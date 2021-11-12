Данія повернула скасований два місяці тому карантин

Данія знову запровадила необхідність демонструвати сертифікати пров вакцинацію на тлі зростання кількості нових випадків захворювання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Парламентський епідеміологічний комітет парламенту Данії одноголосно схвалив рішення ще раз визнати коронавірус "соціально критичною хворобою" та знову запровадити цифрові перепустки.

Перепустку видають, якщо власник повністю вакцинований або отримав першу дозу щонайменше два тижні тому, нещодавно одужав від COVID-19 або мав негативний тест протягом останніх 72 годин. Також доступна паперова версія документа.

Перепустку необхідно надавати для входу до нічних клубів, кафе, автобусів, для вечірок та для відвідин приміщень ресторанів. Цю вимогу скасували 10 вересня на тлі зниження захворюваності.

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Люди віком від 15 років повинні надавати перепустку під час відвідування заходів на відкритому повітрі, де кількість учасників перевищує 2 000.

Наразі у Данії, як і в багатьох інших країнах, зростає кількість випадків COVID-19, а органи охорони здоров’я повідомляють, що кількість інфекцій та шпиталізацій зросла швидше, ніж очікувалося.

За останніми даними, 87,6% громадян Данії, старше за 12 років, отримали першу дозу COVID-вакцини, а 86% – дві дози.

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