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Новини
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Комітет ООН із прав людини оприлюднив зауваження та рекомендації щодо України

Комітет ООН із прав людини оприлюднив зауваження та рекомендації щодо України

Комітет ООН з прав людини оприлюднив свої зауваження щодо доповіді України про виконання Міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 1966 року й надав відповідні рекомендації українській владі.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зауваження комітету, зокрема, стосуються порушень прав людини на територіях, тимчасово окупованих РФ, низької представленості жінок у центральних та місцевих органах влади, дискримінації етнічних меншин, ЛГБТ-спільнот, внутрішньо переміщених осіб та інвалідів, захисту населення в зоні збройного конфлікту на сході України, випадків катувань та жорстокого поводження з боку правоохоронних органів, тривалого утримання під вартою підозрюваних до судових вироків, переслідування журналістів і правозахисників тощо.

Так, комітет "стурбований збереженням насильства щодо жінок", а також "із занепокоєнням відзначає низький рівень звітності та судового переслідування й засудження осіб", винних у цьому.

Україні рекомендовано активізувати зусилля з проведення "ретельного та неупередженого" розслідування порушень прав людини під час протестів на Майдані в січні – лютому 2014-го, а також в Одесі у травні 2014 року. Зокрема, йдеться про вбивство 13 співробітників правоохоронних органів. Жертвам і родичам загиблих має бути виплачено належну компенсацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію про співпрацю з Україною щодо ситуації з правами людини, - МЗС

Комітет звертає увагу на необхідність "розслідування та притягнення до відповідальності за серйозні порушення прав людини в контексті збройних конфліктів", у тому числі стосовно "неофіційного слідчого ізолятора в Харкові" у 2014–2016 роках.

У документі вказується на "систематичні недоліки" в розслідувані справ щодо убивств журналістів Олеся Бузини у 2015 році, Павла Шеремета у 2016-му та Вадима Комарова у 2019 році.

Відзначається, що Комітет "стурбований повідомленнями, які вказують на акти корупції, нецільове використання державних ресурсів та відсутність прозорості у фінансуванні виборчих кампаній", а також на недостатній контроль за витрачанням коштів на вибори.

Нагадаємо: комітет ООН з прав людини, що складається з 18 експертів, проводить щороку сесії для розгляду періодичних доповідей від держав, які підписали Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, щодо дотримання норм цього документа. Як правило, кожна держава подає доповідь раз на чотири роки. Комітет з прав людини є експертним органом, який займається лише питаннями дотримання Пакту.

Також читайте: Моніторингова місія ООН: Закликаємо органи влади забезпечити відповідальність за смерть Шеремета

Автор: 

ООН (3342) права людини (611)


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Топ коментарі
+10
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11.11.2021 23:22
+9
Распятого мальчика забыли... и снегирей...
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11.11.2021 23:37
+7
Сирия, результаты путинских бомбардировок. Мелочи. А вот в Украине где то не учтены права ЛГБТ...
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12.11.2021 00:01
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11.11.2021 23:22 Відповісти
Навіщо ви підтримуєте сепарню на Домбасі?
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11.11.2021 23:27 Відповісти
- Ребе, тут у Торі пропуск!
- Не кажи нісенітниці!
- Подивіться самі, тут написано: не показуй фак свому Головному Зеближньому. А чому ніде немає:
Головний Зеближній не показуй фак?
- Ну-уу ... Нехай він навіть забажає - йому все одно не можна!
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11.11.2021 23:31 Відповісти
Распятого мальчика забыли... и снегирей...
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11.11.2021 23:37 Відповісти
А Израилю они не хотят ничего посоветовать?
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11.11.2021 23:56 Відповісти
Сирия, результаты путинских бомбардировок. Мелочи. А вот в Украине где то не учтены права ЛГБТ...
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12.11.2021 00:01 Відповісти
Сирия:
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12.11.2021 00:02 Відповісти
А это пиндосские...

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12.11.2021 04:27 Відповісти
А можешь запостить картиночку разрушенной Чечни и Донбасса?Тебе стыдно за убитых вами украинцев?
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12.11.2021 06:53 Відповісти
пшлонах, недоразвитое
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12.11.2021 07:10 Відповісти
А отдать бородатую бабушку зеледента, пытавшуюся организовать дефолт во время войны, в руки американского правосудия не предложили?
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12.11.2021 00:01 Відповісти
Кошерная бабушка "это другое"
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12.11.2021 00:18 Відповісти
А самое главное в конце: Комитет "обеспокоен сообщениями, указывающими на акты коррупции, нецелевое использование государственных ресурсов и отсутствие прозрачности в финансировании избирательных кампаний", а также недостаточный контроль за расходованием средств на выборы. Источник:
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12.11.2021 00:26 Відповісти
Америка правильно называла этот комитет выгребной ямой.Права людоедов,террористов и прочей швали там для них превыше всего.
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12.11.2021 02:16 Відповісти
ООН, как институция морально устарела, поэтому ее рекомендации не следует серьёзно воспринимать.
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12.11.2021 04:56 Відповісти
 
 