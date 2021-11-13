Нидерланды первыми в Западной Европе восстанавливают частичный локдаун
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о возобновлении первого в Западной Европе частичного локдауна для сдерживания коронавируса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет bbc.com.
Ограничения будут касаться работы магазинов, спортивных мероприятий и заведений общепита.
Этот шаг вызван рекордным количеством случаев инфицирования и увеличением количества случаев интенсивной терапии.
Большинство стран Европы сталкиваются с резким ростом заболеваемости, что частично объясняется низким уровнем вакцинации в ряде стран.
Трехнедельный локдаун начнется в субботу, 13 ноября вечером.
Магазины, не продающие товары первой необходимости, должны будут закрыться в 18:00, а супермаркеты, кафе, рестораны и гостиницы – в 20:00. Закрытие также касается казино и саун, а также парикмахерских и работников секс-бизнеса.
Спортивные события будут проходить без зрителей.
В домах могут находиться не более четырех гостей в возрасте от 13 лет.
Как можно больше людей должны работать из дома.
Кинотеатры и театры останутся открытыми. Социальная дистанция 1,5 м (5 футов) восстанавливается там, где не действуют ковид-пропуска.
Кабинет министров страны также работает над изменением законодательства, чтобы разрешить предприятиям выбирать, хотят ли они ограничить пропуски для людей, которые были вакцинированы или поправились.
Уровень вакцинации в Нидерландах относительно высок: 82,4% людей старше 12 лет получили две дозы, что составляет 73% от общей популяции.
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Кстате а што, у них с нами разные эпидемии? Ану посчитай, как у нас должно было бы расти с таким индексом.
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number COVID-19 (Delta variant) Respiratory droplets and aerosol 5-8 [37]
Так ответ на мой вопрос будет или нет?
А вот нам ещё https://www.rebelnews.com/bill_gates_admits_covid_19_vaccines_dont_stop_viral_transmission Билли говорит - очень незначительно тормозят распространение. И я ему верю. А вы?
В https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemiology эпидемиологии , в основном коде воспроизводства , или основного репродуктивного числа (иногда называемый основной коэффициент воспроизводства или базовая репродуктивный скорость ), обозначается{\ displaystyle R_ {0}}(выраженный R ноль или R равен нуль ), https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number#cite_note-1 [1] из https://en.wikipedia.org/wiki/Infection инфекции является https://en.wikipedia.org/wiki/Expected_value ожидаемым числом случаев непосредственно порожденными одном случая в популяции , где все люди https://en.wikipedia.org/wiki/Susceptible_individual восприимчивы к инфекции. https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number#cite_note-Fraser-2 [2] Определение предполагает, что другие люди не инфицированы или https://en.wikipedia.org/wiki/Immunization иммунизированы (естественным путем или путем https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccination вакцинации ). Некоторые определения, такие как определение https://en.wikipedia.org/wiki/Department_of_Health_(Australia) Министерства здравоохранения Австралии , добавляют отсутствие «какого-либо преднамеренного вмешательства в передачу болезни». https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number#cite_note-:0-3 [3] Базовое количество репродукций не обязательно совпадает с https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_reproduction_number эффективным репродуктивным номером. {\ displaystyle R} (обычно пишется {\ displaystyle R_ {t}}[ t для времени], иногда{\ displaystyle R_ {e}}), https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number#cite_note-4 [4] - количество случаев, генерируемых в текущем состоянии популяции, которое не обязательно должно быть незараженным.{\ displaystyle R_ {0}}- безразмерное число (число инфицированных на одного инфицированного человека), а не показатель времени, который может иметь единицы времени -1 , https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number#cite_note-5 [5] или единицы времени, такие как https://en.wikipedia.org/wiki/************* время удвоения . https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number#cite_note-6 [6]
Вывод: вакцинация никак распространению не мешает.
Как Билли и сказал.
Имеете чтото против Билли?
Они никогда не были способны ни предотвратить инфекцию, ни предотвратить ее распространение. Они были разработаны лишь для того, чтобы снизить вероятность госпитализации или смерти в случае заражения. https://blogs.bmj.com/bmj/2021/08/23/does-the-fda-think-these-data-justify-the-first-full-approval-of-a-covid-19-vaccine/ Как сказал бывший комиссар FDA Скотт Готтлиб, который входит в совет директоров компании Pfizer: "Изначально предполагалось, что эти вакцины существенно снизят риск смерти, тяжелого течения болезни и госпитализации. И это были данные, которые были получены в ходе первоначальных клинических испытаний". Каждый студент первого курса медицинского факультета знает, что невозможно получить стадный иммунитет от вакцины, которая не останавливает инфекцию.
Другими словами, по своей конструкции эти вакцины не могут ни предохранить вас от заражения инфекцией, ни предотвратить передачу инфекции от вас кому-то другому. Они никогда не были способны создать стадный иммунитет. Они были разработаны для защиты отдельных людей от тяжелых последствий, - инструмент для обеспечения временной целенаправленной защиты уязвимых слоев населения, как и вакцина против гриппа(с)
Чушь!
Итого 10 дней инкубационный период плюс две недели симптомный - практически месяц, тем более, что и 14 днев ный https://medicover.ua/ru/koronavirus/symptomy.html инкубационный период фиксировали.
А тут ещё БОЛЬШОЙ вопрос, сколько из привитых получили иммунитет, сколько времени он сохраняется, может ли привитый быть скрытым носителем...
Таки да. Даже при 100% привитых вирус всё равно будет циркулировать.
Это уже всем ясно.
У него есть только 1 преимущество - меньший риск тяжелого заболевания, госпитализации и смертности в окне действия прививки. А вот какое это окно - вот это вопрос. Ибо у каждого оно очень разное.
А вдруг коллективный иммунитет придет...увидит что все закрыто ...развернется и уйдет...??
Спробуй заячий помёт! Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду, Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут, И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают - Те до старости живут!..
Чай, не пробовал досель?
Дак испей и враз забудешь
Про мирскую карусель!
Он на вкус не так хорош,
Но зато сымает дрожь,
Будешь к завтрему здоровый,
Если только не помрёшь!..
Впереди гиперинфляция. За ковидное развлечение нужно платить.
November 12 (GMT)
Updates
303 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
November 11
Updates
399 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
November 10
Updates
510 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
дебилы, блеать. Лучше будут выкидывать миллионы простроченных доз, чем дадут людям сделать ревакцинацию.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/29/vaccins-beschermen-nog-altijd-goed-tegen-ziekenhuisopname-a4063619 Vaccins minder effectief? Stijgend aantal besmettingen vertelt niet het hele verhaal
В отделении интенсивной терапии, по данным сайта, помимо людей, которые не хотели делать прививки, есть много людей с проблемами с иммунной системой. Иногда вакцина не работает, иногда невозможно сделать прививку. В целом 90 процентов не вакцинированы.
Но увы, при сравнении графиков роста у нас и у них закрадывается подозрение что хтото малость привирает.
У цьому відео якраз про це.
https://www.youtube.com/watch?v=lQnbV3ZWP44&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=WLPkhtwDE5M&ab_channel=TRIGGERMMA
Там вже й поліція задовбалась виконувати захцянки цього гандона. Він чує що ще трошки і армія його випустить поплавати по середині айсельмір.
Експеримент над собою: МОЗ закликав не змішувати CoronaVac з іншими вакцинами
https://www.rbc.ua/ukr/news/eksperiment-soboy-minzdrav-prizval-smeshivat-1636744599.html