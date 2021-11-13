УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10542 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 468 76

Нідерланди першими у Західній Європі відновлюють частковий локдаун

Нідерланди першими у Західній Європі відновлюють частковий локдаун

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про відновлення першого в Західній Європі часткового локдауну для стримування коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише bbc.com.

Обмеження стосуватимуться роботи магазинів, спортивних заходів та громадського харчування.

Такий крок викликаний рекордною кількістю випадків інфікування та збільшенням кількості випадків інтенсивної терапії.

Більшість Європи стикається з різким зростанням захворюваності, що частково пояснюється низьким рівнем вакцинації у кількох країнах.

Тритижневий локдаун почнеться в суботу, 13 листопада ввечері.

Також читайте: Данія повернула скасований два місяці тому карантин

Магазини, що не продають товари першої необхідності, повинні будуть закритися о 18:00, а супермаркети, кафе, ресторани та готелі – о 20:00. Закриття також стосується казино і саун, а також перукарень і працівників секс-бізнесу.

Спортивні події проводитимуть без глядачів.

В оселях можуть перебувати не більше чотирьох гостей віком від 13 років.

Якомога більше людей повинні працювати з дому.

Кінотеатри та театри залишаться відкритими. Соціальна дистанція 1,5 м (5 футів) відновлюється там, де не діють ковід-пропуски.

Кабінет міністрів країни також працює над зміною законодавства, щоб дозволити підприємствам вибирати, чи хочуть вони обмежити пропуски для людей, які були вакциновані чи одужали.

Рівень вакцинації у Нідерландах відносно високий: 82,4% людей, старших 12 років, отримали дві дози, що становить 73% від загальної популяції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди зберегли можливість в'їзду для повністю вакцинованих громадян України, - Кулеба

Нідерланди (1552) коронавірус (19922) локдаун (339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Ойойой, 75% вакцинировано, ну как жыж так?
показати весь коментар
13.11.2021 14:56
+10
Так нельзя..
А вдруг коллективный иммунитет придет...увидит что все закрыто ...развернется и уйдет...??
показати весь коментар
13.11.2021 15:07
+8
И это при 72,1% вакцинированных в стране. Хотя что это за цифры, вот в Дании 75,9% и тоже начали вводить карантинные меры, хоть в сентябре трубили что все, ковид нам не страшен.. и отменили все ограничения...Посмотрим что будет в Португалии где двумя дозами привито 84,5%.. аж интересно...или в Испании где 2 дозы у 79,1%.
показати весь коментар
13.11.2021 15:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ойойой, 75% вакцинировано, ну как жыж так?
показати весь коментар
13.11.2021 14:56 Відповісти
Мало вас видаляють, просто не встигають. Антиваксерні боти на Цензор лізуть, наче таргани.
показати весь коментар
13.11.2021 17:40 Відповісти
Двумя дозами вакцинировано не 75, а 72. А теперь вопрос:при каком проценте вакцинированных прекращается рост эпидемии с базовым числом репродукции равным 8?
показати весь коментар
13.11.2021 15:25 Відповісти
Не скромничай, пиши 88. Педивикия кстате даёт 1.4-5.7 (а никто и не знает)

Кстате а што, у них с нами разные эпидемии? Ану посчитай, как у нас должно было бы расти с таким индексом.
показати весь коментар
13.11.2021 15:44 Відповісти
Кто-то тут изрядно забрехался.
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number COVID-19 (Delta variant) Respiratory droplets and aerosol 5-8 [37]

Так ответ на мой вопрос будет или нет?
показати весь коментар
13.11.2021 15:48 Відповісти
А на мой? У нас прирост в 5-10 раз еженедельно наблюдался? Не? <20% привитых. Ктото у нас забрехался. Вместе с английской версией педивикии.

А вот нам ещё https://www.rebelnews.com/bill_gates_admits_covid_19_vaccines_dont_stop_viral_transmission Билли говорит - очень незначительно тормозят распространение. И я ему верю. А вы?
показати весь коментар
13.11.2021 15:56 Відповісти
учи матчасть.
В https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemiology эпидемиологии , в основном коде воспроизводства , или основного репродуктивного числа (иногда называемый основной коэффициент воспроизводства или базовая репродуктивный скорость ), обозначается{\ displaystyle R_ {0}}(выраженный R ноль или R равен нуль ), https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number#cite_note-1 [1] из https://en.wikipedia.org/wiki/Infection инфекции является https://en.wikipedia.org/wiki/Expected_value ожидаемым числом случаев непосредственно порожденными одном случая в популяции , где все люди https://en.wikipedia.org/wiki/Susceptible_individual восприимчивы к инфекции. https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number#cite_note-Fraser-2 [2] Определение предполагает, что другие люди не инфицированы или https://en.wikipedia.org/wiki/Immunization иммунизированы (естественным путем или путем https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccination вакцинации ). Некоторые определения, такие как определение https://en.wikipedia.org/wiki/Department_of_Health_(Australia) Министерства здравоохранения Австралии , добавляют отсутствие «какого-либо преднамеренного вмешательства в передачу болезни». https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number#cite_note-:0-3 [3] Базовое количество репродукций не обязательно совпадает с https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_reproduction_number эффективным репродуктивным номером. {\ displaystyle R} (обычно пишется {\ displaystyle R_ {t}}[ t для времени], иногда{\ displaystyle R_ {e}}), https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number#cite_note-4 [4] - количество случаев, генерируемых в текущем состоянии популяции, которое не обязательно должно быть незараженным.{\ displaystyle R_ {0}}- безразмерное число (число инфицированных на одного инфицированного человека), а не показатель времени, который может иметь единицы времени -1 , https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number#cite_note-5 [5] или единицы времени, такие как https://en.wikipedia.org/wiki/************* время удвоения . https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number#cite_note-6 [6]
показати весь коментар
13.11.2021 16:48 Відповісти
Ты считаешь, что время от заражения до выздоровления составляет неделю? И уровень иммунизованого населения равен нулю? и полностью отсутствуют меры по борьбе с передачей инфекции?
показати весь коментар
13.11.2021 16:52 Відповісти
Считаю что этих гадов в максимум через неделю вылавливают и локализуют. Потом сравниваю графики Украины / Нидерландов и оппа! Никакой разницы при огромной в плане вакцинации.

Вывод: вакцинация никак распространению не мешает.
Как Билли и сказал.
Имеете чтото против Билли?
показати весь коментар
13.11.2021 17:16 Відповісти
Она и не могла помешать...эти вакцины даже теоретически не могут остановить пандемию...

Они никогда не были способны ни предотвратить инфекцию, ни предотвратить ее распространение. Они были разработаны лишь для того, чтобы снизить вероятность госпитализации или смерти в случае заражения. https://blogs.bmj.com/bmj/2021/08/23/does-the-fda-think-these-data-justify-the-first-full-approval-of-a-covid-19-vaccine/ Как сказал бывший комиссар FDA Скотт Готтлиб, который входит в совет директоров компании Pfizer: "Изначально предполагалось, что эти вакцины существенно снизят риск смерти, тяжелого течения болезни и госпитализации. И это были данные, которые были получены в ходе первоначальных клинических испытаний". Каждый студент первого курса медицинского факультета знает, что невозможно получить стадный иммунитет от вакцины, которая не останавливает инфекцию.

Другими словами, по своей конструкции эти вакцины не могут ни предохранить вас от заражения инфекцией, ни предотвратить передачу инфекции от вас кому-то другому. Они никогда не были способны создать стадный иммунитет. Они были разработаны для защиты отдельных людей от тяжелых последствий, - инструмент для обеспечения временной целенаправленной защиты уязвимых слоев населения, как и вакцина против гриппа(с)
показати весь коментар
13.11.2021 17:43 Відповісти
Если вылавливают за неделю - то одна эта мера даст сниженние R0 c 8 до 2,6. Такую эпидемию остановит 62% вакцинации. Прада, тут и вопрос эффективности вакцины от заражения сильно влияет, сейчас он по грубым прикидкам порядка 65%.
показати весь коментар
13.11.2021 18:55 Відповісти
О смотрите, оказуецца у нас бессимтомно болеют коронавирусом целый месяц, растаскивая его по громадной территории, дабы в среднем 8 чел заразить.

Чушь!
показати весь коментар
15.11.2021 10:09 Відповісти
https://medicover.ua/ru/koronavirus/symptomy.html У людей, инфицированных SARS-CoV-2, симптомы заболевания обычно появляются через 5-6 дней после предполагаемого времени контакта с вирусом. Инкубационный период вируса составляет 1-14 дней, что означает, что были случаи, когда симптомы появлялись на второй день после заражения, но также и почти через 2 недели. В настоящее время МОЗ рекомендует 10-дневный карантинный период . Стоит помнить, что COVID-19 также может протекать бессимптомно.

Итого 10 дней инкубационный период плюс две недели симптомный - практически месяц, тем более, что и 14 днев ный https://medicover.ua/ru/koronavirus/symptomy.html инкубационный период фиксировали.
показати весь коментар
15.11.2021 10:35 Відповісти
Ты неуч. Если бы ты знал математику, то понял бы, что 8 я делил на 3, т.е. за длительность заразного периода обычного заболевания я брал 3 недели.
показати весь коментар
15.11.2021 10:38 Відповісти
Если 8. Для прогрессии - менее 7/8 (87.5%).

А тут ещё БОЛЬШОЙ вопрос, сколько из привитых получили иммунитет, сколько времени он сохраняется, может ли привитый быть скрытым носителем...

Таки да. Даже при 100% привитых вирус всё равно будет циркулировать.
показати весь коментар
13.11.2021 16:54 Відповісти
Вот это - верный ответ и вопросы вполне справедливые.
показати весь коментар
13.11.2021 17:05 Відповісти
привитый точно может быть носителем. И скрытым и явным. И болеть.
Это уже всем ясно.
У него есть только 1 преимущество - меньший риск тяжелого заболевания, госпитализации и смертности в окне действия прививки. А вот какое это окно - вот это вопрос. Ибо у каждого оно очень разное.
показати весь коментар
13.11.2021 17:46 Відповісти
Так нельзя..
А вдруг коллективный иммунитет придет...увидит что все закрыто ...развернется и уйдет...??
показати весь коментар
13.11.2021 15:07 Відповісти
Нет, так нельзя. Во первых нужно верить, а потом, Ляшко же зуб дал, что нет ни одного тяжело, та даже средне больного после вакцинации. Так что верить и еще раз верить и слушать Ляшка, а на ночь Комаровского

Спробуй заячий помёт! Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду, Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут, И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают - Те до старости живут!..
показати весь коментар
13.11.2021 15:36 Відповісти
Вот из плесени кисель!
Чай, не пробовал досель?
Дак испей и враз забудешь
Про мирскую карусель!
Он на вкус не так хорош,
Но зато сымает дрожь,
Будешь к завтрему здоровый,
Если только не помрёшь!..
показати весь коментар
13.11.2021 19:24 Відповісти
Пока цветочки: дефицит ликвидности и разрыв логистических цепочек снабжения.
Впереди гиперинфляция. За ковидное развлечение нужно платить.
показати весь коментар
13.11.2021 15:30 Відповісти
И это при 72,1% вакцинированных в стране. Хотя что это за цифры, вот в Дании 75,9% и тоже начали вводить карантинные меры, хоть в сентябре трубили что все, ковид нам не страшен.. и отменили все ограничения...Посмотрим что будет в Португалии где двумя дозами привито 84,5%.. аж интересно...или в Испании где 2 дозы у 79,1%.
показати весь коментар
13.11.2021 15:34 Відповісти
Что будет? Да то же, что и в Израиле - будут колоть бустерную дозу.
показати весь коментар
13.11.2021 15:45 Відповісти
А после бустерной?
показати весь коментар
13.11.2021 16:03 Відповісти
следующую супер-пупер бустерную
показати весь коментар
13.11.2021 16:06 Відповісти
А после бустерной бустерной будет так
November 12 (GMT)

Updates

303 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

November 11
Updates

399 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

November 10
Updates

510 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
показати весь коментар
13.11.2021 16:53 Відповісти
2 смерти в день выглядят таки приятнее, чем 800 смертей в день в Украине.
показати весь коментар
13.11.2021 20:12 Відповісти
Это если верить зеленой шобле. Хотя, если верить- то уже диагноз.
показати весь коментар
13.11.2021 21:53 Відповісти
вас не смущает, что у нас ее колоть пока никто не собирается? Есть люди, привитые в мае-июне.... И что им делать с декабря??
показати весь коментар
13.11.2021 16:05 Відповісти
Смущает
показати весь коментар
13.11.2021 17:10 Відповісти
отож! давление должно быть общества на МОЗ. Уж если затеяли эту бодягу с вакцинацией, так делайте это так, как делают все нормальные страны. Ибо такого дебилизма как у нас - ждать 70% вакцинированных - нет нигде в мире! А иначе смысл был вакцинировать? получить пик заболеваемости смертности после окончания действия вакцины? Бред.
показати весь коментар
13.11.2021 17:15 Відповісти
Ну, я за клоуна не голосовал. Для меня этот *ядский цирк вполне предсказуем. Все что сделает Зеля - поменяет в руководстве МОЗ одного своего знакомого дебила на другого.
показати весь коментар
13.11.2021 17:56 Відповісти
Кузин сказал, что будет строгий контроль над бустерными дозами и ревакцинацией.

дебилы, блеать. Лучше будут выкидывать миллионы простроченных доз, чем дадут людям сделать ревакцинацию.
показати весь коментар
13.11.2021 20:13 Відповісти
вот этого я вообще не понимаю
показати весь коментар
13.11.2021 20:23 Відповісти
Монобільшість упивается властью. Им хочется все контролировать. Плевать на людей.
показати весь коментар
13.11.2021 20:27 Відповісти
Добре, що ви, лапті-антиваксери кремлівські методички отримуєте вчасно та регулярно.
показати весь коментар
13.11.2021 17:37 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2021 21:17 Відповісти
А від кого отримують методички антиваксери в Росії? Від Госдепу США?
показати весь коментар
13.11.2021 18:15 Відповісти
Сорос або СБУ
показати весь коментар
13.11.2021 18:19 Відповісти
Антиваксери на расєї? А шо там є такі? Я думала, що їх вже усіх розстріляли. На расєї антиваксити нізя, там навіть попи закликають робити вакцину, це в Україні вони ведуть антиваксерну пропаганду. Армія ботів так само антиваксить на українських форумах, аж гай шумить.
показати весь коментар
13.11.2021 21:16 Відповісти
Тому що підхід неправильний!Вакциновані теж переносять цю заразу не хворіючи і через це вона залишається серед населення. + треба робити перевірку на наявність антитіл. а не вакцинації. Сама вакцина не дає 100% захисту. але зменшує ризик потрапляння у віділення інтенсивної терапії.
показати весь коментар
13.11.2021 16:00 Відповісти
Зі всіх людей старше 18 років вакциновано 84.4 %. Але якщр включати дітей та кількість людей. що не виробили імунітету після вакцинації. то десь 50 % буде мати імунітет. а потрібно 70+%
показати весь коментар
13.11.2021 16:03 Відповісти
То же и я обьясняю уколотым.что нужно делать тесты. заболел на карантин и проверить тех с кем контактировал,а то укололи дали бумажку и пох всем заразен ты или нет
показати весь коментар
13.11.2021 16:05 Відповісти
Ну, я заболел. Врач отправила на тест на третий (!) день после начала болезни. Т.е я мог бы три дня ходить и заражать других потому что у меня обычная простуда. Так что заболел - тест не работает
показати весь коментар
13.11.2021 18:33 Відповісти
Ну так что вам дала прививка?
показати весь коментар
14.11.2021 00:46 Відповісти
Еслиб уменьшала этой темы бы не было. Кого интересует судьба 18% непривитых взрослых антиваксеров?
показати весь коментар
13.11.2021 16:07 Відповісти
Ось дуже гарна стаття з графіком. Правда нідерландською.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/29/vaccins-beschermen-nog-altijd-goed-tegen-ziekenhuisopname-a4063619 Vaccins minder effectief? Stijgend aantal besmettingen vertelt niet het hele verhaal
показати весь коментар
13.11.2021 16:11 Відповісти
Слова из этой статьи:

В отделении интенсивной терапии, по данным сайта, помимо людей, которые не хотели делать прививки, есть много людей с проблемами с иммунной системой. Иногда вакцина не работает, иногда невозможно сделать прививку. В целом 90 процентов не вакцинированы.
показати весь коментар
13.11.2021 20:16 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2021 16:13 Відповісти
Картинку осмотрел, одобряю. Так этим антивакцинаторам и надо!

Но увы, при сравнении графиков роста у нас и у них закрадывается подозрение что хтото малость привирает.
показати весь коментар
13.11.2021 16:17 Відповісти
еще раз доказывает что уколотые стают агресивными к нормальным людям.желают смерти злорадствуют
показати весь коментар
13.11.2021 16:52 Відповісти
И я одобряю. Она хорошо иллюстрирует, что у вакцинированых вероятность заражения в 3 раза ниже, чем у невакцинированных. А вероятность госпитализации у вакцинированых в 26 раз ниже, чем у невакцинированных.
показати весь коментар
13.11.2021 18:29 Відповісти
Прийшла осінь, з нею ріст простудних захворювань і кількість вакцинованих природі по барабану, хоть вакцинуйтесь 5 дозами всі 126%.
показати весь коментар
13.11.2021 16:07 Відповісти
Все абсолютно логічно. З цією проблемою стикається більшість країн.
У цьому відео якраз про це.
https://www.youtube.com/watch?v=lQnbV3ZWP44&t=19s
показати весь коментар
13.11.2021 16:31 Відповісти
То все муйня - от в гіблартарі 120 відсотків вакцинації - і теж пішов ріст)
показати весь коментар
13.11.2021 17:23 Відповісти
В Германии уже придумали новые правила для владельцев QR кодов! При посещении коллективных мероприятий - обязательный тест.
показати весь коментар
13.11.2021 17:40 Відповісти
якщо вколоті зараз ще почнуть загинатись, то наступні пару тижнів будуть дуже веселими!
показати весь коментар
13.11.2021 17:51 Відповісти
Пока загибаются в основном антиваксеры.
показати весь коментар
13.11.2021 19:43 Відповісти
доведи? пруф?
показати весь коментар
14.11.2021 00:41 Відповісти
Блин, ну куча же статистики. Даже тут на ветке было. Шо ж как ни антиваксер, то упоротый какой-то.
показати весь коментар
16.11.2021 13:08 Відповісти
Про перелік протипоказів
https://www.youtube.com/watch?v=WLPkhtwDE5M&ab_channel=TRIGGERMMA
показати весь коментар
13.11.2021 17:55 Відповісти
"Что такое! - сказал вдруг Балаганов, переставая работать. - Три часа уже пилю, а оно все еще не золотое. Паниковский не ответил. Он уже все понял и последние полчаса водил ножовкой только для виду. - Ну-с, попилим еще! - бодро сказал рыжеволосый Шура. - Конечно, надо пилить, - заметил Паниковский, стараясь оттянуть страшный час расплаты. " (сегодняшняя борьба с коронавирусом в Украине)
показати весь коментар
13.11.2021 18:05 Відповісти
"Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про відновлення першого в Західній Європі часткового локдауну для стримування коронавірусу." - Маґк чюствовал диханіє в спіну і зуд в жопє!
Там вже й поліція задовбалась виконувати захцянки цього гандона. Він чує що ще трошки і армія його випустить поплавати по середині айсельмір.
показати весь коментар
13.11.2021 18:41 Відповісти
Как и любой грипп это сезонное респиративно-простудное заболевание. Раньше отгриппа тоже делали вакцинации и они тоже не помогали. То есть помагали, но только на 50%.
показати весь коментар
13.11.2021 19:06 Відповісти
Йой!!!
Експеримент над собою: МОЗ закликав не змішувати CoronaVac з іншими вакцинами
https://www.rbc.ua/ukr/news/eksperiment-soboy-minzdrav-prizval-smeshivat-1636744599.html
показати весь коментар
13.11.2021 20:26 Відповісти
ложь для Украины в укрсми
показати весь коментар
13.11.2021 23:21 Відповісти
Для мене зрозуміло те, що діточки цього ублюдка та інших керівників країн будуть вчитись і жити повноцінним життям, в той час, коли простих дітей фактично заарештовували під домашній арешт і не давали розвиватись. А перелякане стадо хаває цю жуйку.
показати весь коментар
15.11.2021 03:26 Відповісти
Да сейчас и онлайн можно в казино поиграть. Так что закрытие это не проблема. Я например в https://1xbetreg.com/ казино 1xBet играю на официальном сайте. Когда-нибудь кончится вся шумиха с короновирусом и заживём в новой реальности. Придётся пока наслаждаться интернетными удовольствиями и играми
показати весь коментар
16.11.2021 11:01 Відповісти
 
 