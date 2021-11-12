Палачей из "Изоляции" курирует ФСБ, - Грозев
Журналисты-расследователи установили имена кураторов палачей из тюрьмы оккупантов в Донецке "Изоляция".
Об этом журналист-расследователь Христо Грозев заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Это реально структура, подконтрольная российской ФСБ. Все, которые там были кураторы из ФСБ, пытались себя защитить, свою личность очень сложными вымышленными личностями и прозвищами. Но мы смогли все же за год найти настоящих кураторов, их настоящие личности. И сейчас заканчиваем расследование", - рассказал он.
Грозев также подтвердил, что задержанный недавно в Киеве палач "Изоляции" Денис Куликовский последние два года провел в Украине.
"Да, он был в России, это точно, в 2019-м году. Его родственники правильно описывают его путь туда. Но он оказался обратно в Украине не так долго после этого. И вторая часть, которая для нас не до конца понятна, но мы со Стасом (Станислав Асеев, экс-узник "Изоляции". - Ред.) продолжаем над этим работать - понять, как он мог оказаться обратно на территории Украины и два года не попасть в официальные руки правосудия", - сказал он.
Напомним, 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированной части Донецкой области.
10 ноября суд отправил Куликовского под стражу.
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