уникати таких смертей. і його треба запровадити. До того ж мало хто говорить про раннє лікування захворювання, а воно є і воно ефективне", – повідомила Голубовська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна найближчим часом закупить нові ліки від коронавірусу прямої дії, - Ляшко

Лікарка вкотре закликала людей, особливо з групи ризику, вакцинуватися, усіма способами мінімузувати ризики захворювання – не контактувати з людьми, захищати себе.

11 листопада в Міністерстві охорони здоров'я поінформували, що через штам "Дельта" пацієнти хворі на COVID-19 споживають більше кисню, порівняно з попередніми хвилями коронавірусної хвороби.

Також читайте: Дещо інше захворювання, - Голубовська розповіла, що відрізняє "дельта"-штамм від "дикого" COVID-19

Автор: 

ліки (1314) Голубовська Ольга (71)


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Топ коментарі
+10
Скільки ж ви людей відправили на той світ своїм протоколом який передбачав лікування вже тільки при виявленому запалені???
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11.11.2021 20:25
+4
тем временем в созвездии Лютого Идиотизма на планете Усть-3,14здюйск..
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11.11.2021 20:42
+4
Главне, - ходить у масках.
Бо без масок можна всраться від жаху.

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11.11.2021 21:00
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Скільки ж ви людей відправили на той світ своїм протоколом який передбачав лікування вже тільки при виявленому запалені???
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11.11.2021 20:25 Відповісти
Главне, - ходить у масках.
Бо без масок можна всраться від жаху.

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11.11.2021 21:00 Відповісти
тем временем в созвездии Лютого Идиотизма на планете Усть-3,14здюйск..
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11.11.2021 20:42 Відповісти
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11.11.2021 20:53 Відповісти
Учишь вас учишь---та молчать надо! Пусть. Тихо!. Чукчи весь ягель под корень выкопают, олени сдохнут---а по средней полосе РФ все берёзы срубят за ноябрь---тут и фантазия отказывает у меня, что пойдёт! Хороводы вокруг чего бухими водить как?
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11.11.2021 21:34 Відповісти
ну так, пропаганда нормальная бы ... это хорошо.
кто хочет расслабиться - https://drive.google.com/file/d/1MD1J5B22AUFFDATSRd95Mg28xNcRMp8N/view?usp=sharing

я не то шо бы ненавижу вакцины, но ненавижу власть. ка.кая бы она ни была то.
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11.11.2021 20:50 Відповісти
У нас будут обновленные протоколы лечения коронавируса, - Голубовская Источник: \\\\\\\\\\\\\\\

Стаять, Рабы, Мамка чет говорит
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11.11.2021 20:52 Відповісти
Емм, антибіотики не працюють при вірусі, але працюють при викликаній ним пневмонії...
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11.11.2021 21:04 Відповісти
Так, але вторинна пневмонія при ковіді це скоріше виключення, ніж правило. Почитате протоколи лікування ковіду країн з дещо кращим рівнем медицини, там антибіотики лише як допоміжний засіб лише за наявності конкретних показань. А в Україні хворих дійсно закидують такою кількістю антибіотиків, що скоріш від них дуба даш ніж від ковіду.
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11.11.2021 21:23 Відповісти
ну, в больницы попадают уже с пневмониями. сатурации 85 при чистых легких не бывает.
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11.11.2021 22:59 Відповісти
В больницу, если по хорошему, кладут при гораздо более высокой сатурации, при наличии сопутствующих симптомов. Потому что 85 это уже _конкретная_ .опа. И антибиотики тут всё равно не нужны, за исключением подтверждённой вторичной инфекии.
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11.11.2021 23:02 Відповісти
Не сядут, я сам недавно был в больнице, и таких поборов я в жизни не видывал, и попробуй только заяви- залечат до смерти. Круговая порука.
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11.11.2021 21:04 Відповісти
Дай вгадаю, ти прихильник ветеринарного глистогінного ?
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11.11.2021 21:25 Відповісти
Что за бред ! При новом штамме об увеличенном потребление кислорода .... вы просто не готовы спасать людей!!!!! Лето прогуляли потом очнулись.Вам не надоело людям в очи сосать? Народ молчит но скоро взарвется .... Кто то получил в больнице что-то бесплатно? Аптеки при больницах процветают ,страдают только люди . Хоть один семейный врач интересовался сомачуствием больного перенесенного ковид ? Надоел это бред ! Хуже власти не когда не было.......
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11.11.2021 21:05 Відповісти
От того у нас и трупы сотнями. Человек бы выжил, но доктора своими действиями его добьют.
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11.11.2021 21:06 Відповісти
Від Корни нівхто нє пагібает- я Вам как лечящий вряч гаварю... Сама нидавна .. ПАхаВала..
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11.11.2021 21:09 Відповісти
А давай.тн я вна политику, глвлрить буду: А что не если, А иож*ж и что там, кстати все тут За онтеарабизм, а я за аллахизм..... что это?
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11.11.2021 21:11 Відповісти
Текущая статистика по вакцинации на 10.11.2021 в Украине
Население
41 342 тыс.

Количество вакцини­рованных
11 844 728
28,65 %
Полностью вакцини­ровано
8 284 545
20,04 %
Всего вакцинаций
20 129 273
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11.11.2021 21:15 Відповісти
Текущая статистика по вакцинации на 2.11.2021 (Алжир)

Население
44 925 тыс.


Количество вакцини­рованных
6 399 209
14,24 %

Полностью вакцини­ровано
4 872 110
10,85 %

Всего вакцинаций
11 271 319
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11.11.2021 21:16 Відповісти
Текущая статистика по коронавирусу на 11.11.2021 (Алжир)
Население
44 925 тыс.

Всего зара­жений
207 624
0,5 %
Смер­тельные случаи
5 966
2,9 %
Выздоро­вевшие
142 485
68,6 %
Сейчас болеют
59 173
28,5 %
из них серье­зные
и крити­ческие случаи
25

Сделано тестов
230 861
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11.11.2021 21:17 Відповісти
Текущая статистика по коронавирусу на 11.11.2021 (Украина)
Население
41 342 тыс.

Всего зара­жений
3 155 519
7,6 %
Смер­тельные случаи
74 857
2,4 %
Выздоро­вевшие
2 572 738
81,5 %
Сейчас болеют
507 924
16,1 %
Сделано тестов
15 067 107

тестов на 1 млн.
347 355
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11.11.2021 21:19 Відповісти
Пусть мне кто то скажет в чем разница ?
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11.11.2021 21:19 Відповісти
Скажи, а як думаєш, американці були на місяці?
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11.11.2021 21:30 Відповісти
Она отвечала, что переболела и у нее еще есть антитела.
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11.11.2021 21:30 Відповісти
Что интересно, она сказала что полгода жду, а потом посмотрим...

https://www.youtube.com/watch?v=pC_7qAEmRt4 Україна у повному локдауні? Гордон не вірить, а Голубовська не вакцинується. #ониотвечают - YouTube
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11.11.2021 21:42 Відповісти
> "она же призывает всех вакцинировать, а не проверять на антитела.."

Никто нигде не проверяет "антитела" перед вакцинацией, потому что в этом нет никакого смысла. Это бредовое утверждение про "проверку перед вакцинацией" берёт своё начало в уже действующей антиваксерской кампании в Украине, которая началась задолго до ковида слабоумными яжематерями.

Повторяю ещё раз, для закрепления: в первых странах мира, которые, собственно, и разработали бОльшую часть доступных вакцин, перед вакцинацией не делают никаких проверок на антитела. Там всё просто - назначил время, пришёл, получил укол, посидел на стульчике полчаса с телефоном, пошёл дальше по своим делам. Всё.
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11.11.2021 21:56 Відповісти
> "и что вам, уколотым, бояться, вы же вакцинированы.."

Этот "аргумент" гуляет уже очень давно, когда ипонутые мамашки волали в детских садиках и школах "чяво ви баитесь што мая личинка нивакцинирована? ваши ж все вокцынированы и забалеть нидалжны!!11".

Вакцинация не бинарная вещь, вкл/выкл.
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11.11.2021 22:15 Відповісти
ник безымянный, у нас в Украине не говорят "с урала"
блин как вы кацапы постоянно палитесь..
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11.11.2021 23:02 Відповісти
Это правда, "с урала" это конкретное палево, никто такой фразеологизм в Украине не использует. Примерно как "греча" получилось. Засим смело нажимаем на кнопку "спам" в отношении вышеупомянутого юзера.
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11.11.2021 23:04 Відповісти
Ого, да я смотрю ты, внебрачная помесь свиньи с собакой, с козырей зашёл. Никто в Украине не говорит "с урала", а на совковое кино уже всем как-то посрать, 2021-й год на дворе.
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11.11.2021 23:50 Відповісти
По темі вакцинації Московія жжот!... https://www.youtube.com/watch?v=v4lVRC295fo https://www.youtube.com/watch?v=v4lVRC295fo

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11.11.2021 22:22 Відповісти
19жовтня 2018 г.
https://portal.lviv.ua/news/2018/10/19/za-tizhden-na-grip-ta-grvi-zahvorili-ponad-153-tisyachi-ukrayintsiv За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 153 тисячі українців, із них 70% - це діти.
20 лист. 2019
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821946-za-tizden-na-grvi-zahvorili-150-tisac-ukrainciv.html За тиждень в Україні на Грві захворіло понад 150 тисяч українців, активність грипу знаходиться на ************* рівнях.
27 грудня 2018
https://www.radiosvoboda.org/a/news-moz-gryp/29679984.html За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 216 тисяч людей. В Україні немає епідемії грипу ...

1 листопада 2021 г.
За минулий тиждень зарестровано 163 тисячі випадків Covid-19. Уряд оголосив червоною зоною ...
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12.11.2021 03:22 Відповісти
 
 