Данія повернула скасований два місяці тому карантин
Данія знову запровадила необхідність демонструвати сертифікати пров вакцинацію на тлі зростання кількості нових випадків захворювання.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Парламентський епідеміологічний комітет парламенту Данії одноголосно схвалив рішення ще раз визнати коронавірус "соціально критичною хворобою" та знову запровадити цифрові перепустки.
Перепустку видають, якщо власник повністю вакцинований або отримав першу дозу щонайменше два тижні тому, нещодавно одужав від COVID-19 або мав негативний тест протягом останніх 72 годин. Також доступна паперова версія документа.
Перепустку необхідно надавати для входу до нічних клубів, кафе, автобусів, для вечірок та для відвідин приміщень ресторанів. Цю вимогу скасували 10 вересня на тлі зниження захворюваності.
Люди віком від 15 років повинні надавати перепустку під час відвідування заходів на відкритому повітрі, де кількість учасників перевищує 2 000.
Наразі у Данії, як і в багатьох інших країнах, зростає кількість випадків COVID-19, а органи охорони здоров’я повідомляють, що кількість інфекцій та шпиталізацій зросла швидше, ніж очікувалося.
За останніми даними, 87,6% громадян Данії, старше за 12 років, отримали першу дозу COVID-вакцини, а 86% – дві дози.
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А у нас про бустер вообще никто не чешется!
Кстати, это еще одно доказательство, что маски эффективны в борьбе с ковидом.
Потому так часто бывают повторные заражения.
вы в своем уме.
смертность от дельты выше. Друг болел альфой - нормально перенес, как орви, а от дельты чуть копыта не двинул.
Тем временем на беларусов таргетят вот что
Тому закликаю не чекати «червоних» зон, а приходити вакцинуватися - це єдиний шлях зупинити пандемію», - наголосив очільник Уряду.
https://www.zoda.gov.ua/news/57929/zaporizka-oblast-pokrashuje-tempi-vaktsinatsiji.html
Під час брифінгу на тему боротьби з пандемією COVID-19 голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух вкотре наголосив, що варто нарощувати темпи вакцинації, адже на сьогодні щеплення - це єдиний спосіб зупинити поширення хвороби.
https://dcpmsd.dn.ua/index.php?id=vakcinujtes
Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги Добропільської міської ради
Єдиний шлях попередити захворювання та зупинити пандемію - вакцинація.
І т.д. і т.п.
Все забите єдиним наративом.
Він антивакс, нехай шапочку з фольги надіне
За його словами, вакцини власними силами не припинять пандемію, необхідні й інші заходи, зокрема, тестування населення, носіння масок та соціальне дистанціювання. Джерело:
Перепустку необхідно надавати для входу до нічних клубів, кафе, автобусів, для вечірок та для відвідин приміщень ресторанів.
Оказывается там такое же дыбилье как и у нас. Раз ширнулся, значит можно идти вразнос, толпами гудеть, бухать, "культурно отдыхать". 86% ширнутых, а количество инфицированных и госпитализированных растет. Наверно это все от 14% антиваксеров идет
Ну и вдогонку за это всё ты платишь от 100 евро в месяц с носа страховки. И да, альтернативы в виде частной клиники нет. Ты не в Украине, где есть бабло - идёшь в какой нибудь Медиком или Добробут и там все с тобой сюсюкаются.
Він антивакс, нехай шапочку з фольги надіне
По друге, кількість повністю вакцінованих в Данії є 75, а не 86 відсотків. Так само як і кількість тих, хто отримали першу дозу є 76, а не 87 відсотків. Тупо додали по 10 в кожну цифру. Щоправда, тут вже перебрехав не Цензор, а англомовне джерело. От посилання на дані за сьогодні:
https://www.tv2lorry.dk/et-aar-med-corona/nyeste-vaccinetal-saa-mange-er-vaccineret-i-din-region-og-i-din-kommune
Брешуть в цифрах на рівному місці, людей тримають за лохів.
КОЛИСЬ за спасенье страны!
за ниииимии другииие приииходят -
они будут тоже трудны
это ж ***** комуняцкое отродье порядки свои устанавливает
Восени 2020 року Ventavia Research Group керувала кількома майданчиками для випробувань. Брук https://www.epochtimes.com.ua/ru/novosti-obshchestva/byvshiy-rukovoditel-otdela-issledovaniy-vydvigaet-sereznye-obvineniya-protiv-kompanii-pfizer-139724 Джексон , яка у цей час працювала у компанії, https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635 повідомила British Medical Journal, що випробування було пронизане проблемами, включаючи фальсифікацію даних.
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-medytsyny/covid-19-doslidnyk-rozkryv-informaciyu-pro-problemy-z-dostovirnistyu-danyh-u-vyprobuvanni-vakcyny-139802
Об этом сообщает пресс-служба Криворожского горисполкома.
Сообщается, что в инфекционной больнице Кривого Рога сейчас лечатся 165 пациентов: у 148 коронавирусная болезнь подтверждена, ещё у 7 пациентов подозревают эту болезнь. 131 пациент получает кислород, в тяжелом состоянии - 131, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 2.
Ещё 977 пациентов с COVID-19 и 277 с подозрением лечатся в стационарных отделениях 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17 больниц.
Получают кислород 1075 пациентов этих больниц, с подключением к ИВЛ - 2.
Загруженность коек, определённых для пациентов с коронавирусной болезнью в медучреждениях города, составляет 80%.
Под амбулаторным наблюдением семейных врачей сподтверждённым диагнозом находится 912 криворожан, а 609 пока самоизолировались без подтверждения диагноза.
Напомним, за минувшие сутки в Кривом Роге умерло 20 пациентов с https://www.0564.ua/news/3253882/v-krivom-roge-za-sutki-umerlo-20-pacientov-s-covid-19 коронавирусной болезнью
У цьому відео якраз про це.
https://www.youtube.com/watch?v=lQnbV3ZWP44&t=19s