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Новости Коронавирус и карантин
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Дания вернула упраздненный два месяца назад карантин

Дания вернула упраздненный два месяца назад карантин

Дания вновь ввела необходимость демонстрировать сертификаты о вакцинации на фоне роста числа новых случаев заболевания.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Эпидемиологический комитет парламента Дании единогласно принял решение еще раз признать коронавирус "социально критической болезнью" и вновь ввести цифровой пропуск.

Пропуск выдают, если владелец полностью вакцинирован или получил первую дозу не менее двух недель назад, недавно выздоровел от COVID-19 или имел отрицательный тест в течение последних 72 часов. Также доступна бумажная версия документа.

Пропуск необходимо предоставлять для входа в ночные клубы, кафе, автобусы, для вечеринок и для посещения ресторанов. Это требование было отменено 10 сентября на фоне снижения заболеваемости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания первой в ЕС отменила все коронавирусные ограничения: Серьезной угрозы для общества больше нет

Люди в возрасте от 15 лет должны предоставлять пропуск при посещении мероприятий на открытом воздухе, где количество участников превышает 2 000.

Сейчас в Дании, как и во многих других странах, наблюдается рост количества случаев COVID-19, а органы здравоохранения сообщают, что количество инфекций и госпитализаций возросло быстрее, чем ожидалось.

Согласно последним данным, 87,6% граждан Дании старше 12 лет получили первую дозу COVID-вакцины, а 86% - две дозы.

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Автор: 

Дания (581) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
А как же чудо вакцина? Не работает? Или все купили сертификаты?
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12.11.2021 20:04
+6
За останніми даними, 87,6% громадян Данії, старше за 12 років, отримали першу дозу COVID-вакцини, а 86% - дві дози.
Перепустку необхідно надавати для входу до нічних клубів, кафе, автобусів, для вечірок та для відвідин приміщень ресторанів.

Оказывается там такое же дыбилье как и у нас. Раз ширнулся, значит можно идти вразнос, толпами гудеть, бухать, "культурно отдыхать". 86% ширнутых, а количество инфицированных и госпитализированных растет. Наверно это все от 14% антиваксеров идет
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12.11.2021 20:34
+6
У Данії смертність нижча бо медицина краща. з 10 тяжких там виживають 9, а в нас 1. І так було до появи вакцини і залишається зараз.
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12.11.2021 22:34
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А как же чудо вакцина? Не работает? Или все купили сертификаты?
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12.11.2021 20:04 Ответить
Нас утешают, что нужно 70% вакцинировать. Правда в том, что нужно вакцинировать всех, 99-100% населения, чтобы остановить эпидемию.
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12.11.2021 20:16 Ответить
Правда не только в том что нужно 99-100%...а еще и в том что это нужно сделать очень быстро...и не только в Украине...или Израиле...а на всей планете....
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12.11.2021 20:28 Ответить
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12.11.2021 20:30 Ответить
и плюс всем колоть бустер через 6 мес.
А у нас про бустер вообще никто не чешется!
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12.11.2021 21:10 Ответить
Ви який бустер маєте на увазі? 3-й, 4-й чи мо' якийсь наступний? Який з них повинен свербіти?
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12.11.2021 23:11 Ответить
Вакцина работает. Но против дельты через полгода ее эффективность заметно снижается. А полгода назад в Дании уже 16% было дважды вакцинировано. Теперь их нужно вакцинировать бустерной вакциной. Ну и маски. Если вы сдерживали эпидемию двумя факторами, добились успеха, а потом убрали один фактор, то зпидемия пойдет в рост.
Кстати, это еще одно доказательство, что маски эффективны в борьбе с ковидом.
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12.11.2021 21:44 Ответить
против ЛЮБОГО штамма эффективность вакцины снижается. И не только вакцины, но и антитела после болезни через полгода падают в разы.
Потому так часто бывают повторные заражения.
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12.11.2021 22:15 Ответить
Не думаю, что против штамма альфа эффективность современных вакцин за полгода снизится настолько сильно, как против дельты.
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12.11.2021 22:49 Ответить
Кремлеботы-антиваесеры, прозвучала новость про карантин. Слушай мою команду: "гавкать!"
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12.11.2021 20:05 Ответить
зате смертність менше, а якщо схвалять дієві ліки то можна повертатись до звичайного життя
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12.11.2021 20:16 Ответить
мне нравится ваш оптимизм
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12.11.2021 21:11 Ответить
ти подивись на графік смертності з великим% вакцинованих, а якщо там додати дієві ліки то КОВІДЛО перетвориться в звичайний грип чи ГРВІ
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12.11.2021 21:14 Ответить
в Німеччині теж рекорди бють, вакцина виявилась не панацея. Щож остання надія на ліки
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12.11.2021 20:13 Ответить
То що ж виходить, що вакцинація ще більше провокує захворіти ? Чи не в благих намірах вакцинації причина захворювань ще з більшими показниками ?
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12.11.2021 20:17 Ответить
То дельта більш агресивна, а от смертність вакцинація реально зменшує
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12.11.2021 20:19 Ответить
нифига не легче, болел дважды, последний раз болел скорее всего дельтой а она явно тяжелее переносится.
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12.11.2021 20:46 Ответить
легче?
вы в своем уме.
смертность от дельты выше. Друг болел альфой - нормально перенес, как орви, а от дельты чуть копыта не двинул.
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12.11.2021 22:16 Ответить
Крис@kryscina_by

Тем временем на беларусов таргетят вот что

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12.11.2021 20:15 Ответить
Підтверджую, братьям-бульбашам гори Карпати, як шейхам буковєль пархатий!
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12.11.2021 20:20 Ответить
Вакцинировано 76%... Посмотрим что будет дальше
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12.11.2021 20:20 Ответить
86 % вакцинировано...от 12 лет...
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12.11.2021 20:31 Ответить
Двадцать умерших на 10тыс заболевших. В Украине 400 смертей с 10 тыс заболевших. Вот и разница между 70% и 15% вакцинации
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12.11.2021 22:09 Ответить
заболевшие - это кто? те кто в больнице или те у кого положительный тест?
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13.11.2021 00:27 Ответить
вой антиваксеров порядком подза бал. гляньте на количество тестов у них и у нас 15млн.на 1 млн.жителей и 300тыс. на 1млн. и прикиньте сколько болеют у нас, 24000 умножить на два как минимум. количество смертей 4 шт. у них и у нас 750. Ще питання?
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12.11.2021 20:21 Ответить
я правильно тебя понял - если вообще перестать делать тесты то и больных будет в сотни раз меньше? то есть останутся только те, что в больницах?
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12.11.2021 20:29 Ответить
конечно. насморк,горло,кашель и даже воспаление легких не подтвержденные тестом,это не ковид для статистики.
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12.11.2021 20:35 Ответить
Больных по статистике станет меньше, но куда девать трупы? Их меньше не станет.
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12.11.2021 21:25 Ответить
https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-oznajomivsya-z-robotoyu-centru-masovoyi-vakcinaciyi-na-donechchini
Тому закликаю не чекати «червоних» зон, а приходити вакцинуватися - це єдиний шлях зупинити пандемію», - наголосив очільник Уряду.

https://www.zoda.gov.ua/news/57929/zaporizka-oblast-pokrashuje-tempi-vaktsinatsiji.html
Під час брифінгу на тему боротьби з пандемією COVID-19 голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух вкотре наголосив, що варто нарощувати темпи вакцинації, адже на сьогодні щеплення - це єдиний спосіб зупинити поширення хвороби.

https://dcpmsd.dn.ua/index.php?id=vakcinujtes
Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги Добропільської міської ради

Єдиний шлях попередити захворювання та зупинити пандемію - вакцинація.

І т.д. і т.п.
Все забите єдиним наративом.
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12.11.2021 20:21 Ответить
зупинити пандемію - вакцинація ?

Він антивакс, нехай шапочку з фольги надіне
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12.11.2021 23:41 Ответить
"Вакцини знижують ризик госпіталізації, тяжкого перебігу хвороби та смерті. Але вони не запобігають повній мірі передачі коронавірусу від людини до людини", - сказав глава ВООЗ.

За його словами, вакцини власними силами не припинять пандемію, необхідні й інші заходи, зокрема, тестування населення, носіння масок та соціальне дистанціювання. Джерело:
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14.11.2021 05:14 Ответить
За останніми даними, 87,6% громадян Данії, старше за 12 років, отримали першу дозу COVID-вакцини, а 86% - дві дози.
Перепустку необхідно надавати для входу до нічних клубів, кафе, автобусів, для вечірок та для відвідин приміщень ресторанів.

Оказывается там такое же дыбилье как и у нас. Раз ширнулся, значит можно идти вразнос, толпами гудеть, бухать, "культурно отдыхать". 86% ширнутых, а количество инфицированных и госпитализированных растет. Наверно это все от 14% антиваксеров идет
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12.11.2021 20:34 Ответить
100%. Причём ходит слух, что собираются отменять необходимость наличия теста для всяких мероприятий. Если раньше можно было протестироваться и уйти в отрыв, то теперь - только штамп о вакцинации. Причём мне это кажется полной дичью, т.к. вакцинированный вполне может заболеть и разносить заразу.
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12.11.2021 21:24 Ответить
Голова Міністерства охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан виступає за введення правила "одужав або щеплений плюс тест". Як в Німеччині введуть, тоді і наші папужки повторять і щеплених без тестів також почнуть сегрегувати Тоді глузувати і з ваксів, і з антиваксів будуть тільки ті хто офіційно перехворів, правда тільки 6 місяців на рік.
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12.11.2021 23:52 Ответить
нет у революции начала, нет у революции конца
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12.11.2021 21:14 Ответить
По всей Европе щас пошла волна. Но если взглянуть на циферки, то на тысячу заболевших госпитализаций и смертей раз в десять меньше чем в Украине (я по Нидерландам смотрю, но и в Германии тоже вроде примерно так). Вакцинация работает не так классно, как хотелось бы, но всё-таки работает.
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12.11.2021 21:21 Ответить
У Данії смертність нижча бо медицина краща. з 10 тяжких там виживають 9, а в нас 1. І так було до появи вакцини і залишається зараз.
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12.11.2021 22:34 Ответить
Не знаю как в Дании, но в Нидерландах медицина - просто капец. Я вообще удивлён как они тут до сих пор не передохли. 1) Скорую можно вызывать только если есть угроза жизни. Если угрозы жизни нет, а ты будешь настаивать шо "у мэнэ шось болыть, прыидьтэ вколить шось" то она конечно приедет, только ты заплатишь 900 евро. 2) просто дерьмовейшая диагностика. Поциента с начальной стадией рака без всяких анализов могут пол года лечить парацетамолом. Когда обнаружат, что это не простуда, то часто уже поздно рыпаться. Все форумы в стенаниях местных на этот счёт. 3) нет детских поликлиник в нашем понимании. Если у тебя у ребёнка температура сорок, то не скорая к тебе едет, а ты пакуешь ребёнка на велосипед и едешь в больничку. Там сидишь в общей очереди с подыхающими от передоза арабами, пенсами в качалках и другими детьми, которые друг на друга кашляют. Причём сумма твоей страховки на это никак не влияет. А будешь (как некоторые коментаторы тут любят) бегать с кулаками, то в минуту приедет полиция и успокоит тебя раз и надолго. 4) хрен тебе а не анализ крови. Без направления от домашнего врача с тобой в лаборатории даже говорить не будут. Домашнему врачу ты ещё должен доказать, что тебе этот анализ нужен. Обычный анализ крови стоит 120 евро, страховкой не покрывается. Медсестра при заборе крови не одевает перчатки и не моет руки. 5) вырвать не тот зуб считается обычным явлением.
Ну и вдогонку за это всё ты платишь от 100 евро в месяц с носа страховки. И да, альтернативы в виде частной клиники нет. Ты не в Украине, где есть бабло - идёшь в какой нибудь Медиком или Добробут и там все с тобой сюсюкаются.
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13.11.2021 01:43 Ответить
Поправка. В связи с ковидом подняли цену на страховку. Со следующего года - примерно 150 евро с носа.
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13.11.2021 01:47 Ответить
В розвинутих країнах спершу провакцинували критичні групи ( старші 50 або з важкими хворобами)-саме вони дають більше 90% смертності і завантаженості лікарень через важки перебіги хвороби, а в Україні, не провівши вакцинацію критичних груп хоча б на 80%, переключили ресурси на всіх інших, накрученням відсотків імітуючи боротьбу зі смертністю. Вакцинація здорових людей молодших 50 років незначно впливає на загальну смертність і завантаженість лікарень.
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13.11.2021 00:05 Ответить
Вакцинировано почти 90% населения а толку немного, похоже это никогда не закончится.
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12.11.2021 21:22 Ответить
Двадцать умерших на 10тыс заболевших. В Украине 400 смертей с 10 тыс заболевших. Чучело, каких тебе еще доказательств не хватает о пользе вакцинации
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12.11.2021 22:11 Ответить
Перш ніж когось називати "чучелом" глянь у дзеркало. бо може звертаєшся до себе. Спершу подивись порівняльну статистику по Данії до вакцинації і після, а вже потім на клавіші натискай.
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12.11.2021 22:43 Ответить

Він антивакс, нехай шапочку з фольги надіне
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13.11.2021 00:09 Ответить
Нащо ж так брехати. По перше ніякого карантина в Данії не ввели. Ввели перевірку коронапаса в кафе, та деяких інших закритих приміщеннях. Маски як в липні відмінили, так і не ввели. Ніякої рекомендації сидіти вдома не дали. Все відкрито, локдауна нема.

По друге, кількість повністю вакцінованих в Данії є 75, а не 86 відсотків. Так само як і кількість тих, хто отримали першу дозу є 76, а не 87 відсотків. Тупо додали по 10 в кожну цифру. Щоправда, тут вже перебрехав не Цензор, а англомовне джерело. От посилання на дані за сьогодні:

https://www.tv2lorry.dk/et-aar-med-corona/nyeste-vaccinetal-saa-mange-er-vaccineret-i-din-region-og-i-din-kommune

Брешуть в цифрах на рівному місці, людей тримають за лохів.
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12.11.2021 22:58 Ответить
суровые годы ухоооодят
КОЛИСЬ за спасенье страны!
за ниииимии другииие приииходят -
они будут тоже трудны

это ж ***** комуняцкое отродье порядки свои устанавливает
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13.11.2021 00:30 Ответить
Дослідник розкрив інформацію про проблеми з достовірністю даних у випробуванні вакцини компанії Pfizer

Восени 2020 року Ventavia Research Group керувала кількома майданчиками для випробувань. Брук https://www.epochtimes.com.ua/ru/novosti-obshchestva/byvshiy-rukovoditel-otdela-issledovaniy-vydvigaet-sereznye-obvineniya-protiv-kompanii-pfizer-139724 Джексон , яка у цей час працювала у компанії, https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635 повідомила British Medical Journal, що випробування було пронизане проблемами, включаючи фальсифікацію даних.

https://www.epochtimes.com.ua/novyny-medytsyny/covid-19-doslidnyk-rozkryv-informaciyu-pro-problemy-z-dostovirnistyu-danyh-u-vyprobuvanni-vakcyny-139802
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13.11.2021 00:51 Ответить
По состоянию на утро 12 ноября в криворожских медучреждениях получают лечение 1409 пациентов с COVID-19 или с подозрением, под амбулаторным наблюдением врачей лечатся дома 912 криворожан.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского горисполкома.

Сообщается, что в инфекционной больнице Кривого Рога сейчас лечатся 165 пациентов: у 148 коронавирусная болезнь подтверждена, ещё у 7 пациентов подозревают эту болезнь. 131 пациент получает кислород, в тяжелом состоянии - 131, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 2.

Ещё 977 пациентов с COVID-19 и 277 с подозрением лечатся в стационарных отделениях 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17 больниц.

Получают кислород 1075 пациентов этих больниц, с подключением к ИВЛ - 2.

Загруженность коек, определённых для пациентов с коронавирусной болезнью в медучреждениях города, составляет 80%.

Под амбулаторным наблюдением семейных врачей сподтверждённым диагнозом находится 912 криворожан, а 609 пока самоизолировались без подтверждения диагноза.

Напомним, за минувшие сутки в Кривом Роге умерло 20 пациентов с https://www.0564.ua/news/3253882/v-krivom-roge-za-sutki-umerlo-20-pacientov-s-covid-19 коронавирусной болезнью
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13.11.2021 03:11 Ответить
Все абсолютно логічно. З цією проблемою стикається більшість країн.
У цьому відео якраз про це.
https://www.youtube.com/watch?v=lQnbV3ZWP44&t=19s
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13.11.2021 16:30 Ответить
 
 