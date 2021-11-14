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Новини Коронавірус і карантин
2 018 24

За добу від COVID-19 в Києві померли 50 людей, - Кличко

За добу від COVID-19 в Києві померли 50 людей, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 447 хворих на коронавірус, 50 людей померли.

 Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"447 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 50 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 6 874 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 278 858", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 246 жінок віком від 18 до 92 років та 157 чоловіків віком від 18 до 93 років. А також 23 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 21 хлопчик від 4 до 17 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 403 особи, зафіксовано 14 490 нових випадків зараження, понад 11 тис. осіб одужали

Серед тих, хто померли: 28 жінок від 34 до 86 років та 22 чоловіки від 38 до 93 років.

До лікарень столиці госпіталізували 72 хворих на коронавірус та 248 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 232 людини. Загалом коронавірус подолали 239 454 мешканці столиці.

Також читайте: Рекордні майже 2 млн випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано в Європі за тиждень, - ВООЗ

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 126, в Оболонському – 68 та в Дніпровському районі – 56 випадків", – зазначив Кличко. 

Київ (19401) Кличко (3505) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Там особые микрочипы, внедряются распылением. Не?
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14.11.2021 13:21
+2
Короткий словник новояз :

Звільнення - не звільнення - а відсторонення.

Персональні медичні дані - довідка про вакцинацію - дані медичні, але не персональні.

Вимагання ку коду поліцаями - стаття 64 конституції . Особа - має право не свідчити проти себе - Да - але це другоє.

БезМОЗг, Брешко та крадуцьких інтенсивно працюють над розширенням нового словника.
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14.11.2021 13:45
+2
Ингаляторные средства при короне вполне применяются. Антисептики до одного места.
В целом, туповатый стёб получился.
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14.11.2021 14:26
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Без укола: создана уникальная вакцина от COVID-19 в виде ингаляции Первая в мире ингаляционная вакцина будет более эффективна, чем ее аналоги в виде прививок

Уникальный препарат для борьбы с ковидом разработала китайская компания CanSino Biologics

Ингаляционная вакцина была представлена во время международной выставки в городе Хайкоу на юге КНР.Для того чтобы привиться от коронавируса, не нужно будет делать укол. Достаточно просто вдохнуть вакцину ртом. После попадания препарата в легкие, активные вещества начинают стимулировать иммунитет слизистой органа. Этого невозможно добиться при внутримышечном введении инъекций.

Испытания инновационного лекарственного средства начались еще весной 2021 года. Возможно, в будущем этот метод заменит стандартную вакцинацию от COVID-19.

https://news.dialog.ua/240113_1636874168
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14.11.2021 12:45 Відповісти
Китайці фуфлогони.
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14.11.2021 12:49 Відповісти
Нічого, з завтрашнього дня Київщина іде в школу. Буде навала супроводжуючих батьків в транспорті, діти будуть заражатись в тісних класах, а потім понесуть ковід додому до рідних. Місцева влада захотіла вислужитись перед Шмигалем. Чекайте через пару тижнів погіршення ситуації....
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14.11.2021 14:41 Відповісти
Там особые микрочипы, внедряются распылением. Не?
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14.11.2021 13:21 Відповісти
ингаляции при короне вообще нельзя
все средства для ингаляций от пневмоний, бронхитов, трахеитов - нужно забыть
даже простые антисептики нельзя - портят статистики, сокращают смертность -
снижают мотивацию вакцинироваться, это большой вред
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14.11.2021 13:27 Відповісти
Ингаляторные средства при короне вполне применяются. Антисептики до одного места.
В целом, туповатый стёб получился.
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14.11.2021 14:26 Відповісти
Лечились в личной клинике или дома?
Видимо, где-то применяются, респект.
Слышу первый раз, но рад.
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14.11.2021 17:07 Відповісти
Лежал в больнице неделю, после того как повалялся дома неделю с температурными качелями 38-40. Мне так хрово никогда не было, спать невозможно. В больничке давали дексаметазон, кололи гепарин и маска с кислородом первые дней пять или шесть. Ингаляции делал несколько раз в день тремя разными "пшикалками", плюс ещё на дом дали неколько дней делать. Надо было вставить баллончик в специальную маску и пшикнуть на вдохе. Ощущения так себе, но по итогам кашель становился меньне. Названий препаратов-ингаляторов уже не помню, увы.
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14.11.2021 17:32 Відповісти
препаратов разных есть море, тут не угадать - техника ингаляций при легочных заболеваниях настолько давняя, отработанная и эффективная - что кажется помогает все, что не вредит, абы микробов убивало и увлажняло... и хз еще что главное - може, как раз увлажнение чтоб откашливалось. Я выбирал всегда самый мягкий антисептик из возможных, у меня на антибиотики фобия, это для крайних случаев, когда уже допекло совсем.
А Вы откашливаться при помощи постурального дренажа пробовали? Гуглится на раз, мой сосед так спасся, когда ковид прихватил, а он дома один, скорую вызывать стеснялся - так и простоял раком над тазиком чуть не всю ночь с перерывами, но норм, обошелся без кислорода и прочего.

Или не было что откашливать? У меня не было особо, только после когда уже вроде все прошло - пару раз по ночам отходила эта слизь, мокрота...
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14.11.2021 18:22 Відповісти
У меня кашель относительно быстро прошел. В любом случае это были не антисептики и увлажнители, а кортикостеродиды, насколько я помню. Т.е. это было для облегчения дыхания, а не для уничтожения вируса некими "антисептиками". Это всё было по предписани, самолечением я не занимался вообще.
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14.11.2021 20:57 Відповісти
было бы лучше не подавлять реакцию, а устранять причину
я бы не подсел на кортикостероиды, если б имел выбор

уничтожать вирус - невозможно, и не только антисептиками
сейчас лишь объявили что може будут таблетки от пфайзера
до того ничего не было от вирусов

облегчение дыхания - немало, чтоб не попасть на ИВЛ полезно
недавно тут постили заметку про то, что шансы выжить на ИВЛ около нуля
нету смысла попадать, лучше уж облегчать дыхание я думаю

что до самолечения - постуральный дренаж, как пишут, тоже облегчает и спасает,
но при таком наплыве больных никто Вам его не станет делать, много хлопот
максимум - перевернут на живот, но с кислородной маской это неудобно -
так что спасение утопающих ...
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14.11.2021 21:09 Відповісти
Не, то не стьоб. То я вольно переложил статью одного кацапского «врача» от слова «врать»....
Там много было приколов, выбрал самую мякотку.... как аэрозоль антисептика превращается в вирус - пропустил, не поверили бы что человек даже без разума так может сказать... но сказал же...
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14.11.2021 17:08 Відповісти
Пусть изобретают что угодно, а за миллионы умерших по всему миру отвечать придётся.
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14.11.2021 17:59 Відповісти
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14.11.2021 13:41 Відповісти
Да, обхохочешься просто, особенно на похоронах или в очередях в крематорий...
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14.11.2021 18:00 Відповісти
Короткий словник новояз :

Звільнення - не звільнення - а відсторонення.

Персональні медичні дані - довідка про вакцинацію - дані медичні, але не персональні.

Вимагання ку коду поліцаями - стаття 64 конституції . Особа - має право не свідчити проти себе - Да - але це другоє.

БезМОЗг, Брешко та крадуцьких інтенсивно працюють над розширенням нового словника.
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14.11.2021 13:45 Відповісти
От тільки від грипу чи пневмонії ніхто не помер мабуть...
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14.11.2021 15:50 Відповісти
Представьте 50 трупов выложенных в ряд Это очень много для одного дня, и это только Киев. Потери даже в активной фазе АТО были меньше.
Цитокиновый шторм одна из основных причин смерти, сложное, но поправимое состояние, но куда девать прогнившую державную медицину.
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14.11.2021 16:05 Відповісти
ну тебя второй год штормит цитокином. Бустернулся уже?
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14.11.2021 16:31 Відповісти
Лучше представьте себе 120 а не 50. Столько примерно каждый день в Киеве умирает обычно.
Ковид не добавил к этому существенно, просто умереть от чего-то еще, если болен и ковидом -
теперь значит тоже "умереть ОТ ковида".
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14.11.2021 17:12 Відповісти
Откуда эта инфа "Ковид не добавил к этому существенно"?
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15.11.2021 07:52 Відповісти
ищите разные, но официальные источники
и избегайте неофициальных -
там одно дерьмо и манипуляции

найдете что нужно...
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15.11.2021 17:43 Відповісти
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14.11.2021 17:52 Відповісти
 
 