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Палачей из "Изоляции" курирует ФСБ, - Грозев

Палачей из

Журналисты-расследователи установили имена кураторов палачей из тюрьмы оккупантов в Донецке "Изоляция".

Об этом журналист-расследователь Христо Грозев заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Это реально структура, подконтрольная российской ФСБ. Все, которые там были кураторы из ФСБ, пытались себя защитить, свою личность очень сложными вымышленными личностями и прозвищами. Но мы смогли все же за год найти настоящих кураторов, их настоящие личности. И сейчас заканчиваем расследование", - рассказал он.

Грозев также подтвердил, что задержанный недавно в Киеве палач "Изоляции" Денис Куликовский последние два года провел в Украине.

Смотрите: СБУ опубликовала показания палача "Изоляции" Куликовского. ВИДЕО

"Да, он был в России, это точно, в 2019-м году. Его родственники правильно описывают его путь туда. Но он оказался обратно в Украине не так долго после этого. И вторая часть, которая для нас не до конца понятна, но мы со Стасом (Станислав Асеев, экс-узник "Изоляции". - Ред.) продолжаем над этим работать - понять, как он мог оказаться обратно на территории Украины и два года не попасть в официальные руки правосудия", - сказал он.

Напомним, 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированной части Донецкой области.

10 ноября суд отправил Куликовского под стражу.

Автор: 

шоу Шустера (315) Куликовский Денис (19) Христо Грозев (55)


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Ну а что тут удивительного? Кадры из Саратовской тюремной больницы видели? Вот вам современный вариант "НКВД" и "ГУЛАГа" в его составе, дичь которых распространяется и на территории под "русским миром". История повторяется, а действенных международных мер против террористических организаций "фсб" и "гру" что-то не видно, многие делают вид, что не замечают
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12.11.2021 22:05 Ответить
Грозев , где обещанный фильм"вагнергейт " ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА зеКРЫСЫ и его д'ЕРМАЧКА ??????
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12.11.2021 22:14 Ответить
Зеля с 2019-го президент . и этот Куликов в 2019-ом вернулся в Украину . совпадение ?
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12.11.2021 22:39 Ответить
Кто бы сомневался
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13.11.2021 07:35 Ответить
 
 