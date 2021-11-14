За добу від COVID-19 в Києві померли 50 людей, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 447 хворих на коронавірус, 50 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"447 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 50 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 6 874 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 278 858", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 246 жінок віком від 18 до 92 років та 157 чоловіків віком від 18 до 93 років. А також 23 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 21 хлопчик від 4 до 17 років.

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Серед тих, хто померли: 28 жінок від 34 до 86 років та 22 чоловіки від 38 до 93 років.

До лікарень столиці госпіталізували 72 хворих на коронавірус та 248 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 232 людини. Загалом коронавірус подолали 239 454 мешканці столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 126, в Оболонському – 68 та в Дніпровському районі – 56 випадків", – зазначив Кличко.