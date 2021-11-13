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Новости Коронавирус и карантин
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Нидерланды первыми в Западной Европе восстанавливают частичный локдаун

Нидерланды первыми в Западной Европе восстанавливают частичный локдаун

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о возобновлении первого в Западной Европе частичного локдауна для сдерживания коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет bbc.com.

Ограничения будут касаться работы магазинов, спортивных мероприятий и заведений общепита.

Этот шаг вызван рекордным количеством случаев инфицирования и увеличением количества случаев интенсивной терапии.

Большинство стран Европы сталкиваются с резким ростом заболеваемости, что частично объясняется низким уровнем вакцинации в ряде стран.

Трехнедельный локдаун начнется в субботу, 13 ноября вечером.

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Магазины, не продающие товары первой необходимости, должны будут закрыться в 18:00, а супермаркеты, кафе, рестораны и гостиницы – в 20:00. Закрытие также касается казино и саун, а также парикмахерских и работников секс-бизнеса.

Спортивные события будут проходить без зрителей.

В домах могут находиться не более четырех гостей в возрасте от 13 лет.

Как можно больше людей должны работать из дома.

Кинотеатры и театры останутся открытыми. Социальная дистанция 1,5 м (5 футов) восстанавливается там, где не действуют ковид-пропуска.

Кабинет министров страны также работает над изменением законодательства, чтобы разрешить предприятиям выбирать, хотят ли они ограничить пропуски для людей, которые были вакцинированы или поправились.

Уровень вакцинации в Нидерландах относительно высок: 82,4% людей старше 12 лет получили две дозы, что составляет 73% от общей популяции.

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Нидерланды (1569) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+13
Ойойой, 75% вакцинировано, ну как жыж так?
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13.11.2021 14:56
+10
Так нельзя..
А вдруг коллективный иммунитет придет...увидит что все закрыто ...развернется и уйдет...??
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13.11.2021 15:07
+8
И это при 72,1% вакцинированных в стране. Хотя что это за цифры, вот в Дании 75,9% и тоже начали вводить карантинные меры, хоть в сентябре трубили что все, ковид нам не страшен.. и отменили все ограничения...Посмотрим что будет в Португалии где двумя дозами привито 84,5%.. аж интересно...или в Испании где 2 дозы у 79,1%.
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13.11.2021 15:34
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Ойойой, 75% вакцинировано, ну как жыж так?
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13.11.2021 14:56 Ответить
Мало вас видаляють, просто не встигають. Антиваксерні боти на Цензор лізуть, наче таргани.
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13.11.2021 17:40 Ответить
Двумя дозами вакцинировано не 75, а 72. А теперь вопрос:при каком проценте вакцинированных прекращается рост эпидемии с базовым числом репродукции равным 8?
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13.11.2021 15:25 Ответить
Не скромничай, пиши 88. Педивикия кстате даёт 1.4-5.7 (а никто и не знает)

Кстате а што, у них с нами разные эпидемии? Ану посчитай, как у нас должно было бы расти с таким индексом.
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13.11.2021 15:44 Ответить
Кто-то тут изрядно забрехался.
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number COVID-19 (Delta variant) Respiratory droplets and aerosol 5-8 [37]

Так ответ на мой вопрос будет или нет?
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13.11.2021 15:48 Ответить
А на мой? У нас прирост в 5-10 раз еженедельно наблюдался? Не? <20% привитых. Ктото у нас забрехался. Вместе с английской версией педивикии.

А вот нам ещё https://www.rebelnews.com/bill_gates_admits_covid_19_vaccines_dont_stop_viral_transmission Билли говорит - очень незначительно тормозят распространение. И я ему верю. А вы?
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13.11.2021 15:56 Ответить
учи матчасть.
В https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemiology эпидемиологии , в основном коде воспроизводства , или основного репродуктивного числа (иногда называемый основной коэффициент воспроизводства или базовая репродуктивный скорость ), обозначается{\ displaystyle R_ {0}}(выраженный R ноль или R равен нуль ), https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number#cite_note-1 [1] из https://en.wikipedia.org/wiki/Infection инфекции является https://en.wikipedia.org/wiki/Expected_value ожидаемым числом случаев непосредственно порожденными одном случая в популяции , где все люди https://en.wikipedia.org/wiki/Susceptible_individual восприимчивы к инфекции. https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number#cite_note-Fraser-2 [2] Определение предполагает, что другие люди не инфицированы или https://en.wikipedia.org/wiki/Immunization иммунизированы (естественным путем или путем https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccination вакцинации ). Некоторые определения, такие как определение https://en.wikipedia.org/wiki/Department_of_Health_(Australia) Министерства здравоохранения Австралии , добавляют отсутствие «какого-либо преднамеренного вмешательства в передачу болезни». https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number#cite_note-:0-3 [3] Базовое количество репродукций не обязательно совпадает с https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_reproduction_number эффективным репродуктивным номером. {\ displaystyle R} (обычно пишется {\ displaystyle R_ {t}}[ t для времени], иногда{\ displaystyle R_ {e}}), https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number#cite_note-4 [4] - количество случаев, генерируемых в текущем состоянии популяции, которое не обязательно должно быть незараженным.{\ displaystyle R_ {0}}- безразмерное число (число инфицированных на одного инфицированного человека), а не показатель времени, который может иметь единицы времени -1 , https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number#cite_note-5 [5] или единицы времени, такие как https://en.wikipedia.org/wiki/************* время удвоения . https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number#cite_note-6 [6]
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13.11.2021 16:48 Ответить
Ты считаешь, что время от заражения до выздоровления составляет неделю? И уровень иммунизованого населения равен нулю? и полностью отсутствуют меры по борьбе с передачей инфекции?
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13.11.2021 16:52 Ответить
Считаю что этих гадов в максимум через неделю вылавливают и локализуют. Потом сравниваю графики Украины / Нидерландов и оппа! Никакой разницы при огромной в плане вакцинации.

Вывод: вакцинация никак распространению не мешает.
Как Билли и сказал.
Имеете чтото против Билли?
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13.11.2021 17:16 Ответить
Она и не могла помешать...эти вакцины даже теоретически не могут остановить пандемию...

Они никогда не были способны ни предотвратить инфекцию, ни предотвратить ее распространение. Они были разработаны лишь для того, чтобы снизить вероятность госпитализации или смерти в случае заражения. https://blogs.bmj.com/bmj/2021/08/23/does-the-fda-think-these-data-justify-the-first-full-approval-of-a-covid-19-vaccine/ Как сказал бывший комиссар FDA Скотт Готтлиб, который входит в совет директоров компании Pfizer: "Изначально предполагалось, что эти вакцины существенно снизят риск смерти, тяжелого течения болезни и госпитализации. И это были данные, которые были получены в ходе первоначальных клинических испытаний". Каждый студент первого курса медицинского факультета знает, что невозможно получить стадный иммунитет от вакцины, которая не останавливает инфекцию.

Другими словами, по своей конструкции эти вакцины не могут ни предохранить вас от заражения инфекцией, ни предотвратить передачу инфекции от вас кому-то другому. Они никогда не были способны создать стадный иммунитет. Они были разработаны для защиты отдельных людей от тяжелых последствий, - инструмент для обеспечения временной целенаправленной защиты уязвимых слоев населения, как и вакцина против гриппа(с)
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13.11.2021 17:43 Ответить
Если вылавливают за неделю - то одна эта мера даст сниженние R0 c 8 до 2,6. Такую эпидемию остановит 62% вакцинации. Прада, тут и вопрос эффективности вакцины от заражения сильно влияет, сейчас он по грубым прикидкам порядка 65%.
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13.11.2021 18:55 Ответить
О смотрите, оказуецца у нас бессимтомно болеют коронавирусом целый месяц, растаскивая его по громадной территории, дабы в среднем 8 чел заразить.

Чушь!
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15.11.2021 10:09 Ответить
https://medicover.ua/ru/koronavirus/symptomy.html У людей, инфицированных SARS-CoV-2, симптомы заболевания обычно появляются через 5-6 дней после предполагаемого времени контакта с вирусом. Инкубационный период вируса составляет 1-14 дней, что означает, что были случаи, когда симптомы появлялись на второй день после заражения, но также и почти через 2 недели. В настоящее время МОЗ рекомендует 10-дневный карантинный период . Стоит помнить, что COVID-19 также может протекать бессимптомно.

Итого 10 дней инкубационный период плюс две недели симптомный - практически месяц, тем более, что и 14 днев ный https://medicover.ua/ru/koronavirus/symptomy.html инкубационный период фиксировали.
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15.11.2021 10:35 Ответить
Ты неуч. Если бы ты знал математику, то понял бы, что 8 я делил на 3, т.е. за длительность заразного периода обычного заболевания я брал 3 недели.
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15.11.2021 10:38 Ответить
Если 8. Для прогрессии - менее 7/8 (87.5%).

А тут ещё БОЛЬШОЙ вопрос, сколько из привитых получили иммунитет, сколько времени он сохраняется, может ли привитый быть скрытым носителем...

Таки да. Даже при 100% привитых вирус всё равно будет циркулировать.
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13.11.2021 16:54 Ответить
Вот это - верный ответ и вопросы вполне справедливые.
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13.11.2021 17:05 Ответить
привитый точно может быть носителем. И скрытым и явным. И болеть.
Это уже всем ясно.
У него есть только 1 преимущество - меньший риск тяжелого заболевания, госпитализации и смертности в окне действия прививки. А вот какое это окно - вот это вопрос. Ибо у каждого оно очень разное.
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13.11.2021 17:46 Ответить
Так нельзя..
А вдруг коллективный иммунитет придет...увидит что все закрыто ...развернется и уйдет...??
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13.11.2021 15:07 Ответить
Нет, так нельзя. Во первых нужно верить, а потом, Ляшко же зуб дал, что нет ни одного тяжело, та даже средне больного после вакцинации. Так что верить и еще раз верить и слушать Ляшка, а на ночь Комаровского

Спробуй заячий помёт! Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду, Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут, И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают - Те до старости живут!..
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13.11.2021 15:36 Ответить
Вот из плесени кисель!
Чай, не пробовал досель?
Дак испей и враз забудешь
Про мирскую карусель!
Он на вкус не так хорош,
Но зато сымает дрожь,
Будешь к завтрему здоровый,
Если только не помрёшь!..
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13.11.2021 19:24 Ответить
Пока цветочки: дефицит ликвидности и разрыв логистических цепочек снабжения.
Впереди гиперинфляция. За ковидное развлечение нужно платить.
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13.11.2021 15:30 Ответить
И это при 72,1% вакцинированных в стране. Хотя что это за цифры, вот в Дании 75,9% и тоже начали вводить карантинные меры, хоть в сентябре трубили что все, ковид нам не страшен.. и отменили все ограничения...Посмотрим что будет в Португалии где двумя дозами привито 84,5%.. аж интересно...или в Испании где 2 дозы у 79,1%.
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13.11.2021 15:34 Ответить
Что будет? Да то же, что и в Израиле - будут колоть бустерную дозу.
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13.11.2021 15:45 Ответить
А после бустерной?
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13.11.2021 16:03 Ответить
следующую супер-пупер бустерную
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13.11.2021 16:06 Ответить
А после бустерной бустерной будет так
November 12 (GMT)

Updates

303 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

November 11
Updates

399 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

November 10
Updates

510 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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13.11.2021 16:53 Ответить
2 смерти в день выглядят таки приятнее, чем 800 смертей в день в Украине.
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13.11.2021 20:12 Ответить
Это если верить зеленой шобле. Хотя, если верить- то уже диагноз.
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13.11.2021 21:53 Ответить
вас не смущает, что у нас ее колоть пока никто не собирается? Есть люди, привитые в мае-июне.... И что им делать с декабря??
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13.11.2021 16:05 Ответить
Смущает
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13.11.2021 17:10 Ответить
отож! давление должно быть общества на МОЗ. Уж если затеяли эту бодягу с вакцинацией, так делайте это так, как делают все нормальные страны. Ибо такого дебилизма как у нас - ждать 70% вакцинированных - нет нигде в мире! А иначе смысл был вакцинировать? получить пик заболеваемости смертности после окончания действия вакцины? Бред.
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13.11.2021 17:15 Ответить
Ну, я за клоуна не голосовал. Для меня этот *ядский цирк вполне предсказуем. Все что сделает Зеля - поменяет в руководстве МОЗ одного своего знакомого дебила на другого.
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13.11.2021 17:56 Ответить
Кузин сказал, что будет строгий контроль над бустерными дозами и ревакцинацией.

дебилы, блеать. Лучше будут выкидывать миллионы простроченных доз, чем дадут людям сделать ревакцинацию.
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13.11.2021 20:13 Ответить
вот этого я вообще не понимаю
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13.11.2021 20:23 Ответить
Монобільшість упивается властью. Им хочется все контролировать. Плевать на людей.
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13.11.2021 20:27 Ответить
Добре, що ви, лапті-антиваксери кремлівські методички отримуєте вчасно та регулярно.
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13.11.2021 17:37 Ответить
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13.11.2021 21:17 Ответить
А від кого отримують методички антиваксери в Росії? Від Госдепу США?
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13.11.2021 18:15 Ответить
Сорос або СБУ
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13.11.2021 18:19 Ответить
Антиваксери на расєї? А шо там є такі? Я думала, що їх вже усіх розстріляли. На расєї антиваксити нізя, там навіть попи закликають робити вакцину, це в Україні вони ведуть антиваксерну пропаганду. Армія ботів так само антиваксить на українських форумах, аж гай шумить.
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13.11.2021 21:16 Ответить
Тому що підхід неправильний!Вакциновані теж переносять цю заразу не хворіючи і через це вона залишається серед населення. + треба робити перевірку на наявність антитіл. а не вакцинації. Сама вакцина не дає 100% захисту. але зменшує ризик потрапляння у віділення інтенсивної терапії.
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13.11.2021 16:00 Ответить
Зі всіх людей старше 18 років вакциновано 84.4 %. Але якщр включати дітей та кількість людей. що не виробили імунітету після вакцинації. то десь 50 % буде мати імунітет. а потрібно 70+%
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13.11.2021 16:03 Ответить
То же и я обьясняю уколотым.что нужно делать тесты. заболел на карантин и проверить тех с кем контактировал,а то укололи дали бумажку и пох всем заразен ты или нет
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13.11.2021 16:05 Ответить
Ну, я заболел. Врач отправила на тест на третий (!) день после начала болезни. Т.е я мог бы три дня ходить и заражать других потому что у меня обычная простуда. Так что заболел - тест не работает
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13.11.2021 18:33 Ответить
Ну так что вам дала прививка?
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14.11.2021 00:46 Ответить
Еслиб уменьшала этой темы бы не было. Кого интересует судьба 18% непривитых взрослых антиваксеров?
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13.11.2021 16:07 Ответить
Ось дуже гарна стаття з графіком. Правда нідерландською.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/29/vaccins-beschermen-nog-altijd-goed-tegen-ziekenhuisopname-a4063619 Vaccins minder effectief? Stijgend aantal besmettingen vertelt niet het hele verhaal
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13.11.2021 16:11 Ответить
Слова из этой статьи:

В отделении интенсивной терапии, по данным сайта, помимо людей, которые не хотели делать прививки, есть много людей с проблемами с иммунной системой. Иногда вакцина не работает, иногда невозможно сделать прививку. В целом 90 процентов не вакцинированы.
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13.11.2021 20:16 Ответить
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13.11.2021 16:13 Ответить
Картинку осмотрел, одобряю. Так этим антивакцинаторам и надо!

Но увы, при сравнении графиков роста у нас и у них закрадывается подозрение что хтото малость привирает.
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13.11.2021 16:17 Ответить
еще раз доказывает что уколотые стают агресивными к нормальным людям.желают смерти злорадствуют
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13.11.2021 16:52 Ответить
И я одобряю. Она хорошо иллюстрирует, что у вакцинированых вероятность заражения в 3 раза ниже, чем у невакцинированных. А вероятность госпитализации у вакцинированых в 26 раз ниже, чем у невакцинированных.
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13.11.2021 18:29 Ответить
Прийшла осінь, з нею ріст простудних захворювань і кількість вакцинованих природі по барабану, хоть вакцинуйтесь 5 дозами всі 126%.
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13.11.2021 16:07 Ответить
Все абсолютно логічно. З цією проблемою стикається більшість країн.
У цьому відео якраз про це.
https://www.youtube.com/watch?v=lQnbV3ZWP44&t=19s
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13.11.2021 16:31 Ответить
То все муйня - от в гіблартарі 120 відсотків вакцинації - і теж пішов ріст)
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13.11.2021 17:23 Ответить
В Германии уже придумали новые правила для владельцев QR кодов! При посещении коллективных мероприятий - обязательный тест.
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13.11.2021 17:40 Ответить
якщо вколоті зараз ще почнуть загинатись, то наступні пару тижнів будуть дуже веселими!
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13.11.2021 17:51 Ответить
Пока загибаются в основном антиваксеры.
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13.11.2021 19:43 Ответить
доведи? пруф?
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14.11.2021 00:41 Ответить
Блин, ну куча же статистики. Даже тут на ветке было. Шо ж как ни антиваксер, то упоротый какой-то.
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16.11.2021 13:08 Ответить
Про перелік протипоказів
https://www.youtube.com/watch?v=WLPkhtwDE5M&ab_channel=TRIGGERMMA
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13.11.2021 17:55 Ответить
"Что такое! - сказал вдруг Балаганов, переставая работать. - Три часа уже пилю, а оно все еще не золотое. Паниковский не ответил. Он уже все понял и последние полчаса водил ножовкой только для виду. - Ну-с, попилим еще! - бодро сказал рыжеволосый Шура. - Конечно, надо пилить, - заметил Паниковский, стараясь оттянуть страшный час расплаты. " (сегодняшняя борьба с коронавирусом в Украине)
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13.11.2021 18:05 Ответить
"Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про відновлення першого в Західній Європі часткового локдауну для стримування коронавірусу." - Маґк чюствовал диханіє в спіну і зуд в жопє!
Там вже й поліція задовбалась виконувати захцянки цього гандона. Він чує що ще трошки і армія його випустить поплавати по середині айсельмір.
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13.11.2021 18:41 Ответить
Как и любой грипп это сезонное респиративно-простудное заболевание. Раньше отгриппа тоже делали вакцинации и они тоже не помогали. То есть помагали, но только на 50%.
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13.11.2021 19:06 Ответить
Йой!!!
Експеримент над собою: МОЗ закликав не змішувати CoronaVac з іншими вакцинами
https://www.rbc.ua/ukr/news/eksperiment-soboy-minzdrav-prizval-smeshivat-1636744599.html
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13.11.2021 20:26 Ответить
ложь для Украины в укрсми
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13.11.2021 23:21 Ответить
Для мене зрозуміло те, що діточки цього ублюдка та інших керівників країн будуть вчитись і жити повноцінним життям, в той час, коли простих дітей фактично заарештовували під домашній арешт і не давали розвиватись. А перелякане стадо хаває цю жуйку.
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15.11.2021 03:26 Ответить
Да сейчас и онлайн можно в казино поиграть. Так что закрытие это не проблема. Я например в https://1xbetreg.com/ казино 1xBet играю на официальном сайте. Когда-нибудь кончится вся шумиха с короновирусом и заживём в новой реальности. Придётся пока наслаждаться интернетными удовольствиями и играми
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16.11.2021 11:01 Ответить
 
 