Дания вернула упраздненный два месяца назад карантин

Дания вновь ввела необходимость демонстрировать сертификаты о вакцинации на фоне роста числа новых случаев заболевания.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Эпидемиологический комитет парламента Дании единогласно принял решение еще раз признать коронавирус "социально критической болезнью" и вновь ввести цифровой пропуск.

Пропуск выдают, если владелец полностью вакцинирован или получил первую дозу не менее двух недель назад, недавно выздоровел от COVID-19 или имел отрицательный тест в течение последних 72 часов. Также доступна бумажная версия документа.

Пропуск необходимо предоставлять для входа в ночные клубы, кафе, автобусы, для вечеринок и для посещения ресторанов. Это требование было отменено 10 сентября на фоне снижения заболеваемости.

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Люди в возрасте от 15 лет должны предоставлять пропуск при посещении мероприятий на открытом воздухе, где количество участников превышает 2 000.

Сейчас в Дании, как и во многих других странах, наблюдается рост количества случаев COVID-19, а органы здравоохранения сообщают, что количество инфекций и госпитализаций возросло быстрее, чем ожидалось.

Согласно последним данным, 87,6% граждан Дании старше 12 лет получили первую дозу COVID-вакцины, а 86% - две дозы.

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