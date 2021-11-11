Комитет ООН по правам человека обнародовал замечания и рекомендации по Украине

Комитет по правам человека ООН обнародовал свои замечания относительно доклада Украины о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах от 1966 года и предоставил соответствующие рекомендации украинским властям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Замечания комитета, в частности, касаются нарушений прав человека на территориях, временно оккупированных РФ, низкой представленности женщин в центральных и местных органах власти, дискриминации этнических меньшинств, ЛГБТ-сообществ, внутренне перемещенных лиц и инвалидов, защиты населения в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины, случаев пыток и жестокого обращения со стороны правоохранительных органов, длительного содержания под стражей подозреваемых до судебных приговоров, преследования журналистов и правозащитников и т.д.

Так, комитет "обеспокоен сохранением насилия в отношении женщин", а также "с беспокойством отмечает низкий уровень отчетности, судебного преследования и осуждения лиц", виновных в этом.

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Украине рекомендовано активизировать усилия по проведению тщательного и беспристрастного расследования нарушений прав человека во время протестов на Майдане в январе – феврале 2014-го, а также в Одессе в мае 2014 года. В частности, речь идет об убийстве 13 сотрудников правоохранительных органов. Жертвам и родственникам погибших должна быть выплачена должная компенсация.

Комитет обращает внимание на необходимость "расследования и привлечения к ответственности за серьезные нарушения прав человека в контексте вооруженных конфликтов", в том числе относительно "неофициального следственного изолятора в Харькове" в 2014–2016 годах.

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В документе указывается на "систематические недостатки" в расследовании дел относительно убийств журналистов Олеся Бузины в 2015 году, Павла Шеремета в 2016 году и Вадима Комарова в 2019 году.

Отмечается, что Комитет "обеспокоен сообщениями, указывающими на акты коррупции, нецелевое использование государственных ресурсов и отсутствие прозрачности в финансировании избирательных кампаний", а также недостаточный контроль за расходованием средств на выборы.

Напомним: комитет ООН по правам человека, состоящий из 18 экспертов, проводит ежегодно сессии для рассмотрения периодических докладов от государств, подписавших Международный пакт о гражданских и политических правах относительно соблюдения норм этого документа. Как правило, каждое государство представляет доклад раз в четыре года. Комитет по правам человека является экспертным органом, занимающимся только вопросами соблюдения Пакта.