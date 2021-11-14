За сутки от COVID-19 в Киеве скончались 50 человек, - Кличко

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 447 больных коронавирусом, 50 человек скончались.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"447 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 50 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 6 874 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 278 858", - сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 246 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и 157 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет. А также 23 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 21 мальчик от 4 до 17 лет.

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Среди умерших: 28 женщин от 34 до 86 лет и 22 мужчины от 38 до 93 лет.

В больницы столицы госпитализировали 72 больных коронавирусом и 248 человек с подозрением на COVID-19 и с пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 232 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 239 454 жителя столицы.

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"Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 126, в Оболонском - 68 и в Днепровском районе - 56 случаев", - отметил Кличко.