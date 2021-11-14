За добу від COVID-19 в Києві померли 50 людей, - Кличко
У Києві виявили за минулу добу 447 хворих на коронавірус, 50 людей померли.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"447 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 50 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 6 874 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 278 858", – повідомив Кличко.
Захворіли минулої доби: 246 жінок віком від 18 до 92 років та 157 чоловіків віком від 18 до 93 років. А також 23 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 21 хлопчик від 4 до 17 років.
Серед тих, хто померли: 28 жінок від 34 до 86 років та 22 чоловіки від 38 до 93 років.
До лікарень столиці госпіталізували 72 хворих на коронавірус та 248 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 232 людини. Загалом коронавірус подолали 239 454 мешканці столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 126, в Оболонському – 68 та в Дніпровському районі – 56 випадків", – зазначив Кличко.
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Уникальный препарат для борьбы с ковидом разработала китайская компания CanSino Biologics
Ингаляционная вакцина была представлена во время международной выставки в городе Хайкоу на юге КНР.Для того чтобы привиться от коронавируса, не нужно будет делать укол. Достаточно просто вдохнуть вакцину ртом. После попадания препарата в легкие, активные вещества начинают стимулировать иммунитет слизистой органа. Этого невозможно добиться при внутримышечном введении инъекций.
Испытания инновационного лекарственного средства начались еще весной 2021 года. Возможно, в будущем этот метод заменит стандартную вакцинацию от COVID-19.
https://news.dialog.ua/240113_1636874168
все средства для ингаляций от пневмоний, бронхитов, трахеитов - нужно забыть
даже простые антисептики нельзя - портят статистики, сокращают смертность -
снижают мотивацию вакцинироваться, это большой вред
В целом, туповатый стёб получился.
Видимо, где-то применяются, респект.
Слышу первый раз, но рад.
А Вы откашливаться при помощи постурального дренажа пробовали? Гуглится на раз, мой сосед так спасся, когда ковид прихватил, а он дома один, скорую вызывать стеснялся - так и простоял раком над тазиком чуть не всю ночь с перерывами, но норм, обошелся без кислорода и прочего.
Или не было что откашливать? У меня не было особо, только после когда уже вроде все прошло - пару раз по ночам отходила эта слизь, мокрота...
я бы не подсел на кортикостероиды, если б имел выбор
уничтожать вирус - невозможно, и не только антисептиками
сейчас лишь объявили что може будут таблетки от пфайзера
до того ничего не было от вирусов
облегчение дыхания - немало, чтоб не попасть на ИВЛ полезно
недавно тут постили заметку про то, что шансы выжить на ИВЛ около нуля
нету смысла попадать, лучше уж облегчать дыхание я думаю
что до самолечения - постуральный дренаж, как пишут, тоже облегчает и спасает,
но при таком наплыве больных никто Вам его не станет делать, много хлопот
максимум - перевернут на живот, но с кислородной маской это неудобно -
так что спасение утопающих ...
Там много было приколов, выбрал самую мякотку.... как аэрозоль антисептика превращается в вирус - пропустил, не поверили бы что человек даже без разума так может сказать... но сказал же...
Звільнення - не звільнення - а відсторонення.
Персональні медичні дані - довідка про вакцинацію - дані медичні, але не персональні.
Вимагання ку коду поліцаями - стаття 64 конституції . Особа - має право не свідчити проти себе - Да - але це другоє.
БезМОЗг, Брешко та крадуцьких інтенсивно працюють над розширенням нового словника.
Цитокиновый шторм одна из основных причин смерти, сложное, но поправимое состояние, но куда девать прогнившую державную медицину.
Ковид не добавил к этому существенно, просто умереть от чего-то еще, если болен и ковидом -
теперь значит тоже "умереть ОТ ковида".
и избегайте неофициальных -
там одно дерьмо и манипуляции
найдете что нужно...