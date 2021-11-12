Дания вернула упраздненный два месяца назад карантин
Дания вновь ввела необходимость демонстрировать сертификаты о вакцинации на фоне роста числа новых случаев заболевания.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Эпидемиологический комитет парламента Дании единогласно принял решение еще раз признать коронавирус "социально критической болезнью" и вновь ввести цифровой пропуск.
Пропуск выдают, если владелец полностью вакцинирован или получил первую дозу не менее двух недель назад, недавно выздоровел от COVID-19 или имел отрицательный тест в течение последних 72 часов. Также доступна бумажная версия документа.
Пропуск необходимо предоставлять для входа в ночные клубы, кафе, автобусы, для вечеринок и для посещения ресторанов. Это требование было отменено 10 сентября на фоне снижения заболеваемости.
Люди в возрасте от 15 лет должны предоставлять пропуск при посещении мероприятий на открытом воздухе, где количество участников превышает 2 000.
Сейчас в Дании, как и во многих других странах, наблюдается рост количества случаев COVID-19, а органы здравоохранения сообщают, что количество инфекций и госпитализаций возросло быстрее, чем ожидалось.
Согласно последним данным, 87,6% граждан Дании старше 12 лет получили первую дозу COVID-вакцины, а 86% - две дозы.
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А у нас про бустер вообще никто не чешется!
Кстати, это еще одно доказательство, что маски эффективны в борьбе с ковидом.
Потому так часто бывают повторные заражения.
вы в своем уме.
смертность от дельты выше. Друг болел альфой - нормально перенес, как орви, а от дельты чуть копыта не двинул.
Тем временем на беларусов таргетят вот что
Тому закликаю не чекати «червоних» зон, а приходити вакцинуватися - це єдиний шлях зупинити пандемію», - наголосив очільник Уряду.
https://www.zoda.gov.ua/news/57929/zaporizka-oblast-pokrashuje-tempi-vaktsinatsiji.html
Під час брифінгу на тему боротьби з пандемією COVID-19 голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух вкотре наголосив, що варто нарощувати темпи вакцинації, адже на сьогодні щеплення - це єдиний спосіб зупинити поширення хвороби.
https://dcpmsd.dn.ua/index.php?id=vakcinujtes
Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги Добропільської міської ради
Єдиний шлях попередити захворювання та зупинити пандемію - вакцинація.
І т.д. і т.п.
Все забите єдиним наративом.
Він антивакс, нехай шапочку з фольги надіне
За його словами, вакцини власними силами не припинять пандемію, необхідні й інші заходи, зокрема, тестування населення, носіння масок та соціальне дистанціювання. Джерело:
Перепустку необхідно надавати для входу до нічних клубів, кафе, автобусів, для вечірок та для відвідин приміщень ресторанів.
Оказывается там такое же дыбилье как и у нас. Раз ширнулся, значит можно идти вразнос, толпами гудеть, бухать, "культурно отдыхать". 86% ширнутых, а количество инфицированных и госпитализированных растет. Наверно это все от 14% антиваксеров идет
Ну и вдогонку за это всё ты платишь от 100 евро в месяц с носа страховки. И да, альтернативы в виде частной клиники нет. Ты не в Украине, где есть бабло - идёшь в какой нибудь Медиком или Добробут и там все с тобой сюсюкаются.
Він антивакс, нехай шапочку з фольги надіне
По друге, кількість повністю вакцінованих в Данії є 75, а не 86 відсотків. Так само як і кількість тих, хто отримали першу дозу є 76, а не 87 відсотків. Тупо додали по 10 в кожну цифру. Щоправда, тут вже перебрехав не Цензор, а англомовне джерело. От посилання на дані за сьогодні:
https://www.tv2lorry.dk/et-aar-med-corona/nyeste-vaccinetal-saa-mange-er-vaccineret-i-din-region-og-i-din-kommune
Брешуть в цифрах на рівному місці, людей тримають за лохів.
КОЛИСЬ за спасенье страны!
за ниииимии другииие приииходят -
они будут тоже трудны
это ж ***** комуняцкое отродье порядки свои устанавливает
Восени 2020 року Ventavia Research Group керувала кількома майданчиками для випробувань. Брук https://www.epochtimes.com.ua/ru/novosti-obshchestva/byvshiy-rukovoditel-otdela-issledovaniy-vydvigaet-sereznye-obvineniya-protiv-kompanii-pfizer-139724 Джексон , яка у цей час працювала у компанії, https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635 повідомила British Medical Journal, що випробування було пронизане проблемами, включаючи фальсифікацію даних.
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-medytsyny/covid-19-doslidnyk-rozkryv-informaciyu-pro-problemy-z-dostovirnistyu-danyh-u-vyprobuvanni-vakcyny-139802
Об этом сообщает пресс-служба Криворожского горисполкома.
Сообщается, что в инфекционной больнице Кривого Рога сейчас лечатся 165 пациентов: у 148 коронавирусная болезнь подтверждена, ещё у 7 пациентов подозревают эту болезнь. 131 пациент получает кислород, в тяжелом состоянии - 131, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 2.
Ещё 977 пациентов с COVID-19 и 277 с подозрением лечатся в стационарных отделениях 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17 больниц.
Получают кислород 1075 пациентов этих больниц, с подключением к ИВЛ - 2.
Загруженность коек, определённых для пациентов с коронавирусной болезнью в медучреждениях города, составляет 80%.
Под амбулаторным наблюдением семейных врачей сподтверждённым диагнозом находится 912 криворожан, а 609 пока самоизолировались без подтверждения диагноза.
Напомним, за минувшие сутки в Кривом Роге умерло 20 пациентов с https://www.0564.ua/news/3253882/v-krivom-roge-za-sutki-umerlo-20-pacientov-s-covid-19 коронавирусной болезнью
У цьому відео якраз про це.
https://www.youtube.com/watch?v=lQnbV3ZWP44&t=19s